Unicamp divulga prova da primeira fase; confira as questões

Dos 55.484 inscritos no vestibular 2010 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 2.955 (5,33%) deixaram de fazer as provas neste domingo, 15. O índice de abstenção foi pouco maior que o registrado na primeira fase, em 2009, quando 4,57% deixaram de comparecer aos locais de exames. A universidade realizou provas para 52.529 estudantes que prestaram o vestibular 2010 em 24 cidades brasileiras neste domingo, 15. O índice de abstenção foi considerado aceitável pela Comvest, mesmo em casos como o Rio e Salvador, em que a ausência chegou a 11,93% e 11,17%. "O peso nas capitais é maior porque é muito comum o candidato prestar mais de um vestibular", afirmou o coordenador executivo da Comissão Permanente para o Vestibular (Comvest), professor Renato Pedrosa. Veja mais: Questões resolvida pelos professores do Intergraus Redação Abstenção A Unicamp foi flexível em um aspecto: ao aceitar que alunos que não levaram as duas fotos 3x4 recentes e datadas exigidas para a primeira fase do vestibular fizessem a prova. A universidade não divulgou quantas pessoas deixaram de apresentar o documento por não ter o número neste domingo. "A gente esperava candidato sem foto, ou com foto sem data, ou foto com data errada. Como foi a primeira vez que pedimos, demos uma chance. Eles assinaram uma declaração pela qual se comprometeram a trazer as fotos no primeiro dia de prova da segunda fase", afirmou o coordenador. Pedrosa já avisa que quem não levar a foto não fará a prova. O uso da foto datada e recente na ficha do candidato faz parte de um cadastro único que vai conter a foto e as digitais do candidato colhidas na primeira fase, nos quatro dias da segunda fase e na matrícula, caso o estudante passe em todas essas fases. Todos esses dados, mais as assinaturas nas respectivas datas, constarão de um só documento. O objetivo é se prevenir contra possíveis fraudes. (Atualizada para acréscimos às 21h04)