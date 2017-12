Unicamp divulga primeira lista de aprovados nesta segunda-feira

A lista de aprovados no vestibular 2012 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) será divulgada nesta segunda-feira, a partir do meio-dia.

Os nomes dos convocados na primeira chamada podem ser encontrados no site comvest.unicamp.br e também no câmpus de Campinas da instituição, no saguão do Ciclo Básico II. Neste ano, os candidatos concorreram a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). O vestibular recebeu número recorde de inscrições: 61.509.

A matrícula dos convocados na primeira chamada deve ser efetuada na quinta, no câmpus onde o candidato foi aprovado.

A lista da segunda chamada sai também na quinta-feira, junto com os nomes dos candidatos remanejados. A matrícula desses convocados ocorre no dia 14.

Na quarta-feira, sai a classificação dos aprovados e as notas da segunda fase do vestibular.

No site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), os candidatos encontram o calendário completo, com todas as chamadas – estão previstas 11.

As orientações e os documentos exigidos para a matrícula também estão disponíveis na página na internet.

USP. Na sexta-feira, a Fuvest publicou sua lista de aprovados na primeira chamada do vestibular. No total, foram selecionados 10.852 alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e outros 100 para o curso de Medicina da Santa Casa.

Quem foi aprovado deve fazer sua matrícula na quarta e na quinta-feira desta semana. É preciso apresentar originais e cópias autenticadas dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior registrado; documento de identidade e foto 3x4, datada, com menos de um ano.

Para mais informações, o candidato deve consultar o site fuvest.br.