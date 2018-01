Unicamp divulga primeira chamada para matrícula presencial nesta quinta-feira

A Unicamp divulga nesta quinta-feira, 14, ao meio-dia, a primeira lista dos candidatos aprovados no Vestibular 2013 para fazerem a matrícula presencial no dia 18 de fevereiro, nos respectivos câmpus, conforme indicado no Manual do Candidato.

A primeira chamada será composta por todos os candidatos que fizeram matrícula virtual na Unicamp nos dias 5 e 6 de fevereiro, respeitando a ordem de classificação nos cursos.

A segunda chamada será divulgada até as 24 horas do dia 18 de fevereiro. Estão previstas até onze chamadas. As notas e a classificação dos candidatos já estão disponíveis para consulta na página da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) na internet. A consulta à classificação e às notas é importante para que o candidato tenha uma ideia da possibilidade de convocação.

Os documentos exigidos para a matrícula presencial são:

1) Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, e histórico escolar completo do ensino médio;

2) Certidão de nascimento ou casamento;

3) Cédula de Identidade Nacional para brasileiros, registro nacional de estrangeiro para aqueles que residentem no Brasil e passaporte para estrangeiros não-residentes no Brasil;

4) Cadastro de Pessoa Física (CPF), para os brasileiros ou estrangeiros com Registro Nacional de Estrangeiro.

5) Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos;

6) Certificado de reservista ou atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula em CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino;

7) Uma foto 3x4 recente para a Unicamp e duas fotos 3x4 recentes para a Famerp.