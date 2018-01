Unicamp divulga notas dos candidatos e classificação no vestibular

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta segunda-feira (8/2) as notas dos candidatos nas provas da primeira e segunda fase do Vestibular 2010 e sua classificação na opção de curso. O desempenho está disponível para consulta na página da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) na internet. Para checar a nota, os candidatos precisam do número de inscrição e senha. Amanhã serão feitas as matrículas dos candidatos convocados na primeira chamada e também será divulgada, no site da Comvest, a lista com a segunda chamada de convocados do vestibular. A universidade terá 11 chamadas, portanto os alunos que não passarem nas primeiras convocações devem ficar atentos. Entre os dias 23 e 25 de fevereiro, será feita uma declaração eletrônica, no site da Comvest, para os canditatos que não foram convocados, mas fizeram a segunda fase (e não foram eliminados com nota zero). Os candidatos já matriculados e que aguardam remanejamento não precisam fazer a declaração eletrônica de interesse por vagas. O candidato convocado em segunda opção que tenha efetuado a matrícula, mas não a confirmou no prazo deve, caso mantenha interesse na vaga em primeira opção, manifestar interesse por essa vaga. Não declarar interesse acarretará em eliminação do processo de convocação para as demais chamadas.