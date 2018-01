Unicamp divulga notas da 1.ª fase

A Unicamp divulgou nesta manhã as notas obtidas pelos candidatos na primeira fase do vestibular 2010, que ocorreu no dia 15 de novembro. A partir do próximo domingo, 10 de janeiro, os 14.706 convocados devem realizar a segunda fase em 22 cidades do País. A consulta às notas é feita no site da Comissão para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). Os candidatos precisam digitar o número de inscrição e a senha. Veja mais: Unicamp divulga locais de prova da segunda fase do vestibular A Comvest ressalta que os candidatos devem ficar atentos aos locais das provas, porque não são necessariamente os mesmos onde o candidato realizou a primeira fase. Na segunda etapa, serão quatro dias de prova. No dia 10, Língua Portuguesa, Literatura e Ciências Biológicas. No segundo dia, 11, é a vez de Química e História. As provas de Física e Geografia acontecem no terceiro dia. O exame de Matemática e Inglês ocorrem no quarto dia, 13. Os candidatos que chegam à segunda fase concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Neste ano, a Unicamp registrou 55.732 inscritos, índice recorde.