Unicamp divulga nota de candidatos na 1ª fase do vestibular 2011

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta terça-feira, 4, as notas obtidas pelos candidatos na primeira fase do vestibular 2011. Para ter acesso às notas, os estudantes precisam digitar seu número de inscrição e senha no site da Comvest. Também já está disponível para consulta a tabela com a relação candidatos/vaga na segunda fase do processo seletivo, que será realizada entre os dias 16 e 18 de janeiro. Foram convocados 16.644 candidatos.

As provas da segunda fase serão aplicadas em 21 cidades. Os candidatos devem ficar atentos a seus locais de prova, porque eles podem não ser os mesmos da primeira fase. Também haverá mudança de cidade nos seguintes casos: os candidatos que fizeram a primeira fase em Sumaré e Valinhos farão a segunda fase em Campinas; aqueles que fizeram a primeira fase em São Bernardo do Campo farão a segunda em Santo André.

A segunda fase tem três provas. Os candidatos respondem a 24 questões dissertativas a cada dia de prova. Veja o calendário:

- Dia 16/1 – Prova de língua portuguesa e de literaturas da língua portuguesa e prova de matemática

- Dia 17/1 – Prova de ciências humanas e artes e prova de língua inglesa

- Dia 18/1 – Prova de ciências da natureza

Todos os candidatos aprovados devem fazer todas as provas da segunda fase, independentemente do curso escolhido. Os candidatos aos cursos com provas de habilidades específicas (que serão realizadas entre 24 e 27 de janeiro) deverão consultar as orientações para a realização dos exames, como locais e horários, no site da Comvest.

No vestibular deste ano, a comissão registrou um número recorde de inscrições: 57.209 candidatos se inscreveram para concorrer a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

A primeira chamada do vestibular sai dia 7 de fevereiro.