Unicamp divulga locais de prova da segunda fase do vestibular

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) aplica entre domingo, 10, e quarta-feira, 13, as provas de segunda fase do vestibular 2010 em 22 cidades brasileiras. A comissão faz um alerta aos candidatos, já que os locais de provas não serão necessariamente os mesmos dos exames da primeira fase. Os 14.706 aprovados para essa etapa podem consultar os locais de prova pelo site da Comvest, além das notas obtidas na primeira fase do vestibular. Veja também: Último dia da 2ª fase da Fuvest tem disciplinas específicas Os candidatos que fizeram a primeira fase em Sumaré e Valinhos farão a segunda fase em Campinas; os que fizeram a primeira fase em São Bernardo do Campo farão a segunda em Santo André. O primeiro dia de provas terá exames de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa e Ciências Biológicas; o segundo dia, Química e História; o terceiro dia, Física e Geografia; e o quarto e último dia, Matemática e Inglês. As provas de cada disciplina valem 48 pontos e são constituídas de 12 questões. Todos os candidatos aprovados devem fazer todas as provas da segunda fase, independentemente do curso escolhido. Os candidatos aos cursos com provas de aptidão (marcadas entre 18 e 21 de janeiro) poderão consultar as orientações, horários e locais dos exames na página da Comvest. No mesmo endereço, os candidatos têm disponíveis informações sobre o desempenho obtido na primeira fase do vestibular, notas de corte e a relação candidato-vaga de cada curso. Neste ano, o vestibular da Unicamp registrou número recorde de inscrições: 55.732 candidatos concorreram a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).