Unicamp divulga locais de prova da primeira fase

A Unicamp divulgou nesta quinta-feira, 1º, os locais de prova do vestibular 2013. A avaliação da primeira fase está marcada para o dia 11 de novembro, e os vestibulandos podem consultar o local da prova no site da Comvest, responsável pelo vestibular da universidade.

Para fazer a consulta é preciso digitar o nome ou o número de inscrição no vestibular. Ao todo, 67,4 mil inscritos disputarão 3.444 vagas distribuídas em 68 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto (Famerp).

A prova da primeira fase tem duas partes: a redação, em que o candidato será solicitado a produzir dois textos de gêneros diversos e de execução obrigatória, e a parte de conhecimentos gerais, com 48 questões de múltipla escolha, baseadas nos conteúdos das diversas áreas do conhecimento desenvolvidas no ensino médio. O tempo máximo de prova na primeira fase é de cinco horas e o mínimo de três horas e trinta minutos.

A orientação é que os candidatos cheguem aos locais de prova por volta das 12 horas, já que os portões serão fechados impreterivelmente às 13 horas. Nos Estados onde não há horário de verão, a Comvest seguirá o horário local e não o horário de Brasília.

A lista dos candidatos aprovados na primeira fase será publicada no dia 21 de dezembro, junto aos locais de prova da segunda fase, que vai ocorrer entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2013.

As provas de habilidades específicas, para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais, dança e música vão ser realizadas em Campinas entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2013.

A primeira chamada será divulgada dia 4 de fevereiro e a matrícula virtual deverá ser feita nos dias 5 e 6 de fevereiro, exclusivamente na página eletrônica da Comvest, em formulário específico. Quem não preencher o formulário perderá a vaga. A matrícula presencial deve ser realizada em 18 de fevereiro.