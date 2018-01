Unicamp divulga locais de prova da 1ª fase do vestibular

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quinta-feira, 5, os locais de prova da primeira fase do Vestibular 2010. Para consultá-los, o candidato deve acessar o site da universidade e digitar seu nome completo ou o número da inscrição.

A primeira fase do vestibular ocorrerá no próximo dia 15 em 24 cidades do Brasil: Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

A prova da primeira fase inclui uma redação e 12 questões gerais de natureza discursiva: Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Matemática e Química. No dia 16 de dezembro será divulgada a lista dos candidatos que passaram para a segunda fase.

Já na segunda fase, os candidatos passam por vários exames, entre os dias 10 e 13 de janeiro. Haverá prova de língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa, ciências biológicas, história, química, física, geografia, língua inglesa e matemática. A lista dos aprovados em primeira chamada será divulgada na internet no dia 4 de fevereiro de 2010.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano, o Vestibular Unicamp teve um número recorde de inscritos: 55.475 candidatos. Eles disputarão 3.444 vagas em 66 cursos da universidade e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.