Unicamp divulga lista dos aprovados no vestibular 2015

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou, há pouco, o resultado do vestibular 2015. Confira a lista completa dos aprovados no site da universidade ou no blog do Ponto Edu. Ao todo, 77,1 mil candidatos se inscreveram para o processo seletivo e disputaram 3.320 vagas em 70 cursos de graduação.

Os convocados devem matricular-se nos dias 3 ou 4, na página da Comvest, organização responsável pelo exame. A matrícula presencial deve ocorrer no dia 11 de fevereiro. A segunda e a terceira chamadas serão divulgadas nos dias 6 e 11 de fevereiro, respectivamente.