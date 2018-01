Unicamp divulga lista de selecionados para matrícula presencial

A Univesidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta sexta-feira, 7, a primeira chamada para a matrícula presencial do vestibular 2014. A lista é composta por todos os candidatos que realizaram a inscrição virtual, os remanejados e outros candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação nos cursos até o preenchimento das vagas oferecidas.

Os convocados no dia 7 devem realizar a matrícula presencial no dia 12 de fevereiro, nas unidades onde foram aprovados. A segunda convocação do processo seletivo será divulgada na mesma data. O

Os candidatos matriculados nas primeira e segunda chamadas, inclusive os que aguardam remanejamento, deverão obrigatoriamente confirmar a matrícula nos câmpus onde foram aprovados, dia 20 de fevereiro, das 9 às 16 horas. Alunos selecionados para graduações noturnas poderão confirmar a matrícula das 18 às 21 horas. Quem não faz a confirmação presencial perde o direito à vaga.

Os selecionados no vestibular devem preencher 3.460 vagas em 69 cursos da Unicamp e outros dois da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Esta edição do vestibular teve 73,8 mil inscritos, quantidade recorde no processo seletivo da Unicamp.