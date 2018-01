Unicamp divulga lista de isentos de taxa no vestibular

A comissão organizadora do vestibular da Unicamp divulgou nesta sexta-feira, 17, a lista dos estudantes beneficiados com a isenção da taxa de inscrição do processo seletivo 2013. Os contemplados vão receber numa notificação por e-mail, mas os nomes podem ser conferidos em http://www.comvest.unicamp.br.

Esses estudantes não são automaticamente inscritos no vestibular. Será preciso fazer a inscrição no processo seletivo utilizando o código de isento fornecido pela comissão. Para efetuar a inscrição no processo seletivo, os candidatos isentos deverão utilizar um formulário específico.

As inscrições para o vestibular Unicamp 2013 serão feitas entre 20 de agosto e 14 de setembro, exclusivamente pela internet. A primeira fase será realizada em 11 de novembro de 2012 e a segunda fase, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2013. O valor da taxa de inscrição ainda não foi definido.