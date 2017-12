Unicamp divulga lista de aprovados para 2ª fase do vestibular

SÃO PAULO - A A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta segunda-feira, 14, a relação de candidatos aprovados na primeira etapa do processo seletivo de 2016. A lista pode ser consultada no site da comissão. Também foram divulgados os locais onde os estudantes farão a fase final do exame.

Dos 71.387 candidatos que fizeram a primeira etapa, em 22 de novembro, 15.848 foram convocados. Neste ano, estão em disputa 3.320 vagas em 70 cursos de graduação da Unicamp. É possível consultar o local de prova da segunda fase pelo nome do candidato ou pelo número de inscrição.

A Comvest também divulgou nesta segunda as notas de corte a relação de candidatos por vaga em cada carreira. Os resultados obtidos pelo candidatos serão publicaods no site em 21 de dezembro. As provas da etapa final do vestibular da Unicamp, com questões dissertativas, serão nos dias 17 (Redação), 18 (História, Matemática e Geografia) e 19 (Química, Física e Biologia). A lista de aprovados em primeira chamada sai em 12 de fevereiro.