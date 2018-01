Unicamp divulga lista de aprovados para 2.ª fase

A Unicamp divulgou nesta quinta-feira, 20, a lista de alunos convocados para a segunda fase de seu vestibular 2013. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) decidiu antecipar o prazo para a publicação dos resultados. Inicialmente, eles seriam divulgados nesta sexta-, 21. Os candidatos devem acessar o site da instituição (http://migre.me/csZqm) para conferir se foram aprovados. Os locais de provas da segunda etapa também já estão disponíveis.

Cerca de 62 mil estudantes participara da primeira fase do vestibular, cujas provas foram aplicadas no dia 11 de novembro. Desse total, 15.352 foram aprovados para a segunda etapa. Os candidatos disputam 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e dois da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. O índice de abstenção foi de 7,64%.

Os exames de segunda fase serão aplicados nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2013. As provas de habilidades específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música serão realizadas em Campinas entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2013.

A chamada para matrícula virtual será divulgada dia 4 de fevereiro e os convocados nesta chamada deverão efetivar a matrícula virtual nos dia 5 ou 6 de fevereiro, exclusivamente na página eletrônica da Comvest, em formulário específico.