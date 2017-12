Unicamp divulga lista de aprovados para 2ª fase

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta terça-feira a relação dos . 16.665 candidatos aprovados na primeira fase do Vestibular Unicamp 2012, juntamente com os locais de prova da segunda fase. A lista está disponível no saguão do Ciclo Básico II da Unicamp – campus Campinas e na página http://www.comvest.unicamp.br/vest2012/F1/aprova1/geral.html.

Os locais de prova são informados individualmente, no momento da consulta à lista de aprovados, através do número de inscrição ou nome do candidato. A Comvest orienta os candidatos a imprimir ou anotar e guardar o endereço de seu local de prova estão aprovados para a segunda fase.

Este ano, o Vestibular Unicamp registrou um número recorde de inscrições: 61.508 candidatos se inscreveram para concorrer a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Famerp - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.

Foram convocados para a segunda fase os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 550 pontos na primeira fase, em número mínimo de três e máximo de oito vezes o número de vagas do curso escolhido em primeira opção. As notas obtidas pelos candidatos na primeira fase estarão à disposição na internet a partir de 4 de janeiro de 2012.