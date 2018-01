Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular 2014

A Universidade Estadual de Campinas divulgou na manhã desta segunda-feira, 3, a lista de aprovados no vestibular 2014. Os convocados nesta chamada deverão fazer a matrícula virtual nos dias 4 ou 5 de fevereiro, exclusivamente na página virtual da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), usando seu número de inscrição e senha.

As orientações detalhadas para a realização da matrícula virtual serão divulgadas junto com o formulário específico a partir das 9 horas desta terça-feira, 4, na página eletrônica da Comvest e ficam disponíveis até às 23h59 desta quarta-feira, 5. Os candidatos que não foram convocados para a matrícula virtual devem continuar acompanhando as demais convocações.

Na sexta-feira, 7, será divulgada a primeira chamada para a matrícula presencial, composta por todos os candidatos que fizeram a inscrição virtual na Unicamp, de acordo com a ordem de classificação nos cursos até o preenchimento total das vagas oferecidas. Os convocados no dia 7 devem realizar a matrícula presencial no dia 12 de fevereiro, nas unidades onde foram aprovados.

Os selecionados no vestibular devem preencher 3.460 vagas em 69 cursos da Unicamp e outros dois da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Esta edição do vestibular teve 73,8 mil inscritos, quantidade recorde no processo seletivo da Unicamp.

Veja a lista completa de aprovados:

(141041937) Abelardo Fukasawa Borges Engenharia Mecanica (I)

(141405292) Abgail Brito Goncalves Letras - Licenciatura (N)

(141793623) Abilio Augusto Jose Forni Estatistica (I)

(141151522) Abiner Mota Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141120434) Acsa Caroline Alves Magrini Quimica Tecnologica (N)

(141348304) Adaiton Moreira de Oliveira Filho Engenharia Civil (I)

(141111764) Adalberto Cordeiro Furtado Junior Engenharia Civil (I)

(141800059) Adalberto Tadeu Pires Bentivegna Pedagogia - Licenciatura (N)

(141700045) Adauto Damasio Pedagogia - Licenciatura (N)

(141513461) Adriana Bragatin Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141403357) Adriano Clodoaldo Camacho Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141327897) Adriano Gomes Menezes Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141006044) Adriano Leandro Oliva da Silva Engenharia Mecanica (I)

(141554178) Adriano Meiken Morelli Engenharia Civil (I)

(141743499) Adrielle Alves de Lima Musica: Licenciatura (I)

(141183477) Adrielle Caroline Ribeiro Lopes Educacao Fisica (I)

(141725479) Afonso Henrique da Silva Engenharia de Computacao (I)

(141165488) Afonso Lechugo Isaac Administracao Publica (N)

(141604620) Agnes do Nascimento Torres Brasil Engenharia Civil (I)

(141000015) Agnes Harumi Iha Educacao Fisica (I)

(141166733) Ailton Figueira Ferraz Junior Engenharia de Alimentos (N)

(141249447) Ailton Jose Garcia Junior Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141508557) Akram Tayser Fattash Medicina (Famerp) (I)

(141753650) Alan Alexandre Estatistica (I)

(141709462) Alan Carvalho Corrales Engenharia de Computacao (I)

(141235048) Alan Cesar Rodrigues Engenharia Quimica (N)

(141268859) Alan Gabriel Godeny Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141637905) Alan Paulo Detlinger Penteriche Engenharia Agricola (I)

(141221199) Alan Yudi Kano Engenharia de Alimentos (I)

(141344371) Alana Santana da Cruz Vale Nutricao (I)

(141671116) Alana Silva Romao Ciencias Sociais (N)

(141780043) Alba Taboas Garcia Linguistica (I)

(141427955) Albert Sun Hsien Wu Medicina (Unicamp) (I)

(141816348) Alberto Hoshino Komoguchi Engenharia Civil (I)

(141631631) Alberto Miranda Ribeiro Costa Engenharia de Alimentos (N)

(141598549) Aldair Silva Miranda Letras - Licenciatura (N)

(141322434) Alecsander Ralph Hirakawa Yamana Engenharia Agricola (I)

(141449243) Alef Henrique Marcondes Dias Ciencias Economicas (N)

(141331357) Aleff Vieira Gois Odontologia (I)

(141432494) Alejandra Gabriela Cerpa Pari Administracao (N)

(141439457) Alessandra Bortoletto Consorti Artes Visuais (I)

(141837206) Alessandra Costa Araujo Artes Cenicas (I)

(141412638) Alessandra de Paiva Mortari Odontologia (I)

(141483539) Alessandra Ingrid da Silva Arquitetura e Urbanismo (N)

(141823982) Alessandra Melina Petri Almeida Engenharia Agricola (I)

(141249171) Alessandra Mouta Fisica - Licenciatura (N)

(141187295) Alessandra Takemoto Engenharia de Alimentos (I)

(141850870) Alessandro Teixeira Cardoso Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141701161) Alex Brown Rezende Geografia (I)

(141293352) Alex Carvalho Dias Medicina (Famerp) (I)

(141495413) Alex Franca da Silva Medicina (Unicamp) (I)

(141322007) Alex Ikeda Francisco Engenharia Quimica (I)

(141710855) Alex Junior Aparecido Leite Matematica - Licenciatura (N)

(141374862) Alex Kenji Uyeda Majima Geologia (I)

(141687559) Alex Soares de Sa Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141272197) Alex Tamulis de Oliveira Matematica - Licenciatura (N)

(141238399) Alexandre Amatruda Marum Medicina (Unicamp) (I)

(141793807) Alexandre Benedito Pessatte Filho Engenharia de Alimentos (I)

(141525147) Alexandre Conti Mestre Engenharia de Computacao (I)

(141418070) Alexandre Elias Albano Paulino Estatistica (I)

(141263076) Alexandre Homrich Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141406462) Alexandre Natalio Ribeiro Artes Visuais (I)

(141378802) Alexandre Olmedilha Historia (I)

(141061410) Alexandre Silva Duarte Carvalho Ciencia da Computacao (N)

(141720160) Alexandre Simonetti Lopes Peixoto Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141304681) Alexsander Paula da Silva Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141250175) Alfredo Henrique Gallinucci Colito Educacao Fisica (N)

(141817853) Alfredo Luis Pereira Elias Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141030407) Alice Cosenza Reinaldo Quimica (I)

(141407397) Alice Jackeline Matsumoto Educacao Fisica (N)

(141026510) Aline Campos Okamoto Sistemas de Informacao (I)

(141264161) Aline Cristina Zacariotto Administracao (N)

(141354105) Aline de Fatima Reche Medicina (Famerp) (I)

(141061755) Aline de Sales Lima Administracao (N)

(141483959) Aline Gabriela Ferrari Enfermagem (Famerp) (I)

(141778244) Aline Ketner Ribeiro Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141221182) Aline Leite Vilela D Oliveira Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141473378) Aline Paredes Cardoso Medicina (Unicamp) (I)

(141492087) Aline Raduan Iacovone Medicina (Unicamp) (I)

(141070470) Aline Rodrigues dos Prazeres Engenharia de Alimentos (I)

(141538949) Alison Leal Arantes Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141158561) Alison Pires de Oliveira Lara Fonoaudiologia (I)

(141204462) Alisson Gazzola Pereira Engenharia de Manufatura (I)

(141686686) Alisson Henrique Melo da Cunha Quimica (I)

(141395720) Aliz Marteloso Graciano Engenharia Agricola (I)

(141620019) Alkindar J F Rodrigues Estudos Literarios (I)

(141326658) Allan Almeida Santos Engenharia Eletrica (I)

(141252492) Allan Ferreira Fonseca Engenharia Quimica (I)

(141006693) Allan Lucas Lacerda Kawabata Artes Cenicas (I)

(141622183) Allan Thales Amaral de Pontes Sistemas de Informacao (I)

(141316824) Allan Wendel Silva Bastos Engenharia Civil (I)

(141407373) Allif Queiroz da Silva Odontologia (I)

(141800998) Aloisio Pontes Junior Fisica - Licenciatura (N)

(141665834) Alua Edson Rosa Odontologia (I)

(141757843) Alvaro Queiroz Vulcano Pedagogia - Licenciatura (I)

(141628129) Alvaro Santo Donega Junior Geografia (I)

(141323161) Alyson Akio Haro Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141186124) Alysson Franklin Franco Pereira Linguistica (I)

(141799836) Amabele Martins de Oliveira Administracao (N)

(141357104) Amanda Alves de Lima Santos Engenharia Mecanica (I)

(141661818) Amanda Antonioli Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141333230) Amanda Azzolini Goncalves Enfermagem (Unicamp) (I)

(141122966) Amanda Bernardini Piacentini Nutricao (I)

(141432999) Amanda Borges Novaes Medicina (Unicamp) (I)

(141653677) Amanda Brentigani Pexe Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141544733) Amanda Candido dos Santos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141381475) Amanda Caroline Inacio de Almeida Quimica Tecnologica (N)

(141127404) Amanda Christie Nishimura Ciencias Economicas (N)

(141668550) Amanda Cristina da Rocha Ferreira Enfermagem (Famerp) (I)

(141074830) Amanda de Felicio Santos Ciencias Sociais (I)

(141041449) Amanda Farhat de Araujo Odontologia (I)

(141656393) Amanda Ferrari Silva Pedagogia - Licenciatura (N)

(141529071) Amanda Ferreira Aldeia Educacao Fisica (N)

(141513423) Amanda Ferreira Fressatti Odontologia (I)

(141516569) Amanda Gazzotto Ulrich Administracao Publica (N)

(141100036) Amanda Guimaraes Franciscon Musica Erudita: Piano

(141038647) Amanda Guimaraes Moraes Camargo Engenharia Ambiental (N)

(141183927) Amanda Hortiz de Camargo Engenharia de Alimentos (N)

(141121642) Amanda Leal Oliveira Engenharia de Alimentos (N)

(141140320) Amanda Rafaela Elias Afonso Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141012418) Amanda Ribeiro de Andrade Engenharia de Alimentos (I)

(141839646) Amanda Rocha Evaristo Fisica - Licenciatura (N)

(141804242) Amanda Rodrigues da Silva Administracao (N)

(141649711) Amanda Rodrigues M. dos S. Ignacio Administracao (N)

(141352307) Amanda Soares Evaristo Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141000473) Amanda Thais Militino da Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(141532866) Amanda Zattar Calixto Engenharia Quimica (I)

(141653806) Amaro de Lima Mendes Administracao (N)

(141038494) Ana Alice Scalet Estatistica (I)

(141475879) Ana Amelia Freitas Sousa Estatistica (I)

(141468655) Ana Beatriz Gomes Andrade Sistemas de Informacao (I)

(141721026) Ana Beatriz Siste Machado Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141546302) Ana Carla Vieira de Souza Estatistica (I)

(141345251) Ana Carolina Alves Domingos Estudos Literarios (I)

(141024187) Ana Carolina Borges do Nascimento Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141232056) Ana Carolina Bozelli Administracao (N)

(141605548) Ana Carolina da Silva Oliveira Ciencias Biologicas (I)

(141784472) Ana Carolina de Faria Almeida Odontologia (I)

(141028400) Ana Carolina Fernandes Decicino Administracao (N)

(141338921) Ana Carolina Fiocchi Perez Administracao Publica (N)

(141497488) Ana Carolina Giatti Callegaro Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141427252) Ana Carolina Goncalves Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141443894) Ana Carolina Kazue Inada Ciencias Sociais (N)

(141136020) Ana Carolina Keiko Kayano Geografia (I)

(141582793) Ana Carolina Marcucci Quimica Tecnologica (N)

(141593100) Ana Carolina Mendes Silva Medicina (Famerp) (I)

(141361046) Ana Carolina Mercadante Letras - Licenciatura (I)

(141733146) Ana Carolina Modenez Pedagogia - Licenciatura (N)

(141551780) Ana Carolina Nicolodi Paes Barreto Letras - Licenciatura (N)

(141509062) Ana Carolina Porto Garcia Pedagogia - Licenciatura (I)

(141396082) Ana Carolina Rodrigues Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141542829) Ana Carolina S. Carvalho B. Souza Fonoaudiologia (I)

(141218489) Ana Carolina Seragi Virgilio Ciencias do Esporte (I)

(141194310) Ana Carolina Taveira Bachur Enfermagem (Famerp) (I)

(141087359) Ana Caroline Marchesin Rosseto Matematica - Licenciatura (N)

(141055183) Ana Catarina Hemann de Oliveira Letras - Licenciatura (I)

(141343033) Ana Clara de Gouvea Fernandes Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141584195) Ana Clara Fior Franchini Linguistica (I)

(141402385) Ana Clara Pires de Abreu Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141802314) Ana Clara Proteti Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141389974) Ana Clara Sanches Maia Historia (I)

(141406417) Ana Claudia Fingolo Quimica Tecnologica (N)

(141676883) Ana Claudia Piau Candido Matematica - Licenciatura (N)

(141553465) Ana Cristina Ribeiro de Carvalho Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141074236) Ana de Miranda Henriques Moura Medicina (Unicamp) (I)

(141206048) Ana Eliza Machado Soares Costa Letras - Licenciatura (I)

(141642956) Ana Flavia dos Santos Fisica - Licenciatura (N)

(141818108) Ana Flavia Magalhaes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141750569) Ana Flavia Neves da Silva Enfermagem (Famerp) (I)

(141526409) Ana Flavia Pellarin Alves Administracao (N)

(141472955) Ana Helena Azevedo Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141323413) Ana Helena Pereira Engenharia Quimica (N)

(141640264) Ana Julia Piva Cano Historia (I)

(141151812) Ana Karolina de Franca Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141683441) Ana Karoliny Santos de Souza Engenharia de Alimentos (N)

(141617910) Ana Laura Di Ciero Toledo Leme Nutricao (I)

(141281317) Ana Laura Mathias Gentile Musica: Regencia (I)

(141001728) Ana Leticia Ferreira de Moraes Nutricao (I)

(141590996) Ana Ligia Guiotti Marroni Medicina (Famerp) (I)

(141450056) Ana Luisa Amadeu Ribeiro Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141330354) Ana Luisa Pereira Lima Engenharia de Alimentos (I)

(141020796) Ana Luisa Vieira Pacheco Engenharia Eletrica (I)

(141742267) Ana Luiza Fretta Barros Danca (I)

(141823869) Ana Luiza Morais Maia de Andrade Enfermagem (Famerp) (I)

(141479369) Ana Luiza Woch Artes Cenicas (I)

(141722586) Ana Lurdes Rinaldi Administracao (N)

(141091772) Ana Maria S Ribeiro de Almeida Historia (I)

(141564865) Ana Paula Ferreira Mendes Educacao Fisica (N)

(141564643) Ana Paula Guidolin Ciencias Economicas (N)

(141334820) Ana Paula M. Neuenschwander Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141304827) Ana Paula Morelli Nutricao (I)

(141541444) Ana Rafaela Moreira Letras - Licenciatura (N)

(141661290) Ana Rita Antonio Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141320735) Ana Vitoria Carvalho de Sant Anna Administracao (N)

(141665827) Anabel Antinori Lessa Melillo Artes Visuais (I)

(141194051) Anco Marcio Ferreira de Andrade Pedagogia - Licenciatura (I)

(141212825) Anderson Bento de Oliveira Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141334288) Anderson da Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141448318) Anderson Fernandes Melli Matematica - Licenciatura (N)

(141675071) Anderson Fraga da Cruz Nutricao (I)

(141488893) Anderson Ibanez Ciencias do Esporte (I)

(141857185) Anderson Rodrigo de Freitas Fisica - Licenciatura (N)

(141285463) Andre Assumpcao Siciliano Engenharia Mecanica (I)

(141285203) Andre Barrizzelli Murino Engenharia Quimica (I)

(141148621) Andre da Costa Goncalves Sistemas de Informacao (I)

(141082255) Andre de Castro Abreu Engenharia de Producao (I)

(141447377) Andre de Sousa Fernandes Estatistica (I)

(141176475) Andre Felipe de Moraes D Cavalcanti Administracao Publica (N)

(141684307) Andre Gomes Pacheco Artes Visuais (I)

(141270146) Andre Gomes Quirino Filosofia (I)

(141460316) Andre Heleno Batista Engenharia Eletrica (I)

(141558675) Andre Henrique do Nascimento Cruz Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141237457) Andre Hiroshi Bando Medicina (Famerp) (I)

(141762290) Andre Kessler de Assumpcao Ciencias Economicas (I)

(141559555) Andre Koji Matsuyama Ciencias Economicas (I)

(141485795) Andre Luis de Jesus de Almeida Educacao Fisica (I)

(141469269) Andre Luis Navarro Peres Medicina (Unicamp) (I)

(141281904) Andre Luiz da Silva Santos Odontologia (I)

(141200750) Andre Luiz Miraello Barao Fantin Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141602976) Andre Luiz Paluzzi Approbato Farmacia (I)

(141751579) Andre Machado de Araujo Ciencia da Computacao (N)

(141455600) Andre Manzano Lopes Ciencias Sociais (N)

(141384849) Andre Martins Berger Peralta Engenharia Quimica (I)

(141150109) Andre Neves Paoliello Arquitetura e Urbanismo (N)

(141076447) Andre Prezotto Giordani Odontologia (I)

(141679653) Andre Quintal Freire Sistemas de Informacao (I)

(141539652) Andre Ribeiro de Oliveira Quimica (I)

(141552349) Andre Ricardo de Almeida Engenharia Ambiental (N)

(141252973) Andre Ricardo Fernandes Anderson Odontologia (I)

(141099042) Andre Rodrigo Reis Goncalves Matematica - Licenciatura (N)

(141792620) Andre Simoes de Brito Engenharia Agricola (I)

(141084428) Andre Soares Pires Bueno de Arruda Engenharia Quimica (N)

(141530136) Andre Tirulli Fonseca Engenharia de Manufatura (I)

(141454447) Andre Tomas Vilela Hermann Ciencias Biologicas (I)

(141504944) Andrea Grieco Nascimento Ciencias Biologicas (I)

(141142272) Andreas Reckmann Steiner Medicina (Unicamp) (I)

(141364489) Andrei Arminio Laskievic Ciencias Economicas (I)

(141665902) Andrei Michel Sontag Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141541246) Andrei Vinicius Camargo Gomes Ciencias Sociais (N)

(141308195) Andreia Ribeiro de Noronha Sales Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141611417) Andres Hosiasson Kapaz Artes Visuais (I)

(141043858) Andressa G. Rutkauskas Romero Artes Visuais (I)

(141172220) Andressa Goncalves Cerqueira Engenharia de Alimentos (I)

(141331258) Andressa Jove Godoy Pedagogia - Licenciatura (N)

(141151331) Andressa Katagay Miyazono Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141591579) Andressa Vianna Botaro Engenharia de Alimentos (I)

(141511939) Andrey Alleoni Pereira Matematica - Licenciatura (N)

(141038807) Andrezza Reis Ferreira Musica Erudita: Voz

(141011156) Andrio Filipe Amaral Soares Geografia (N)

(141259448) Ane Giovana Furlanetto Polito Engenharia Ambiental (N)

(141111917) Anees Salim Saad Neto Engenharia Civil (I)

(141222895) Angela Seiler Musica: Licenciatura (I)

(141003618) Angelica Alves de Moraes Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141844215) Angelo Augusto Tavares Engenharia Agricola (I)

(141501051) Anita Maria de Oliveira Lobo Estatistica (I)

(141813851) Anna Beatriz Alves de Souza Seno Pedagogia - Licenciatura (N)

(141667304) Anna Beatriz de Araujo Medicina (Unicamp) (I)

(141331913) Anna Rosa de Agostini Ciencias Economicas (I)

(141266662) Annie Queiroz Piva Engenharia Mecanica (I)

(141704429) Antonio Carlos Falcao Petri Ciencia da Computacao (N)

(141750460) Antonio Eduardo Gregorin Ruette Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141193942) Antonio Helio Rodrigues de Souza Geografia (N)

(141763910) Antonio Hermano Mascarenhas Luz Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141219697) Antonio Jorge de Oliveira Educacao Fisica (N)

(141369873) Antonio Junio Araujo Dias Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141011439) Ariane de Jesus Santos Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141563848) Ariane Esteves Moreira Ciencias Sociais (I)

(141686259) Arianne Denis Veiga Enfermagem (Famerp) (I)

(141212177) Ariel Dias Godinho Engenharia de Computacao (I)

(141200743) Ariella Yamada Brambila Ciencia da Computacao (N)

(141002493) Arnaldo Gomes de Oliveira Junior Quimica (I)

(141560122) Aron Vinicius Guerche de Souza Engenharia de Alimentos (N)

(141746016) Arthur Azevedo da Rocha Queiroz Administracao (N)

(141400747) Arthur Bianchi Benedicto Brito Estatistica (I)

(141583987) Arthur Borges Santos Administracao Publica (N)

(141719852) Arthur Bueno Rossin Administracao Publica (N)

(141207034) Arthur Degani Ottaiano Medicina (Famerp) (I)

(141367303) Arthur Farias Gomes Administracao (N)

(141665780) Arthur Klemenchuk Sueiro Matematica - Licenciatura (N)

(141453444) Arthur Machado E. de Carvalho Engenharia Civil (I)

(141541949) Arthur Maia Mendes Engenharia de Computacao (I)

(141156695) Arthur Orlando de Azevedo Pires Medicina (Famerp) (I)

(141306168) Arthur Pinheiro Carolo Engenharia Agricola (I)

(141567369) Arthur Rodrigues Ribeiro Ciencias Sociais (I)

(141364298) Arthur Rosenberger Cimatti Engenharia Mecanica (I)

(141375872) Artur Bertipaglia Leite da Silva Engenharia de Manufatura (I)

(141756970) Artur Gadoni Magalhaes Administracao (N)

(141341914) Artur Muradas de Almeida Ciencias do Esporte (I)

(141174325) Aryani de Almeida Marciano Artes Visuais (I)

(141075901) Audrey Martins Silva Administracao (N)

(141107280) Augusto Bossolan Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141584164) Augusto Bruno Cerchiaro Sistemas de Informacao (I)

(141088963) Augusto Cesar Bortoluci Medicina (Unicamp) (I)

(141511472) Augusto Cesar Nicolai Matematica - Licenciatura (N)

(141599436) Augusto Cesar Sanchez Engenharia Agricola (I)

(141805269) Augusto Felix Goes dos Santos Engenharia Civil (I)

(141322595) Augusto Firmino Curti Quimica (I)

(141436304) Augusto Maganha Barbosa Ciencias Economicas (I)

(141638588) Augusto Strutz Banchieri de Paula Engenharia Mecanica (I)

(141183071) Augusto Totoli Rovina Salgado Ciencias Sociais (I)

(141585709) Aulus Barbosa Lustosa Estatistica (I)

(141154972) Aurelio de Souza Oliveira Ciencias Sociais (N)

(141814106) Auro Goncalves da Mata Fisica - Licenciatura (N)

(141826752) Aurora Segre Artes Cenicas (I)

(141296733) Axell Kou Minowa Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141291165) Barbara Barbosa Leite Yadoya Arquitetura e Urbanismo (N)

(141192420) Barbara Chiaretti da Costa Administracao (N)

(141529965) Barbara Gadioli Enfermagem (Unicamp) (I)

(141026244) Barbara Helena de Antonio Cruz Administracao (N)

(141397122) Barbara Luana Tagliari Administracao (N)

(141074038) Barbara Maria Garbelotti Fortunato Odontologia (I)

(141321301) Barbara Moura E Oliveira Muhle Arquitetura e Urbanismo (N)

(141261384) Barbara Nunes Quimica (I)

(141092614) Barbara Santos de Oliveira Administracao (N)

(141319373) Barbara Sota Moraes Artes Visuais (I)

(141181389) Barbara Thais F. A. Mendes Artes Cenicas (I)

(141054036) Barbra Miguele de Sa Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141183675) Beatriz Barbosa Tanaka Engenharia de Alimentos (I)

(141623582) Beatriz Borges Araujo Frota Arquitetura e Urbanismo (N)

(141064440) Beatriz Costa Angelo Engenharia de Alimentos (I)

(141164768) Beatriz Daluio Costa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141515788) Beatriz de G. Pinhatari N. Nigra Educacao Fisica (N)

(141555928) Beatriz de Oliveira Castellano Engenharia Quimica (I)

(141821689) Beatriz de Oliveira Luz Rocha Filosofia (I)

(141838834) Beatriz Degam Klemz Pedagogia - Licenciatura (I)

(141049078) Beatriz Epiphanio Galvao Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141657532) Beatriz Franco Felicio dos Santos Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141466543) Beatriz Giadans Corbillon G Martins Historia (I)

(141430948) Beatriz Leal Doerflinger Carvalho Danca (I)

(141176857) Beatriz Lucio Bueno Farmacia (I)

(141501242) Beatriz Magosso Artes Cenicas (I)

(141350844) Beatriz Maira Teixeira Goncalves Engenharia Civil (I)

(141296405) Beatriz Mattos Lopes Administracao (N)

(141637325) Beatriz Mayumi Hatada Medicina (Famerp) (I)

(141094597) Beatriz Mayumi Sanefuji Administracao (N)

(141367495) Beatriz Moreira Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(141058816) Beatriz Mosca Melin Administracao (N)

(141298661) Beatriz Nogueira Camargo Estudos Literarios (I)

(141757034) Beatriz Oliveira Corte Engenharia de Alimentos (I)

(141250540) Beatriz Peratello Pollo Pedagogia - Licenciatura (N)

(141400204) Beatriz Sampaio Andery Letras - Licenciatura (I)

(141365284) Beatriz Sechin Zazulla Engenharia de Computacao (I)

(141160544) Beatriz Siqueira Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141186360) Beatriz Spolaor Motta Enfermagem (Famerp) (I)

(141253853) Beatriz Stockler Yokoto Nutricao (I)

(141514617) Beatriz Tavares Britto Nutricao (I)

(141475831) Beatriz Tenorio da Silva Administracao (N)

(141053880) Beatriz Tonetto de Almeida Enfermagem (Unicamp) (I)

(141728126) Beatriz Yamada Kucharski Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141000107) Benedito Batista de Oliveira Neto Engenharia Mecanica (I)

(141344159) Benilton de Oliveira Santos Engenharia de Alimentos (N)

(141136815) Bernard Viana da Costa Engenharia Eletrica (I)

(141380250) Bernardo D. Brandao Espinheira Engenharia de Alimentos (I)

(141530105) Bernardo Franca Rocha Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141513027) Bia Anchao Oliveira Engenharia Agricola (I)

(141250304) Bianca Batista Cal Enfermagem (Famerp) (I)

(141852548) Bianca Bello Chequin Administracao (N)

(141279426) Bianca Boeira Dornelas Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141065863) Bianca Casini Monteiro Historia (I)

(141270245) Bianca de Andrade Silva Medicina (Unicamp) (I)

(141386951) Bianca de Campos Matuella Farmacia (I)

(141089324) Bianca de Fatima Faduchi Medicina (Famerp) (I)

(141370723) Bianca Fermino Sertori Administracao Publica (N)

(141047874) Bianca Francisca da Silva Educacao Fisica (N)

(141691491) Bianca Freitas Candella Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141519407) Bianca Garcia Martins Nutricao (I)

(141139807) Bianca Kariny de Oliveira Pereira Ciencias Sociais (N)

(141468549) Bianca Meeihua Sung Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141709516) Bianca Reis Schmidt Simoes Letras - Licenciatura (I)

(141336376) Boris Mineo Antonio Medicina (Famerp) (I)

(141047614) Brenda Karine Ribeiro Rizato Administracao (N)

(141232094) Brenda Regina Braz Leite Historia (I)

(141125712) Breno Calandrini de Azevedo Medicina (Famerp) (I)

(141761839) Breno Pedroni Ciencia da Computacao (N)

(141379461) Breno Sherrer Caraccio Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141728447) Breno Vicente de Cerqueira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141331777) Bruna Augusto Martins Medicina (Unicamp) (I)

(141055671) Bruna Bianca da Silva Campos Pedagogia - Licenciatura (N)

(141792637) Bruna Carolina Pereira Barreira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141149433) Bruna Durante Vanin Farmacia (I)

(141005126) Bruna Feola Monteiro Letras - Licenciatura (N)

(141173698) Bruna Ferrarezi Medicina (Famerp) (I)

(141035334) Bruna Gabriela Mechi Silva Fonoaudiologia (I)

(141435363) Bruna Gomes Teixeira Monteiro Engenharia de Alimentos (I)

(141221724) Bruna Helena de Oliveira Santos Arquitetura e Urbanismo (N)

(141517517) Bruna Helua Cabalin Tiburcio Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141201388) Bruna Hornink Engenharia Ambiental (N)

(141617965) Bruna Kovac Surita Marcondes Pedagogia - Licenciatura (I)

(141093792) Bruna Luiza Prinet de Morais Geologia (I)

(141781466) Bruna Maria Pressatto Fernandes Letras - Licenciatura (N)

(141503675) Bruna Martins Precivalli Engenharia de Alimentos (N)

(141664916) Bruna Mendes Heyn Estatistica (I)

(141778558) Bruna Pacheco Engenharia Ambiental (N)

(141297736) Bruna Padula Domingues Ciencias Economicas (N)

(141340508) Bruna Paes de Barros Monteiro Administracao (N)

(141589381) Bruna Pereira Santos Fonoaudiologia (I)

(141135973) Bruna Rodrigues Debastiani Ciencias Biologicas (I)

(141216605) Bruna Rodrigues Shintate Ciencias Biologicas (I)

(141029618) Bruna Scotton Administracao Publica (N)

(141671611) Bruna Silveira Quimica Tecnologica (N)

(141570673) Bruna Silvestre Francoso Nutricao (I)

(141232797) Bruna Simon Costa Ciencias do Esporte (I)

(141448769) Bruna Slovak Enfermagem (Famerp) (I)

(141222789) Bruna Sousa Fernandes Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141447858) Bruna Vieira Casaroto Engenharia Ambiental (N)

(141289755) Brunno de Lima Bruscatto Engenharia de Producao (I)

(141195719) Bruno Akira Koba Sato Engenharia de Computacao (I)

(141414894) Bruno Alamino Minucci Fisica - Licenciatura (N)

(141736848) Bruno Armenio Moreira Ferreira Engenharia Quimica (I)

(141411697) Bruno Arruda Mascaro Odontologia (I)

(141628600) Bruno Barone Bonito Engenharia Agricola (I)

(141298173) Bruno Beltramini Cruz Engenharia de Producao (I)

(141697581) Bruno Belucci Teixeira Engenharia Quimica (I)

(141455181) Bruno Binotto Massaro Engenharia Civil (I)

(141297439) Bruno Borges da Mata Engenharia de Manufatura (I)

(141789064) Bruno Braga Fiaschetti Engenharia de Alimentos (I)

(141174196) Bruno Camargo Rocha Paim de Araujo Medicina (Famerp) (I)

(141318219) Bruno Celestino dos Santos Medicina (Unicamp) (I)

(141613888) Bruno Cesar Brito Miyamoto Engenharia Agricola (I)

(141170903) Bruno Chiaramonti Wolff Medicina (Famerp) (I)

(141524984) Bruno Costa Almeida Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141704108) Bruno da Costa Braga Engenharia Eletrica (N)

(141233103) Bruno de Alencar Bragato Engenharia Civil (I)

(141741752) Bruno de Marchi Santos Engenharia Eletrica (N)

(141541703) Bruno de Souza Pereira Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141015837) Bruno dos Santos Marques Engenharia Ambiental (N)

(141381192) Bruno Fernandes Souza Geografia (I)

(141514600) Bruno Fochesato Alves Letras - Licenciatura (I)

(141561507) Bruno Gabriel Fini Engenharia Quimica (N)

(141223829) Bruno Gaia Bernardes Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141398415) Bruno Goncalves da Rocha Estatistica (I)

(141298968) Bruno Goncalves Dias Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141120960) Bruno Gualberto Vieira da Silva Quimica Tecnologica (N)

(141375605) Bruno Henrique Bariotto Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141072629) Bruno Henrique Rodrigues da Silva Artes Cenicas (I)

(141302722) Bruno Hiroshi Minakawa Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141718118) Bruno Leandro Almeida Matematica - Licenciatura (N)

(141094320) Bruno Lima Malzone Odontologia (I)

(141058700) Bruno Lopes Japyassu Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141054029) Bruno Luis Segat Frare Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141798734) Bruno Macrino dos Santos Musica Erudita: Contrabaixo

(141484228) Bruno Messias Leandro Letras - Licenciatura (I)

(141706111) Bruno Mugnol dos Santos Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141276793) Bruno Oliveira Administracao (N)

(141003762) Bruno Ortega Goes Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141686310) Bruno Otavio Sousa Pires Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141526089) Bruno Pasqualotto Cavalar Engenharia de Computacao (I)

(141236720) Bruno Pio Fernandes Estatistica (I)

(141660587) Bruno Pionte Engenharia Ambiental (N)

(141038517) Bruno Ribeiro Ferreira Ciencias Sociais (N)

(141356712) Bruno Santos Telles Pagotto Estatistica (I)

(141319045) Bruno Seung Eun Choi Engenharia de Producao (I)

(141641250) Bruno Silva E Souza Ciencias Economicas (I)

(141284248) Bruno Simionato O. G. Paes Administracao (N)

(141130657) Bruno Sobral Ferreira Ruzzi Engenharia de Alimentos (N)

(141153498) Bruno Susko Marcellini Engenharia de Computacao (I)

(141080891) Bruno Torres Leoncio Engenharia Ambiental (N)

(141037453) Bruno Vieira Nery Filosofia (I)

(141832270) Bruno Vinicius Lelo Administracao Publica (N)

(141502665) Bryan Jefferson Trovati Chaves Engenharia Mecanica (I)

(141808008) Caila de Araujo Moreno Quimica Tecnologica (N)

(141495857) Caio Augusto Rios Feola Medicina (Unicamp) (I)

(141499798) Caio Augusto Zagria Barbosa Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141462824) Caio Caravaggi Sabbatine Santos Ciencias Economicas (N)

(141446435) Caio Cesar Bovo Delfino Engenharia Quimica (I)

(141003106) Caio Cesar Dias Engenharia Quimica (I)

(141403517) Caio Cesar Marques Pereira de Alcan Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141267986) Caio Cezar Correia Ciencia da Computacao (N)

(141595502) Caio Conccilo Martins Estudos Literarios (I)

(141219604) Caio de Carvalho Puglia Engenharia de Producao (I)

(141675521) Caio Enet Bohrer Engenharia Mecanica (I)

(141546791) Caio Felipe Baldessin Engenharia Quimica (N)

(141452137) Caio Felipe Hoffmann Engenharia Mecanica (I)

(141555058) Caio Garcia Cancian Engenharia Eletrica (I)

(141490272) Caio Garotti Neves Engenharia Mecanica (I)

(141182955) Caio Madeira Pirotello Engenharia de Alimentos (N)

(141190035) Caio Marques Machado Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141629375) Caio Marrafon de Paula Ciencias Economicas (N)

(141689944) Caio Mendonca Gorgulho Engenharia Mecanica (I)

(141087885) Caio Minoru Mukaeda Engenharia Ambiental (N)

(141672515) Caio Moraes Porto Quimica Tecnologica (N)

(141502948) Caio Parise Bellintani Educacao Fisica (I)

(141600222) Caio Patutti Educacao Fisica (N)

(141779049) Caio Puia Pietrobon Ciencias Economicas (I)

(141119249) Caio Ribeiro Franco Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141175656) Caio Truzzi Lente Ciencia da Computacao (N)

(141493707) Caio Ueda Arata Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141794626) Caio Vinicius Marani Constantino Engenharia Quimica (N)

(141438225) Caio Vitor Ferreira Anastacio Educacao Fisica (N)

(141529835) Caio Wellington Dias da Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141798956) Camila Aguiar Souza de Jesus Fonoaudiologia (I)

(141382010) Camila Bortoluci Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141532651) Camila Carrijo Engenharia de Alimentos (I)

(141313764) Camila Correa Moro Artes Cenicas (I)

(141242996) Camila Costa Negri Administracao (N)

(141151041) Camila de Souza Gabriel Engenharia Agricola (I)

(141038562) Camila Fernandes de Oliveira Fonoaudiologia (I)

(141261346) Camila Klippel Krohling Engenharia de Alimentos (I)

(141093860) Camila Kokron Rodrigues Farmacia (I)

(141217738) Camila Lima Zanini Quimica Tecnologica (N)

(141842554) Camila Martins Fogaca Azevedo Geografia (N)

(141334189) Camila Mayumi Aono Nutricao (I)

(141523707) Camila Perin Malaghini Matematica - Licenciatura (N)

(141470362) Camila Quinalia Biso Administracao (N)

(141195948) Camila Schmidt Stolf Odontologia (I)

(141303497) Camila Tamie Piai Engenharia Quimica (N)

(141152440) Camila Unis Krepsky Estatistica (I)

(141746962) Camila Vieira Gomes Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141701925) Camila Yumi Yoshida Engenharia de Alimentos (I)

(141558644) Camilla Liberali da Silva Ramos Letras - Licenciatura (I)

(141089133) Camilla Midori Kanashiro Sistemas de Informacao (I)

(141160742) Camilla Noel da Silva Engenharia Ambiental (N)

(141238450) Cao Minhua Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141674726) Caren Louize Brancaglioni Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141463032) Carla Almeida Bras Engenharia de Alimentos (I)

(141562296) Carla Botteon Catai Medicina (Unicamp) (I)

(141673969) Carla Cristina Zauli Pereira Matematica - Licenciatura (N)

(141671970) Carla Cristine A. F. de Castro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141218922) Carla Daniela de O. Nascimento Engenharia de Alimentos (I)

(141799744) Carla Maria da Silva Diaz Linguistica (I)

(141211150) Carla Rafaela de Souza Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141058427) Carla Victoria Ferreira Irrazabal Engenharia Eletrica (N)

(141107259) Carlo Maschi Sulzbeck Sistemas de Informacao (I)

(141756895) Carlos Alberto Alvares Junior Quimica Tecnologica (N)

(141112293) Carlos Alberto Mota Castro Fisica - Licenciatura (N)

(141248222) Carlos Andre Martins Neves Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141485443) Carlos Eduardo de Oliveira Capucho Geografia (I)

(141324423) Carlos Eduardo Florio Mendes Engenharia de Computacao (I)

(141781947) Carlos Eduardo M A Cardoso Artes Cenicas (I)

(141274926) Carlos Henrique de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(141395270) Carlos Henrique de Souza Engenharia Ambiental (N)

(141568508) Carlos Henrique Gil Marques Geologia (I)

(141562333) Carlos Henrique Gomes de Brito Ciencias Economicas (I)

(141327736) Carlos Henrique Guimaraes Engenharia Ambiental (N)

(141422455) Carlos Jose Tamancoldi Engenharia Eletrica (I)

(141114398) Carlos Ponziano Illuminati Geografia (N)

(141693008) Carlos Sant Ana Vasconcellos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141205588) Carlos Wustemberg Germano Medicina (Unicamp) (I)

(141102162) Carlucia Silva Almeida Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141465182) Carolina Alves Freiria de Oliveira Odontologia (I)

(141038487) Carolina Aparecida Ferraz Budreckas Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141333636) Carolina Arantes Alves Administracao (N)

(141154309) Carolina Azze Franco Medicina (Unicamp) (I)

(141224723) Carolina Carvalho Maimone Administracao (N)

(141359032) Carolina Castro de Melo Batista Pedagogia - Licenciatura (I)

(141179177) Carolina Correa Remedio Educacao Fisica (N)

(141347714) Carolina Costa Joia Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141326597) Carolina Costa Silva Farmacia (I)

(141061250) Carolina de Medeiros Miranda Engenharia Civil (I)

(141393861) Carolina Fernanda Cerveira Engenharia de Alimentos (N)

(141098629) Carolina Ferreira Cordaro Administracao (N)

(141159649) Carolina Ferreira Huang Medicina (Famerp) (I)

(141827397) Carolina Garcia Santana Martins Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141401337) Carolina Herrera Pinto Arquitetura e Urbanismo (N)

(141340119) Carolina Kimie Uehara Administracao (N)

(141587491) Carolina Leite de Oliveira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141575920) Carolina Lixandrao Estudos Literarios (I)

(141507011) Carolina Maran Gevenez Administracao (N)

(141162854) Carolina Martini de Oliveira Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141309631) Carolina Martins T Ribeiro Ciencias Sociais (N)

(141186940) Carolina Morais Montagner da Silva Pedagogia - Licenciatura (N)

(141724674) Carolina Moreira dos Santos Educacao Fisica (I)

(141102520) Carolina Naves Soares Odontologia (I)

(141032854) Carolina Nikoluk Scachetti Quimica (I)

(141069797) Carolina Pereira de Quevedo Pedagogia - Licenciatura (I)

(141600031) Carolina Pereira Vilas Boas Geografia (N)

(141046604) Carolina Ramalho Bonturi Ciencia da Computacao (N)

(141053354) Carolina Spigel Farmacia (I)

(141433404) Carolina Sueiro Silva Engenharia Civil (I)

(141622411) Carolina Vitor Vidal Enfermagem (Famerp) (I)

(141164256) Carolina Yukari Tamashiro Geografia (N)

(141384030) Carolina Yumi Kubo Fonoaudiologia (I)

(141249140) Carolina Yumi Tominaga Engenharia de Alimentos (N)

(141075475) Caroline Akemi Nikaido Enfermagem (Unicamp) (I)

(141326245) Caroline Aurora Carvalho da Rosa Ciencias Sociais (I)

(141123662) Caroline Camilo Costa Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141253358) Caroline Guimaraes Engenharia Mecanica (I)

(141127695) Caroline Haas Engenharia de Alimentos (I)

(141842608) Caroline Izumi Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141347370) Caroline Lopes Garcia Farmacia (I)

(141318424) Caroline Mantovani Celegatti Engenharia de Alimentos (I)

(141486644) Caroline Mazzer de Souza Estudos Literarios (I)

(141834474) Caroline Oliveira de Andrade Ciencias Sociais (N)

(141144407) Caroline Ribeiro Ferreira Pedagogia - Licenciatura (I)

(141698294) Caroline Ricce Bortoletto Estatistica (I)

(141589305) Caroline Rosa Caetano Musica: Licenciatura (I)

(141036122) Caroline Santos Rocha Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141212498) Cassia Oliveira de Lima Engenharia Quimica (I)

(141195221) Cassiana Santos de Oliveira Enfermagem (Famerp) (I)

(141198527) Cassio Destefani Lopes Ciencias do Esporte (I)

(141511014) Cassio Eidi de Medeiros Engenharia Mecanica (I)

(141065559) Cassio Kengi Hayashida Hernandes Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141174189) Catarina dos Santos Lopez Engenharia de Manufatura (I)

(141366942) Catarina Goulart Mendes da Silva Letras - Licenciatura (I)

(141105871) Catarina Moreira Lima Engenharia Eletrica (I)

(141078979) Catarina Pasta Aydar Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141192048) Catarina Vidotto Caricati Ciencias Economicas (I)

(141380595) Catharina Teston Vasconcelos Engenharia de Producao (I)

(141308645) Catherine Gazolla Santana Quimica (I)

(141231015) Celso Gabriel de Azevedo Ribeiro Engenharia Civil (I)

(141450971) Cesar Augusto Mendes Tersariolli Engenharia Eletrica (N)

(141013169) Cesar Faviero de Castro Engenharia de Alimentos (I)

(141487463) Cesar Giudice Valencio Medicina (Unicamp) (I)

(141704634) Cezio Luiz Ferreira Junior Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141480721) Chen Pin Hung Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141739472) Chen Qi Yun Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141837510) Christiano Cavalari Duque Ciencias Economicas (I)

(141397078) Christopher Cralcev Medicina (Unicamp) (I)

(141360814) Christopher Richard Bordin Aykroyd Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141296504) Cindy Su Shuen Chow Administracao (N)

(141278485) Cinthia Yuri Nakao Enfermagem (Unicamp) (I)

(141578080) Cirilo Abe Barreto Pedagogia - Licenciatura (N)

(141270757) Ciro Hideki Artiga Watanabe Filosofia (I)

(141431705) Ciro Ruiz Vicente da Silva Geografia (I)

(141393397) Clara Andrade Togores Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141310130) Clara de Oliveira Coelho Ciencias Sociais (I)

(141455969) Clara Deocleciano de Araujo Medicina (Unicamp) (I)

(141660075) Clara Isabel Dias E Hernandez Borba Ciencias Economicas (I)

(141088635) Clara Joana de Almeida Figueira Estudos Literarios (I)

(141213361) Clara Louzada da Costa Quimica (I)

(141063591) Clara Onocko de Sousa Campos Artes Visuais (I)

(141450186) Clara Taneguti Pimentel Costa Ciencias Sociais (I)

(141228954) Clarice Thomaz Ciencias Biologicas (I)

(141786591) Clarissa Maria Gallian Augusto Letras - Licenciatura (N)

(141148065) Clarissa Ricci Goulardins Medicina (Unicamp) (I)

(141624547) Claudia Sue Ono Shimada Engenharia de Alimentos (I)

(141804136) Claudio Roberto Gomes da Silva Estatistica (I)

(141689586) Claudio Ruhmann Di Raimo Engenharia Mecanica (I)

(141195092) Claudio Vinicius Santos Castejon Engenharia Eletrica (I)

(141079996) Clezio Rodrigues da Costa Engenharia Mecanica (I)

(141822071) Conrado Lourenco Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141139791) Cora Sanroman Duran E Cano Fisica - Licenciatura (N)

(141677176) Cristiane de Amorim Trindade Estudos Literarios (I)

(141559821) Cristiano Silverio Neiva Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141683861) Cristina Pinheiro Furlanetto Ciencias do Esporte (I)

(141551827) Cristofer Alan Costa Santos Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141604637) Crystopher Stanley Carpenter Engenharia Agricola (I)

(141707855) Cylene Maria Bast da Silva Administracao (N)

(141474234) Daiane Neves Gomes Enfermagem (Unicamp) (I)

(141308539) Damiao Silva Santos Geografia (N)

(141116561) Dandara Lequi Martins Artes Cenicas (I)

(141127336) Daniel Barbosa Brandao Pedagogia - Licenciatura (I)

(141005904) Daniel Barbosa Soares Musica Erudita: Trombone

(141546265) Daniel Caetano da Silva Fisica - Licenciatura (N)

(141070920) Daniel Cardoso Vieira Amancio Ciencias Sociais (N)

(141599924) Daniel Coelho de Carvalho Engenharia Mecanica (I)

(141085919) Daniel Coelho Liberali Engenharia de Manufatura (I)

(141553403) Daniel Credico de Coimbra Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141594356) Daniel Dandrea Henkin Ciencias Economicas (I)

(141706685) Daniel de Moura E Almeida Engenharia Mecanica (I)

(141386340) Daniel Felipe Marcelino de Souza Medicina (Unicamp) (I)

(141687351) Daniel Ferreira de Souza Musica Popular: Bateria

(141290131) Daniel Francisconi Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(141258803) Daniel Gianfranco Watanabe Quimica (I)

(141052832) Daniel Idra Siqueira Administracao (N)

(141170774) Daniel Marques Paula de Oliveira Estatistica (I)

(141108252) Daniel Merino Nascimento Medicina (Unicamp) (I)

(141117212) Daniel Moreira Felix Musica Popular: Contrabaixo

(141338662) Daniel Norio Takasu Rabelo Engenharia de Computacao (I)

(141414344) Daniel Paschoal de Godoy Administracao (N)

(141653059) Daniel Placco Ferreira Cunha Administracao (N)

(141600796) Daniel Raimundo da Silva Matematica - Licenciatura (N)

(141679110) Daniel Ricardo Angelotti Medicina (Famerp) (I)

(141808657) Daniel Roberto Coelho Filho Geologia (I)

(141322540) Daniel Siqueira da Silva Engenharia Eletrica (I)

(141088260) Daniel Vargas Shimamoto Engenharia de Alimentos (N)

(141642659) Daniel Vinicius Fernandes Geografia (N)

(141254115) Daniel Zaidan dos Santos Medicina (Famerp) (I)

(141775399) Daniel Zurk Ferreira G. da Silva Ciencias do Esporte (I)

(141523967) Daniela Almeida Vega Engenharia de Alimentos (N)

(141456306) Daniela Businari Pollesi Administracao (N)

(141825483) Daniela do Nascimento Danca (I)

(141245957) Daniela Keiko Sonoda Engenharia de Alimentos (N)

(141443511) Daniela Martins Fonseca Medicina (Famerp) (I)

(141700014) Daniela Tiemi Kaneko Fonoaudiologia (I)

(141038234) Daniela Tiemi Kitamura Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141386203) Daniela Zerlotti Demasi Engenharia de Alimentos (I)

(141057424) Daniele Borges Lovo Administracao (N)

(141462398) Daniele Maria Heguedusch Oliveira Odontologia (I)

(141166306) Daniele Marinho Romao Engenharia Quimica (I)

(141342696) Daniele Salina Goncalves Gomes Musica: Licenciatura (I)

(141131902) Daniella Bertucci Sanches Engenharia de Alimentos (I)

(141733047) Daniella de Cassia Muniz Engenharia de Alimentos (I)

(141776200) Daniella Ockner Hortencio Fonoaudiologia (I)

(141009678) Danielle Alves Cavallo Geografia (N)

(141337584) Danielle C. de Oliveira Mariano Ciencias do Esporte (I)

(141228251) Danielle dos Santos Mutta Medicina (Unicamp) (I)

(141021362) Danielle Freitas Marra Engenharia Quimica (I)

(141516316) Danielle Karolline Lojo Ferreira Ciencias do Esporte (I)

(141106232) Danielle Kimie Kikuchi Quimica Tecnologica (N)

(141497655) Danielle Olivio Catarucci Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141667625) Danielle Perrotta Machado Ciencias Sociais (N)

(141335274) Danielli Barbosa Administracao (N)

(141630379) Danielly Santos de Araujo Administracao Publica (N)

(141853497) Danillo Badolato Athayde Engenharia de Manufatura (I)

(141570284) Danilo Andretta Administracao (N)

(141426532) Danilo Angolini Medicina (Famerp) (I)

(141331173) Danilo Baldi Engenharia Mecanica (I)

(141509611) Danilo Baptista Goncalves Engenharia Mecanica (I)

(141157575) Danilo Bastos Hernandes Engenharia Eletrica (N)

(141081542) Danilo Charantola Engenharia de Computacao (I)

(141283771) Danilo David Lopes Historia (I)

(141116981) Danilo de Albuquerque Rodrigues Fonoaudiologia (I)

(141761846) Danilo dos Santos Depieri da Rocha Geografia (N)

(141568485) Danilo Francoso Tedeschi Sistemas de Informacao (I)

(141029281) Danilo Marcotriggiano do Nascimento Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141187967) Danilo Moura Diniz Administracao (N)

(141503095) Danilo Nogueira da Cruz Engenharia de Producao (I)

(141060059) Danilo Oliveira Imbimbo Ciencias Economicas (I)

(141330415) Danilo Rodrigues Engenharia Eletrica (N)

(141704474) Danilo Tagliolato Engenharia de Manufatura (I)

(141354853) Danilo Yoiti Takei Sistemas de Informacao (I)

(141368061) Davi Araujo Martins Filosofia (I)

(141519384) Davi Cesar Correia Junior Engenharia de Computacao (I)

(141090762) Davi Heckert Cesar Bastos Filosofia (I)

(141116929) Davi Pereira Neto Estatistica (I)

(141233509) David Calil Spindola Pedro Engenharia Mecanica (I)

(141697062) David Coelho Silbiger Ciencias Economicas (I)

(141605920) David Shigueiti Fugimoto Engenharia de Computacao (I)

(141452212) Dayane Ferraz Lacerda Trentin Educacao Fisica (I)

(141770301) Dayane Silva Brandao Letras - Licenciatura (N)

(141396174) Dayanne Namie Yoshino Ciencias do Esporte (I)

(141461029) Dayvison Nunes Costa Musica Erudita: Trompete

(141283443) Debora Aparecida de Passos Engenharia Agricola (I)

(141035181) Debora Bacchim Augusti Educacao Fisica (I)

(141379348) Debora Costa Ruiz Odontologia (I)

(141799393) Debora de Camargo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141394369) Debora do Nascimento Germano Administracao (N)

(141066699) Debora Garcia Alaniz Dezena Artes Visuais (I)

(141769895) Debora Helena Iversen Sucigan Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141765954) Debora Hitomi Shimada Nutricao (I)

(141490579) Debora Song Shimba Ciencias Sociais (I)

(141063010) Deborah Camargo Marinoni Ciencias Economicas (I)

(141244015) Deborah Yohana Bertoldo da Silva Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141228817) Deived Alysson Diniz Neves Odontologia (I)

(141553878) Deivisson Dias Chagas Artes Visuais (I)

(141249188) Dener Stassun Christinele Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141231633) Denis Augusto Lazarin Nutricao (I)

(141506063) Denis Salmazo Engenharia Ambiental (N)

(141008545) Denis Vicente Cavacic Quimica Tecnologica (N)

(141512970) Denise Fernandes Pretel Engenharia de Manufatura (I)

(141071282) Denise Sacramento Christovam Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141648916) Denise Yumi Yabiku Ciencias Sociais (N)

(141167552) Denner Jose Gean Giassi Engenharia Quimica (I)

(141795681) Derick Bosso Ciencias do Esporte (I)

(141819873) Derick Meneguetti Estatistica (I)

(141792095) Diamila Assis Paula Danca (I)

(141099318) Diana Carolina Nogueira Engenharia de Alimentos (I)

(141065481) Diandra de Brito Odontologia (I)

(141543174) Diego Alves Rodrigues de Souza Engenharia Eletrica (I)

(141210065) Diego Arnon Tomazela Engenharia Mecanica (I)

(141812278) Diego Castro da Silva Cavalcante Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141060776) Diego de Paiva Baldin Administracao (N)

(141120113) Diego de Souza Silva Filosofia (I)

(141133144) Diego Ribeiro Marcondes Estatistica (I)

(141525581) Diego Salam Claro Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141595830) Diego Sepulveda Martines Engenharia de Computacao (I)

(141228206) Diego Silveira Domingues Ciencias Economicas (I)

(141217967) Diego Suguiyama Ribeiro Administracao (N)

(141784335) Diego Zubieta Zandona Odontologia (I)

(141171814) Dieza Bruneto Ferro Enfermagem (Famerp) (I)

(141774730) Dimitria de Faria Coutinho Letras - Licenciatura (I)

(141151386) Dindara Silva Galvao Quimica (I)

(141052122) Diogo Dias Sarmento Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141261506) Diogo Silva Lira Medicina (Famerp) (I)

(141579397) Dionys Dener Antonio Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141323598) Diorgenes Armando de Araujo Pedagogia - Licenciatura (N)

(141530839) Djalma de Campos Goncalves Junior Musica: Licenciatura (I)

(141180843) Dominick Lucio Dias Alvim Historia (I)

(141710541) Douglas Alves de Brito Neves Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141039848) Douglas Correa de Araujo Sistemas de Informacao (I)

(141554727) Douglas da Silva Educacao Fisica (N)

(141057806) Douglas Henrique da Silva Geografia (N)

(141149389) Douglas Henrique Ramos Viera Matematica - Licenciatura (N)

(141523349) Douglas Mendes Nascimento Arquitetura e Urbanismo (N)

(141539089) Douglas Mol Resende Engenharia Quimica (I)

(141556600) Douglas Sardisco Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141742694) Ebeneser Fernandes Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(141744119) Eder Aleixo Artes Visuais (I)

(141691477) Eder Sugimoto Figueiredo Farmacia (I)

(141777579) Ederson Cavalcante Pereira da Silva Educacao Fisica (N)

(141607957) Edgar Amatuzzi Enfermagem (Unicamp) (I)

(141083937) Edgar de Rezende Flauzino Engenharia Mecanica (I)

(141412294) Edgar Vergopolem Ribeiro Engenharia Mecanica (I)

(141437291) Edilaine de Freitas Lima Quimica Tecnologica (N)

(141328609) Edilene do Socorro Conceicao Bastos Engenharia Quimica (N)

(141860307) Edilson Almeida Silva Junior Geografia (N)

(141187943) Edimilson Rodrigues dos S. Junior Engenharia Ambiental (N)

(141775306) Edison da Motta Santos Junior Engenharia de Alimentos (N)

(141173643) Edmar Servante Linares Junior Engenharia Mecanica (I)

(141742090) Edna Alves Chagas Rutkowski Pedagogia - Licenciatura (N)

(141548667) Edson Cesar Diogo Ferreira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141099028) Edson Robles Castilla Filho Medicina (Unicamp) (I)

(141219666) Eduarda Capel Xavier Administracao (N)

(141090700) Eduarda de Carvalho Donato Letras - Licenciatura (N)

(141513829) Eduardo Abramowicz Santos Ciencias Sociais (I)

(141128636) Eduardo Abras Gomes Marques Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141363226) Eduardo Baldassin Pavanel Engenharia Ambiental (N)

(141372576) Eduardo Belarmino da Silva Engenharia Agricola (I)

(141747040) Eduardo Bueno Fraguas Filosofia (I)

(141682752) Eduardo de Carvalho Becerra Fisica - Licenciatura (N)

(141665551) Eduardo Florio Fenerich Engenharia de Manufatura (I)

(141189208) Eduardo Goncalves Junior Geografia (N)

(141213170) Eduardo Henrique da Conceicao Administracao (N)

(141167286) Eduardo Henrique de Toledo Poldi Fisica - Licenciatura (N)

(141203933) Eduardo Henrique Gavioli Engenharia Eletrica (I)

(141019761) Eduardo Henrique Lopes Gomes Matematica - Licenciatura (N)

(141636445) Eduardo Kei da Costa Motidome Ciencias Economicas (I)

(141054197) Eduardo Luiz Kose Engenharia Mecanica (I)

(141512345) Eduardo Massamichi L. K. Ito Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141757430) Eduardo Monteiro Mendonca Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141116585) Eduardo Moreira Pereira Engenharia Mecanica (I)

(141640110) Eduardo Nakamura Cane Engenharia Eletrica (I)

(141795933) Eduardo Prado Froes Engenharia de Manufatura (I)

(141738875) Eduardo Propst Zanon Educacao Fisica (N)

(141620408) Eduardo Seiji Yassuda Nomizo Ciencias Economicas (I)

(141714659) Eduardo Silva Torres Nogueira Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141667090) Eduardo Tramontim Mainardes Engenharia Civil (I)

(141499828) Eduardo Vanzo Santos Engenharia de Alimentos (N)

(141547855) Eduardo Vicente Bassani Filho Ciencias Economicas (I)

(141180638) Eduardo Yukio Rodrigues Engenharia de Computacao (I)

(141222758) Eitor Henrique Guimaraes Engenharia de Manufatura (I)

(141376547) Eklly Emmanuel dos Santos Souza Ciencias Economicas (N)

(141864347) Eli Heber Martins dos Anjos Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141163413) Eli Henrique Rodrigues da Silva Engenharia Quimica (N)

(141324959) Eliana Xu Administracao (N)

(141560078) Eliane Ramos de Siqueira Estatistica (I)

(141414917) Eliaris Raira de Godoy Alvares Historia (I)

(141429753) Eliezer de Abreu Cunha Medicina (Unicamp) (I)

(141110112) Elis Carolina Benedetti Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141446527) Elis de Oliveira Mugnaini Engenharia de Alimentos (N)

(141368122) Elisa Gouvea Filosofia (I)

(141469894) Elisa Miranda Ribeiro Costa Nutricao (I)

(141749909) Elisa Prieto Sartori Pedagogia - Licenciatura (N)

(141089874) Elisa Scandiuzzi Maciel Medicina (Unicamp) (I)

(141163826) Elisa Vicari Pereira Engenharia Ambiental (N)

(141287834) Elizabeth da Silva Bertolo Enfermagem (Unicamp) (I)

(141261858) Elizangela Aparecida Lopes Geografia (I)

(141239729) Ellis Jesus do Carmo Engenharia Mecanica (I)

(141425379) Elmar Anton Schnorr Filho Engenharia Mecanica (I)

(141033505) Eloisa Helena Ribas Engenharia de Manufatura (I)

(141851521) Eloisa Marina Gimenez Torres Educacao Fisica (N)

(141854186) Elton Busch Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141380533) Elton Luis Morato Administracao (N)

(141000800) Elvis Michaell dos Santos Gomes Ciencias Sociais (I)

(141103875) Emanuel da Silva Savioli Engenharia Civil (I)

(141135140) Emanuel Guerra Leandro Ciencias Economicas (I)

(141110556) Emelin Leandro Rodrigues Quimica (I)

(141116141) Emilio Abelama Neto Medicina (Unicamp) (I)

(141408000) Emily Beatriz Pires Engenharia Agricola (I)

(141047522) Emily Carolini Zaniboni Odontologia (I)

(141590378) Emily Zucatti da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(141571126) Enrico Antonio Menegon Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141366980) Enrico Oliveira Rocheti Engenharia Eletrica (N)

(141563527) Eric Jonatan da Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141153788) Eric Krakauer Engenharia de Computacao (I)

(141321790) Eric Rodrigues Pires Engenharia de Computacao (I)

(141600468) Erica de Matos Miranda Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141450612) Erica Marques Oliveira Quimica (I)

(141572020) Erica Priscila Cardozo de Farias Pedagogia - Licenciatura (N)

(141379393) Erica Tiemi Okamura Engenharia Agricola (I)

(141588517) Erick Caixeta Carvalho Odontologia (I)

(141090168) Erick Silva Barbosa Odontologia (I)

(141472719) Erik Goncalves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141615013) Erik Rutielly Lima Barreto Engenharia Mecanica (I)

(141013701) Erika Daiane Rosa Pedagogia - Licenciatura (I)

(141797045) Erika Miharu Miyazaki Letras - Licenciatura (N)

(141007849) Estela Bastos Muniz Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141311133) Euclides Jitsukawa Varjao Engenharia Mecanica (I)

(141107358) Eugenia Pereira da Silva Historia (I)

(141564483) Eva Vila Pacheco Letras - Licenciatura (I)

(141253914) Evandro Bueno Letras - Licenciatura (I)

(141550169) Evandro Menassi Siqueira Engenharia de Manufatura (I)

(141136396) Evelyn Elita Bonin Pereira Engenharia Civil (I)

(141495765) Evelyn Magalhaes de Oliveira Pedagogia - Licenciatura (N)

(141062673) Everson George dos Santos Rodrigues Geologia (I)

(141837916) Ewald Santos Cordeiro Ciencia da Computacao (N)

(141076522) Fabio Bretas Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(141133823) Fabio Camilo Unterman Santos Quimica Tecnologica (N)

(141625625) Fabio Campos Castro Meneghetti Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141334448) Fabio Carramao Narimatsu Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141843441) Fabio Cesar Rego Pedagogia - Licenciatura (N)

(141658399) Fabio da Silva Melo Administracao (N)

(141668710) Fabio Dias de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(141737612) Fabio Eduardo Baldacci Rodrigues Engenharia Mecanica (I)

(141087625) Fabio Gavarini Baccarin Ciencias Economicas (I)

(141661382) Fabio Gustavo Lopes Pereira Odontologia (I)

(141647982) Fabio Hideo Numao Ciencias Economicas (N)

(141029175) Fabio Luis Cordeiro da Costa Educacao Fisica (N)

(141818924) Fabio Luis Kenji Ito Engenharia Mecanica (I)

(141155661) Fabio Luis Ortolan Matematica - Licenciatura (N)

(141474210) Fabio Luiz Lascala Aude Administracao (N)

(141257053) Fabio Makoto Fukubara Engenharia de Producao (I)

(141396624) Fabio Nobuo Honda Engenharia de Producao (I)

(141582632) Fabio Passos Perim Administracao Publica (N)

(141738066) Fabio Schmid Mariotto Engenharia de Producao (I)

(141057653) Fabio Sirota Engenharia Mecanica (I)

(141546968) Fabio Soares Barros Engenharia Ambiental (N)

(141818498) Fabricio Eduardo Pessagno Miranda Ciencia da Computacao (N)

(141793456) Fabricio Franco Calvo Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141076584) Fabricio Tadeu de Carvalho Arquitetura e Urbanismo (N)

(141405476) Fabrizzio Lopes Giocondo Rossin Engenharia Mecanica (I)

(141351236) Felipe Abbes Clapes Margall Engenharia de Alimentos (I)

(141825780) Felipe Accerbi Rochetti Matematica - Licenciatura (N)

(141525321) Felipe Asakawa Rodrigues Ciencias do Esporte (I)

(141427566) Felipe Atilio Pinheiro Tredezini Ciencias Economicas (I)

(141158431) Felipe Augusto Batoni de Souza Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141628495) Felipe Augusto Rizzi Engenharia Eletrica (I)

(141354006) Felipe Bitencourt Martins Ciencias Biologicas (I)

(141093402) Felipe Colla Pinheiro Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141710329) Felipe Costa Mercadante Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141519285) Felipe Cuzziol Ciencias Biologicas (I)

(141751326) Felipe da Conceicao Guimaraes Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141763811) Felipe Davi Campanaro Quimica Tecnologica (N)

(141295303) Felipe de Oliveira Campos Moreira Ciencia da Computacao (N)

(141777371) Felipe de Oliveira Omitto Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141656713) Felipe de Souza Albarelli Quimica (I)

(141459480) Felipe Degaspare Engenharia Mecanica (I)

(141861744) Felipe dos Santos Pinto de Andrade Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141371962) Felipe dos Santos Silva Musica Erudita: Flauta

(141497761) Felipe Ewerton de O. Rodrigues Administracao (N)

(141727291) Felipe Gabrieli Ventura Seco Ciencias Biologicas (I)

(141745006) Felipe Germano Buoro da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141674061) Felipe Gomes Miyazato Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141022075) Felipe Goncalves Marques Engenharia de Computacao (I)

(141734361) Felipe Henrique Fogarolli Laves Matematica - Licenciatura (N)

(141171739) Felipe Hipolito Trevisani Estatistica (I)

(141331968) Felipe Kenzo Yadoya Santos Engenharia Civil (I)

(141051266) Felipe Kiyoshi Yonamine Engenharia de Manufatura (I)

(141001865) Felipe Lipsky Gonzalez Quimica (I)

(141454430) Felipe Luccas Gerardi Administracao (N)

(141793029) Felipe Machado Daniel Ciencias Sociais (N)

(141644013) Felipe Marroni Rasteiro Ciencias do Esporte (I)

(141831253) Felipe Martins Gentil Ciencia da Computacao (N)

(141283726) Felipe Martins Liporaci Medicina (Famerp) (I)

(141303565) Felipe Moraes Rigo Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141047409) Felipe Neves Russo Engenharia Quimica (N)

(141068169) Felipe Nishiyamamoto de Oliveira Engenharia de Alimentos (N)

(141315777) Felipe Ochinslz Quimica (I)

(141759252) Felipe Otaviano Olivato Engenharia de Manufatura (I)

(141742649) Felipe Paes Piva Historia (I)

(141413877) Felipe Palaveri Lopes Engenharia de Manufatura (I)

(141281713) Felipe Pinheiro Vilela Odontologia (I)

(141407441) Felipe Queiroz Correa E Castro Artes Visuais (I)

(141010863) Felipe Santos Montero Engenharia de Manufatura (I)

(141134826) Felipe Seiti Sekiya Medicina (Famerp) (I)

(141647388) Felipe Shinji Higa Arashiro Administracao (N)

(141811213) Felipe Silva Felix Ciencia da Computacao (N)

(141090793) Felipe Silva Rocha Geologia (I)

(141432609) Felipe Valencia de Almeda Engenharia de Computacao (I)

(141055572) Felipe Vasconcelos Engenharia de Computacao (I)

(141378598) Felipe Videira Rodrigues Engenharia de Computacao (I)

(141594554) Felipe Wolp Lunardelli Ciencias do Esporte (I)

(141218670) Felippe Hoffmann Silva Karp Engenharia Agricola (I)

(141154477) Felippe Pinheiro Machado Santos Engenharia Mecanica (I)

(141169664) Fernanda Alves de Almeida Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141724582) Fernanda Aparecida dos Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141844178) Fernanda Baldasso Lozano Pedagogia - Licenciatura (I)

(141183019) Fernanda Cabral Educacao Fisica (I)

(141842875) Fernanda Chain Rossi Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141431033) Fernanda Cristina Alves Odontologia (I)

(141581141) Fernanda Cristina Carvalho Milani Geografia (N)

(141841759) Fernanda Cristina dos Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(141105512) Fernanda Dias Teramoto Medicina (Famerp) (I)

(141037705) Fernanda Fraga Engelbrecht Medicina (Unicamp) (I)

(141162076) Fernanda Gallani Capraro Engenharia de Alimentos (I)

(141003489) Fernanda Gandara Ferreira Danca (I)

(141018577) Fernanda Lais Reis Medicina (Famerp) (I)

(141437123) Fernanda Martins Muniz Danca (I)

(141383204) Fernanda Mitie Kondo Serradura Administracao (N)

(141524953) Fernanda Parciasepe Dittmer Medicina (Unicamp) (I)

(141828475) Fernanda Pascoto Fugimoto Engenharia de Alimentos (I)

(141428842) Fernanda Pereira Leite Paladini Nutricao (I)

(141563213) Fernanda Polidoro Paiva Ciencias Sociais (I)

(141535070) Fernanda Prampero Engenharia de Producao (I)

(141231671) Fernanda Rosa Placido Fonoaudiologia (I)

(141298227) Fernanda Saes Ferrari Nutricao (I)

(141189390) Fernanda Tartalha do Nascimento Educacao Fisica (N)

(141770356) Fernanda Yumi Nakai Ciencias Sociais (I)

(141696526) Fernanda Yumi Watanabe Ciencias Biologicas (I)

(141544474) Fernanda Zancope Artes Cenicas (I)

(141489452) Fernanda Zandona Galesi Administracao (N)

(141348786) Fernando Augusto Couto Soares Engenharia Quimica (I)

(141509239) Fernando Augusto da Fonseca Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141063393) Fernando Augusto Fernandes Engenharia de Alimentos (N)

(141222925) Fernando Augusto Liguori Engenharia Mecanica (I)

(141300054) Fernando Bonin Okasaki Quimica (I)

(141203209) Fernando de Lima Carioca Medicina (Famerp) (I)

(141647111) Fernando de Lima Lopes Ciencias Economicas (I)

(141143459) Fernando de Souza Lima Sistemas de Informacao (I)

(141491312) Fernando Ghirotto Ciencias Sociais (N)

(141349611) Fernando Henrique dos Santos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141297712) Fernando Luis de Oliveira Valerio Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141706098) Fernando Pesse Patone Junior Engenharia de Manufatura (I)

(141589671) Fernando Ribeiro Lima Engenharia Mecanica (I)

(141575838) Filipe Andre Lopes Vaz Musica: Composicao (I)

(141256128) Filipe Assis Mourao Engenharia Mecanica (I)

(141374060) Filipe Augusto Maciel Dias Ciencias Sociais (I)

(141508083) Filipe Scigliano Silva Pinto Administracao (N)

(141747736) Filipe Tavares Chamonge E Alvarenga Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141724339) Filipi Messias Pereira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141502085) Fillipe Augusto de Souza Bonanome Estatistica (I)

(141547343) Flaiene Bonifacio da Costa Educacao Fisica (N)

(141720146) Flavia Camargo Dias Administracao (N)

(141550398) Flavia Carolina Zaneti Odontologia (I)

(141372309) Flavia Casarini Tomaz Pedagogia - Licenciatura (N)

(141135713) Flavia Cristina Goncalves de Aquino Medicina (Famerp) (I)

(141039459) Flavia Cunha Padoam Engenharia Civil (I)

(141158103) Flavia de Faveri Favero Engenharia de Alimentos (I)

(141217288) Flavia Favero Tangerino Enfermagem (Unicamp) (I)

(141865999) Flavia Franchin Amaral de Sa Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141557757) Flavia Nogueira Braga Engenharia Quimica (N)

(141781497) Flavia Presta Filliettaz Quimica (I)

(141111313) Flavia Priscila Ito Quimica (I)

(141349857) Flavia Rodrigues Costa Engenharia de Alimentos (I)

(141223607) Flavia Seta Alvarenga Danca (I)

(141222963) Flavia Soares de Oliveira Colus Ciencias Sociais (I)

(141160483) Flavia Teles dos Santos Ciencias Sociais (I)

(141052863) Flavio de Avila Fowler Medicina (Unicamp) (I)

(141400716) Flavio de Falcao E Helena Engenharia Civil (I)

(141703006) Flavio Oliveira Fontes Lopes Geografia (N)

(141291516) Flavio Toshio Prizon Kajiwara Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141712004) Fortunato Done Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141714475) Francelline Galdino de Almeida Quimica Tecnologica (N)

(141033864) Francesco Giuseppe Carotti Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141728812) Francesco Paero Leitao Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141113999) Franciana Elenir Valbueno Frois Educacao Fisica (N)

(141600291) Francisco Balcao Carvalho Ciencias Economicas (N)

(141578165) Francisco da Veiga Mazuco Ciencias do Esporte (I)

(141637608) Francisco Denardi Machado Musica Popular: Bateria

(141861522) Francisco Jose Rodriguez Massaguer Administracao Publica (N)

(141587484) Francisco Marques Wenceslau Campos Engenharia Ambiental (N)

(141086080) Franz Glauber Vanderlinde Ciencias Sociais (N)

(141229995) Frederick Gorsten Schunemann Arquitetura e Urbanismo (N)

(141028264) Frederico Bignami Lopez de Prado Linguistica (I)

(141737674) Gabriel A. O. Scafi Geografia (I)

(141558439) Gabriel Aguiar Santos Engenharia Civil (I)

(141042374) Gabriel Alan Moretti Engenharia Agricola (I)

(141012739) Gabriel Alves Educacao Fisica (I)

(141685980) Gabriel Araujo Silva Administracao Publica (N)

(141249072) Gabriel Augusto Altemari Boschini Educacao Fisica (N)

(141269333) Gabriel Augusto Cirqueira Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141463681) Gabriel Barcelos Sanches Medicina (Famerp) (I)

(141055428) Gabriel Brotto Reigado Administracao (N)

(141762177) Gabriel Bueno Fagundes de Freitas Geologia (I)

(141698904) Gabriel Bulgarelli Nunes Engenharia Civil (I)

(141599498) Gabriel Capiteli Bertocco Engenharia de Computacao (I)

(141180201) Gabriel Cardoso Bom Historia (I)

(141083371) Gabriel Carneiro Rodrigues Alves Engenharia Civil (I)

(141285951) Gabriel Carvalho Trigueiro Pires Matematica - Licenciatura (N)

(141211938) Gabriel Chahade Sibanto Simoes Medicina (Unicamp) (I)

(141490845) Gabriel da Costa Calvino Ciencias do Esporte (I)

(141606428) Gabriel da Silva Costa Geologia (I)

(141658467) Gabriel de Biasi Bafero Quimica (I)

(141120212) Gabriel de Souza Martins Engenharia de Producao (I)

(141480714) Gabriel dos Santos Godoy Ura Engenharia Quimica (I)

(141503897) Gabriel Elias Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141142395) Gabriel Falcade Musica Erudita: Violoncelo

(141249584) Gabriel Favalessa Pignaton Engenharia Mecanica (I)

(141322939) Gabriel Ferrari de Oliveira Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141351786) Gabriel Ferreira da Silva Matematica - Licenciatura (N)

(141044554) Gabriel Francisco da Silva Geografia (I)

(141489308) Gabriel Fratta Engenharia Agricola (I)

(141027858) Gabriel Gomes Ferreira Estatistica (I)

(141846679) Gabriel Gomes Gimenez Ciencias Economicas (I)

(141053972) Gabriel Guerra Costa Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141210980) Gabriel Guilherme da Silva Vianna Engenharia Agricola (I)

(141298371) Gabriel Hatamoto Bertolim Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141207416) Gabriel Henriques Siqueira Engenharia de Computacao (I)

(141027094) Gabriel Inacio da Luz Ferreira Estudos Literarios (I)

(141449045) Gabriel Jose Goncalves Educacao Fisica (I)

(141119270) Gabriel Kim Rocha Engenharia de Computacao (I)

(141430214) Gabriel Kis Silvestre Engenharia Eletrica (N)

(141396013) Gabriel Lavansdoski Onaga Quimica (I)

(141576244) Gabriel Liba Schleiniger Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141515375) Gabriel Lopes de Souza Enfermagem (Famerp) (I)

(141667779) Gabriel Lorencil de Almeida Serafim Quimica (I)

(141040668) Gabriel Luis de Oliveira Geografia (N)

(141508168) Gabriel Marangoni Moita Ciencia da Computacao (N)

(141724414) Gabriel Mathews Viana Pinheiro Engenharia Quimica (I)

(141030698) Gabriel Mondelli Trovarelli Engenharia Quimica (I)

(141314019) Gabriel Oliveira D Andrea Alves Ciencia da Computacao (N)

(141727628) Gabriel Olivier Cardoso Ciencias Economicas (I)

(141474296) Gabriel Paliari Zanoni Engenharia Eletrica (I)

(141161301) Gabriel Peixoto Vieira Ciencias Sociais (I)

(141596727) Gabriel Pereira Faria Medicina (Unicamp) (I)

(141380045) Gabriel Perli Quimica (I)

(141076898) Gabriel Petrini da Silveira Ciencias Economicas (I)

(141579748) Gabriel Piovesana Pereira Romeiro Ciencias Sociais (N)

(141427405) Gabriel Possetti Tortorelli Engenharia de Manufatura (I)

(141617927) Gabriel Reginato Dias Lorencinho Administracao Publica (N)

(141148003) Gabriel Rodrigo Batista Ferreira Engenharia Mecanica (I)

(141109781) Gabriel Silva de Oliveira Ciencias Economicas (I)

(141511410) Gabriel Silva Takahashi Ciencias Economicas (N)

(141816713) Gabriel Silvano Ramirez Engenharia de Computacao (I)

(141210416) Gabriel Soares de Azevedo Sardano Engenharia Civil (I)

(141149969) Gabriel Solha Shinohara Geografia (N)

(141313696) Gabriel Souza Franco Engenharia de Computacao (I)

(141529347) Gabriel Speranza Baptista Engenharia Eletrica (N)

(141527815) Gabriel Takeshi Orikasa Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141165136) Gabriel Viana da Costa Silva Engenharia Mecanica (I)

(141804044) Gabriel Vieira Elmo Ferreira Engenharia Agricola (I)

(141033048) Gabriel Vivaldini Silva Estatistica (I)

(141592756) Gabriel Zoneti Figueira Peres Ciencia da Computacao (N)

(141719609) Gabriela Anzai Pavoni Fonoaudiologia (I)

(141773287) Gabriela Campanha Ferrari Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141220585) Gabriela Carvalho Maimone Administracao (N)

(141089423) Gabriela Costa Bandeira de Mello Engenharia Quimica (I)

(141292588) Gabriela Costa Limao Ciencias Sociais (I)

(141271774) Gabriela de Castro Administracao (N)

(141317780) Gabriela de Nicola Nunes Administracao (N)

(141171395) Gabriela de Oliveira Coutinho Administracao (N)

(141065351) Gabriela Del Gallo Vieira da Rocha Nutricao (I)

(141702225) Gabriela Delvaux Gersely Nutricao (I)

(141583581) Gabriela Eleuterio Pulitano Odontologia (I)

(141353911) Gabriela Engelmann Cunha Pedagogia - Licenciatura (I)

(141056421) Gabriela Feltran Ferreira Educacao Fisica (I)

(141415798) Gabriela Maria de Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(141669201) Gabriela Mesquita Pontes Nutricao (I)

(141369538) Gabriela Micheletti Lorizola Administracao (N)

(141655246) Gabriela Monteiro Vitorello Estudos Literarios (I)

(141082194) Gabriela Mugnol Ventura Engenharia Civil (I)

(141093365) Gabriela Nakandakare Fonoaudiologia (I)

(141136600) Gabriela Nascimento Ananias Pedagogia - Licenciatura (N)

(141455099) Gabriela Nicoluci Schettini Engenharia de Alimentos (N)

(141533852) Gabriela Olinda Carmo Geografia (I)

(141233288) Gabriela Oliveira de Jesus Administracao Publica (N)

(141694223) Gabriela Paseto Prata Ciencias do Esporte (I)

(141694292) Gabriela Pereira Rodrigues Farmacia (I)

(141405841) Gabriela Peres Salzedas Pedagogia - Licenciatura (I)

(141618487) Gabriela Ratao de Carvalho Ciencias Sociais (I)

(141761105) Gabriela Ribeiro Alves Engenharia Ambiental (N)

(141099882) Gabriela Rocha Soares da Silva Engenharia Ambiental (N)

(141377175) Gabriela Rodrigues Campos Odontologia (I)

(141247137) Gabriela Rodrigues Malagutti Ciencias do Esporte (I)

(141371795) Gabriela Rosalini Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141785161) Gabriela Suemi Fuziyama Artes Visuais (I)

(141344760) Gabriela Takeshigue Lemos Medicina (Unicamp) (I)

(141722241) Gabriela Trevisan Quimica Tecnologica (N)

(141426204) Gabriela Wen Hsuan Chen Enfermagem (Unicamp) (I)

(141036719) Gabriella Barros Veneziani Administracao Publica (N)

(141629610) Gabriella Junis Noyma Medicina (Famerp) (I)

(141162687) Gabriella Stein D. M. dos Santos Engenharia de Alimentos (I)

(141005836) Gabrielle Coletti Quimica Tecnologica (N)

(141504760) Gabrielle Cordeiro Trofa Medicina (Famerp) (I)

(141401160) Gabrielle Frizzo Souza Quimica (I)

(141785956) Gabrielli Cristina Souza Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141130886) Geovana Felice Rocha Musica: Licenciatura (I)

(141511595) Geovana S Martinez M de Oliveira Artes Visuais (I)

(141684949) Geovani Fernando dos Santos Engenharia Civil (I)

(141363721) Geovani Guilherme Caetano Sistemas de Informacao (I)

(141196583) Geovanna Ferro Armani Enfermagem (Famerp) (I)

(141320148) Geraldo Custodio de Souza Neto Administracao (N)

(141777005) Getulio Majela Carvalho Ciencias do Esporte (I)

(141192093) Gian Lucas da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141012470) Giancarlo Ammirati Rodrigues Tosto Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141214609) Giancarlo Di Sessa Quimica (I)

(141499255) Giancarlo do Prado Baccin Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141746450) Gianne Ribeiro Pereira Letras - Licenciatura (I)

(141337881) Gilmar Luiz B. Ferreira de Brito Historia (I)

(141495970) Giordana Tereza Brolio de Carvalho Ciencias Sociais (I)

(141511069) Giovainni Alex da Silva Administracao (N)

(141326108) Giovana Brentini Zanchetta Ciencias Sociais (N)

(141700243) Giovana Carraro Alleoni Pedagogia - Licenciatura (I)

(141633538) Giovana Cezar Lopes Nutricao (I)

(141689470) Giovana de Oliveira Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141708322) Giovana Fabre Borges Danca (I)

(141041463) Giovana Fernandes Nogueira Engenharia Eletrica (I)

(141449366) Giovana Giantini Capato Danca (I)

(141207423) Giovana Lodde Girardi Sistemas de Informacao (I)

(141284736) Giovana Nallin Davinha Engenharia de Manufatura (I)

(141662187) Giovana Pereira Langoni Ciencias Sociais (N)

(141063874) Giovana Sachett Maia Matematica - Licenciatura (N)

(141657136) Giovana Toso Chagas Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141539669) Giovane Gonelli Agapito Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141471945) Giovane Rodrigues da Silva Educacao Fisica (N)

(141644297) Giovane Ziotti Engenharia de Manufatura (I)

(141553656) Giovani Garuffi Rondel Engenharia de Computacao (I)

(141274223) Giovanna Andrea Gris Engenharia Civil (I)

(141314606) Giovanna Baraldi Danca (I)

(141267078) Giovanna Finardi Di Biagio Silva Musica Erudita: Flauta

(141624783) Giovanna Leite Casoti Matematica - Licenciatura (N)

(141351601) Giovanna Mizioka Administracao Publica (N)

(141057707) Giovanna Reame Caruso Administracao (N)

(141857161) Giovanna Romano Bombonatti Enfermagem (Unicamp) (I)

(141383723) Giovanna Silva Magoga Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141381017) Giovanna Tardelli B. Rinaldi Leite Musica Popular: Piano

(141034386) Giovanna Teixeira Matteussi Odontologia (I)

(141572006) Giovanna Thome Franca Ciencias Sociais (I)

(141269708) Giovanna Tucillo Maran Pedagogia - Licenciatura (I)

(141572228) Giovanna Versiani Luporini Ciencias Sociais (I)

(141597423) Giovanne Di Francescantonio Odontologia (I)

(141190189) Giovanni Alves Della Guardia Musica Popular: Saxofone

(141726670) Giovanni Arenghi Tesseroli Engenharia de Manufatura (I)

(141640059) Giovanni Chaves Di Blasio Quimica Tecnologica (N)

(141361497) Giovanni Padovani Canna Engenharia Mecanica (I)

(141738127) Giovanni Zalla Fosco Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141014476) Gisele Cristina Cavalcante Geografia (N)

(141490852) Gisele Nogai Saito Enfermagem (Unicamp) (I)

(141283788) Giselle Cristina Santos de Aguilar Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141064037) Giselle Mazzotto de Carvalho Ciencias Economicas (N)

(141582229) Giselle Vitto Reis Pereira Nutricao (I)

(141223997) Giuliana Camargo Vieira Engenharia Ambiental (N)

(141842660) Giuliana Kimi Maeno Sturion Ciencias Economicas (I)

(141536141) Giulianna Maluf Archero Ferrari Medicina (Unicamp) (I)

(141135881) Giuliano Fregonezi Ruy Ciencias Sociais (I)

(141440703) Giuliano Zaros de Oliveira Administracao Publica (N)

(141776408) Giulio Halisson Camilo da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141778725) Giulliane de Almeida Brandao Pedagogia - Licenciatura (N)

(141637103) Giulliano Felipe Pelliciari Pastor Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141343484) Gleicy Souza Morales Farmacia (I)

(141042527) Gleyson Roberto do Nascimento Engenharia Eletrica (N)

(141865364) Graco Paulo Visioni Casetto Administracao (N)

(141657495) Graziela Akemi Matsunaga Engenharia Ambiental (N)

(141692043) Greicy Ten Caten Enfermagem (Famerp) (I)

(141810036) Guilherme Adolfo Cassiano Ciencias do Esporte (I)

(141044851) Guilherme Antonio da Fonseca Educacao Fisica (N)

(141115322) Guilherme Augusto C F R E Souza Engenharia Eletrica (I)

(141327187) Guilherme Augusto Campos Costa Linguistica (I)

(141076003) Guilherme Augusto de Paula Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141611561) Guilherme Augusto Fernandes Wenzel Ciencias do Esporte (I)

(141353300) Guilherme Augusto Requenate Fonseca Engenharia Mecanica (I)

(141246004) Guilherme Augusto Ribeiro Ciencias Economicas (I)

(141368191) Guilherme Balieiro Gomes Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141733443) Guilherme Baptistella Engenharia Agricola (I)

(141073813) Guilherme Barbosa Barros Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141645610) Guilherme Barbosa Dumas Enfermagem (Famerp) (I)

(141636452) Guilherme Bellini Cortez Farmacia (I)

(141536356) Guilherme Bento Vilar Engenharia de Computacao (I)

(141222529) Guilherme Carvalho G. de B.bello Engenharia Eletrica (I)

(141314866) Guilherme Coscarelli Perrotta Engenharia de Producao (I)

(141610483) Guilherme Cunha Prado Matematica - Licenciatura (N)

(141279532) Guilherme da Silva Almeida Engenharia Agricola (I)

(141182917) Guilherme da Silva Miranda Engenharia Ambiental (N)

(141545422) Guilherme de Almeida Oliveira Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141191373) Guilherme de Oliveira Cunha Dezem Educacao Fisica (I)

(141082125) Guilherme de Oliveira Custodio Engenharia Eletrica (I)

(141513591) Guilherme Dias Brentini Matematica - Licenciatura (N)

(141249805) Guilherme Fantini Ferreira Odontologia (I)

(141780890) Guilherme Fernandes Fregonese Ciencias Sociais (I)

(141147284) Guilherme Ferreira da Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141581608) Guilherme Fiorezi Barbosa Quimica Tecnologica (N)

(141363318) Guilherme Francio Niederauer Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141763903) Guilherme Garcia da Cruz Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141543501) Guilherme Germano Buchmeier Engenharia Eletrica (I)

(141051525) Guilherme Goncalves E Silva Engenharia Agricola (I)

(141423823) Guilherme Gregorio dos Santos Administracao Publica (N)

(141088451) Guilherme Henrique Brisolar Quimica Tecnologica (N)

(141719029) Guilherme Henrique Ferreira Silva Geologia (I)

(141852630) Guilherme Henrique Oliveira Engenharia Agricola (I)

(141492575) Guilherme Henrique R de Carvalho Medicina (Unicamp) (I)

(141316008) Guilherme Ianhes Martins de Araujo Engenharia de Computacao (I)

(141835040) Guilherme Jose de Mello E Silva Educacao Fisica (N)

(141304582) Guilherme Leao de Azevedo Soter Engenharia Quimica (I)

(141072384) Guilherme Lindman Henrique Medicina (Famerp) (I)

(141557030) Guilherme Lucas da Silva Engenharia de Computacao (I)

(141669485) Guilherme Machado de F. Murari Engenharia de Computacao (I)

(141097275) Guilherme Marchiori Engenharia de Manufatura (I)

(141650975) Guilherme Martorano Medina Engenharia Agricola (I)

(141507554) Guilherme Mota Filho Medicina (Famerp) (I)

(141079118) Guilherme Nunes Kalleder Engenharia Civil (I)

(141174851) Guilherme Nunes Souza Engenharia Mecanica (I)

(141254573) Guilherme Oliveira Quimica (I)

(141713557) Guilherme Pansani Failla Ciencias Economicas (N)

(141145745) Guilherme Pasqualotti Sena Administracao (N)

(141628693) Guilherme Pietrobon Letras - Licenciatura (I)

(141686952) Guilherme Pires Barroso Engenharia Civil (I)

(141349024) Guilherme Portugal Inha Estatistica (I)

(141695998) Guilherme Rasera Gallani Estatistica (I)

(141561606) Guilherme Reis de Oliveira Ciencias Biologicas (I)

(141294737) Guilherme Renato Martins Unzer Engenharia Mecanica (I)

(141701048) Guilherme Roberto de Sant Ana Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141221649) Guilherme Rodrigues Marinho Medicina (Unicamp) (I)

(141404800) Guilherme Rodrigues Pereira Ciencias Economicas (N)

(141417978) Guilherme Rossi Pessoa Administracao (N)

(141280086) Guilherme Ryu Odaguiri Kobori Engenharia de Computacao (I)

(141524250) Guilherme Santos Sakamuta Musica Popular: Guitarra

(141718446) Guilherme Sato Engenharia Eletrica (N)

(141498665) Guilherme Stecca Marcom Pedagogia - Licenciatura (N)

(141704207) Guilherme Teixeira Gonsalez Engenharia Agricola (I)

(141861553) Guilherme Vazquez Guimaraes Musica Popular: Voz

(141738165) Guilherme Victor Montenegro Geografia (N)

(141299398) Gustavo Aires Tiago Ciencias Economicas (I)

(141568768) Gustavo Alcantara Giopato Administracao (N)

(141320865) Gustavo Alencar Bisinotto Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141301767) Gustavo Augusto de Sousa Quimica (I)

(141652551) Gustavo Bressan Administracao (N)

(141689326) Gustavo Coelho Fialho Engenharia Mecanica (I)

(141168814) Gustavo Costa do Nascimento Engenharia de Alimentos (I)

(141678988) Gustavo de Brito Venancio dos Santo Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141325792) Gustavo de Castro Guimaraes Engenharia de Producao (I)

(141113579) Gustavo de Lima Netto I. Basile Engenharia Quimica (I)

(141492162) Gustavo de Souza Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141831215) Gustavo Della Terra Pietro Bon Educacao Fisica (N)

(141816911) Gustavo dos Santos Bernardo Leite Engenharia de Computacao (I)

(141357661) Gustavo Fernandes Engenharia Mecanica (I)

(141272746) Gustavo Ferreira Ceccon Ciencia da Computacao (N)

(141304063) Gustavo Fratini Engenharia de Computacao (I)

(141718132) Gustavo Freitas do Nascimento Ciencias Biologicas (I)

(141171708) Gustavo Garcia Majzoub Engenharia Mecanica (I)

(141760782) Gustavo Gaspar Nardini Administracao (N)

(141022198) Gustavo Gomes Menezes Engenharia de Alimentos (N)

(141061076) Gustavo Goncalves Camacho Pedagogia - Licenciatura (N)

(141432753) Gustavo Granela Plensack Engenharia Eletrica (N)

(141864392) Gustavo Granusso Bonin Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141157377) Gustavo Greco da Silva Engenharia de Computacao (I)

(141563732) Gustavo Henrique Carvalho Milani Educacao Fisica (N)

(141702157) Gustavo Henrique Goebel Engenharia de Alimentos (I)

(141703044) Gustavo Henrique Gomes Administracao Publica (N)

(141472337) Gustavo Henrique Pakes Medicina (Unicamp) (I)

(141102636) Gustavo Hideki Yamada Engenharia Mecanica (I)

(141329466) Gustavo Hwu Lee Engenharia de Producao (I)

(141097671) Gustavo Leite de Oliveira Engenharia Quimica (I)

(141219505) Gustavo Lima de Barros Engenharia Civil (I)

(141450230) Gustavo Maciel de Camargo Engenharia de Manufatura (I)

(141799935) Gustavo Maia Engenharia de Producao (I)

(141170149) Gustavo Martinelli Tanganelli Gazot Filosofia (I)

(141585365) Gustavo Mazon Braz Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141626215) Gustavo Moreno Braga Odontologia (I)

(141699624) Gustavo Moreno Martins Sanchez Engenharia Quimica (I)

(141682516) Gustavo Moretti Duarte Ciencias Economicas (N)

(141034133) Gustavo Moriggi Frohlich Engenharia de Computacao (I)

(141731515) Gustavo R M de Campos Laranja Administracao (N)

(141592015) Gustavo Rett de Moraes Educacao Fisica (I)

(141823272) Gustavo Rodrigues Alves P de Barros Administracao Publica (N)

(141797281) Gustavo Rodrigues Cerejo Filosofia (I)

(141257565) Gustavo Rodrigues Pereira Engenharia Agricola (I)

(141330781) Gustavo Rompe Engenharia Mecanica (I)

(141594844) Gustavo Santos Barban Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141048259) Gustavo Sartori Petrongari Engenharia de Producao (I)

(141321202) Gustavo Tortorella Postali Ciencia da Computacao (N)

(141245506) Gustavo Tosi Pelosi Engenharia de Manufatura (I)

(141567819) Gustavo Vasques Fisica - Licenciatura (N)

(141847917) Gustavo Veiga Julio Ferreira Engenharia de Alimentos (N)

(141085339) Gustavo Yugo Kuada Quimica (I)

(141304841) Gustavo Ziyu Wang Engenharia de Computacao (I)

H

(141605104) Hadassa Leticia de Oliveira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141584379) Hariel Tofoli Fontes Historia (I)

(141532002) Harumi Isii Motta Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141495338) Hean Gi Kim Odontologia (I)

(141708728) Hector Emmanuel de Almeida Mello Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141486224) Hector Gabriel Encinas Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141199346) Hector Rodrigues Santana Administracao (N)

(141072483) Hegle Mariano Silva Pereira Ciencias Sociais (I)

(141177744) Heice Silva Lopes Moraes Engenharia de Alimentos (I)

(141493455) Heitor Anselmo Cruz Engenharia Civil (I)

(141097763) Heitor Basilio Coelho Musica Erudita: Voz

(141255088) Heitor Pilotto Rodrigues Alves Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141411710) Heitor Zuleta de Barros Couto Estatistica (I)

(141125002) Helder dos Santos Ribeiro Engenharia de Computacao (I)

(141188908) Helena Amelia Pereira Estatistica (I)

(141565295) Helena Couto Porto Engenharia de Manufatura (I)

(141607438) Helena Laura Rissoni Bou Ghosson Historia (I)

(141571157) Helena Lima Viviani Administracao Publica (N)

(141077204) Helena Lopes de Faria Engenharia Quimica (N)

(141382829) Helio Fernando Gomes Maziviero Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141084534) Helio Roberto de Francischi Chagas Ciencias Sociais (I)

(141377373) Heloisa Chacon de Oliveira Pedagogia - Licenciatura (I)

(141612625) Heloisa Gonsalves Odontologia (I)

(141261353) Heloisa Waligora de Carvalho Lages Medicina (Unicamp) (I)

(141404022) Helton Cherubim Ota Farmacia (I)

(141690658) Hendricus Antonio Zapatel Ruhe Engenharia Agricola (I)

(141479765) Henri Rodrigues Zurmely Estatistica (I)

(141033840) Henrique Alvim Lopes Educacao Fisica (I)

(141619305) Henrique Brolezi Nunciaroni Fisica - Licenciatura (N)

(141480028) Henrique Cassiano Souza Barros Engenharia de Computacao (I)

(141648466) Henrique Denny Carvalho Alves Administracao (N)

(141395676) Henrique Dias Souza Engenharia Eletrica (I)

(141519698) Henrique Fuschini Favaro Matematica - Licenciatura (N)

(141473309) Henrique Hashimoto Cavalcante Engenharia de Computacao (I)

(141231046) Henrique Hissao Saggese Okomura Sistemas de Informacao (I)

(141211563) Henrique Kyung Ho Son Engenharia Mecanica (I)

(141094481) Henrique Micheloni Kobayashi Medicina (Famerp) (I)

(141238276) Henrique Orlando Bressan Machado Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141105482) Henrique Pereira Prado Medicina (Famerp) (I)

(141037040) Henrique Pimenta Marcal Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141024415) Henrique Pires Abad Engenharia Civil (I)

(141568799) Henrique Porzia Capella Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141593759) Henrique Prata Brito Fisica - Licenciatura (N)

(141752862) Henrique Rocha do Nascimento Geografia (N)

(141050652) Henrique Ryu Yamanaka Nakano Medicina (Famerp) (I)

(141568706) Henrique Shoiti Matsui Matematica - Licenciatura (N)

(141695196) Henrique Silva Melo Engenharia Mecanica (I)

(141467409) Henrique Tetzner de Morais Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141484174) Henry Chan Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141349659) Hideki Hayashi Pedagogia - Licenciatura (N)

(141316671) Higor Alexandre Siqueira Engenharia Agricola (I)

(141303183) Horacio Roberto Leme Ciencias Sociais (N)

(141005102) Hosana Almeida da Silva Pedagogia - Licenciatura (N)

(141797717) Hugo Augusto Caldas Feitoza Educacao Fisica (I)

(141498313) Hugo Dugolin Ceccato Medicina (Unicamp) (I)

(141505381) Hugo Fajoni Silva Administracao (N)

(141146083) Hugo Fernando de Souza Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141341471) Hugo Ralf Pereira Ciencia da Computacao (N)

(141169091) Hugo Ricardo Ribeiro Matarozzi Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141558293) Hugo Susumu Mota Asaga Engenharia Eletrica (I)

(141507424) Humberto Machado de Moraes Junior Ciencias Economicas (I)

(141525055) Humberto Rigamonti Junior Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

I

(141084565) Ianca de Almeida Campos Musica Erudita: Trompete

(141747729) Iane Souza Silva Administracao (N)

(141303039) Icaro Sampaio Viana Quimica (I)

(141317193) Igor Alves da Silva Engenharia Eletrica (I)

(141017604) Igor Alves Maronni Engenharia Eletrica (I)

(141235062) Igor Brian Rosa Ciencias do Esporte (I)

(141509673) Igor Duarte Sousa Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141489025) Igor Fernandes Fleury de Souza Lima Matematica - Licenciatura (N)

(141484242) Igor Gustavo Hitzschky Lema Ciencia da Computacao (N)

(141453567) Igor Leonardo Ferreira Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141411185) Igor Lima Estevez Administracao (N)

(141840480) Igor Luis Nakaoka de Melo Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141605081) Igor Moraes Goncalves Engenharia Mecanica (I)

(141655628) Igor Oldani Engenharia Civil (I)

(141858997) Igor Teodoro Soares Sperandio Ciencias Economicas (I)

(141349598) Igor Tiago Rodrigues de Oliveira Administracao Publica (N)

(141117953) Igor Yuzo Konishi Enfermagem (Unicamp) (I)

(141116493) Inaie Cominato Goulart Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141149198) Ingred Santana da Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141328760) Ingrid Caroline da Rocha Machado Matematica - Licenciatura (N)

(141482529) Ingrid Castro Loureiro Silva Ciencias Economicas (N)

(141470027) Ingrid Pacheco Enfermagem (Unicamp) (I)

(141461494) Ingrid Pereira Leite Pedagogia - Licenciatura (I)

(141040552) Iris Oliveira Santos Quimica (I)

(141744089) Irvin Rodrigo Gomes Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141346742) Isa Marchini Rolisola Engenharia Agricola (I)

(141123679) Isaac Teixeira E Sousa Engenharia Eletrica (I)

(141701741) Isabel Cristina Franca Ribeiro Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141109972) Isabel Flandoli Galliano Pedagogia - Licenciatura (N)

(141583369) Isabel Leme Oliva Engenharia Ambiental (N)

(141332503) Isabel Pereira dos Santos Odontologia (I)

(141321943) Isabel Ribeiro Soares Administracao (N)

(141686051) Isabel Zorzetto Fonseca Estatistica (I)

(141449717) Isabela Abib Gripp Administracao Publica (N)

(141332855) Isabela Alves de Souza Engenharia Eletrica (I)

(141786669) Isabela Bazan Menini Ciencias Sociais (I)

(141058533) Isabela Comegna dos Santos Engenharia Civil (I)

(141861881) Isabela Cordeiro da Silva Andrade Ciencias Sociais (N)

(141755304) Isabela Cristina Oliveira Silva Linguistica (I)

(141317353) Isabela de Morais Bertini Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141413167) Isabela de Oliveira Administracao Publica (N)

(141687542) Isabela Elias Chaves Danca (I)

(141078177) Isabela Elias Juliao Engenharia de Producao (I)

(141786508) Isabela Fantini Guasco Administracao (N)

(141825599) Isabela Maldonade Martins Pedagogia - Licenciatura (I)

(141030964) Isabela Rodrigues de Souza Historia (I)

(141407946) Isabela Tortola Rodrigues Matheus Administracao (N)

(141590224) Isabela Virginia Sestari Educacao Fisica (I)

(141107952) Isabele Akemi Miachir Matano Medicina (Unicamp) (I)

(141334042) Isabella Cantadori Engenharia Ambiental (N)

(141118932) Isabella Cavalcanti Botteon Engenharia Ambiental (N)

(141471822) Isabella Cristina Pereira Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(141439846) Isabella Esperini Montano Administracao (N)

(141303305) Isabella Hay Ide Ciencias Sociais (I)

(141631112) Isabella Ishida Administracao Publica (N)

(141235444) Isabella Ono Skusa Engenharia Mecanica (I)

(141370488) Isabella Parra Pavesi Botero Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141330453) Isabella Peressinoto Romero Engenharia de Alimentos (I)

(141865302) Isabella Sales Ribeiro Letras - Licenciatura (I)

(141515146) Isabella Tambascia Baldasso Pedagogia - Licenciatura (I)

(141535551) Isabella Ulson Resky Ciencias Economicas (I)

(141487692) Isabella Zannon Passos Nutricao (I)

(141838551) Isabelle Cristine Sartori Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141496645) Isabelle Honorato D. do Nascimento Ciencias Biologicas (I)

(141587132) Isabelle Ozawa Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141598631) Isadora Campos de Sousa Abreu Medicina (Unicamp) (I)

(141827137) Isadora Fonseca Garcia Sistemas de Informacao (I)

(141681315) Isadora Guilherme Corradine Engenharia de Manufatura (I)

(141170446) Isadora Miranda Aronovich Engenharia Mecanica (I)

(141189819) Isis Bagini Matematica - Licenciatura (N)

(141306038) Isis Frigeri Manali Quimica Tecnologica (N)

(141801915) Isis Urquisa Santos Musica: Licenciatura (I)

(141130299) Ismael Caldana Sistemas de Informacao (I)

(141129011) Ismael Henrique da Silva Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141440178) Ismael Martins de Mello Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141204752) Israel Campiotti Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141491084) Italo Engers Marques Engenharia Quimica (N)

(141596925) Ivan Borovac Ciencias Biologicas (I)

(141857147) Ivan Gallinari Odontologia (I)

(141590903) Ivan Kellermann Sabino Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141809476) Ivan Luis Degasperi Pedagogia - Licenciatura (N)

(141120809) Ivan Luis Vieira Piffer Letras - Licenciatura (N)

(141573399) Izabel Souza de Jesus Barbosa Engenharia Quimica (I)

(141506704) Izabella Ladenthin Bueno Matematica - Licenciatura (N)

(141756116) Izadora Donnianni Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141246585) Izadora Moreira do Amaral Medicina (Famerp) (I)

J

(141616429) Jacqueline Lamego Suga Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141183064) Jaff Gustavo Cunha Engenharia Eletrica (I)

(141042657) Jaime Rezende Carvalho Said Administracao (N)

(141627195) Jamine Hamada Takahashi Artes Visuais (I)

(141396686) Jamir Duarte de Freitas Ciencias Sociais (I)

(141773317) Janaina Caetano de Souza Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141527150) Janaina Cristina Gerdulino Engenharia Ambiental (N)

(141183958) Janaina de Freitas Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141729006) Janaina Gomes Pedagogia - Licenciatura (I)

(141413600) Janaina Maldonado Guerra da Cunha Ciencias Sociais (I)

(141709592) Jaqueline Antonia Xavier Engenharia Ambiental (N)

(141604934) Jaqueline de Souza Botelho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141027414) Jaqueline Soraia Rossi Danca (I)

(141474500) Jardel Vieira Estatistica (I)

(141051396) Jasmim Felipe de Oliveira Ciencias Biologicas (I)

(141321578) Jasmine Talitha Beghini Vilela Estatistica (I)

(141140290) Jayme Jose Andretta Neto Geografia (N)

(141484204) Jean dos Santos Mantovani Educacao Fisica (N)

(141354938) Jean Patrick Rocha Miranda Ciencias Economicas (N)

(141116028) Jeanne Alves Vilela Arquitetura e Urbanismo (N)

(141297217) Jeferson Ribeiro de Souza Engenharia de Computacao (I)

(141448325) Jeferson Salgado Sina Engenharia de Producao (I)

(141280147) Jefferson Alcantara da Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141514754) Jefferson Mendes dos Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141628310) Jeiellen Thais Goncalves Martins Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141720474) Jeniffer da Silva Pereira Nutricao (I)

(141458937) Jeniffer Torres Tavares Ciencias Sociais (N)

(141345015) Jennifer Leme dos Santos Medicina (Famerp) (I)

(141182016) Jennifer Naomi Nagatani Nagamine Engenharia Eletrica (N)

(141439235) Jennyfer Jaber Odontologia (I)

(141378338) Jessica Adriele Mandro Ciencias Biologicas (I)

(141124320) Jessica Aparecida Castilho Letras - Licenciatura (N)

(141705842) Jessica Bassani Administracao Publica (N)

(141359308) Jessica Crislei de Andrade Arquitetura e Urbanismo (N)

(141334523) Jessica da Silva Pereira Enfermagem (Unicamp) (I)

(141383464) Jessica de Oliveira Caseiro Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141496522) Jessica de Oliveira Morais Engenharia de Alimentos (I)

(141635930) Jessica Dias Vieira Administracao (N)

(141002592) Jessica dos Santos Ruinho Educacao Fisica (N)

(141442587) Jessica Evelin da Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(141319090) Jessica Henriques de Campos Engenharia Mecanica (I)

(141205267) Jessica Ludiane Andreotti Matematica - Licenciatura (N)

(141704276) Jessica Miwa Takasu Nutricao (I)

(141600925) Jessica Pavani Dantas Educacao Fisica (I)

(141046123) Jessica Shizuka Yahiro S. Oliveira Educacao Fisica (I)

(141283986) Jessica Silva Nicolau Medicina (Unicamp) (I)

(141171340) Jessica Silva Santos Engenharia Quimica (N)

(141443399) Jesus Daniel Barboza Teixeira Farmacia (I)

(141035174) Jheovany Henrique Martins Pereira Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141041203) Jhonata Priego Cappellaro Administracao (N)

(141254269) Jim Chien Engenharia Mecanica (I)

(141047133) Jimmy Sadao Nikaido Ciencias Biologicas (I)

(141384290) Joabe Cardoso Araujo Engenharia Eletrica (N)

(141447988) Joana Darc Leal Nunes Historia (I)

(141107914) Joana Schmidt Artes Ciencias Economicas (I)

(141746993) Joao Akio Ribeiro Yamaguchi Filosofia (I)

(141553687) Joao Antonio de Oliveira Enfermagem (Famerp) (I)

(141084695) Joao Arthur Portes Riccardi Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141480394) Joao Bittar Fiammenghi Arquitetura e Urbanismo (N)

(141805948) Joao Carlos de Melo Alves Engenharia Agricola (I)

(141112439) Joao Carlos Duarte Soares Pacheco Engenharia Agricola (I)

(141203926) Joao Carlos Gabriel Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141746344) Joao Carlos Guimaraes Pinto Martins Filosofia (I)

(141071053) Joao Carlos Leme Junior Odontologia (I)

(141489254) Joao Carlos R dos S Queiroz Medicina (Unicamp) (I)

(141821115) Joao Evandro Manoel Engenharia Ambiental (N)

(141426556) Joao Felipe Ribeiro Soares Engenharia Eletrica (I)

(141842103) Joao Fernando Rossi Mazzoni Administracao (N)

(141687764) Joao Filipe Pavarina Kasahara Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141050881) Joao Fontes Lopes Neto Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141578134) Joao Gabriel Cardinalli da Costa Ciencias Sociais (N)

(141728096) Joao Gabriel Dias Colosso Medicina (Unicamp) (I)

(141066705) Joao Gabriel Magalhaes Dias Medicina (Unicamp) (I)

(141414306) Joao Gabriel Ribeiro Bueno Ciencias Biologicas (I)

(141528498) Joao Gilberto Walmsley Melato Historia (I)

(141751135) Joao Guido Gardini Mendes Administracao Publica (N)

(141611837) Joao Guilherme Teixeira Engenharia Agricola (I)

(141157674) Joao Henrique Barretto Bittar Engenharia Quimica (I)

(141616986) Joao Henrique de Oliveira Queiroz Medicina (Unicamp) (I)

(141523424) Joao Henrique Goto Pupin Engenharia Mecanica (I)

(141687795) Joao Henrique N. de O. Macedo Estatistica (I)

(141455358) Joao Henrique Toniolo Teche Engenharia de Alimentos (I)

(141859969) Joao Jacinto da Silva Neto Educacao Fisica (N)

(141309419) Joao Kleber Terron da S. Franco Educacao Fisica (I)

(141241900) Joao Lucas Maehara Said dos Reis Engenharia Quimica (I)

(141083203) Joao Lucas P Roque Engenharia de Producao (I)

(141529583) Joao Luis Ponciano Lemes Engenharia de Alimentos (N)

(141629146) Joao Luis Queiroz Simei Odontologia (I)

(141652810) Joao Luis Secco Capoano Administracao (N)

(141419318) Joao Mario Kunzle Ribeiro Magalhaes Engenharia de Computacao (I)

(141854469) Joao N.pontes Cardoso da Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141089867) Joao Otavio Rico de Araujo Engenharia de Alimentos (I)

(141020826) Joao Paulo Cardoso Ramos Rodrigues Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141586221) Joao Paulo da Fonseca Domingos Administracao Publica (N)

(141600451) Joao Paulo Dorta Machado Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141476438) Joao Paulo Falcao de Queiroz Engenharia Mecanica (I)

(141239248) Joao Paulo Giuntini Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141537779) Joao Paulo Perri Haddad Engenharia Mecanica (I)

(141732747) Joao Paulo Pineda Peres Ciencias Sociais (N)

(141738974) Joao Paulo Ribeiro Ciencias Biologicas (I)

(141016090) Joao Pedro Barbosa Paludetto Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141006938) Joao Pedro Boldrin do Prado Engenharia Quimica (I)

(141754165) Joao Pedro Cabianca Fabra Administracao Publica (N)

(141097442) Joao Pedro Camacho Paschoaleto Administracao (N)

(141374015) Joao Pedro Costa Cortez Medicina (Unicamp) (I)

(141434469) Joao Pedro de Oliveira Ferreira Engenharia Agricola (I)

(141199674) Joao Pedro de Sampaio Goes M Costa Engenharia de Producao (I)

(141645832) Joao Pedro Gasparini Signoretti Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141626901) Joao Pedro Matos de O. Pereira Engenharia Mecanica (I)

(141562234) Joao Pedro Pavanin Del Arco Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141837435) Joao Pedro Ramos Belmiro Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141556655) Joao Pedro Rodrigues da Silva Ciencias do Esporte (I)

(141447865) Joao Pedro Sacrato de Oliveira Engenharia Ambiental (N)

(141060745) Joao Pedro Sandoval de Araujo Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141210058) Joao Pedro Sossai Delmiro Odontologia (I)

(141133915) Joao Pedro Vieira Mariz Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141640851) Joao Ricardo dos Santos Goulart Engenharia Quimica (N)

(141724858) Joao Ricardo Oliveira Munhoz Ciencias Economicas (I)

(141092270) Joao Sarreta Alvarez Engenharia Eletrica (I)

(141630331) Joao Victor Batista Ciencias Sociais (N)

(141060905) Joao Victor Brazileu Spuri Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141747781) Joao Victor Ferreira Administracao (N)

(141069544) Joao Victor Genaro Engenharia Civil (I)

(141512161) Joao Victor Machado Lima Engenharia Eletrica (I)

(141606060) Joao Victor Montagnana Diniz Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141226002) Joao Victor Montanha C. de Oliveira Engenharia Eletrica (I)

(141421780) Joao Victor Sousa de Souto Engenharia Civil (I)

(141483133) Joao Victor Suzigan de Oliveira Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141803867) Joao Victor Watanabe Nunes Engenharia Mecanica (I)

(141305417) Joao Vitor Alioti Historia (I)

(141393892) Joao Vitor Andrade Bodingbaner Engenharia Quimica (N)

(141488688) Joao Vitor Blanes Educacao Fisica (N)

(141337980) Joao Vitor Buscatto Silva Ciencia da Computacao (N)

(141577810) Joao Vitor da Silva Borsari Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141158486) Joao Vitor de Lima Santana Arquitetura e Urbanismo (N)

(141375476) Joao Vitor de Oliveira Barbosa Engenharia de Computacao (I)

(141262462) Joao Vitor Maia Correia Motta Engenharia Mecanica (I)

(141030568) Joaquim Barreto F A Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(141306083) Jobson Andreson Valdevino de Almeid Engenharia Eletrica (N)

(141447506) Joel Antonio Godoy de Moraes Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141060226) Joel Figueiredo de Rezende Engenharia Eletrica (N)

(141293574) Joel Vieira Vellozo Lucas Engenharia de Producao (I)

(141745990) John Mendes Taliaferro Mattox Engenharia Eletrica (I)

(141815161) Johnny Huang Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141815857) Jonas Amancio Barbosa da Silva Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141337027) Jonas de Arruda Leite Junior Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141568874) Jonatas Scherer Franciscato Engenharia Mecanica (I)

(141052641) Jonatas Souza Silveira Geografia (N)

(141308775) Jonathan Amadeu dos Santos Letras - Licenciatura (N)

(141348427) Jonathan de Carvalho Matos Engenharia Agricola (I)

(141745815) Jonathan Fonseca Jung Administracao (N)

(141556846) Jonathan Yuiti Suzuki Engenharia Eletrica (N)

(141557023) Jonnathan Silva Souza Barbosa Quimica Tecnologica (N)

(141845768) Jordy Veiga Goncalves Fernandes Engenharia de Alimentos (I)

(141043148) Jorge Lucas Braz Mesquita Geologia (I)

(141780722) Jorge Luiz da Paixao Filho Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141785659) Jose Carlos Ferreira Administracao (N)

(141637646) Jose Carlos Pereira dos Santos Jr Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141389196) Jose Claudio Corsaletti Filho Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141487067) Jose de Sousa Pereira Linguistica (I)

(141737315) Jose Eduardo Bonini Geografia (I)

(141859204) Jose Eduardo Santos Londe Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141545491) Jose Henrique Ferreira Pinto Ciencia da Computacao (N)

(141668024) Jose Henrique Preto Rodrigues Quimica Tecnologica (N)

(141529118) Jose Lucas Amaro de Melo Engenharia Mecanica (I)

(141649001) Jose Luiz Carvalho de Sousa Engenharia Eletrica (N)

(141117311) Jose Mathias Acacio Junior Engenharia Eletrica (I)

(141656225) Jose Paulo Pinheiro Felici Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141617705) Jose Ramos dos Anjos Junior Quimica Tecnologica (N)

(141271910) Jose Renato Gasparotto Rainere Administracao (N)

(141175649) Jose Renato Vicente Engenharia de Computacao (I)

(141461036) Jose Ricardo Pereira de Castro Engenharia Quimica (N)

(141364427) Jose Rubens Seyiti Kassai Musica: Composicao (I)

(141120779) Jose Teixeira dos Santos Filho Danca (I)

(141067715) Jose Victor Saldanha Costa S Gomes Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141270979) Jose Vitor da Ponte Souza Ciencias Economicas (I)

(141612106) Josefina Dib Engenharia Ambiental (N)

(141367013) Josenilton Santos de Jesus Matematica - Licenciatura (N)

(141086493) Juanita Justina Ferreira da Silva Medicina (Famerp) (I)

(141750958) Juari Micca Mostazo Guelta Matematica - Licenciatura (N)

(141618760) Julia Almeida Lima Pedagogia - Licenciatura (N)

(141461357) Julia Barreira Augusto Estatistica (I)

(141127381) Julia Calixto Goncalves Medicina (Famerp) (I)

(141583819) Julia Cambraia de Souza Brissac Enfermagem (Famerp) (I)

(141375131) Julia Campos da Silva Engenharia Ambiental (N)

(141683960) Julia Carina dos Santos Carvalho Fisica - Licenciatura (N)

(141016144) Julia Cruz Alves de Toledo Odontologia (I)

(141621289) Julia da Silva Monteiro Administracao Publica (N)

(141842004) Julia de Aveiro Morata Farmacia (I)

(141060462) Julia de Barros Pedagogia - Licenciatura (I)

(141683427) Julia de Lara Mello Engenharia de Producao (I)

(141538505) Julia Dias Letras - Licenciatura (I)

(141638618) Julia Fernanda Iwanaga Danca (I)

(141086769) Julia Ferreira Duarte Fonoaudiologia (I)

(141188526) Julia Flavia Alipio Pedagogia - Licenciatura (N)

(141590828) Julia Franco Ferreira Educacao Fisica (I)

(141288202) Julia Frasnelli Matias Fernandes Engenharia de Manufatura (I)

(141097039) Julia Guimaraes Sanches Engenharia Mecanica (I)

(141841124) Julia Lemos Gabriel Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(141167675) Julia Lotti Mietto Pedagogia - Licenciatura (I)

(141582885) Julia Maciel de Paiva Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141066934) Julia Maffei Engenharia Quimica (I)

(141089003) Julia Manami Sakoda Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141572099) Julia Maria da Nobrega Noronha Pedagogia - Licenciatura (I)

(141053729) Julia Marroffino Simoes Ciencias do Esporte (I)

(141090656) Julia Martinez Dias Engenharia Eletrica (I)

(141614065) Julia Martins de Aquino Goncalves Engenharia Ambiental (N)

(141727765) Julia Martoni Ramos Nutricao (I)

(141096364) Julia Messina Gonzaga Ferreira Medicina (Unicamp) (I)

(141518084) Julia Miller da Fonseca Baldini Nutricao (I)

(141031592) Julia Miranda Abduch Educacao Fisica (I)

(141061458) Julia Nogueira Bezerra Quimica (I)

(141832072) Julia Orlandi de Andrade Engenharia de Alimentos (N)

(141702355) Julia Peixoto Barbosa Engenharia Mecanica (I)

(141098612) Julia Pera Murasaki Engenharia Ambiental (N)

(141162267) Julia Pereira Pandolfi Ciencias do Esporte (I)

(141096050) Julia Pilla Guedes Estudos Literarios (I)

(141239156) Julia Resende Matematica - Licenciatura (N)

(141066507) Julia Ribeiro Martins Engenharia Ambiental (N)

(141102650) Julia Rodrigues Mendonca Linguistica (I)

(141383570) Julia Rospendowiski Quimica Tecnologica (N)

(141130305) Julia Santana Carvalho Ciencias Economicas (I)

(141546616) Julia Santos Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(141527921) Julia Serpa Vale Enfermagem (Famerp) (I)

(141747248) Julia Soave Garcia Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141334219) Julia Tiemi Minagawa Engenharia de Alimentos (I)

(141440673) Julia Vaughn Vieira da Costa Medicina (Famerp) (I)

(141827656) Julia Zago Brito Linguistica (I)

(141095101) Julian Furtado Silva Medicina (Famerp) (I)

(141133489) Julian Gomez Maidana Ciencias Biologicas (I)

(141864712) Juliana Andrea Franco Burguim Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141318172) Juliana Avila Gritti Ciencias Sociais (N)

(141044059) Juliana Benine da Rocha Odontologia (I)

(141086226) Juliana Bonadio Araujo Engenharia de Alimentos (I)

(141072261) Juliana Buffo Rios Quimica Tecnologica (N)

(141710220) Juliana Castilho de Paiva Engenharia Ambiental (N)

(141360166) Juliana Chan Tcheou Ciencias Economicas (I)

(141162489) Juliana Cristina Cortez Barauna Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141081672) Juliana de Lemos Ciencias Biologicas (I)

(141138743) Juliana Dias Corpa Tardelli Odontologia (I)

(141614836) Juliana Faris Marques Enfermagem (Famerp) (I)

(141376714) Juliana Ferreira Brito Administracao Publica (N)

(141853183) Juliana Ferreira Fontoura Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141645221) Juliana Morgado Pedagogia - Licenciatura (I)

(141093129) Juliana Nalessio Leme Ciencias Sociais (N)

(141673976) Juliana Nogueira Monteiro Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141214128) Juliana Pedroso Mendes Enfermagem (Unicamp) (I)

(141451172) Juliana Roldao Nonato Bailo Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141439792) Juliana Rossi Ciencias do Esporte (I)

(141764838) Juliana Takahashi Engenharia Civil (I)

(141456832) Juliana Tiemi Anglas Tarumoto Danca (I)

(141171456) Juliana Wallner Werneck Mendes Ciencias Biologicas (I)

(141600178) Juliana Yuka Furukawa Farmacia (I)

(141421643) Juliane Dantas Belchior Farmacia (I)

(141116325) Juliane Moraes Vianna Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141470188) Julianny Favinha Donda Ciencia da Computacao (N)

(141723480) Juliano Barboza da Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141531238) Julie Yayoi Higa Kinoshita Enfermagem (Famerp) (I)

(141647029) Julien Christian Bruno Grimmelprez Engenharia de Producao (I)

(141062741) Julio Cesar Araujo Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141624967) Julio Cesar Arruda Arquitetura e Urbanismo (N)

(141320186) Julio Cesar Canova Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141850306) Julio Cesar de Assis Novais Ciencias Economicas (N)

(141409577) Julio Cesar Generoso Engenharia Ambiental (N)

(141504937) Julio Cezar de Lima Sant Ana Administracao (N)

(141523264) Julio Herminio Bressan Martins Engenharia Mecanica (I)

(141623131) Julio Jun Matsumoto de Moraes Matematica - Licenciatura (N)

(141573016) Julio Ortiz Amando de Barros Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141736244) Julio Rafael de Oliveira Santos Matematica - Licenciatura (N)

(141619022) Jully de Paiva Dutra Pedagogia - Licenciatura (I)

(141247007) Junia Estequi Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141329992) Juniti Hitochi Afonso Hanamoto Engenharia Mecanica (I)

K

(141022310) Kadu Vinicius Toledo Paulino Matematica - Licenciatura (N)

(141819248) Kaio Cassio dos Santos Letras - Licenciatura (I)

(141520234) Kaio Vieira dos Santos Engenharia Eletrica (I)

(141393328) Kaique da Silva Bittencourt Soares Ciencias do Esporte (I)

(141500089) Kaique de Souza Monteiro Ciencia da Computacao (N)

(141407434) Kalua Mazolli Leone Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141074779) Kalyne Jeuken Teixeira Ciencias do Esporte (I)

(141141415) Kamila Stocco Kerckhoff Engenharia Civil (I)

(141448394) Karen Cristine Bortoletto Odontologia (I)

(141410205) Karen Louise de Castro Tortora Pedagogia - Licenciatura (I)

(141610452) Karen Moscon Splendore Fonoaudiologia (I)

(141299275) Karen Naomy Uchiyama Engenharia de Alimentos (I)

(141194709) Karen Negrao Cavalari Enfermagem (Unicamp) (I)

(141154729) Karen Sayuri Takikawa Engenharia Civil (I)

(141450452) Karina Ayumi Ohashi Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141179122) Karina Batista Figueiredo Engenharia Ambiental (N)

(141463605) Karina Calciolari Aguiar Farmacia (I)

(141305240) Karina Celli Barroso Cangerana Engenharia Mecanica (I)

(141068893) Karina de Almeida Caramico Farmacia (I)

(141008323) Karina de Camargo Fisica - Licenciatura (N)

(141334646) Karina Felix Santos Odontologia (I)

(141257862) Karina Garcia Fonoaudiologia (I)

(141715478) Karina Pereira Lisboa Letras - Licenciatura (N)

(141282655) Karina Sandaniel Vite Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141683878) Karina Satiko Ivasse Odontologia (I)

(141266532) Karine Silva Alcantara Quimica Tecnologica (N)

(141313221) Karla Saraiva da Silva Medicina (Famerp) (I)

(141206925) Karolina Staniczek Andrade Ciencias Economicas (I)

(141293482) Katarine Ysadora Araujo Enfermagem (Unicamp) (I)

(141496157) Katemann Akemi Valentim Uemoto Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141253327) Katharina Souza Camara Danca (I)

(141502450) Kathia Mitie Takatu Nutricao (I)

(141406912) Kathleen Vieira Ciencias Sociais (I)

(141485528) Katia de Padua Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141033482) Kauan Abrahao Martins Engenharia Ambiental (N)

(141246622) Kauan Henrique Queiroz Franco Geologia (I)

(141591975) Kauan Mitsuharu Takeda Engenharia de Computacao (I)

(141140269) Keila Figueiredo da Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(141863689) Kelly Cristina Nunes Enfermagem (Unicamp) (I)

(141165907) Kelly Fernanda Molena Enfermagem (Famerp) (I)

(141227180) Kelly Lai Hsu Engenharia de Alimentos (I)

(141554536) Kelly Yukari Teruya Enfermagem (Unicamp) (I)

(141101060) Kevin Borges de Souza Okamura Engenharia Mecanica (I)

(141503279) Kevin Junji Makiyama Administracao (N)

(141287407) Kevin Mitsugui Irie Administracao (N)

(141704863) Kevin Pagrion Bela Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141555881) Khaled El Choueiri Administracao (N)

(141015806) Kleber Costa Timoteo Historia (I)

L

(141542706) Laila Vera Fett de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(141279754) Lais Andressa Melatto de Araujo Engenharia Agricola (I)

(141137498) Lais Barroso Dutra Medicina (Famerp) (I)

(141315289) Lais Bernardi Figueiredo Horta Engenharia de Producao (I)

(141770028) Lais Cardoso da Rosa Danca (I)

(141252867) Lais Caroline dos Reis Administracao Publica (N)

(141218052) Lais D Isep dos Santos Engenharia Agricola (I)

(141108320) Lais de Mello Espirito Santo Medicina (Unicamp) (I)

(141692302) Lais Fernanda Ferreira Ferraz Pedagogia - Licenciatura (I)

(141340041) Lais Fray Ribeiro Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141730499) Lais Hyane Lima de Godoy Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141421513) Lais Maria Bellaver de Almeida Medicina (Famerp) (I)

(141027070) Lais Mayumi Hara Enfermagem (Famerp) (I)

(141575340) Lais Pedrolli Gava Administracao (N)

(141272081) Lais Tiemi Murakami Ciencia da Computacao (N)

(141025654) Lais Zampieri Assis Administracao (N)

(141276823) Laiz Gesuelli Cia Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141823043) Lara Alves dos Santos Ramos Musica: Licenciatura (I)

(141447131) Lara Aquino Junges Administracao (N)

(141262677) Lara Cardoso Buson Ciencias Sociais (N)

(141412911) Lara Rocha Carvalho Paganini Pedagogia - Licenciatura (I)

(141522988) Lara Takigava Acrani Estatistica (I)

(141770233) Larissa Amaral Fortes Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141345374) Larissa Ariel Oliveira Santos Nutricao (I)

(141164096) Larissa Batista Barros Miranda Enfermagem (Unicamp) (I)

(141405018) Larissa Camille Brigalante Administracao (N)

(141342948) Larissa Caroline Barboza Engenharia Ambiental (N)

(141366331) Larissa Castelan Ceratti Geografia (N)

(141022792) Larissa Coelho Paez Jose Enfermagem (Famerp) (I)

(141501198) Larissa de Oliveira Martinez Administracao Publica (N)

(141200781) Larissa de Oliveira Penteado Ciencia da Computacao (N)

(141000091) Larissa Dominique Garcia Ciencia da Computacao (N)

(141123297) Larissa Duarte Branco Enfermagem (Famerp) (I)

(141434919) Larissa Freitas P Marques da Silva Fonoaudiologia (I)

(141209061) Larissa Galasso Administracao Publica (N)

(141098711) Larissa Geber Pires Batista Educacao Fisica (I)

(141313191) Larissa Ghermandi de Almeida Medicina (Unicamp) (I)

(141005935) Larissa Goncalves Leite Engenharia de Alimentos (N)

(141530846) Larissa Lopes Administracao Publica (N)

(141009456) Larissa Maria Bezutti Enfermagem (Unicamp) (I)

(141314842) Larissa Martins Ciencias Economicas (N)

(141866374) Larissa Mayumi Moriya Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141545224) Larissa Medeiros Figueiredo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141257916) Larissa Monteiro Goncalves Tomas Engenharia Ambiental (N)

(141405520) Larissa Naomi Kawakami Chinen Enfermagem (Famerp) (I)

(141431187) Larissa Oliveira de Giuseppe Matematica - Licenciatura (N)

(141833648) Larissa Otsuka Peterlevitz Frigerio Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141525666) Larissa Rochel Vieira Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141291899) Larissa Rodrigues Costa Administracao Publica (N)

(141094399) Larissa Souza Breder Ciencias do Esporte (I)

(141089973) Larissa Souza da Silva Artes Cenicas (I)

(141618050) Larissa Stasievski Odontologia (I)

(141471389) Larissa Vitoria Gomes Bernardes Ciencias Sociais (N)

(141169046) Larissa Yuko Omae Nutricao (I)

(141626734) Laryssa Del Corso Costa Estatistica (I)

(141324386) Laryssa Montenegro Pires Ciencias Economicas (I)

(141094962) Laura Bellintani de Freitas Engenharia Mecanica (I)

(141087748) Laura de Oliveira Zanardi Ciencias Economicas (I)

(141191359) Laura Faria de Moraes Olivatto Medicina (Famerp) (I)

(141100784) Laura Kawamura Demange Medicina (Unicamp) (I)

(141590897) Laura Marchione Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141083227) Laura Mattucci Tardelli Medicina (Unicamp) (I)

(141495185) Laura Mello Kawano Medicina (Unicamp) (I)

(141448400) Laura Ribeiro Enfermagem (Unicamp) (I)

(141735586) Laura Solfiati Pedagogia - Licenciatura (I)

(141714383) Laura Vieira Giroto Letras - Licenciatura (N)

(141544382) Laurence Yugo Uehara Estatistica (I)

(141399609) Laurie Sayuri Kumano Ciencias do Esporte (I)

(141023313) Lauro Cruz E Souza Engenharia de Computacao (I)

(141125873) Lays Werkhaizer Ferraz Enfermagem (Famerp) (I)

(141070975) Leandro Cardoso Guedes Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141693053) Leandro Cavalcanti Silva Engenharia Eletrica (I)

(141765633) Leandro dos Santos Bernardo Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141579809) Leandro Henrique Landgraf Ciencias Sociais (N)

(141827748) Leandro Klava dos Reis Engenharia Quimica (N)

(141220653) Leandro Pedro Goloni Bertollo Medicina (Unicamp) (I)

(141601058) Leandro Pereira de Oliveira Alves Ciencias Sociais (I)

(141771007) Leandro Satoshi Fujiwara Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141569679) Leandro Zanon Siqueira Estatistica (I)

(141654878) Leon Augusto Meira Pot Engenharia Mecanica (I)

(141036818) Leonard Augusto Fujita Odontologia (I)

(141226576) Leonardo Alfredo Handy Bevilacqua Engenharia Ambiental (N)

(141784410) Leonardo Alvarenga Maciel Simoes Engenharia de Producao (I)

(141421797) Leonardo Alves de Melo Engenharia de Computacao (I)

(141030810) Leonardo Berenguer Asiatico Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141829133) Leonardo Beretta Alvetti Engenharia de Computacao (I)

(141709943) Leonardo Caio Alakija Conceicao Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141537052) Leonardo Carriel Kurowski Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141670168) Leonardo Colivatti Petroni Administracao Publica (N)

(141010573) Leonardo Costa de Sa Artes Cenicas (I)

(141697499) Leonardo de Andrade Cristovao Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141678070) Leonardo de Melo Fontes Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141346698) Leonardo de Souza Vieira Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141115377) Leonardo Diego Madona Vaz Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141520395) Leonardo do Nascimento Pereira Engenharia Eletrica (I)

(141349864) Leonardo Faria Domingues Medicina (Unicamp) (I)

(141158370) Leonardo Fill Cardoso Engenharia Eletrica (I)

(141693572) Leonardo Fonseca Larrubia Estatistica (I)

(141716426) Leonardo Granero Goncalves Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141202718) Leonardo Henrique de Carvalho Moi Educacao Fisica (N)

(141458371) Leonardo Henrique Gomes Ciencias Sociais (N)

(141091635) Leonardo Henrique Martini Arquitetura e Urbanismo (N)

(141310123) Leonardo Hideyuki Yasunaka Engenharia Quimica (N)

(141348250) Leonardo Jose Duarte Quimica (I)

(141141132) Leonardo Keiti de Godoy Tominaga Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141609069) Leonardo Landini Lutaif Dolci Geografia (I)

(141233974) Leonardo Lourenco Souza Administracao (N)

(141336598) Leonardo Magri Musica Erudita: Piano

(141529125) Leonardo Marques de Souza Filosofia (I)

(141171586) Leonardo Martinez Domingues Medicina (Famerp) (I)

(141419547) Leonardo Marumoto Engenharia Ambiental (N)

(141353966) Leonardo Monteiro F. dos Santos Quimica (I)

(141324362) Leonardo Morais de Souza Engenharia Mecanica (I)

(141719203) Leonardo Mumic de Melo Sistemas de Informacao (I)

(141782995) Leonardo Napolitano Camilo de Souza Administracao (N)

(141215480) Leonardo Nobuo Hoshino Engenharia Ambiental (N)

(141518343) Leonardo Oliveira Noveti Ciencias Economicas (N)

(141186162) Leonardo Pinheiro Giglio Farmacia (I)

(141102124) Leonardo Regnier de Lima Pereira Ciencias Biologicas (I)

(141023481) Leonardo Rodrigues de Campos Aquino Fisica - Licenciatura (N)

(141638069) Leonardo Roso Deldotti Matematica - Licenciatura (N)

(141257459) Leonardo Ruzene Florindo da Silva Administracao (N)

(141212276) Leonardo Santos Borges Musica Erudita: Violoncelo

(141470331) Leonardo Schaffer Goncalves Dente Engenharia de Computacao (I)

(141842950) Leonardo Soares Pereira Matematica - Licenciatura (N)

(141667861) Leonardo Torin Estatistica (I)

(141288950) Leonardo Toshinobu Kimura Engenharia de Computacao (I)

(141531948) Leonardo Uchoa Pedreira Estatistica (I)

(141265911) Leonardo Viveiros Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141068985) Leonardo Werneck Trindade de Barros Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141572761) Leonardo Yuji de Souza Makibara Engenharia de Producao (I)

(141615860) Leonardo Zeviani Martins Engenharia Mecanica (I)

(141490302) Leone Almendro Mendes Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141712301) Leticia Bauman Novaes Pedagogia - Licenciatura (N)

(141276656) Leticia Breda E Vasconcelos Farmacia (I)

(141857888) Leticia Cardoso de Medeiros Pedagogia - Licenciatura (N)

(141574323) Leticia Carneiro Costa Pedagogia - Licenciatura (I)

(141454027) Leticia Cristina Braga Siqueira Medicina (Unicamp) (I)

(141014742) Leticia da Silva Borges Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141430733) Leticia da Silva Cruz Engenharia Quimica (N)

(141661283) Leticia de Almeida Chaves Arquitetura e Urbanismo (N)

(141144308) Leticia de Mattei Goncalves Engenharia Mecanica (I)

(141129004) Leticia de Sousa Magalhaes Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141299138) Leticia Domingues Kamiguchi Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141000602) Leticia Fais Musica Erudita: Piano

(141435721) Leticia Fernanda Soares da Costa Engenharia de Manufatura (I)

(141477424) Leticia Fernandes Rocha Engenharia de Manufatura (I)

(141314804) Leticia Ferreira Alves Ciencias Biologicas (I)

(141238719) Leticia Ferreira Camargo Linguistica (I)

(141109224) Leticia Florindo Pereira Odontologia (I)

(141108733) Leticia Gabrielle Presoto Administracao (N)

(141507837) Leticia Guedin Verratti Quimica (I)

(141080082) Leticia Machado Freire Estudos Literarios (I)

(141821672) Leticia Marcele de Oliveira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141616825) Leticia Matheus Baccarin Administracao (N)

(141331883) Leticia Mayumi Kobayashi Engenharia de Alimentos (I)

(141158493) Leticia Michele Stencel Nutricao (I)

(141649568) Leticia Mika Yamada Engenharia Mecanica (I)

(141333414) Leticia Moraes Benevides Danca (I)

(141612175) Leticia Novais de Medeiros Educacao Fisica (N)

(141169596) Leticia Rodrigues dos Santos Odontologia (I)

(141313610) Leticia Rodrigues Pereira Nutricao (I)

(141216919) Leticia Rosa de Paiva Ciencias Sociais (I)

(141679127) Leticia Sousa de Paiva Administracao (N)

(141504685) Leticia Tafuri Rossi Matematica - Licenciatura (N)

(141654304) Leticia Yukie Takizawa Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141565653) Lia Moutinho Farias Educacao Fisica (I)

(141097558) Lidia Jorge Tasima Ciencias Biologicas (I)

(141131292) Lidianne Hamaguti Jardim Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141181723) Ligia Foratto Filosofia (I)

(141309693) Ligia Gallassi Engenharia de Manufatura (I)

(141582991) Ligia Luz Lopes Ciencias Sociais (N)

(141027902) Ligia Teixeira Sato Geologia (I)

(141314927) Ligia Zeid Marques Silva Artes Visuais (I)

(141306465) Lilian Missae Nagatome Engenharia Mecanica (I)

(141153474) Lilian Yumi Miyashiro Administracao (N)

(141348212) Lillian Gomes Bastos Fernandes Medicina (Unicamp) (I)

(141850122) Lilson Carvalho Historia (I)

(141716457) Lina de Moura Mendes Enfermagem (Famerp) (I)

(141816508) Lina Zelenovsky Jorge Artes Cenicas (I)

(141542522) Lissa Junqueira Brandao dos Santos Odontologia (I)

(141009630) Livia Alves dos Reis Moura Farmacia (I)

(141309259) Livia Carolina de Danielli Engenharia de Alimentos (I)

(141132608) Livia dos Santos Marques Estudos Literarios (I)

(141486354) Livia Duran Previatti de Souza Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141048839) Livia Goncalez de Godoy Medicina (Famerp) (I)

(141443504) Livia Guilardi Sartori Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141400181) Livia Maki Yoshikawa Musica: Composicao (I)

(141442105) Livia Paglerani Simao Musica: Licenciatura (I)

(141224969) Livia Pazianotto Torres Geografia (I)

(141045533) Livia Ribeiro Cruz Ciencias Biologicas (I)

(141325723) Livia Santana Levada Enfermagem (Famerp) (I)

(141525284) Livia Theocharides Oricchio Quimica (I)

(141200040) Lohana Guedes de Campos Enfermagem (Famerp) (I)

(141345879) Loic Iorillo de Souza Campos Artes Visuais (I)

(141797724) Lorena Agra de Moura Pereira Engenharia Agricola (I)

(141357630) Lorenzo Antonio Buscaglia Engenharia Eletrica (N)

(141434438) Lorrana de Oliveira Buzzo Ciencias Economicas (I)

(141354808) Louise de Freitas Delmaschio Enfermagem (Famerp) (I)

(141313627) Louise Veronica Matioli Engenharia de Alimentos (I)

(141036160) Lourrann Marcoss dos S. Oliveira Engenharia de Alimentos (N)

(141368573) Luan Assuncao Silva Artes Cenicas (I)

(141353287) Luan Bertin Moreno Fisica - Licenciatura (N)

(141607049) Luan Carlos Martins dos Santos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141123327) Luan Emerich Armani Filosofia (I)

(141088345) Luan Haniel Ferreira Sanches Torres Engenharia de Computacao (I)

(141490807) Luan Leme Pinheiro Ciencias Economicas (N)

(141356262) Luan Marchini Nico Fisica - Licenciatura (N)

(141326368) Luan Salguero de Aguiar Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141512888) Luana Boteon Pezzatti Odontologia (I)

(141567277) Luana Carletto de Queiroz Arquitetura e Urbanismo (N)

(141455440) Luana dos Anjos Souza Quimica (I)

(141288196) Luana Ferreira Bispo Ciencias Sociais (I)

(141665957) Luana Gomes Nogueira Engenharia Mecanica (I)

(141319526) Luana Manfrin Administracao Publica (N)

(141594561) Luana Marianni Hercolin Ciencias Biologicas (I)

(141182870) Luana Moreira de Medeiros Farmacia (I)

(141279723) Luana Taisa Miyamoto Engenharia de Alimentos (I)

(141205076) Luana Trez Nutricao (I)

(141776651) Luanda Guimaraes da Silva Nutricao (I)

(141696854) Luara Caniato Araujo Ciencias do Esporte (I)

(141797731) Luara Goss Rodrigues Enfermagem (Famerp) (I)

(141240228) Luara Maria Zago Artes Visuais (I)

(141345756) Luca Bicudo Griesi Fakhouri Engenharia de Producao (I)

(141457620) Luca Canada Medicina (Famerp) (I)

(141094412) Luca Capocchi Ricciardi Engenharia de Producao (I)

(141497440) Luca de Campos Alves Musica: Licenciatura (I)

(141295082) Lucas Adriano Lucindo Moreira Lima Engenharia Eletrica (N)

(141844192) Lucas Afonso Machado Rampasso Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141124795) Lucas Albero Sistemas de Informacao (I)

(141070258) Lucas Aleixo Marques Silva Engenharia Quimica (N)

(141590132) Lucas Alexsandro Curi Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141426716) Lucas Almeida Cavalcante Medicina (Unicamp) (I)

(141790976) Lucas Alves Miras Lopes Andre Sistemas de Informacao (I)

(141466963) Lucas Anhelli Coser Ciencia da Computacao (N)

(141601553) Lucas Antonio Napolitano Engenharia de Producao (I)

(141026640) Lucas Campopiano da Silva Engenharia Mecanica (I)

(141140221) Lucas Campos Meirelles Engenharia Eletrica (I)

(141081863) Lucas Carneiro Gomes Fisica - Licenciatura (N)

(141297699) Lucas Carvalho Daher Engenharia Mecanica (I)

(141393229) Lucas Cassani Zanoti Sistemas de Informacao (I)

(141738905) Lucas Cleto de Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(141362117) Lucas da Rosa Pinheiro Engenharia Mecanica (I)

(141528986) Lucas da Silva Engenharia Civil (I)

(141039992) Lucas da Silva Braz Engenharia Quimica (I)

(141757706) Lucas da Silva Pires Fonoaudiologia (I)

(141783844) Lucas David Feitosa Campos Filosofia (I)

(141275295) Lucas de Andrade Both Engenharia Eletrica (I)

(141392301) Lucas de Carvalho Gritscher Leite Matematica - Licenciatura (N)

(141552509) Lucas de Lima Coelho Musica: Composicao (I)

(141616849) Lucas de Miranda Barbosa Quimica (I)

(141104830) Lucas de Mitri Luiz Engenharia Civil (I)

(141645566) Lucas de Paula Zoratti de Abreu Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141702706) Lucas de Sousa Justino Ciencias Sociais (I)

(141654724) Lucas de Souza Silva Engenharia Mecanica (I)

(141805351) Lucas dos Santos Carvalho Viana Geologia (I)

(141201975) Lucas Erick Lopes Braz Medicina (Unicamp) (I)

(141337270) Lucas Fernando Girello Engenharia Mecanica (I)

(141459305) Lucas Ferreira de Brito Geologia (I)

(141316015) Lucas Fonseca de Oliveira Filosofia (I)

(141001001) Lucas Gabriel Silverio de Freitas Engenharia de Computacao (I)

(141585020) Lucas Giovani Nardo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141763774) Lucas Giuliano Murdiga de Moraes Engenharia Quimica (I)

(141128612) Lucas Gomes Vieira Engenharia Mecanica (I)

(141476391) Lucas Guardia Palopoli Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141048235) Lucas Guilherme Gomide de Paula Medicina (Famerp) (I)

(141103202) Lucas Henrique de Mendonca Maia Medicina (Unicamp) (I)

(141790310) Lucas Henrique Pedro Botti Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141147413) Lucas Henrique Pereira Ciencias Biologicas (I)

(141485764) Lucas Henrique Vieira Engenharia Mecanica (I)

(141353799) Lucas Hideki Aguena Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141064952) Lucas Hideki Ueda Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141066071) Lucas Higashi Tanaka Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141274704) Lucas Hinkelmann Bruno Odontologia (I)

(141790679) Lucas Joaquim Viana Das Neves Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141157629) Lucas Keniti Gimbo Borges Vianna Medicina (Unicamp) (I)

(141524434) Lucas Lacerda Lopes de Oliveira Musica Popular: Violao

(141780197) Lucas Laurindo dos Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141531375) Lucas Lehmann Coutinho Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141441249) Lucas Leite Tigani Administracao (N)

(141416753) Lucas Leonardo Maeda Estatistica (I)

(141613581) Lucas Martins de Oliveira Filosofia (I)

(141074861) Lucas Martins Pina Engenharia de Alimentos (I)

(141692067) Lucas Mateo Cardoso Engenharia de Producao (I)

(141325198) Lucas Mayor Vizeu Engenharia Civil (I)

(141617743) Lucas Mendes Teixeira Ferreira Ciencias Economicas (I)

(141723909) Lucas Miguel Pinto Gomes Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141730819) Lucas Militao Farmacia (I)

(141216209) Lucas Motta Rocha Engenharia Quimica (I)

(141495031) Lucas Moura Vilas Boas dos Santos Ciencias do Esporte (I)

(141253556) Lucas Naganuma de Rezende Artes Visuais (I)

(141536479) Lucas Nascimento Trentin Quimica (I)

(141010955) Lucas Ninin Engenharia Agricola (I)

(141222475) Lucas Oliveira Correa dos Santos Ciencia da Computacao (N)

(141071633) Lucas Oliveira Fraga Rego Engenharia de Manufatura (I)

(141643959) Lucas Oliveira Tecchio Engenharia Mecanica (I)

(141242927) Lucas Palotta Pulicci Engenharia de Manufatura (I)

(141597294) Lucas Paschoal de Assis Administracao (N)

(141482260) Lucas Paschoalini Farah Educacao Fisica (N)

(141127183) Lucas Pasquale Passarella Ciencias do Esporte (I)

(141331005) Lucas Patero Engenharia Quimica (N)

(141478434) Lucas Pedreschi Tittoto Engenharia Agricola (I)

(141480547) Lucas Pompeu Rodrigues Pereira Ciencias Sociais (N)

(141341051) Lucas Poncio de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(141715034) Lucas Ponte Correia Ciencia da Computacao (N)

(141533739) Lucas Prado Kamizaki Engenharia Eletrica (I)

(141631242) Lucas Queiroz Machado Letras - Licenciatura (I)

(141099424) Lucas Reale Guerra Sistemas de Informacao (I)

(141438560) Lucas Ribeiro Ramos Engenharia Mecanica (I)

(141110747) Lucas Rodolfo de Castro Moura Ciencia da Computacao (N)

(141020864) Lucas Rodrigues Administracao (N)

(141396716) Lucas Rodrigues Contador Engenharia Mecanica (I)

(141592503) Lucas Said de Sousa Quimica (I)

(141170125) Lucas Sales Neves Engenharia Eletrica (I)

(141668161) Lucas Saltorelli Sgarbi Engenharia Ambiental (N)

(141745389) Lucas Seiji Mizuta Ciencia da Computacao (N)

(141851439) Lucas Serpa Soares Estatistica (I)

(141675835) Lucas Signorelli Grohmann Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141186612) Lucas Silva de Oliveira Educacao Fisica (I)

(141408659) Lucas Silva Schanner Engenharia de Computacao (I)

(141569938) Lucas Tarsitani Reis Engenharia de Computacao (I)

(141312549) Lucas Thomazotti Berard Odontologia (I)

(141463056) Lucas Toledo Martins Baccetto Ciencias Sociais (I)

(141080907) Lucas Vassalo Fernandes Engenharia Quimica (I)

(141671505) Lucas Veloso Marinho Engenharia Ambiental (N)

(141449809) Lucas Vicente Lima Engenharia Civil (I)

(141536776) Lucas Vilar Geraldi Engenharia Mecanica (I)

(141633989) Lucas Vinicius Porreca Sistemas de Informacao (I)

(141475060) Lucas Wiezel Bacchin Nutricao (I)

(141830090) Lucas Zangerolamo Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141843700) Lucas Zenaro Pereira Lima Fisica - Licenciatura (N)

(141049863) Lucca Nunes Zidan Engenharia Quimica (I)

(141834238) Luccas Ribeiro Prado Amin Administracao (N)

(141189734) Lucia Leite de Moraes Andrade Engenharia Quimica (N)

(141354228) Luciana de Carvalho Fino Nutricao (I)

(141026268) Luciana Felix de Amorim Letras - Licenciatura (N)

(141815550) Lucimara Bernardo Educacao Fisica (N)

(141047782) Lucio Schiavon Yamamoto Engenharia Civil (I)

(141316138) Lucy Miyuki Miyagusiku Narita Estatistica (I)

(141030797) Ludmilla Kraneck Musica Erudita: Viola

(141070944) Luigi Baldini Paulucci Engenharia Quimica (I)

(141421650) Luigi Ceolin Rizzon Ciencias Economicas (N)

(141003243) Luis Antonio Coelho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141004154) Luis Antonio de Oliveira Botaro Ciencias Sociais (N)

(141839622) Luis Antonio Moraes Ferraz Educacao Fisica (N)

(141836746) Luis Cesar Sartorelli Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141352024) Luis F.donati N. Medeiros Furtado Engenharia Mecanica (I)

(141201647) Luis Felipe Lemes Batista Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141541062) Luis Felipe Meyer de Orey Gaivao Engenharia Mecanica (I)

(141087984) Luis Felipe Viveiros Fusco Engenharia de Computacao (I)

(141083234) Luis Feliphe Pereira Estatistica (I)

(141046178) Luis Fernando Beloto Cabral Historia (I)

(141300986) Luis Fernando Carneiro Mendes Jr Engenharia de Manufatura (I)

(141354952) Luis Fernando de Almeida Biondo Filosofia (I)

(141768533) Luis Fernando Gotarde Filosofia (I)

(141457699) Luis Fernando Machado Poletti Valle Engenharia Eletrica (I)

(141381253) Luis Fernando Moreira da Costa Ciencias Economicas (I)

(141157735) Luis Fernando Sanches da Fonseca Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141645337) Luis Guilherme Lelis Genacki Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141310635) Luis Gustavo de Azevedo Gomes Ciencias Economicas (I)

(141088505) Luis Gustavo Muller Engenharia Civil (I)

(141307291) Luis Henrique Baster Massud Sistemas de Informacao (I)

(141509451) Luis Henrique Das Neves Hansen Engenharia de Computacao (I)

(141397061) Luis Henrique Normandia Lourenco Administracao (N)

(141033918) Luis Henrique Tenorio Bandoria Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141485504) Luis Vicente Paganini Cavalaro Educacao Fisica (N)

(141065504) Luisa Bissoni de Souza Arquitetura e Urbanismo (N)

(141100289) Luisa Gerin da Costa Pedagogia - Licenciatura (I)

(141565530) Luisa Hebling Estatistica (I)

(141328708) Luisa Rocha Ayres Enfermagem (Famerp) (I)

(141330514) Luisa Schiavon de Araujo Engenharia Quimica (I)

(141339368) Luisa Toledo Tude Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141212672) Luisa Von Zuben Vecoso Farmacia (I)

(141059918) Luise Sabbagh Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141625168) Luise Sanderson Mauricio Medicina (Unicamp) (I)

(141631792) Luiz Affonso B. de O. Ferreira Medicina (Famerp) (I)

(141236430) Luiz Augusto de Oliveira C da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141808626) Luiz Bruno Ferrari Pessoa Nutricao (I)

(141795292) Luiz Diego Leiva Pedagogia - Licenciatura (N)

(141139647) Luiz E. Maluli Oliveira Junqueira Sistemas de Informacao (I)

(141618111) Luiz Felipe da Costa Sakata Arquitetura e Urbanismo (N)

(141071251) Luiz Felipe Nascimento dos Reis Arquitetura e Urbanismo (N)

(141524489) Luiz Felipe Penna Vallilo Engenharia Mecanica (I)

(141820853) Luiz Felipe Rosa da Silveira Sistemas de Informacao (I)

(141128476) Luiz Felipe Sardinha de Oliveira Engenharia Quimica (N)

(141553823) Luiz Felipe Vitor Quimica Tecnologica (N)

(141851910) Luiz Fernando Alves Medicina (Famerp) (I)

(141461227) Luiz Fernando Magri dos Santos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141581769) Luiz Fernando Martins dos Santos F Administracao (N)

(141359483) Luiz Fernando Rodrigues da Fonseca Engenharia de Computacao (I)

(141089829) Luiz G. Cimino Lerario Iervolino Medicina (Unicamp) (I)

(141542713) Luiz Guilherme Batosti Possetti Engenharia Civil (I)

(141692647) Luiz Guilherme de Oliveira Hass Educacao Fisica (N)

(141332275) Luiz Guilherme Garbosa Costa Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141759634) Luiz Guilherme Sales de Figueiredo Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141003175) Luiz Henrique Freire Araujo Quimica Tecnologica (N)

(141411901) Luiz Otavio Mota Capistrano Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141338525) Luiz Paulo Fonseca de Godoi Neto Administracao (N)

(141837442) Luiz Philipe Ferreira Rios Engenharia Agricola (I)

(141340560) Luiz Sette Whitaker Costa Ciencias do Esporte (I)

(141412041) Luiz Y. Sato de Oliveira Giffoni Pedagogia - Licenciatura (I)

(141613703) Luiza Blota Ramos Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141098841) Luiza Cristina Oliveira de Carvalho Engenharia de Alimentos (I)

(141428187) Luiza de Lacerda Humber Engenharia de Producao (I)

(141109996) Luiza Dornelles Cardeal de Godoy Medicina (Famerp) (I)

(141034676) Luiza Fernandes Feijao Enfermagem (Famerp) (I)

(141145110) Luiza Heyden Zerbinatti Ciencias Sociais (I)

(141062765) Luiza Holsbach Santiago Letras - Licenciatura (I)

(141346995) Luiza Perocco Pazetti Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141296832) Luiza Pirani de Aguiar Toledo Engenharia de Producao (I)

(141109897) Luiza Santana da Costa Danca (I)

(141588531) Luiza Santana de Oliveira Historia (I)

(141556556) Luiza Tamie Hirata Diethelm Engenharia de Alimentos (I)

(141116394) Luiza Valio de Mendonca Artes Cenicas (I)

(141213644) Luiza Villefort Bisinoti Estatistica (I)

(141061953) Lukas Costa de Salles Medicina (Unicamp) (I)

(141593254) Luma Detoni Rizzollo Engenharia Ambiental (N)

(141098339) Luna Rabay Coutinho Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141813660) Lunamaura Claudia Oliveira Martins Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141034270) Lya Farias Stancke Engenharia de Manufatura (I)

(141542690) Lyca Suzuki Kawakami Medicina (Famerp) (I)

(141536998) Lyvia Regina Rafaela G. Hamparian Odontologia (I)

M

(141312211) Maico Gouveia de Oliveira Freitas Historia (I)

(141010276) Maicon Jonathan Pereira Delforno Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141740186) Maikon de Padua Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141804501) Maira de O. Tolentino Rodrigues Ciencias Biologicas (I)

(141271613) Maira de Paula Goncalves Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141155883) Maira Lima de Assis Silva Engenharia Eletrica (N)

(141494915) Maira Marins Dourado Quimica (I)

(141150475) Maira Rubini Ruiz Engenharia Quimica (I)

(141846105) Maisa Barbosa Rangel Quimica (I)

(141535476) Maithe de Lima Piovani Filosofia (I)

(141029144) Malu Pellachin S. S. Chioda Filosofia (I)

(141247496) Manoela Mallet de Mello Forato Artes Visuais (I)

(141171845) Manuela Maria Viana Miguel Odontologia (I)

(141348502) Marcel Akira Ukai Ozaki Engenharia de Producao (I)

(141707589) Marcela Areias Cassis Administracao (N)

(141075253) Marcela Beatriz Peixoto C Ribeiro Letras - Licenciatura (I)

(141813172) Marcela F. Fleury de Souza Lima Engenharia de Alimentos (N)

(141033444) Marcela Gallo Oliveira Nutricao (I)

(141238054) Marcela Garcia Correa Ciencias Sociais (I)

(141315821) Marcela Martins Geologia (I)

(141379997) Marcela Matias Serantola Ciencias do Esporte (I)

(141727413) Marcela Ortega Castro Enfermagem (Famerp) (I)

(141791504) Marcela Pedersen Ciencias do Esporte (I)

(141557801) Marcela Rodrigues Ciccone Medicina (Unicamp) (I)

(141075796) Marcela Schoen Ferreira Medicina (Famerp) (I)

(141549585) Marcella Gomes da Costa Pereira Engenharia de Producao (I)

(141088185) Marcella Monteiro da Silveira Administracao (N)

(141088932) Marcella Tardelli Falleiros Lima Medicina (Unicamp) (I)

(141315456) Marcella Vianna Reboucas Amaral Engenharia de Manufatura (I)

(141198237) Marcello Enrique M. M. Loiola Administracao (N)

(141414863) Marcello Monteiro Borzani Ciencias Sociais (I)

(141537168) Marcelo Ahlers Nascimento Filosofia (I)

(141823838) Marcelo Antonio Esteves Lopes Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141832799) Marcelo dos Reis Alexandre Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141137962) Marcelo Duarte da Costa Quimica Tecnologica (N)

(141698164) Marcelo Ericsson de Carvalho Educacao Fisica (N)

(141078559) Marcelo Fernandes Souza Arquitetura e Urbanismo (N)

(141811787) Marcelo Formigoni da Silva Danca (I)

(141587606) Marcelo Garbelotto Rodegher Engenharia de Producao (I)

(141649018) Marcelo Henrique Gumiero Engenharia Eletrica (I)

(141010641) Marcelo Isamu Takatsu Morikawa Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141666776) Marcelo Lopes Ciencias Economicas (N)

(141123853) Marcelo Martins Libertini Engenharia de Alimentos (I)

(141691781) Marcelo Ramos Romano Engenharia Eletrica (I)

(141364335) Marcelo Rigotto Stachuk Engenharia de Computacao (I)

(141576855) Marcelo Rodrigues de Camargo Administracao (N)

(141462268) Marcelo Schirbel Gomes Sistemas de Informacao (I)

(141190882) Marcelo Vieira Zerbini Engenharia Agricola (I)

(141346391) Marcelo Yuichi Matsuda Nishimaki Engenharia de Computacao (I)

(141536387) Marcia Chiquete Melo Geografia (N)

(141115032) Marcia Kaori Kasahara Quimica (I)

(141088239) Marcia Rodrigues Santos Matematica - Licenciatura (N)

(141814892) Marciel Nogueira de Lima Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141688040) Marcio Antonio Boscaro Filho Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141858331) Marcio Ayaipoma Godoi Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141150635) Marcio Hayashi Quimica (I)

(141016595) Marcio Massamitsu Ota Ciencias Sociais (N)

(141297057) Marco Antonio Riechelmann Junior Historia (I)

(141304322) Marco Aurelio Oliveira Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141200361) Marcopolo Cerzosimo de S. Escobar Engenharia Mecanica (I)

(141628617) Marcos Alexandre dos Santos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141501471) Marcos Antonio Duarte Bento Junior Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141693817) Marcos Aurelio Martins do Couto Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(141735739) Marcos Cespedes Vitor Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141298951) Marcos Eduardo Lamarca Nunes Engenharia Mecanica (I)

(141615693) Marcos Gustavo Tenorio Educacao Fisica (I)

(141427900) Marcos Henrique D Angelo Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141796127) Marcos Henrique Hamada Giotto Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141421711) Marcos Menon Jose Engenharia Mecanica (I)

(141727390) Marcos Paulo Fernandes Geografia (I)

(141532613) Marcos Paulo Franzese Nascimento Administracao (N)

(141648190) Marcos Pereira Nogueira Historia (I)

(141017321) Marcos Pontes Cardoso Ferreira Administracao (N)

(141131940) Marcos Sei Waiser Junior Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141693060) Marcos Vinicius de Azevedo Fabbri Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(141749251) Marcos Vinicius de Oliveira Antunes Pedagogia - Licenciatura (N)

(141355146) Marcos Vinicius Fernandes Medicina (Unicamp) (I)

(141074700) Marcos Vinicius Wada Shimano Odontologia (I)

(141120977) Marcos Zaparoli Martins Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(141602747) Marcus Renan Moraes Dias E Silva Educacao Fisica (I)

(141298944) Marcus V. X. Nascimento Educacao Fisica (N)

(141413921) Marcus Vinicius C. R. da Silva Sistemas de Informacao (I)

(141717900) Marcus Vinicius Franco de Godoy Musica Popular: Contrabaixo

(141232193) Maressa Carvalho Vieira Educacao Fisica (N)

(141050416) Maria Amelia Brito Luz Fonoaudiologia (I)

(141846662) Maria Antonia Rossi Santos Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141357791) Maria Bolina Kersanach Engenharia de Computacao (I)

(141373074) Maria Carla de Menezes Machado Engenharia Eletrica (I)

(141837695) Maria Carolina Carvalho Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141094191) Maria Carolina Costa Rios Medicina (Unicamp) (I)

(141212399) Maria Carolina de Campos Leme Odontologia (I)

(141480356) Maria Carolina Ferreira Silva Enfermagem (Famerp) (I)

(141122256) Maria Carolina Ramalho Matematica - Licenciatura (N)

(141598945) Maria Caroline Gomes dos Santos Ciencias Biologicas (I)

(141567222) Maria Clara Andrade da Luz Medicina (Unicamp) (I)

(141601119) Maria Clara Baruffi Belini Enfermagem (Famerp) (I)

(141579564) Maria Clara Cardoso Curso 51 - Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(141741677) Maria Clara Carvalho de Sena Fonoaudiologia (I)

(141569365) Maria Clara Moreira Matias Enfermagem (Unicamp) (I)

(141547862) Maria Cristina Franceschini Chade Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(141386159) Maria Emilia Krahenbuhl Ambiel Musica Erudita: Violino

(141250359) Maria Emilia Soares Possa Ciencias do Esporte (I)

(141656782) Maria Eugenia Fernandes Freitas Ciencias Sociais (N)

(141653745) Maria Fernanda Ribeiro Engenharia Eletrica (N)

(141032724) Maria Gabriela Massad M. Damiani Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141283733) Maria Helena Goncalves de Souza Fisica - Licenciatura (N)

(141635671) Maria Isabel Gomes Morais Medicina (Unicamp) (I)

(141235017) Maria Julia Ferreira Mamede Nutricao (I)

(141522858) Maria Julia Rinaldi Danca (I)

(141700441) Maria Laura Alves de Melo Silva Odontologia (I)

(141117021) Maria Laura da Silva Pinheiro Odontologia (I)

(141642499) Maria Laura dos Reis Leitao Ciencias do Esporte (I)

(141270016) Maria Laura Gomes Lopes Administracao Publica (N)

(141439273) Maria Luiza Andrade Azzoni Comunicacao Social-Midialogia (I)

(141700953) Maria Luiza Andreani Ciencias Biologicas (I)

(141578905) Maria Luiza Laurindo Vieira Quimica (I)

(141863481) Maria Luiza M.b.b.goncalves Engenharia de Alimentos (I)

(141376455) Maria Paula da Costa Oliveira Ciencias Sociais (N)

(141862952) Maria Paula M.b.b.goncalves Engenharia de Alimentos (I)

(141313436) Maria Teresa P. P. de Sampaio Musica: Licenciatura (I)

(141806378) Maria Tereza de Carvalho Santos Administracao (N)

(141323840) Maria Victoria da Silva Sistemas de Informacao (I)

(141326566) Maria Vitoria de Rezende Grisi Estudos Literarios (I)

(141383686) Maria Vitoria Moreira E Candido Administracao Publica (N)

(141068343) Mariana Adami Historia (I)

(141058939) Mariana Bittencourt de Moraes Enfermagem (Unicamp) (I)

(141558538) Mariana Bombardi da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(141569044) Mariana Bossi Nogueira Nutricao (I)

(141639048) Mariana Cagnin Farmacia (I)

(141621166) Mariana Calazans Fernandes Administracao (N)

(141804655) Mariana Carolina Beraldo Inacio Odontologia (I)

(141042763) Mariana da Silva Lima Administracao (N)

(141271712) Mariana de Abreu Medicina (Famerp) (I)

(141092423) Mariana de Campos Chaves Nutricao (I)

(141641328) Mariana de Souza Tomaz Geografia (I)

(141389868) Mariana do Prado Fais Pedagogia - Licenciatura (N)

(141585396) Mariana Estefani Marretto Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141720368) Mariana Felipe Ticianeli Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141091680) Mariana Francisquini Constantino Pedagogia - Licenciatura (N)

(141458043) Mariana Garbarz Chamis Musica Popular: Piano

(141215169) Mariana Gurgel Justo Engenharia de Producao (I)

(141640684) Mariana Helena Palmeira Bonsegno Fonoaudiologia (I)

(141086547) Mariana Hokamura Farmacia (I)

(141184623) Mariana Hungria Linguistica (I)

(141336437) Mariana Jalbut Scaranello Educacao Fisica (I)

(141799348) Mariana Kamimura C. Fernandes Silva Danca (I)

(141578493) Mariana Kataoka Volpato Pedagogia - Licenciatura (N)

(141148416) Mariana Luppi Ferreira Ciencias Economicas (I)

(141388940) Mariana Mori Bovo Engenharia de Manufatura (I)

(141089607) Mariana Motta Fernandes Administracao (N)

(141622657) Mariana Numakura Ueno Fonoaudiologia (I)

(141291356) Mariana Oliveira Lopes Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(141388056) Mariana Onofre Chen Engenharia de Controle e Automacao (N)

(141300399) Mariana Pereira Limeira Ciencias Sociais (N)

(141267399) Mariana Quadrada Santos Ciencias Sociais (I)

(141144889) Mariana Ramos Agra Administracao Publica (N)

(141019556) Mariana Ricci Enfermagem (Famerp) (I)

(141512321) Mariana Saito Engenharia de Alimentos (I)

(141098995) Mariana Schneider Vianna Engenharia de Alimentos (I)

(141850047) Mariana Silva Silveira Ciencias Sociais (I)

(141638335) Mariana Souza Araujo Enfermagem (Unicamp) (I)

(141826073) Mariana Tiemi Haraoka Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(141811749) Mariana Venancio Engenharia Ambiental (N)

(141236461) Mariane Louise Quaglio Marques Medicina (Unicamp) (I)

(141032267) Mariane Minucci Scarpim Nutricao (I)