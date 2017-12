Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular 2012

A lista de aprovados no vestibular 2012 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi divulgada nesta segunda-feira. O resultado pode ser conferido em www.comvest.unicamp.br/index.html e a lista pode ser baixada em http://www.estadao.com.br/especiais/2012/02/aprovados-unicamp-2012.pdf

A matrícula dos convocados na primeira chamada deve ser efetuada na quinta, no câmpus onde o candidato foi aprovado.

A lista da segunda chamada sai também na quinta-feira, junto com os nomes dos candidatos remanejados. A matrícula desses convocados ocorre no dia 14.

No site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), os candidatos encontram o calendário completo, com todas as chamadas – estão previstas 11.

As orientações e os documentos exigidos para a matrícula também estão disponíveis na página na internet.