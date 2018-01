Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta segunda-feira, dia 7, os nomes dos 3.444 aprovados em primeira chamada no Vestibular Unicamp 2011. A lista está disponível no saguão do Ciclo Básico II da Unicamp e no site http://www.comvest.unicamp.br/. Os convocados devem se matricular no dia 10 de fevereiro, das 9h às 12h, nos respectivos campi. As matrículas dos convocados para os cursos da Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) poderão ser realizadas em Campinas ou na sede da Famerp, em São José do Rio Preto.

Para a matrícula é necessário levar cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada dos originais dos seguintes documentos: diploma ou certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar completo do ensino passaporte para estrangeiros não-residentes; CPF; Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos; Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino; foto 3x4 recente para a Unicamp e duas fotos 3x4 recentes para a Famerp.

Candidatos não convocados devem ficar atentos à divulgação das próximas chamadas - ao todo serão onze. As notas da segunda fase serão divulgadas no dia 9 de fevereiro, na página eletrônica da Comvest, e a segunda chamada, no dia 10 de fevereiro. Das 9 horas do dia 18 até às 17 horas do dia 21 de fevereiro, haverá a declaração eletrônica de interesse por vagas, em formulário disponível na página http://www.comvest.unicamp.br/ para candidatos que fizeram a segunda fase, não foram eliminados por nota zero e que não tenham sido convocados para alguma de suas opções, até e inclusive a segunda chamada. Não declarar interesse acarretará em eliminação do processo de convocação para as demais chamadas.

Segundo a Comvest, os candidatos matriculados na segunda opção e que aguardam remanejamento devem ficar atentos. Quem não confirmar a matricula na segunda opção, perde a vaga, porém se ainda quiser continuar concorrendo à vaga de primeira opção, precisa declarar o interesse por vagas, entre os dias 18 e 21 de fevereiro. Nesse caso, precisará, se convocado futuramente, efetuar nova matrícula.

O candidato que confirmar a matrícula, não precisa fazer a declaração eletrônica de interesse por vagas, pois continuará automaticamente concorrendo à vaga na primeira opção. O candidato que não confirmar a matrícula e não declarar interesse por vagas fica excluído do vestibular.

Todos os candidatos que efetuarem matrícula em decorrência da primeira e da segunda chamadas, inclusive aqueles que aguardam remanejamento, deverão confirmá-la no dia 21 de fevereiro, das 9 horas às 16 horas, nos respectivos campi. Os alunos ingressantes em cursos ministrados no período noturno poderão confirmar a matrícula das 18 horas às 21 horas. Deixar de confirmar a matrícula leva à automática e definitiva perda da vaga e cancelamento da matrícula na opção em que estiver matriculado.