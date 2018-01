Unicamp divulga lista de aprovados em segunda chamada

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quarta-feira, 12, a lista de aprovados na segunda chamada no vestibular 2014. A relação de nomes pode ser acessada no site da Comissão para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), que organiza os processos seletivos da instituição.

Todos os 1.071 selecionados na segunda convocação deverão fazer matrícula na próxima segunda-feira, 17, entre 9 e 12 horas nos câmpus indicados no Manual do Candidato. A terceira chamada será liberada no dia 27 de fevereiro e são previstas outras seis convocações para a universidade.

Os candidatos matriculados na primeira e segunda chamadas, até mesmo os que esperam remanejamento, devem obrigatoriamente fazer a confirmação de matrícula nos câmpus indicados no dia 20 de fevereiro, entre 9 e 16 horas. Alunos aprovados para cursos noturnos podem confirmar a matrícula entre 18 e 21 horas. Quem não seguir esse procedimento perde direito à vaga na instituição.

Para fazer a matrícula presencial, os estudantes precisam levar cópias autenticadas em cartório ou cópias acompanhadas dos originais de cada um dos seguintes documentos: diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar, certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista (no caso de homens) e foto 3x4 recente.

Já os alunos que fizeram a segunda fase, não foram eliminados por nota zero e não tenham sido convocados para alguma de suas opções, devem manifestar interesse em cada uma das opções para as quais ainda não foram convocados, caso queiram concorrer a vagas em futuras chamadas, das 9h do dia 21 de fevereiro até as 17 hdo dia 24 de fevereiro (horário de Brasília), por via eletrônica, em formulário específico que está disponível no site da Comvest.