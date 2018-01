Unicamp divulga lista de aprovados em primeira chamada

A Unicamp divulgou nesta quinta-feira, 14, a primeira lista dos candidatos aprovados no vestibular 2013. Os vestibulandos convocados devem fazer a matrícula presencial na próxima segunda-feira, 18, no câmpus onde o curso para o qual foi aprovado é ministrado.

O vestibular ofereceu 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). O processo seletivo recebeu um número recorde de inscrições: 67.408.

A segunda chamada da Unicamp será divulgada até as 24 horas do dia 18 de fevereiro. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível no site da Comvest, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.

Os documentos exigidos neste caso são:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1) Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, e histórico escolar completo do ensino médio;

2) Certidão de nascimento ou casamento;

3) Cédula de Identidade Nacional para brasileiros, registro nacional de estrangeiro para aqueles que residentem no Brasil e passaporte para estrangeiros não-residentes no Brasil;

4) Cadastro de Pessoa Física (CPF), para os brasileiros ou estrangeiros com Registro Nacional de Estrangeiro.

5) Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos;

6) Certificado de reservista ou atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula em CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino;

7) Uma foto 3x4 recente para a Unicamp e duas fotos 3x4 recentes para a Famerp.