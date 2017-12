Unicamp divulga lista de aprovados em 2ª chamada no vestibular

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta sexta-feira, 6, a lista de aprovados em segunda chamada no vestibular da instituição. Para este ano, foram ofertadas 3.320 vagas em 70 cursos de graduação.

Os convocados devem realizar a matrícula presencial na próxima quarta-feira, 11, das 9 horas às 12 horas, nos câmpus indicados no Manual do Candidato. A terceira chamada será divulgada até as 23h59 do dia 11. Nessa mesma data, será divulgada a lista de remanejados. Estão previstas até dez convocações de aprovados.

As notas e a classificação dos candidatos já estão disponíveis no site da Comvest, responsável pelo processo seletivo da Unicamp. A consulta à classificação e às notas é importante para que o candidato tenha uma ideia das possibilidades de convocação em chamadas futuras.

Veja a lista de aprovados:

A

(151519629) Abdalla Yussef Tauil Neto Engenharia Eletrica (I)

(151514525) Abidan Henrique da Silva Engenharia Civil (I)

(151672836) Abner Duarte Alves Ciencias Sociais (N)

(151841667) Abner Matheus Joao Ciencias Sociais (N)

(151792057) Acassio Farias Barbosa Engenharia Quimica (N)

(151467058) Adam Albert Sonntag Lutkus Engenharia Mecanica (I)

(151568133) Adauto da Silva Filho Estatistica (I)

(151709097) Adauto Pereira de Almeida Estatistica (I)

(151133885) Adonai Hilario da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151545231) Adoni Eduardo de Souza Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151702201) Adrian Dario de Almeida Leme Engenharia Mecanica (I)

(151864828) Adriano Adames Junior Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151727895) Adriano Alves Bonacin Matematica - Licenciatura (N)

(151878890) Adriano Augusto Bliska Letras - Licenciatura (N)

(151450001) Adriano Clodoaldo Camacho Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151586276) Adriele Hortencia da Fonseca Macedo Engenharia Civil (I)

(151722326) Afonso Villasanti Pereira Musica Popular: Guitarra

(151537038) Agnes Dias de Lima Nutricao (I)

(151576398) Akari Ishikawa Ciencia da Computacao (N)

(151762351) Akemi Vanessa Higa Hayashi Estatistica (I)

(151045939) Alan Dutra Martins Engenharia Mecanica (I)

(151260978) Alan Fabricio Stefanini Mendonca Ciencias Economicas (I)

(151442723) Alan Farias Soares Arquitetura e Urbanismo (N)

(151874966) Alan Zabala Ortiz Administracao (N)

(151257220) Alberto Nogueira Nissiyama Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151394888) Alcides Goldoni Junior Matematica - Licenciatura (N)

(151627362) Aldenir Antunes Educacao Fisica (I)

(151568331) Alef Ferreira da Costa Engenharia Quimica (N)

(151658689) Alessandra Guedes Mello Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151878326) Alessandra Pertile Frota Teixeira Mendes Administracao Publica (N)

(151430757) Alessia Lukosius Jorge Barbosa Administracao (N)

(151285449) Alexandra de Freitas Ramos Ciencias Sociais (I)

(151326184) Alexandre Augusto Assuncao Simoes Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151068442) Alexandre Berlowitz Butenas Ciencias Biologicas (I)

(151177041) Alexandre Candido Teixeira Fisica - Licenciatura (N)

(151588159) Alexandre de Freitas Mendes Vieira Administracao (N)

(151041395) Alexandre Garcia Dias Engenharia Eletrica (N)

(151480998) Alexandre Lopes de Oliveira Prates Parma Comunicacao Social-Midialogia (I) REMANEJADO

(151631815) Alexandre Lucas Andrade Vieira Engenharia Mecanica (I)

(151390312) Alexandre Morelli Sallum Administracao (N)

(151327767) Alexandre Pimont Penha Geologia (I)

(151169022) Alexandre Reggiolli Teixeira Estatistica (I)

(151123464) Alexandre Soares Boldrin Junior Engenharia Mecanica (I)

(151087564) Alexandre T de Siqueira Guedes Alcoforado Engenharia Eletrica (I)

(151362032) Alexsandher Raphael Santos de Melo Ciencias Biologicas (I)

(151483928) Alice Gerdullo Pin Ciencias do Esporte (I)

(151129981) Aline Barbosa de Almeida Medicina (Unicamp) (I)

(151319281) Aline Barbosa de Oliveira Geologia (I)

(151395065) Aline Bertoncini Massaro Ciencias Biologicas (I)

(151876634) Aline Campos Okamoto Administracao (N)

(151572723) Aline Cristina de Lima Luciano Enfermagem (Unicamp) (I)

(151038739) Aline Cristina do Prado Educacao Fisica (N)

(151400730) Aline Cristina Wornath Ciencias Biologicas (I)

(151528610) Aline Fernanda Rizzanti Pereira Engenharia de Alimentos (I)

(151828666) Aline Galdino do Nascimento Engenharia de Manufatura (I)

(151680497) Aline Kaori Katanosaka Arquitetura e Urbanismo (N)

(151549097) Aline Lacerda Domingues Administracao (N)

(151172985) Aline Moises Bonfa Ciencias Sociais (N)

(151292762) Aline Moreira dos Reis Artes Cenicas (I)

(151709950) Aline Prudente Botelho Engenharia Quimica (N)

(151295426) Alissa Kohatsu Estatistica (I)

(151092492) Alisson Ceccatto dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151680039) Alisson Vinicius Salvador de Lima Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151637295) Allan David Cardoso Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151824381) Allan Francisco Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(151515351) Allan Nozomu Fukasawa Engenharia de Computacao (I)

(151804709) Allana Aynne Dias Lima Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151408741) Almir Almeida Alcantara Engenharia Agricola (I)

(151169800) Aluisio Alberto Rocha Santos Musica: Licenciatura (I)

(151746108) Alvaro Feitoza Roque Geografia (N)

(151668789) Alvaro Schwartz Micheletti Ciencias Economicas (I)

(151835170) Amadeo Gatti Galdino Artes Visuais (I)

(151088239) Amanda Antonioli Engenharia de Alimentos (N)

(151118536) Amanda Aparecida da Silva Musica Erudita: Trombone

(151657891) Amanda Bacetti Dias Educacao Fisica (I)

(151392028) Amanda Bellini Odontologia (I)

(151560092) Amanda Bonando Mattos Fisica - Licenciatura (N)

(151029694) Amanda Caixeta de Mello Administracao (N)

(151597508) Amanda Caldas Vasconcelos Quimica (I)

(151191342) Amanda Camasmie Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151799843) Amanda Carolina Barbosa Fonseca Engenharia de Manufatura (I)

(151705972) Amanda Maria Pinheiro Ramos Pedagogia - Licenciatura (I)

(151473101) Amanda Mendes Pacheco Ciencias Sociais (I)

(151032908) Amanda Moraes Tamburrino Enfermagem (Unicamp) (I)

(151347332) Amanda Nascimento Miranda Artes Visuais (I)

(151115506) Amanda Nunes Negrao Danca (I)

(151634357) Amanda Oliveira da Silva Quimica (I)

(151736985) Amanda Paula de Almeida Ciencias do Esporte (I)

(151055541) Amanda Rossi Sabioni Danca (I)

(151404329) Amanda Santana Moura da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151065955) Amanda Sequinato Ciencias Sociais (N)

(151109439) Amanda Simoes Bezerra Administracao (N)

(151443092) Amanda Siqueira de Abreu Brito Guimaraes Odontologia (I)

(151023788) Amanda Vieira Ribeiro Quimica (I)

(151262349) Ana Beatrice Morgoni de Carvalho Quimica (I)

(151694568) Ana Beatriz Motta Aragao Cortez Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151393946) Ana Beatriz Sibata Haag Franca Filosofia (I)

(151305165) Ana Beatriz Vieira Cardoso Engenharia de Producao (I)

(151129424) Ana Carolina Alves Cavallin Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151829874) Ana Carolina Bonelli Luiz Quimica Tecnologica (N)

(151283146) Ana Carolina de Lima Engenharia de Manufatura (I)

(151882329) Ana Carolina de Mello Franco Caeiro Administracao (N)

(151529590) Ana Carolina dos Santos Gomes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151282068) Ana Carolina Gualassi Farmacia (I)

(151748395) Ana Carolina Guijarro Pedroso Sistemas de Informacao (I)

(151369613) Ana Carolina Nader Marcos Danca (I)

(151385736) Ana Carolina Oliveira Rodrigues Costa Administracao (N)

(151086684) Ana Carolina Requena Barbosa Engenharia de Computacao (I)

(151190332) Ana Carolina Ricci Palha Administracao Publica (N)

(151061311) Ana Carolina Rodrigues Nutricao (I)

(151122072) Ana Carolina Rodrigues Tosto Almeida Estudos Literarios (I)

(151003755) Ana Carolina Virgilio da Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151559524) Ana Caroline dos Santos Silva Administracao (N)

(151424178) Ana Clara Bollis Milinski Engenharia Mecanica (I)

(151386548) Ana Clara Goncalves Rebellato Medicina (Unicamp) (I)

(151756390) Ana Elisa de Faveri Fonoaudiologia (I)

(151713922) Ana Elisa Ramos Magalhaes Engenharia de Alimentos (I) REMANEJADO

(151488527) Ana Flavia Carrara Bonamigo Engenharia Agricola (I)

(151731560) Ana Flavia de Carvalho Cardozo Odontologia (I)

(151209634) Ana Flavia Scarelli Amaral Nutricao (I)

(151085391) Ana Gabriela de Freitas Barbosa Fisica - Licenciatura (N)

(151025524) Ana Helena Alves Reis Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151375933) Ana Julia Rossoni Carvalho Ciencias Biologicas (I)

(151243227) Ana Karolina Alves Ribeiro Administracao Publica (N)

(151570208) Ana Laura Queiroz Danca (I)

(151733634) Ana Laura Ramos Romano Engenharia de Alimentos (N)

(151231763) Ana Leticia Gondim de Carvalho Engenharia Quimica (I)

(151445760) Ana Livia de Oliveira Ciencias Sociais (I)

(151131261) Ana Luisa Camolezi Gaspar Medicina (Unicamp) (I)

(151342672) Ana Luisa Conti Loesch Pedagogia - Licenciatura (I)

(151594219) Ana Luisa Cruz Nunes Artes Visuais (I)

(151366584) Ana Luisa Ferreira de Oliveira Administracao (N)

(151462893) Ana Luisa Radomille Belle Historia (I)

(151030681) Ana Luisa Rezende Cerchi Administracao (N)

(151314743) Ana Luiza Aschermann Leal Enfermagem (Unicamp) (I)

(151123198) Ana Luiza Braga de Almeida Musica Popular: Piano

(151145394) Ana Luiza Figueiredo Vieira Nutricao (I)

(151097015) Ana Luiza Nogueira Mororo Engenharia Quimica (I)

(151609250) Ana Maria Pietrobon Tirapelle Engenharia Agricola (I)

(151449328) Ana Maria Ritto Pedagogia - Licenciatura (I)

(151259509) Ana Moreira Borelli Arquitetura e Urbanismo (N)

(151727048) Ana Paula Akemi Araki Fujimura Administracao (N)

(151564193) Ana Paula Bonfim Hirai Pedagogia - Licenciatura (I)

(151829454) Ana Paula Delboni Administracao (N)

(151438515) Ana Paula Huanay Ramirez Administracao (N)

(151083388) Ana Paula Kawahisa Rodrigues Ciencias Sociais (I)

(151281898) Ana Paula Ribeiro Nunes Nutricao (I)

(151606589) Ana Paula Zoppei Fonoaudiologia (I)

(151520913) Ana Ribeiro Neves Engenharia Ambiental (N)

(151524410) Analice Assuncao de Souza Nunes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151288738) Ananda de Sousa Ramos Quimica Tecnologica (N)

(151158769) Anderson Nogueira Cotrim Engenharia de Computacao (I)

(151065832) Andre Dalbertas Cecchini Ciencias Economicas (I)

(151638809) Andre de Almeida Pinto Engenharia Eletrica (N)

(151008361) Andre de Moura Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(151083234) Andre Eiji Oshiro Arquitetura e Urbanismo (N)

(151662620) Andre Ferreira Osser Engenharia de Alimentos (I)

(151578592) Andre Figueiredo de Almeida Ciencia da Computacao (N)

(151658016) Andre Henrique Camillo Terra Estatistica (I)

(151534770) Andre Henrique Inostroza Nieri Ciencias Economicas (N)

(151855516) Andre Lourenco Aquino de Almeida Administracao (N)

(151632122) Andre Lourenco Leal Administracao (N)

(151164638) Andre Luis de Alcantara Ramos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151555065) Andre Luis Pilon Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151833099) Andre Luiz Albano Theodoro Engenharia Agricola (I)

(151602976) Andre Luiz Assafim Erthal Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151227937) Andre Luiz Dalmora Engenharia Eletrica (N)

(151601188) Andre Luiz Lima da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151673075) Andre Luiz Paluzzi Approbato Quimica Tecnologica (N)

(151739823) Andre Marcelo de Aguiar Petineli Geografia (I)

(151865630) Andre Muzel Goncalves Musica: Regencia (I)

(151094795) Andre Odoni Basilio Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151343125) Andre Paganotto Zago Artes Visuais (I)

(151770035) Andre Ribeiro Lacerda Engenharia Agricola (I)

(151723572) Andre Viana Lima Administracao (N)

(151041999) Andre Victor Santos Eigenmann Geologia (I)

(151846006) Andre Yonemoto Matematica - Licenciatura (N)

(151365659) Andrei Henrique Rodrigues de Lima Engenharia Agricola (I)

(151631372) Andreia Rosaria Barboza Administracao (N)

(151283825) Andrelisa Marina de Albuquerque Medicina (Unicamp) (I)

(151141040) Andres Matheus Goncalves de Jesus Farmacia (I)

(151693039) Andresa de Oliveira Castro Farmacia (I)

(151041593) Andressa Alcantara Carreiro Ferreira Administracao (N)

(151165648) Andressa Caroline Freires de Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(151615754) Andressa Caroline Paranhos Medicina (Unicamp) (I)

(151061908) Andressa de Paula Suiti Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151258162) Andressa Hayashi Regina Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151631211) Andrey da Silva Mori Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151594899) Andrey Yanusckiewicz Campassi de Freitas Ciencia da Computacao (N)

(151114947) Andreza Fonseca da Silva Ciencias do Esporte (I)

(151427986) Andreza Ribino Parra Linguistica (I)

(151522537) Andria Santos de Freitas Engenharia Quimica (N)

(151875679) Andson Nunes da Silva Estatistica (I)

(151117076) Ane Elisa Silva Bicudo Engenharia Ambiental (N)

(151804716) Angelica Constantino da Silva Historia (I)

(151331135) Angelica Franceschini Ghilardi Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151774501) Angelica Neves Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151874201) Angelo Augusto Tavares Engenharia Agricola (I)

(151329732) Angelo Gabriel Uehara Ardonde Letras - Licenciatura (I)

(151885106) Angelo Gregorio Lovatto Ciencia da Computacao (N)

(151688460) Angelo Yung Te Lee Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151652261) Ani Carolini Cardoso Cazarini Quimica Tecnologica (N)

(151298395) Anie Levinbuk Schmiliver Administracao (N)

(151079262) Anita Huang Ciencias Biologicas (I)

(151579946) Anna Badinger Engenharia Ambiental (N)

(151155937) Anna Beatriz Anselmi Siviero Engenharia de Producao (I)

(151060585) Anna Beatriz Barletta de Souza Nutricao (I)

(151285067) Anna Carolina Neves Favaretto Educacao Fisica (I)

(151613666) Anna Luiza Zanata Xavier Historia (I)

(151861447) Anna Mattos Cavalli Ciencias Sociais (I)

(151070999) Anne Caroline Alves Goncalves Engenharia de Alimentos (N)

(151408260) Anneheide Wolf de Oliveira Administracao Publica (N)

(151206154) Anneliese Siewert Garofolo Artes Visuais (I)

(151561996) Anny Karoliny Moreira Ferreira Administracao (N)

(151737032) Anthony Fernandes Maximo Geografia (N)

(151751098) Anthony Ferreira Ciencia da Computacao (N)

(151562531) Antonio Ali da Luz Schwanke Engenharia de Producao (I)

(151549264) Antonio Arriva de Toledo Engenharia Quimica (I)

(151585266) Antonio Augusto Vicente Jaremko Engenharia Mecanica (I)

(151199384) Antonio Carlos Beltramini Calzeta Junior Ciencias Sociais (I)

(151163734) Antonio Carlos Monteiro Miranda Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151061069) Antonio Henrique Torres Vianna Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151366485) Antonio Junio Araujo Dias Quimica (I)

(151479321) Aricia Cateli Nogueira Pereira Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151463834) Ariel Coelho Gondo Engenharia Quimica (I)

(151018027) Arieta Marafon Fabricio Matematica - Licenciatura (N)

(151633408) Aristides Auler do Santo Neto Engenharia de Manufatura (I)

(151256678) Armando Henrique Ramos Minucci Medicina (Unicamp) (I)

(151378840) Arnaldo Augusto Lirio Gabrielli Historia (I)

(151105130) Arthur Agostinho Furlan Teixeira Educacao Fisica (I)

(151741844) Arthur Alexandre Tavernari Engenharia de Manufatura (I)

(151682196) Arthur Alo de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151747309) Arthur Alves Tasca Engenharia Mecanica (I)

(151118178) Arthur Antunes de Lima Letras - Licenciatura (N)

(151602112) Arthur Calabrez Hilf de Moraes Ciencias Economicas (N)

(151327330) Arthur Clini de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151075710) Arthur Davila Pereira da Slva Engenharia Civil (I)

(151060462) Arthur dos Santos Boeira Estudos Literarios (I)

(151358596) Arthur Fernandes Correa Quimica (I)

(151617293) Arthur Ferreira Dias Engenharia de Alimentos (N)

(151585617) Arthur Henrique de Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(151348885) Arthur Kael Rodrigues da Pia Engenharia de Alimentos (N)

(151447827) Arthur Katsuto Ogido Stobaus Administracao (N)

(151325648) Arthur Kenji Furuko Sakai Engenharia Eletrica (I)

(151142357) Arthur Kim Chan Ciencias Biologicas (I)

(151668185) Arthur Lucas de Athayde Silva Quimica (I)

(151717160) Arthur Maldonado Engenharia Mecanica (I)

(151180751) Arthur Menezes Salomao Ciencias Sociais (I)

(151560375) Arthur Noin de Oliveira Farmacia (I)

(151638496) Arthur Oliveira Vale Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151576411) Arthur Ramos Piotto Engenharia Civil (I)

(151039213) Arthur Roberto Riatto Fisica - Licenciatura (N)

(151491596) Artur Beraldo Fortuna Quimica (I)

(151693879) Artur Branco de Menezes Rafael da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151150338) Artur de Lima Mendonca Engenharia Mecanica (I)

(151370570) Artur Serra Carrenho Arquitetura e Urbanismo (N)

(151232537) Artur Udelsmann Estatistica (I)

(151684710) Augusto Bubenik Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151794787) Augusto Cesar Sanchez Engenharia Agricola (I) REMANEJADO

(151814304) Augusto Damschi Bernardi Engenharia de Computacao (I)

(151198701) Augusto Duarte Nogueira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151155326) Augusto Fraga Giachero Engenharia Eletrica (I)

(151521084) Augusto Plastino Duarte Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151580094) Aurelio Carvalho Briante Junior Engenharia Mecanica (I)

(151659231) Aurelio Pinheiro Correia Ciencias Economicas (N)

(151881876) Aurora Contiero Talarico Administracao (N)

(151555157) Ayla Moulaz Carvalho Matematica - Licenciatura (N)

(151663647) Ayran Andrade Sampaio Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151409027) Ayrton de Sousa Pinto Engenharia Mecanica (I)

B

(151869458) Barbara Acorsi Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151257961) Barbara Bastelli Enfermagem (Unicamp) (I)

(151793067) Barbara Ceotto Souza Pedagogia - Licenciatura (I)

(151370372) Barbara Diniz Goncalves Historia (I)

(151605401) Barbara Ferreira Sodre Estudos Literarios (I)

(151722609) Barbara Guidi Teixeira Engenharia Ambiental (N)

(151430955) Barbara Hessel Rodrigues Medicina (Unicamp) (I)

(151246615) Barbara Jhose Alves Pereira Ciencias Sociais (N)

(151524472) Barbara Manera Fernandes Medicina (Unicamp) (I)

(151709936) Barbara Soares Casac Sistemas de Informacao (I)

(151285654) Barbara Soares Molina Danca (I)

(151883377) Barbara Virgili da Costa Engenharia Ambiental (N)

(151310505) Beathriz Bretas Cocco Engenharia Ambiental (N)

(151288660) Beatriz Akemi Ozaki Engenharia Agricola (I)

(151861041) Beatriz Alves de Mancilha Administracao Publica (N)

(151019426) Beatriz Alves Mezzalira Ciencias Sociais (I)

(151018300) Beatriz Arfelli Martins Engenharia Civil (I)

(151465199) Beatriz Barbelli Dantas Correia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151265089) Beatriz Benedicto Ciencias Sociais (I)

(151313993) Beatriz Benvengo Artes Cenicas (I)

(151897776) Beatriz Buosi de Haro Nutricao (I)

(151342467) Beatriz Ceppolini Munay Galvao Letras - Licenciatura (N)

(151271729) Beatriz de Andrade Berti Enfermagem (Unicamp) (I)

(151038616) Beatriz de Cassia Romano Odontologia (I)

(151213217) Beatriz Delamain Martyniuk Engenharia de Alimentos (N)

(151376769) Beatriz do Prado Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(151539973) Beatriz El Khoury Paschoal Historia (I)

(151425768) Beatriz Ferreira Mendes Engenharia Quimica (N)

(151298425) Beatriz Galvao do Amaral Schwartz Artes Cenicas (I)

(151743574) Beatriz Garcia Faria Ciencias do Esporte (I)

(151129813) Beatriz Goncalves Cyrillo Administracao (N)

(151292526) Beatriz Gregorio dos Santos Letras - Licenciatura (I)

(151755977) Beatriz Hidalgo Ceotto Odontologia (I)

(151316367) Beatriz Larissa Rodrigues Administracao Publica (N)

(151115032) Beatriz Leal Doerflinger Carvalho Danca (I)

(151065375) Beatriz Lene Falcao Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151281386) Beatriz Lima de Sousa Administracao (N)

(151065573) Beatriz Lissi Engenharia Ambiental (N) REMANEJADO

(151422578) Beatriz Marques Vieira Arquitetura e Urbanismo (N)

(151467171) Beatriz Mazzini Marques Engenharia de Alimentos (I)

(151056131) Beatriz Monteiro de Sousa Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151628006) Beatriz Mota Lima Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151147338) Beatriz Nascimento Figueiredo Lebre Martins Odontologia (I)

(151818771) Beatriz Oliveira Luz Rocha Historia (I)

(151174240) Beatriz Oliveira Moura Medicina (Unicamp) (I)

(151105376) Beatriz Paiva de Souza Engenharia de Alimentos (I)

(151292922) Beatriz Percia Ishihara Medicina (Unicamp) (I)

(151708827) Beatriz Peron Sorato Odontologia (I)

(151028943) Beatriz Pertille Negri Odontologia (I)

(151819217) Beatriz Polito Chiozzini Administracao Publica (N)

(151111504) Beatriz Ponchio Borghi Danca (I)

(151648244) Beatriz Raimundez Mayor Ciencias Sociais (N)

(151054333) Beatriz Reghini Leite Quimica Tecnologica (N)

(151514396) Beatriz Regina Melo Chammas Quimica (I)

(151356453) Beatriz Ribeiro Andriolli Pereira Engenharia de Alimentos (I)

(151455013) Beatriz Ribeiro Gaspar Nutricao (I)

(151893163) Beatriz Santos Vieira Palma Ciencias Economicas (N)

(151580568) Beatriz Silveira de Arruda Engenharia Mecanica (I)

(151618067) Beatriz Sophia da Costa Gryczak Administracao (N)

(151037804) Beatriz Tessorolo Souza Enfermagem (Unicamp) (I)

(151185077) Beatriz Tonetto Silvano Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151282914) Beatriz Totti Firmiano Historia (I)

(151345541) Beatriz Vianna Moga Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151409072) Beatriz Vilas Boas Spaggiari de Souza Engenharia de Producao (I)

(151093976) Beatriz Widmer Atta Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151647562) Beatriz Yumi Azuma Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151563091) Beatriz Yumi Lourenco Yoshimoto Engenharia de Alimentos (I)

(151266488) Beatriz Yumi Ota Engenharia de Producao (I)

(151817082) Benno Goncalves Sena Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151044240) Bernardo Lanza de Assuncao Engenharia de Computacao (I)

(151412720) Bernardo Ribeiro Filizzola Geologia (I)

(151637592) Bernardo Vieira de Miranda Engenharia Eletrica (I)

(151640967) Bianca Borges Fauro Ciencias Sociais (N)

(151275493) Bianca Caroline Borsari Engenharia de Alimentos (I)

(151039824) Bianca da Silva Tardim Administracao (N)

(151447544) Bianca de Freitas Brenha Ciencias Biologicas (I)

(151741073) Bianca de Marchi Teixeira Educacao Fisica (N)

(151079224) Bianca de Souza Musica Erudita: Violoncelo

(151170774) Bianca Maria Silveira de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151057431) Bianca Ruzzene Andreo Musica: Licenciatura (I)

(151100371) Bianca Santos Camargo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151243265) Bianca Sciescia Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151247304) Bianca Victoria Francia Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151053040) Bianca Yoshie Itiroko Engenharia de Computacao (I)

(151806101) Brena Maria da Silva Coelho de Barros Nutricao (I)

(151369583) Brenda Alves Ribeiro Ciencias Economicas (N)

(151236478) Brendo Lucas Costa Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151184555) Breno Augusto Giese Ribeiro Medicina (Unicamp) (I)

(151530433) Breno Coltro da Costa Historia (I)

(151495178) Breno Lima de Almeida Engenharia Civil (I)

(151378420) Breno Malvezzi Cecchi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151808114) Breno Martins do Nascimento Sistemas de Informacao (I)

(151633873) Breno Oliveira Rao Administracao (N)

(151805658) Breno Pedroni Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151683427) Breno Teruo Okamoto Engenharia Civil (I)

(151199612) Bruna Bernardi Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151770455) Bruna Bertoncini Dias Engenharia de Alimentos (I)

(151301903) Bruna Bueno de Campos Ciencias Biologicas (I)

(151504821) Bruna Camargo Quenis Letras - Licenciatura (N)

(151594066) Bruna Carolina Pereira Barreira Engenharia de Alimentos (I)

(151873697) Bruna de Medeiros Salles Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151643546) Bruna de Oliveira Moreira Pedagogia - Licenciatura (I)

(151215367) Bruna Delamain Fernandez Olmos Engenharia de Alimentos (I)

(151187493) Bruna Di Nardi Laguna Rocha Engenharia Ambiental (N) REMANEJADO

(151277147) Bruna Dias Araujo Engenharia de Manufatura (I)

(151833839) Bruna Diniz Engenharia Ambiental (N) REMANEJADO

(151376660) Bruna dos Santos Botelho Engenharia Quimica (N)

(151352642) Bruna dos Santos Freire Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151011095) Bruna Faviero de Castro Engenharia de Alimentos (I)

(151332725) Bruna Fernandes Martins Medicina (Unicamp) (I)

(151559234) Bruna Franceschini Rodrigues Artes Visuais (I)

(151070845) Bruna Freire Soares Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151506117) Bruna Furlan de Morais Quimica (I)

(151110815) Bruna Helua Cabalin Tiburcio Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151508250) Bruna Kabutomori Rosa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151434223) Bruna Keiko Signorelli Engenharia de Producao (I)

(151417503) Bruna Kowalski Fiamini Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151866893) Bruna Leticia Basso Odontologia (I)

(151236744) Bruna Lopes Jaeger Engenharia de Computacao (I)

(151183040) Bruna Maggioni Guglielmetti dos Santos Administracao (N)

(151003861) Bruna Marques Ciencias Sociais (N)

(151003502) Bruna Martins de Aquino Letras - Licenciatura (N)

(151119881) Bruna Minelli Martines Engenharia de Alimentos (I)

(151686266) Bruna Oliveira Rodrigues Nutricao (I)

(151285159) Bruna Perrotti Ciencias Economicas (N)

(151682981) Bruna Santos Duarte Ferreira de Lima Musica Erudita: Contrabaixo

(151399289) Bruna Santos Jacintho Braga Filosofia (I)

(151872045) Bruna Tiemi Aoki Administracao (N)

(151438027) Bruna Tsarbopoulos de Resende Quimica (I)

(151329213) Bruna Verzili Gallo Ciencias Economicas (I)

(151449410) Brunno Pastro Xavier de Oliveira Ciencias Economicas (I)

(151550848) Brunno Yada Marques Engenharia Agricola (I)

(151247076) Bruno Andrade Silva Letras - Licenciatura (I)

(151700762) Bruno Antunes Carneiro da Silva Sistemas de Informacao (I)

(151782841) Bruno Antunes Kadri Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151278812) Bruno Baccarin Salles Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151391315) Bruno Bacelar Abe Sistemas de Informacao (I)

(151182016) Bruno Baganha de Matos Ciencias Economicas (N)

(151141002) Bruno Bianchi Bastos Geografia (N)

(151391186) Bruno Birocchi Educacao Fisica (I)

(151711117) Bruno Busato Mendes Engenharia de Producao (I)

(151204233) Bruno Campelo Pereira Ciencias Sociais (N)

(151326023) Bruno Cesar Martin de Souza Educacao Fisica (I)

(151717146) Bruno Cezar Marques dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(151708483) Bruno Comenale Azevedo Fuzetti Engenharia de Computacao (I)

(151285135) Bruno da Costa Peixoto Estatistica (I)

(151381147) Bruno de Alencar Bragato Engenharia Civil (I)

(151700779) Bruno de Jesus Teixeira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151198688) Bruno de Lima Dias Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151710848) Bruno Dezembro Iazzetti Ciencias Sociais (I)

(151298913) Bruno Eduardo Santos de Oliveira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151880385) Bruno Fernando Coyado Engenharia Eletrica (I)

(151716198) Bruno Fracasso Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151311454) Bruno Goncalves de Aguiar Tonetti Administracao (N)

(151225771) Bruno Grandi Sgambato Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151425911) Bruno Guarise Engenharia de Computacao (I)

(151902946) Bruno Harlyson de Oliveira Souza Danca (I)

(151632597) Bruno Henrique Barbosa da Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151287230) Bruno Henrique Vasconcelos Lemos Engenharia de Computacao (I)

(151318424) Bruno Hideo Yoshida Ciencias Economicas (I)

(151504463) Bruno Hiroshi Kaji Haruyama Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151589527) Bruno Jose Dreux Ferrari Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151211716) Bruno Kenhy Higa Engenharia de Alimentos (N)

(151009326) Bruno Koga Engenharia Agricola (I)

(151250168) Bruno Koiti Serikava Quimica (I)

(151627768) Bruno Luiz Alves Quimica (I)

(151173674) Bruno Luiz Santos Souza Administracao Publica (N)

(151282174) Bruno Marion Pavao Ciencias Economicas (N)

(151068633) Bruno Mascena dos Santos Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151798796) Bruno Mendes da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151667410) Bruno Menon Ahmar Administracao (N)

(151653592) Bruno Moda Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151238979) Bruno Nassor Carromeu Enfermagem (Unicamp) (I)

(151229131) Bruno Oseas de Sousa Pacheco Engenharia Eletrica (I) REMANEJADO

(151062437) Bruno Oyama Cattaruzzi Engenharia Mecanica (I)

(151509147) Bruno Paglione de Paiva Administracao (N)

(151668635) Bruno Porrino Seabra Engenharia de Producao (I)

(151344739) Bruno Ribeiro de Lima Barbieri Fonoaudiologia (I)

(151780180) Bruno Santana da Silva Ciencias do Esporte (I)

(151706708) Bruno Soares Sande Engenharia de Producao (I)

(151379461) Bruno Valim Menecucci Engenharia Ambiental (N)

(151435394) Bryan Gomes Ribeiro da Silva Ciencias Biologicas (I)

C

(151088031) Caio Augusto Goll Frigi Ciencias do Esporte (I)

(151773188) Caio Cerqueira Micali Administracao Publica (N)

(151735975) Caio Cerruti Goncalves Ciencia da Computacao (N)

(151290056) Caio Cesar Angeli Nutricao (I)

(151870322) Caio Cesar Oliveira de Souza Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151643232) Caio Cesar Paraguassu Ribeiro V. da Silva Artes Visuais (I)

(151839387) Caio Cezar Correia Ciencia da Computacao (N)

(151068305) Caio Churuake Martins Chinen Engenharia Mecanica (I)

(151271286) Caio de Lourenco Aleixo Engenharia de Manufatura (I)

(151883193) Caio Felipe Mendes de Sousa Sistemas de Informacao (I)

(151627638) Caio Fernando Ribeiro Rizzo Matematica - Licenciatura (N)

(151687078) Caio Ferrari Costa Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151037200) Caio Henrique de Paula Rodrigues Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151051273) Caio Henrique Leonel Laurenti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151316756) Caio Henrique Silva Ciencias do Esporte (I)

(151009852) Caio Henrique Souza Castro Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151534480) Caio Junger Engenharia Quimica (N)

(151056810) Caio Krauthamer Engenharia de Computacao (I)

(151403982) Caio Lucas Silveira de Sousa Sistemas de Informacao (I)

(151018065) Caio Marrafon de Paula Administracao Publica (N)

(151478205) Caio Martim dos Santos Letras - Licenciatura (N)

(151698348) Caio Martins Cortez Ciencias do Esporte (I)

(151067371) Caio Noboru Asai Engenharia de Computacao (I)

(151684178) Caio Nunes Machado Ciencias Economicas (N)

(151369972) Caio Pelicioni Ishiruji Engenharia de Producao (I)

(151086462) Caio Pereira Feijo da Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151160070) Caio Pinola Coelho Quimica Tecnologica (N)

(151313894) Caio Rodrigues Garvil Matematica - Licenciatura (N)

(151395171) Caio Sant Ana da Silva Engenharia de Alimentos (N)

(151243470) Caio Ubaldo Neri Engenharia Civil (I)

(151386180) Caio Viana de Barros Thome Ciencias Economicas (I)

(151120250) Caique de Medeiros Mendes Medicina (Unicamp) (I)

(151210591) Caique Fernando Ribeiro de Carvalho Engenharia Agricola (I)

(151707961) Calina Liu Yu Ying Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151130091) Camila Abrantes da Fonseca Batista Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151339979) Camila Batista Administracao (N)

(151537120) Camila Cettolin Skaf Engenharia Agricola (I)

(151348441) Camila Cristina de Souza Maggiolli Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151495734) Camila dos Santos Pereira Engenharia Agricola (I)

(151146205) Camila Fernandes Albanese Engenharia de Alimentos (I)

(151120229) Camila Forster Farmacia (I)

(151613079) Camila Gomes Grosso Educacao Fisica (I)

(151845713) Camila Harumi Kobayashi Narata Administracao (N)

(151377311) Camila Imperador Rodrigues Alves Odontologia (I)

(151684017) Camila Kudo Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151450315) Camila Lidiane de Morais Ciencias Biologicas (I)

(151723084) Camila Machado Xavier Ciencias do Esporte (I)

(151844253) Camila Martins Posso Pedagogia - Licenciatura (I)

(151427931) Camila Medeiros Tanomaru Ciencias Economicas (I)

(151711124) Camila Miki Isibara Ciencias Economicas (N)

(151548506) Camila Osiro Medeiros Engenharia Quimica (I)

(151707916) Camila Peixoto Farjani Matematica - Licenciatura (N)

(151085155) Camila Petrosino Costa Nutricao (I)

(151727765) Camila Prado Melchior Engenharia Ambiental (N)

(151391711) Camila Ramos Ferreira Administracao Publica (N)

(151514600) Camila Tammy Todo Nutricao (I)

(151520852) Camila Valverde Tafarelo Artes Visuais (I)

(151805313) Camila Vargas da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151375902) Camila Zanchi Caetano Farmacia (I)

(151076058) Camilla Ribeiro do Rozario Arquitetura e Urbanismo (N)

(151766490) Carina Dorissotti Matematica - Licenciatura (N)

(151251925) Carina Ortega Faia de Souza Letras - Licenciatura (I)

(151514044) Carina Pierro Corso Artes Visuais (I)

(151697994) Carla Botteon Catai Letras - Licenciatura (I)

(151780487) Carla Carolina Constantino Martelli Pedagogia - Licenciatura (I)

(151612489) Carla Chiachia de Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151224020) Carla Laffayett Fernandes Arquitetura e Urbanismo (N)

(151565868) Carla Lorrayne dos Santos Monteiro Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151163260) Carla Rodrigues Landim Administracao Publica (N)

(151226446) Carlos Alberto Pereira Junior Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151127800) Carlos Augusto Figueiredo Freire de Carvalho Engenharia de Computacao (I)

(151799645) Carlos Cesar Roque Administracao (N)

(151704290) Carlos Eduardo Assumpcao Castro de Souza Sistemas de Informacao (I)

(151208211) Carlos Eduardo Monteiro Magalhaes Administracao Publica (N)

(151480295) Carlos Eduardo Tarateta Ferreira Silva Engenharia Mecanica (I)

(151495529) Carlos Guilherme Machado Silva Ciencias Economicas (I)

(151278171) Carlos Henrique de Oliveira Pedagogia - Licenciatura (I)

(151310307) Carlos Henrique Estevam de Moraes Matematica - Licenciatura (N)

(151054319) Carlos Zerwes Amado Sette Engenharia Quimica (I)

(151868875) Carolina Costa Bettoni Moreira Engenharia de Alimentos (I)

(151060752) Carolina de Castilho Paneque Garcia Quimica (I)

(151165426) Carolina de Oliveira Silva Odontologia (I)

(151703006) Carolina Decico Negri Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151476728) Carolina dos Santos Silva Peres Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151136037) Carolina Fernanda dos Santos Geologia (I)

(151805467) Carolina Gasquez Magnesi Danca (I)

(151534589) Carolina Jansen Gandara Mendes Letras - Licenciatura (N)

(151646804) Carolina Longato Pezatti Administracao (N)

(151407533) Carolina Mandato Xavier Administracao (N)

(151300603) Carolina Marcolino Massarentti Medicina (Unicamp) (I)

(151692159) Carolina Maria Helene Ciencias Economicas (I)

(151078849) Carolina Marino Wanderico Odontologia (I)

(151112552) Carolina Martins Idelfonco de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151489261) Carolina Naemi Otakeno Ebi Engenharia Mecanica (I)

(151092065) Carolina Neves Buhl Medicina (Unicamp) (I)

(151471280) Carolina Orfali Vasconcellos Rebolla Engenharia de Alimentos (N)

(151120748) Carolina Ormelezi Santos Danca (I)

(151542171) Carolina Rodrigues Machado Administracao Publica (N)

(151103103) Carolina Rojas Hernandes Panizza Educacao Fisica (I)

(151153108) Carolina Salinas Piorini Pedagogia - Licenciatura (I)

(151396631) Carolina Schettino Silva Engenharia de Manufatura (I)

(151119744) Carolina Teixeira Martins Quimica (I)

(151283016) Carolina Teng Engenharia Eletrica (I)

(151383426) Carolina Vakahara Engenharia Ambiental (N)

(151311386) Carolina Yumi Tominaga Engenharia de Alimentos (I) REMANEJADO

(151198350) Caroline Alvarenga da Cunha Administracao (N)

(151002462) Caroline Aparecida Fazio Letras - Licenciatura (N)

(151383020) Caroline Aurora Carvalho da Rosa Geografia (I)

(151219338) Caroline Ayumi Andrade Ciencias do Esporte (I)

(151140313) Caroline Bogner Yamada Nutricao (I)

(151619466) Caroline Braido Odontologia (I)

(151497815) Caroline Coltrin Pereira Linguistica (I)

(151581769) Caroline Cristina Pinto Souza Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151356705) Caroline de Oliveira Rodrigues Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151211891) Caroline Dell Abio Mello Medicina (Unicamp) (I)

(151036863) Caroline Fernanda Castello Piccelli Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151015875) Caroline Fernanda Sella Engenharia Ambiental (N)

(151016311) Caroline Intaschi Arquitetura e Urbanismo (N)

(151025159) Caroline Kaory Tani Bueno Quimica Tecnologica (N)

(151004086) Caroline Lays Morresque Estatistica (I)

(151129547) Caroline Lima Letras - Licenciatura (I)

(151736718) Caroline Lopes Engenharia de Alimentos (I)

(151078283) Caroline Marques dos Santos Farmacia (I)

(151480899) Caroline Mizumoto Kato Engenharia Quimica (N)

(151325068) Caroline Morales dos Santos Fonoaudiologia (I)

(151495031) Caroline Nascimento dos Santos Engenharia Mecanica (I)

(151562203) Caroline Resende Silveira Sistemas de Informacao (I)

(151300931) Caroline Salvio Oshima Medicina (Unicamp) (I)

(151337805) Caroline Sandanieli de Aguiar Ciencia da Computacao (N)

(151405223) Caroline Schimidt Administracao Publica (N)

(151893934) Caroline Valerio Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151003090) Caroline Vicente da Silva Sistemas de Informacao (I)

(151104526) Carolyne Garcia Schiavo Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151146670) Cassia Lefevre Engenharia de Alimentos (I)

(151576381) Cassiano Augusto Massafera Educacao Fisica (N)

(151809773) Catarina Junqueira Matematica - Licenciatura (N)

(151002547) Catarina Raposo de Medeiros Oliveira Arquitetura e Urbanismo (N)

(151896407) Catarina Turibio Malavoglia Danca (I)

(151595120) Cayo Henrique Santos Machado Medicina (Unicamp) (I)

(151356576) Cecilia Soares de Almeida Enfermagem (Unicamp) (I)

(151687238) Celso Andre Locatelli de Almeida Ciencias Economicas (N)

(151822101) Cesar Augusto dos Santos Vizentini Matematica - Licenciatura (N)

(151678759) Cesar Augusto Oliveira de Souza Matematica - Licenciatura (N)

(151556587) Cesar Elidio Marangoni Junior Letras - Licenciatura (I)

(151074045) Cesar Henrique Peinado Moraes Engenharia Eletrica (I)

(151062857) Cesar Wen Engenharia de Computacao (I)

(151794602) Cesar Yuri de Lima Daltin Ciencias Sociais (N)

(151361206) Charles Vinicius dos Santos Cruz Administracao (N)

(151330910) Chiara Fernanda Beca Engenharia Ambiental (N)

(151385620) Chiara Mikaella Somogyi Christiano Fonoaudiologia (I)

(151291592) Christian de Lima Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151523103) Christian Lariguet Taques Bittencourt Engenharia Eletrica (I)

(151528528) Cibele Lorente Kraetzer Nutricao (I)

(151416395) Cibelle Podanosqui Pedreira Administracao (N)

(151535117) Cinthya Miyuki Onishi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151254481) Cintia Avila Souza Medicina (Unicamp) (I)

(151707299) Cintia do Amaral Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151420435) Ciro Scaf Engenharia de Manufatura (I)

(151447841) Clara Loureiro Gadelha de Azedias Engenharia Ambiental (N)

(151340621) Clara Machado Campolim Nutricao (I)

(151005881) Clara Pompeu de Sousa Brasil Carneiro Engenharia de Computacao (I)

(151149266) Clara Rosin Gomes Fisica - Licenciatura (N)

(151353133) Claucia Ariane de Almeida Goncalves Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151815079) Claudia Almeida Goldschmidt Engenharia de Alimentos (I)

(151465878) Claudia Sue Ono Shimada Engenharia de Alimentos (N)

(151040545) Claudio Felipe Ferrari da Conceicao Quimica (I)

(151360937) Cleiciane Feitosa de Brito Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151816973) Cleuton Conceicao Vieira Junior Ciencias Sociais (N)

(151599559) Cristhyan Comini Dourado Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151833129) Cristiano Horta Tanizaka Alvarenga Engenharia Ambiental (N)

(151795834) Cristiano Lucas Moraes Quiterio Pedagogia - Licenciatura (N)

(151824985) Cristiano Oliveira Lourenco Ciencias Sociais (N)

(151573146) Cynthia Paola Batista Juliano Tecnologia em Controle Ambiental (I)

D

(151240709) Daiane dos Santos Dias Musica: Licenciatura (I)

(151148423) Daiani Larissa Maciel Educacao Fisica (N)

(151794350) Daliel Ebraim Dias Musica Erudita: Trombone

(151474951) Dalila Andrade de Lacerda Linguistica (I)

(151530228) Daniel Aguilar Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151533456) Daniel Alves Racoci Engenharia de Alimentos (I)

(151144513) Daniel Angelo Esteves Lawand Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151073547) Daniel Bianchi Sakimoto Historia (I)

(151086288) Daniel Cheuk Hong Chan Odontologia (I)

(151407090) Daniel da Bo Zhu Engenharia de Producao (I)

(151029267) Daniel Dias Florentino Engenharia Eletrica (I)

(151416739) Daniel Dias Moreti Geologia (I)

(151305738) Daniel Duarte Simoes Estatistica (I)

(151641861) Daniel Espironelli Lugnani Administracao Publica (N)

(151053910) Daniel Falcao da Rocha Engenharia Eletrica (N)

(151454799) Daniel Fortes Bustamante Martins Miguel Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151528405) Daniel Furini Lobato Engenharia de Alimentos (I)

(151329831) Daniel Geraldini Zem Engenharia de Manufatura (I)

(151315845) Daniel Giraldi Salviatto Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151582656) Daniel Helu Prestes de Oliveira Engenharia de Computacao (I)

(151583062) Daniel Henrique Ciolfi Engenharia Eletrica (I)

(151569259) Daniel Hideki Shibuya Engenharia Agricola (I)

(151543402) Daniel Hou Yin Pai Engenharia de Manufatura (I)

(151480127) Daniel Ichiro Okuda Administracao (N)

(151902595) Daniel Jyoji Nichiata Administracao (N)

(151319663) Daniel Malouf Cozzubo Engenharia Mecanica (I)

(151444293) Daniel Mendonca de Figueiredo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151825407) Daniel Richter Reimer Ciencias Sociais (N)

(151515214) Daniel Santos de Farias Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151534466) Daniel Santos Fernandes Engenharia Quimica (N)

(151183699) Daniel Santos Franciscao Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151300894) Daniel Seiji Tsutsumi Engenharia Mecanica (I)

(151802246) Daniel Sousa de Pinho Vieira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151612984) Daniel Sousa Schulman Engenharia Mecanica (I)

(151632405) Daniel Strunk Costa Administracao (N)

(151106027) Daniel Sunao Dias Ciencias Economicas (I)

(151437383) Daniel Teidi Awoki Quimica (I)

(151494441) Daniel Victor de Tozzi Mendes Letras - Licenciatura (N)

(151897080) Daniela de Oliveira Juliao Ciencias Sociais (N)

(151895268) Daniela Ferreira Gomes de Matos Historia (I)

(151276397) Daniela Kemy Kagawa Ciencia da Computacao (N)

(151145486) Daniela Lika Ishiwa Engenharia Civil (I)

(151697598) Daniela Machado Labre Medicina (Unicamp) (I)

(151842943) Daniela Monteiro B da Silva Odontologia (I)

(151538475) Daniela Palumbo Jorge Matematica - Licenciatura (N)

(151674009) Daniele Almeida de Camargo Pedagogia - Licenciatura (N)

(151260336) Daniele Stradioto Ortolan Fonoaudiologia (I)

(151602143) Daniella de Cassia Muniz Engenharia de Alimentos (N)

(151658054) Daniella Ockner Hortencio Artes Visuais (I)

(151619626) Danielle Amaral Makio Ciencias Sociais (I)

(151054371) Danielle Gouvea Junqueira Ciencias Biologicas (I)

(151569297) Danielle Hay Mussi de Andrade Quimica (I)

(151024309) Danielle Karolline Lojo Ferreira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151064648) Danilo Borges Nogueira Quimica (I)

(151448523) Danilo Braghini Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151858478) Danilo Carolino de Souza Matematica - Licenciatura (N) REMANEJADO

(151294546) Danilo Lima Matias Engenharia Civil (I)

(151355900) Danilo Luvizotto Goncalves Engenharia Agricola (I)

(151768212) Danilo Oliveira Sobral Engenharia de Computacao (I)

(151187141) Danilo Polly Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151204318) Danilo Rodrigues de Assis Elias Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151659194) Danilo Ross de Almeida Franca Musica Popular: Piano

(151619756) Danilo Viana Figueiredo Engenharia Quimica (I)

(151323529) Danilo Wadt Farmacia (I)

(151062420) Davi Boracini Prates Engenharia Quimica (N)

(151565776) Davi Cesar de Morais Ciencias Sociais (N)

(151664251) Davi Costa de Oliveira Ciencias Biologicas (I)

(151359261) Davi Ricardo Ortolan Alves Medicina (Unicamp) (I)

(151328609) Davi Sidarta Vitoria Rodrigues de Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(151121215) David Felipe Nunes Garcia Lemos Letras - Licenciatura (N)

(151558354) David Pires Tatit Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151015783) David Rodrigues Leal da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151469078) Dayana Morais da Cruz Administracao Publica (N)

(151530662) Dayane Dias Cardoso Engenharia de Alimentos (I)

(151463841) Dayse Naomi Komesu Ciencias Economicas (I)

(151629054) Debora Aparecida de Passos Matematica - Licenciatura (N)

(151738912) Debora Bettiol Balasso Artes Cenicas (I)

(151552769) Debora Caroline Correa da Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151806767) Debora Mywa Ukai Ozaki Administracao (N)

(151296665) Debora Yumie Takano Engenharia Civil (I)

(151669508) Debora Yuri Kajiyama Fonoaudiologia (I)

(151436045) Deborah Kimie Yonamine Engenharia Agricola (I)

(151650456) Deborah Piego Pedagogia - Licenciatura (N)

(151796370) Deiwis Martins da Silva Quimica Tecnologica (N)

(151505466) Denise Pereira de Toledo Ciencias Sociais (N)

(151830052) Derick Meneguetti Engenharia Quimica (N)

(151809766) Desiree Ruttul Soares Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151138521) Deyvid Edson Vedevoto Quimica Tecnologica (N)

(151400013) Diana Patricia Ferreira de Santana Pedagogia - Licenciatura (N)

(151281966) Diane Vieira da Silva Educacao Fisica (I) REMANEJADO

(151345695) Diego Alves da Silva Odontologia (I)

(151359810) Diego Andre Pedro Engenharia de Computacao (I)

(151122249) Diego Bueno de Oliveira dos Santos Filosofia (I)

(151363882) Diego Camargo Ferro Duenas Administracao (N)

(151897998) Diego Costa Romeiro Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151258469) Diego da Silva Ferreira Ciencia da Computacao (N)

(151360036) Diego de Almeida Parreira Sistemas de Informacao (I)

(151029335) Diego de Alvarenga Rodrigues Geologia (I)

(151390268) Diego de Menezes Maciel Historia (I)

(151667779) Diego de Sousa Rodrigues Ciencias do Esporte (I)

(151036795) Diego Ferraz Fagundes de Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(151126234) Diego Genaro Ferreira Medicina (Unicamp) (I)

(151000800) Diego Henrique da Cruz Martinho Fonoaudiologia (I)

(151209368) Diego Henrique Navarro Ciencias Economicas (N)

(151717436) Diego Hideki Terzano Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151763910) Diego Jose Polo Estatistica (I)

(151108603) Diego Nathan Pansani de Alencar Estudos Literarios (I)

(151185367) Diego Pereira Batista Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151293833) Diego Rios Braga Nakashita Medicina (Unicamp) (I)

(151063997) Diego Rios de Andrade Engenharia Civil (I)

(151712493) Diego Rodrigues Goncalves Estatistica (I)

(151637158) Diego Silva Mota Ciencias do Esporte (I)

(151297880) Diego Yutaka Kamiha Engenharia de Computacao (I)

(151198282) Dimas Moimas Filho Fisica - Licenciatura (N)

(151898731) Diogo Cirulli Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151167156) Diogo de Toledo E Silva Spegiorin Engenharia de Manufatura (I)

(151227272) Diogo Giacomazzi Martins Engenharia Quimica (I)

(151876627) Diogo Ken Iti Igui Quimica Tecnologica (N)

(151330477) Diogo Melo de Abreu Engenharia Eletrica (N)

(151453567) Diogo Mineo Shiroma Engenharia de Computacao (I)

(151201425) Diogo Pinder Pravato Ciencias Sociais (N)

(151292229) Diogo Ruiz Luschini Engenharia Mecanica (I)

(151089645) Dione Oliveira Jordan Ciencias Biologicas (I)

(151597140) Dionisio Pedro Amorim Neto Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151143794) Domenico Di Martino Pinto Engenharia Mecanica (I)

(151141866) Dominique Macedo Momma Ciencias Sociais (I)

(151290988) Dominique Nunes Ventura Araujo Engenharia de Alimentos (I)

(151449601) Donata Aparecida Santos da Luz Pedagogia - Licenciatura (I)

(151246141) Dora Ferreira Campanella de Oliveira Linguistica (I)

(151566304) Douglas Barros Nery Engenharia Agricola (I)

(151754080) Douglas Delgado de Souza Engenharia de Computacao (I)

(151157711) Douglas Hideki Takiishi Engenharia de Alimentos (I)

(151097176) Douglas Kazuki Ishii Quimica (I)

(151370303) Douglas Kengi Tanaka Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151057912) Douglas Leutz Pereira Engenharia Mecanica (I)

(151530501) Douglas Maziero da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

E

(151838612) Ebeneser Fernandes Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(151814229) Eber Xavier do Nascimento Junior Ciencias Economicas (N)

(151580049) Eder Antonio de Souza Arantes Artes Cenicas (I)

(151735791) Eder Henrique Meira Educacao Fisica (I)

(151678094) Ederson Bueno Martins Junior Engenharia Mecanica (I)

(151797090) Edilaine Fernanda Castilho Honorato Quimica Tecnologica (N)

(151082590) Edison Ramos Cavalari Educacao Fisica (N)

(151533692) Edmilson Comparetti Medicina (Unicamp) (I)

(151648893) Ednaldo Maiolini Historia (I)

(151794008) Edson Jose Ferreira Ciencias do Esporte (I)

(151593278) Edson Paschoal Bueno Brandao Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151024040) Eduarda Diniz Artes Visuais (I)

(151763217) Eduarda Mirthyz Martins Querino Educacao Fisica (N)

(151515429) Eduardo Alexsander Batista Vila Nova Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151038678) Eduardo Angelo de Souza Engenharia Mecanica (I)

(151047461) Eduardo Augusto Versuti Engenharia Mecanica (I)

(151839134) Eduardo Bernardes Jacob Prata Engenharia de Computacao (I)

(151835002) Eduardo Cauli Pereira Bravim Mendes Ciencia da Computacao (N)

(151718118) Eduardo Costa Matos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151477059) Eduardo da Fonseca Miranda Educacao Fisica (N)

(151687498) Eduardo de Almeida Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151086141) Eduardo de Paula Arantes Musica Popular: Violao

(151193973) Eduardo dos Anjos Costa Estatistica (I)

(151280239) Eduardo Henrique de Paula Engenharia Mecanica (I)

(151299138) Eduardo Hideki Kobaicy Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151055947) Eduardo Holanda da Silva Nascimento Linguistica (I)

(151565141) Eduardo Kenji Missu Koketu Ciencia da Computacao (N)

(151042565) Eduardo Marques Cezarini Estatistica (I)

(151156411) Eduardo Pereira Ayres Netto Engenharia Mecanica (I)

(151696892) Eduardo Pettirossi Motta Engenharia Agricola (I)

(151864644) Eduardo Reis Peixoto Junior Engenharia de Producao (I)

(151035969) Eduardo Rodrigues Quesada Engenharia Civil (I)

(151458579) Eduardo Santos Carlos de Souza Engenharia de Computacao (I)

(151075802) Eduardo Selistre Bonizio Historia (I)

(151156084) Eduardo Shinji Sanuki Engenharia Mecanica (I)

(151705712) Eduardo Vanzo Santos Engenharia de Alimentos (N)

(151669744) Eduardo Yuji Sakabe Engenharia de Computacao (I)

(151263298) Egon Yuri Costa Lima Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151819491) Eid Nogueira Buzalaf Engenharia Civil (I)

(151234625) Elaine Figaro Rosino Farmacia (I)

(151247519) Elana Rodrigues dos Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151441720) Eleni Kassamanian Kosmiskas Filosofia (I)

(151253006) Eliane Gniech Karasawa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151461494) Eliardo Gabriel Rezende Martins Engenharia Eletrica (N)

(151020277) Elis Caroline de Miranda Leite Quimica Tecnologica (N)

(151699990) Elisa Braz E Silva Linguistica (I)

(151432654) Elisa Fonseca Nardini Odontologia (I)

(151055701) Elisa Mara do Nascimento Linguistica (I)

(151645894) Elise Teruya Administracao (N)

(151055480) Elizabete Vindilino da Silva Santos Engenharia Mecanica (I)

(151262424) Elizabeth Dafne Mendes Artes Visuais (I)

(151323888) Elizabeth Ferreira Maldonado Munhos Engenharia Eletrica (N)

(151342351) Ellen Cristina Peiretti Siqueira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151185305) Elvis William de Oliveira Barbieri Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151253136) Emanuelle Pereira Borges Pedagogia - Licenciatura (N)

(151695486) Emerson Ken Uehara Engenharia Civil (I)

(151266150) Emilio Melo Perez Garcia Estatistica (I)

(151008903) Emily Cristi Marques Engenharia de Alimentos (I)

(151193119) Emily Giulia Baldo Petry Estudos Literarios (I)

(151042084) Emmanuel Barreira Ferraro Engenharia de Alimentos (I)

(151193485) Enrico Affonso Barletta Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151526119) Enrico Beltrame Pintos Administracao (N)

(151333063) Enrico Canesso Geraldini Engenharia de Manufatura (I)

(151492537) Enrico Lima Bertolini Campos Administracao (N)

(151504487) Enrico Paternostro Bueno da Silva Filosofia (I)

(151648558) Enrique Lima Espinosa Artes Cenicas (I)

(151677480) Enzo Vessani Malvezzi Ciencias do Esporte (I)

(151406592) Eric Batista Barbosa Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151121543) Eric Felipe Sabadini Nakahara Ciencias Economicas (I)

(151232865) Eric Nakabashi Ogata Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151018201) Eric Ribeiro Daher Engenharia de Computacao (I)

(151592329) Eric Yoshikawa Sales de Caxias Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151029595) Erica Calefi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151600277) Erica Regina Gomes Moreira Musica: Licenciatura (I)

(151206703) Erica Sato Administracao Publica (N)

(151108702) Erica Sayuri Ito Pedagogia - Licenciatura (I)

(151145288) Erick Alves Moitinho Quimica Tecnologica (N)

(151819576) Erick Guilherme Peixoto de Lucena Educacao Fisica (N)

(151348304) Erick Jun Sakamoto Administracao (N)

(151580803) Erick Kenji Tukairim Ussuki Engenharia Civil (I)

(151018140) Erick Miller Frizon Moraes Engenharia Eletrica (I)

(151770172) Erik Tatsuji Chibana Administracao (N)

(151221762) Erika Akemi Nakandakari Engenharia de Producao (I)

(151815116) Erika Siste Boaventura Pedagogia - Licenciatura (N)

(151124177) Estela Gutierrez Sacci Nutricao (I)

(151723701) Euline Silva Nogueira Engenharia Agricola (I)

(151843618) Evaldo Fernando de Faria Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151580957) Evelyn da Silva Oliveira Nutricao (I)

(151363523) Evelyn de Lima Ciencias Sociais (N)

(151428200) Evelyn Regina Sabino Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151726946) Ewerton Ferreira da Silva Fisica - Licenciatura (N)

F

(151799768) Fabiana Han Na Kim Odontologia (I)

(151362704) Fabiana Ogata Pereira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151800295) Fabio Andrade Zagotto Engenharia Eletrica (I)

(151537403) Fabio Bittencourt Contipelli Matematica - Licenciatura (N)

(151868486) Fabio Bonetto Rosa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151347608) Fabio Campanholo Engenharia Eletrica (N)

(151639642) Fabio de Bessa Silva Matematica - Licenciatura (N)

(151878791) Fabio Dias de Oliveira Ciencias Sociais (N)

(151756321) Fabio Eduardo Matias de Siqueira Musica: Licenciatura (I)

(151268231) Fabio Eid Morooka Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151882282) Fabio Franco Costa Estatistica (I)

(151682790) Fabio Giardiello Piau Odontologia (I)

(151528290) Fabio Lopes Morandi Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151766698) Fabio Luis Cordeiro da Costa Fisica - Licenciatura (N)

(151627478) Fabio Oliveira Engenharia Civil (I)

(151117939) Fabio Seiji Otsuka Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151672591) Fabio Villar Florindo Letras - Licenciatura (N)

(151419967) Fabio Yukio Pereira Hayasida Administracao (N)

(151093471) Fabiola Sanchez Costa Linguistica (I)

(151881807) Fabricio dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151514075) Fabricio Talarico Sistemas de Informacao (I)

(151823524) Fatima Harumi de Souza Matsuoka Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151070180) Felipe Augusto Seraphim da Rocha Administracao (N)

(151311973) Felipe Ayuso de Almeida Engenharia de Alimentos (I)

(151900513) Felipe Azevedo Rodrigues Leite Ciencias do Esporte (I)

(151887393) Felipe Barbaro Bortoleto Administracao (N)

(151698003) Felipe Borges Pache Pedagogia - Licenciatura (N)

(151358992) Felipe Carmello Rodrigues Historia (I)

(151606886) Felipe Chamas Biondi Engenharia Mecanica (I)

(151032786) Felipe Collares Buzato Engenharia Quimica (I)

(151614287) Felipe Costa Mercadante Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151442440) Felipe Cunha Rizzo Filosofia (I)

(151729204) Felipe Curtolo Abrahao Engenharia Agricola (I)

(151720184) Felipe de Souza Albarelli Filosofia (I)

(151880538) Felipe dos Santos Pinto de Andrade Estudos Literarios (I)

(151708889) Felipe Falco de Franca Geologia (I)

(151404084) Felipe Feliciano Lana Engenharia Mecanica (I)

(151260039) Felipe Fernandes de Almeida Santos Ciencias Sociais (I)

(151396648) Felipe Ferreira da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151461067) Felipe Ferreira Doria Engenharia Mecanica (I)

(151343422) Felipe Filetti Vieira Matematica - Licenciatura (N)

(151187943) Felipe Gadioli Silva Musica: Composicao (I)

(151554840) Felipe Godoy Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151789316) Felipe Jose Campos dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(151396068) Felipe Jun Mizobuchi Baceti Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151745266) Felipe Kawakami Moreira Matematica - Licenciatura (N)

(151637202) Felipe Kuen Hon Chow Letras - Licenciatura (N)

(151008194) Felipe Lopes D Attoma Geografia (I)

(151003625) Felipe Lopes Del Petre Engenharia de Computacao (I)

(151769628) Felipe Mello Bueno Bishop da Silveira Educacao Fisica (N)

(151141835) Felipe Modolo Segal Engenharia Quimica (N)

(151458722) Felipe Morishige Yokoya Engenharia de Manufatura (I)

(151071831) Felipe Perri Salzgeber Engenharia Mecanica (I)

(151306168) Felipe Rabelo Santos Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151144872) Felipe Ramires Neudl Engenharia Civil (I)

(151031967) Felipe Ribas Bella Engenharia de Alimentos (N)

(151775573) Felipe Santos de Souza Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151272845) Felipe Seizo Ioshitaqui Shidomi Odontologia (I)

(151110204) Felipe Silva Rangel dos Santos Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151496911) Felipe Silva Souza Educacao Fisica (N)

(151838995) Felipe Tanaami de Campos Quimica (I)

(151014360) Felipe Teixeira Muratori Medicina (Unicamp) (I)

(151205212) Felipe Viglioni Goncalves Ribeiro Ciencia da Computacao (N)

(151462268) Felipe Vilarinho Bernardes Engenharia Civil (I)

(151317988) Felipe Warwick Parker Maia Engenharia de Manufatura (I)

(151327576) Felipe Yashima Penna Engenharia de Producao (I)

(151028417) Felippe Augusto Tossini Cabral Ciencia da Computacao (N)

(151575463) Fernanda Bidoli Odontologia (I)

(151147949) Fernanda Borges Franco Administracao Publica (N)

(151304865) Fernanda Carolina Santos Ramos Filosofia (I)

(151071718) Fernanda Chaparro de Almeida Ciencias do Esporte (I)

(151377113) Fernanda Chin Yu Ogasawara Lee Pedagogia - Licenciatura (I)

(151072827) Fernanda de Oliveira Guirelli Linguistica (I)

(151407984) Fernanda Fernandes Jorge Nutricao (I)

(151263526) Fernanda Flores Barbano Artes Visuais (I)

(151142999) Fernanda Franco da Rocha Nutricao (I)

(151297323) Fernanda Freitas Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151418636) Fernanda Lie Morimitsu Engenharia de Alimentos (I)

(151559739) Fernanda Lika Maeda Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151689302) Fernanda Marotti Casanova Engenharia Quimica (I)

(151472351) Fernanda P de Castro Negreiros Engenharia de Manufatura (I)

(151443375) Fernanda Paschoal Montandon Engenharia de Alimentos (I)

(151663319) Fernanda Pinto Murad Odontologia (I)

(151074243) Fernanda Pio Passarelli Artes Cenicas (I)

(151357869) Fernanda Sermarini Palhari Letras - Licenciatura (I)

(151747507) Fernanda Silva Rinaldi Administracao (N)

(151356224) Fernanda Silva Santos Engenharia de Alimentos (N)

(151046666) Fernanda Sividal Marchiori Fonoaudiologia (I)

(151107518) Fernanda Souza Correa Geografia (N)

(151829393) Fernanda Tiemi Makiyama Engenharia Ambiental (N)

(151490920) Fernanda Vidal Martins Couto Historia (I)

(151059413) Fernanda Yumi Custodio Nutricao (I)

(151232674) Fernando Augusto Goncalves Odontologia (I)

(151141934) Fernando Barbin Filosofia (I)

(151763866) Fernando Bettelli Cintra de Oliveira Matematica - Licenciatura (N)

(151320544) Fernando Bueno de Oliveira Perobelli Engenharia Mecanica (I) REMANEJADO

(151675866) Fernando Cesar Pizzirani Roveratti Ciencias do Esporte (I)

(151445852) Fernando Chen Engenharia de Manufatura (I)

(151593506) Fernando de Oliveira Filho Engenharia de Computacao (I)

(151071749) Fernando Divino de Oliveira Junior Engenharia de Alimentos (I)

(151294539) Fernando Dobbert Sanches Engenharia de Alimentos (I)

(151636384) Fernando Domingues Antonelli Ciencias Economicas (I)

(151396556) Fernando Gherson Figueiredo Engenharia Mecanica (I)

(151560405) Fernando Henrique Santana Carneiro Administracao Publica (N)

(151381314) Fernando Kunihiro Soga Ciencias Economicas (I)

(151323635) Fernando Lucas Araujo Amaral Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151689487) Fernando Onodera Orellana Engenharia Quimica (N)

(151030391) Fernando Pacheco Ribeiro Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151073691) Fernando Savella Ciencias Sociais (I)

(151648589) Fernando Suzuki Silva Engenharia Eletrica (I)

(151605920) Filipe Barros de Carvalho Administracao (N)

(151458333) Filipe Bazan Menini Engenharia de Producao (I)

(151133762) Filipe Bosqueiro Bragil Ciencias do Esporte (I)

(151725790) Filipe Carrara Rodrigues Engenharia Ambiental (N)

(151010870) Filipe Constantino dos Santos Geologia (I)

(151595571) Filipe do Nascimento Rodrigues Ciencias Sociais (I)

(151321158) Filipe Ramalho Engenharia Mecanica (I)

(151797182) Filipe Surian Ferreira Musica: Composicao (I)

(151509611) Flavia Afonso Silveira Oliveira Barros Engenharia Quimica (I)

(151738776) Flavia Bertoletti Silverio Engenharia de Computacao (I)

(151264208) Flavia Cavicchioli Monteiro Nutricao (I)

(151031707) Flavia Degelo Camilo Engenharia Eletrica (I)

(151543228) Flavia do Carmo Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151677077) Flavia Maria Leme Munhoz Engenharia Quimica (I)

(151553625) Flavia Mozetic Plastino Administracao (N)

(151399890) Flavia Pavanel Fernandes Engenharia de Alimentos (I)

(151622367) Flavio Araujo Borges Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151282013) Flavio Paschoal Urquidi Sistemas de Informacao (I)

(151389103) Francesco Rossi Lena Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151110235) Franciane Pereira da Silva Engenharia de Alimentos (N)

(151273732) Francieli Fernanda Moreira Musica: Licenciatura (I)

(151734125) Francielle Bergamaschi Scussiatto Ciencias Sociais (N)

(151162786) Francielly Fernanda Souza de Jesus Quimica Tecnologica (N)

(151158035) Francisca Elisa Carvalho Rosa Letras - Licenciatura (N)

(151587880) Francisco de Oliveira Regis Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151447315) Francisco Jocelio de Holanda Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151742656) Francisco Kim Gaieski Engenharia Mecanica (I)

(151576831) Francisco Praxedes Longhi Zanetti Medicina (Unicamp) (I)

(151524281) Frederico Jose Coffani dos Santos Sabanay Ciencias Sociais (I)

G

(151476537) Gabriel Abrahao Truffi Educacao Fisica (I)

(151870223) Gabriel Alberto Belintani Ferreira Educacao Fisica (N)

(151170064) Gabriel Alves de Oliveira Scafi Engenharia de Alimentos (I)

(151184760) Gabriel Aparecido Miranda E Silva Quimica (I)

(151648732) Gabriel Apicella Giannoni Engenharia Mecanica (I)

(151369927) Gabriel Arsene de Souza Musica: Regencia (I)

(151597775) Gabriel Barbosa de Freitas Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151381420) Gabriel Bilatto Administracao (N)

(151215237) Gabriel Boaventura Andrade Engenharia Eletrica (I)

(151525710) Gabriel Braga Villa Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151770608) Gabriel Briotto Monteiro Engenharia Ambiental (N)

(151101756) Gabriel Brito Nascimento Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151599382) Gabriel Bueno de Almeida Engenharia Agricola (I)

(151299176) Gabriel Cavalcante Altieri Ciencias do Esporte (I)

(151154705) Gabriel Cavichiolli Fornarolo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151216476) Gabriel da Silva Martins Enfermagem (Unicamp) (I)

(151523448) Gabriel Dabruzzo Reiche Administracao (N)

(151007245) Gabriel Dainesi Estudos Literarios (I)

(151415873) Gabriel de Albuquerque Marques Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151811664) Gabriel de Moura Palladino Educacao Fisica (N)

(151011569) Gabriel de Oliveira Peregrino Musica Erudita: Percussao

(151445296) Gabriel de Souza Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151134970) Gabriel de Souza Kurashima Engenharia Mecanica (I)

(151159694) Gabriel Del Gelmo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151351373) Gabriel do Lago Loureiro Historia (I)

(151252003) Gabriel Domingues Taniguchi Educacao Fisica (I)

(151557672) Gabriel dos Anjos Gavioli Matematica - Licenciatura (N)

(151587958) Gabriel dos Santos Lacerda Engenharia Eletrica (I)

(151165440) Gabriel Duarte Nogueira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151047270) Gabriel Duenias Rosa Sistemas de Informacao (I)

(151046390) Gabriel Floriano Costa Quimica (I)

(151372835) Gabriel Francisco D Elaqua dos Santos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151422202) Gabriel Friedmann Cafasso Galli Engenharia Agricola (I)

(151470188) Gabriel Goncalves da Silva Fisica - Licenciatura (N)

(151010948) Gabriel Goncalves Silveira Engenharia Civil (I)

(151018294) Gabriel Griep Engenharia Eletrica (I)

(151602860) Gabriel Henrique Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151038609) Gabriel Henrique Zancanela da Silva Quimica (I)

(151596581) Gabriel Kawauchi Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151691279) Gabriel Kiciolar Campos Sistemas de Informacao (I)

(151694674) Gabriel Leal Bissaco Educacao Fisica (I)

(151641816) Gabriel Leite Administracao (N)

(151744058) Gabriel Lessa Tozzo Geografia (I)

(151146014) Gabriel Lot Engenharia Agricola (I)

(151798536) Gabriel Maciel Araujo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151184890) Gabriel Madeira Bisordi Engenharia Mecanica (I)

(151721491) Gabriel Malanzuk Oristanio Quimica (I)

(151143718) Gabriel Malta Caetano da Silva Engenharia Mecanica (I)

(151789798) Gabriel Marchese Marconsin Administracao (N)

(151290018) Gabriel Marchetto Medicina (Unicamp) (I)

(151645801) Gabriel Marcondes Lopes da Silva Engenharia Mecanica (I)

(151485689) Gabriel Martins Fisica - Licenciatura (N)

(151324690) Gabriel Martins dos Santos Gomes de Brito Engenharia de Producao (I)

(151135300) Gabriel Martins Orlando Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151555461) Gabriel Massaro de Goes Artes Cenicas (I)

(151074687) Gabriel Meira Delgado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151822736) Gabriel Moraes Alves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151278546) Gabriel Moraes Pithon Napoli Odontologia (I)

(151603030) Gabriel Moraes Ribeiro Bozza Filosofia (I)

(151588715) Gabriel Moretti Zanichielli Andersen Medicina (Unicamp) (I)

(151381871) Gabriel Nascimento Novaes Matematica - Licenciatura (N)

(151505480) Gabriel Nunes Alves da Silva Engenharia Civil (I)

(151532347) Gabriel Palma Petrielli Engenharia Agricola (I)

(151581332) Gabriel Pangonis Fernandes Artes Cenicas (I)

(151648725) Gabriel Perides Akaishi Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151662989) Gabriel Polito Verdasca Administracao (N)

(151628556) Gabriel Rampazzo Magalhaes Engenharia Ambiental (N)

(151526997) Gabriel Ribeiro de Souza Lopes Administracao (N)

(151485993) Gabriel Ribeiro Lencione Engenharia de Computacao (I)

(151532149) Gabriel Rodrigues Inocencio Felipe Ciencias Sociais (N)

(151191595) Gabriel Saloni Duarte Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151146786) Gabriel Sampaio Neder Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151209771) Gabriel Sena Leal Reis Engenharia de Manufatura (I)

(151181617) Gabriel Sette Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151284521) Gabriel Siqueira Miranda Administracao (N)

(151850412) Gabriel Souza Murizine Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151318462) Gabriel Stephan Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151727314) Gabriel Teixeira Callado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151856366) Gabriel Thomaz de Aquino Engenharia de Manufatura (I)

(151745822) Gabriel Trovato Mei Filosofia (I)

(151237112) Gabriel Turatti da Cruz Figueiredo Educacao Fisica (I)

(151404718) Gabriel Valerio do Nascimento Educacao Fisica (I)

(151018546) Gabriel Vinicius Martins Oliveira Engenharia Quimica (I)

(151461074) Gabriel Xavier Mariotto Ciencias Economicas (I)

(151444583) Gabriel Yuzo Massuda Suzuki Arquitetura e Urbanismo (N)

(151283849) Gabriela Antunes Marques Letras - Licenciatura (I)

(151257275) Gabriela Araujo Mota Engenharia de Alimentos (I)

(151028073) Gabriela Barbosa Americo Educacao Fisica (I)

(151124917) Gabriela Bartholo de Meira Lins Educacao Fisica (I)

(151076447) Gabriela Boechat Sistemas de Informacao (I)

(151174578) Gabriela Borges da Costa Pires Ciencias do Esporte (I)

(151129240) Gabriela Borges Henriques Ciencias Economicas (N)

(151783059) Gabriela Campera Engenharia de Producao (I)

(151145677) Gabriela Caroline de Camargo Engenharia de Alimentos (I)

(151581172) Gabriela Caroline Rodrigues Engenharia Ambiental (N)

(151120403) Gabriela Carvalho Campos Educacao Fisica (I)

(151161646) Gabriela Cristina dos Santos Silva Educacao Fisica (I) REMANEJADO

(151599900) Gabriela da Silva Mercurio Quimica Tecnologica (N)

(151274735) Gabriela da Silva Perellon Medicina (Unicamp) (I)

(151551117) Gabriela de Paula Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151405056) Gabriela dos Santos Bertho Geologia (I)

(151304100) Gabriela dos Santos Gimenes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151529248) Gabriela Emi Harada Administracao (N)

(151244886) Gabriela Estevam Pereira Quimica (I)

(151116103) Gabriela Fernanda Bombarda Odontologia (I)

(151398484) Gabriela Fernanda de Sousa Musica Erudita: Trompete

(151838919) Gabriela Ferreira Vieira Engenharia Quimica (I)

(151812285) Gabriela Frade Ferreira Gagliardo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151486873) Gabriela Freitas Rocha Historia (I)

(151374671) Gabriela Gama Xavier Augusto Odontologia (I)

(151652308) Gabriela Kei Abe Ciencias Economicas (N)

(151560184) Gabriela Leite Galvao Ciencias Economicas (I)

(151388445) Gabriela Martin Bonilha Odontologia (I)

(151581998) Gabriela Mello Ribeiro de Araujo Engenharia de Alimentos (N)

(151886758) Gabriela Moraes Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151795315) Gabriela Mutter Erbetta Matematica - Licenciatura (N)

(151731317) Gabriela Negrisiolo Ferreira Administracao (N)

(151530860) Gabriela Oliveira de Sales Administracao (N)

(151233455) Gabriela Pereira Neri Matematica - Licenciatura (N)

(151678520) Gabriela Pereira Soares Engenharia de Producao (I)

(151287483) Gabriela Pinto de Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151352147) Gabriela Ramiro Maniezzo Engenharia de Alimentos (I)

(151630782) Gabriela Rodrigues Paiva Ciencias Sociais (I)

(151223324) Gabriela Rossi Longo Ciencias Biologicas (I)

(151623100) Gabriela Santana de Paula Odontologia (I)

(151275202) Gabriela Scaranello Teixeira de Barros Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151128926) Gabriela Silva Pomin Quimica (I)

(151669058) Gabriela Simoneti de Morais Contessoto Educacao Fisica (I)

(151097565) Gabriela Souza Rezende Engenharia Quimica (I)

(151871165) Gabriela Wen Hsuan Chen Nutricao (I)

(151052337) Gabriela Yamada Kucharski Enfermagem (Unicamp) (I)

(151033529) Gabriele Motta de Souza Artes Cenicas (I)

(151065559) Gabriele Ramalho Foschini Ciencias Economicas (I)

(151058946) Gabrieli de Cinque Sakamoto Quimica (I)

(151679141) Gabriella Christe Francisco Engenharia Quimica (I)

(151034744) Gabriella Correa Tavares Ciencias Economicas (I)

(151339382) Gabriella Pescarolo Letras - Licenciatura (N)

(151111047) Gabriella Trombini Machado Farmacia (I)

(151223058) Gabrielle Abdala Sulz Gonsalves Engenharia Quimica (N)

(151507769) Gabrielle Alves Pereira Educacao Fisica (I)

(151042268) Gabrielle Audrey de Sousa Costa Pedagogia - Licenciatura (I)

(151301545) Gabrielle Martho Domingues Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151364380) Gabrielle Ribeiro Brito Lima Geografia (I)

(151873338) Gabrielli Cristina Souza Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151577599) Gabrielly Baratela de Carvalho Educacao Fisica (N)

(151640264) George Issamu Uemura Junior Administracao Publica (N)

(151401078) George Lucas Malagodi Lopes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151010214) Geovana Marinello Palomo Sistemas de Informacao (I)

(151219901) Geovana Ramazzini Vechi Fonoaudiologia (I)

(151056537) Geovana Rodrigues Medicina (Unicamp) (I)

(151859525) Geovane Augusto Gaia Vieira Geografia (N)

(151880200) Germanno Falcao Richena Musica: Licenciatura (I)

(151298784) Gese Garcia de Souza Junior Educacao Fisica (N)

(151067791) Giancarlo Maeda Massoni Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151001582) Giani Betelli Antonello Borges Engenharia Civil (I)

(151102582) Gilberto Ceranto Junior Musica Erudita: Violino

(151742038) Gilmar Dias da Silva Junior Educacao Fisica (I)

(151044219) Giovana Biasetti Engenharia Civil (I)

(151293420) Giovana Chrispim Nutricao (I)

(151730598) Giovana Mendes Silva Lega Engenharia Ambiental (N)

(151348502) Giovana Mika Tanabe Iwamoto Farmacia (I)

(151258834) Giovana Naomi Uematsu Ciencias do Esporte (I)

(151281799) Giovana Romeu Faria Administracao (N)

(151877286) Giovana Santarosa Cassiano Nutricao (I)

(151719197) Giovana Savoia Administracao Publica (N)

(151869557) Giovana Vieira Romita Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151715850) Giovani Abreu Fabri Engenharia Agricola (I)

(151231053) Giovani Baroni Raduan Miguel Engenharia Civil (I)

(151859440) Giovani Canesin Engenharia de Manufatura (I)

(151623490) Giovani Carlin Nogueira Ciencias do Esporte (I)

(151276281) Giovani Nascimento Pereira Engenharia de Computacao (I)

(151350400) Giovanna Allegretti Ciencias Sociais (N)

(151367921) Giovanna Amaro Gireli Quimica (I)

(151384351) Giovanna Camargo da Silva Engenharia de Producao (I)

(151493103) Giovanna Castello de Andrade Engenharia de Alimentos (I)

(151123099) Giovanna Cristina Bonifacio Medicina (Unicamp) (I)

(151041913) Giovanna Degani Pierroni Quimica (I)

(151107860) Giovanna Favoretto Lavezzo Educacao Fisica (I)

(151514099) Giovanna Gianoni Hernandez Silva Administracao (N)

(151446718) Giovanna Herrera Danca (I)

(151507851) Giovanna Marina Andrade Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151894036) Giovanna Morena Barbosa Nogueira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151489834) Giovanna Oliveira Guimaraes Ciencia da Computacao (N)

(151181211) Giovanna Pagnocca Buono Engenharia Civil (I)

(151173612) Giovanna Pereira Ribeiro Engenharia de Manufatura (I)

(151691705) Giovanna Pontes Poletto Artes Visuais (I)

(151501631) Giovanna Saggioro Massolino Pedagogia - Licenciatura (I)

(151741967) Giovanna Sevilha Ferreira Farmacia (I)

(151517937) Giovanna Tavares Jeronymo Nutricao (I)

(151222475) Giovanna Trevisan Massera Administracao (N)

(151097855) Giovanne Bianchi Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151186186) Giovanni Bruno Faria Engenharia de Manufatura (I)

(151322939) Giovanni Chaves Di Blasio Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151036979) Giovanni Costa Rozan Engenharia Civil (I)

(151369040) Giovanni Ferreira Soares Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151250496) Giovanni Fonseca Alves Administracao (N)

(151303589) Giovanni Hering Scavariello Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151578356) Giovanni Oliva Pintucci Engenharia de Producao (I)

(151054418) Giovanni Saccon Toledo Ciencias do Esporte (I)

(151591234) Giovanni Taraschi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151296702) Giulia Antonieto da Silva Odontologia (I)

(151448394) Giulia Castilho Pedroso Engenharia de Alimentos (I)

(151502092) Giulia Di Felice de Souza Engenharia Quimica (I)

(151864767) Giulia Marcondes Demasi Araujo Educacao Fisica (N)

(151445364) Giulia Moller Galasso Calligaris Historia (I)

(151296207) Giulia Sartori Brunieri Farmacia (I)

(151273503) Giulia Secchieri Borducchi Medicina (Unicamp) (I)

(151003045) Giulia Silva da Silva Quimica (I)

(151206512) Giulia Teixeira Romanelli Letras - Licenciatura (I)

(151111573) Giulia Valerio Anguiano Dias Letras - Licenciatura (I)

(151433213) Giuliana Aparecida Armellin Ciencias Economicas (I)

(151032939) Giuliana Elias Ruggiero Engenharia Agricola (I)

(151744614) Giuliana Regia Pineda Peres Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151449878) Giuliana Zampronio Engenharia Civil (I)

(151862693) Giuliano Sider Ciencia da Computacao (N)

(151209870) Gizele Gavazzi Ciencias Sociais (N)

(151817266) Glaura Marteen Barbosa Miranda Engenharia Civil (I)

(151766346) Gleisson Henrique Belotti Ciencias Sociais (N)

(151663890) Glenda Larissa de Mello Matematica - Licenciatura (N)

(151612823) Gloria Cho Yang Odontologia (I)

(151278515) Guilhemar Caixeta Filho Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151866855) Guilherme Agnello Aguado Mourao Engenharia Ambiental (N)

(151657822) Guilherme Alcaras de Goes Ciencias Biologicas (I)

(151680619) Guilherme Aparecido Comi Educacao Fisica (I)

(151036771) Guilherme Augusto Amorim Terrell Engenharia Eletrica (N)

(151653882) Guilherme Azevedo Silva Engenharia Civil (I)

(151788207) Guilherme Baptista Scarpin Geografia (N)

(151029670) Guilherme Barreiro Machado Sistemas de Informacao (I)

(151149754) Guilherme Campello Raposo Lopes Engenharia de Computacao (I)

(151728713) Guilherme Castro Dela Corte Engenharia Quimica (I)

(151826110) Guilherme Cesar Brosler Caltabiano Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151529699) Guilherme Chevis Meira Sistemas de Informacao (I)

(151375551) Guilherme Cruz Medeiros Engenharia de Alimentos (N)

(151522810) Guilherme Cunha Prado Engenharia Mecanica (I)

(151018898) Guilherme da Silva Pimenta Administracao (N)

(151430191) Guilherme de Almeida Alves Fisica - Licenciatura (N)

(151699198) Guilherme de Almeida Vieira Marcheto Musica Popular: Guitarra

(151408031) Guilherme de Camargo Engenharia Mecanica (I)

(151081030) Guilherme de Paula Rezende Engenharia de Producao (I)

(151367839) Guilherme de Souza Prado Engenharia Mecanica (I)

(151007566) Guilherme dos Santos Carneiro Filosofia (I)

(151307437) Guilherme Faria Moraes Engenharia Mecanica (I)

(151603528) Guilherme Feletti Orlandi Engenharia Mecanica (I)

(151397825) Guilherme Fernandes Lopes Engenharia Quimica (I)

(151834672) Guilherme Francisco Plana Servilha Engenharia Agricola (I)

(151276427) Guilherme Freitas Domingues Administracao (N)

(151299275) Guilherme Freitas Nunes Rufino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151676319) Guilherme Gabetta Dias Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151172534) Guilherme Gomes Correia Geografia (I)

(151504852) Guilherme Henrique Randi Engenharia de Manufatura (I)

(151832416) Guilherme Henrique Tamilheiro Engenharia Agricola (I)

(151143787) Guilherme Hideo Crubelatti Engenharia Agricola (I)

(151326887) Guilherme Keity Nakagawa Estatistica (I)

(151218212) Guilherme Lima Hernandez Rincao Engenharia de Computacao (I)

(151226712) Guilherme Lledo Marchetti Engenharia Mecanica (I)

(151289151) Guilherme Lopes Mazzon Administracao (N)

(151280345) Guilherme Luiz Menezes Amorim Quimica (I)

(151576527) Guilherme Marques de Moura Arquitetura e Urbanismo (N)

(151309518) Guilherme Mauro Aranha Engenharia Ambiental (N)

(151465175) Guilherme Miguel Libraiz Teixeira Engenharia Quimica (N)

(151387596) Guilherme Murakawa Fernandes Rubio Administracao (N)

(151767233) Guilherme Nobre Santos Engenharia Mecanica (I)

(151462633) Guilherme Nunes Ferreira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151336338) Guilherme Oliveira de Carvalho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151325020) Guilherme Pascoal Lotito Ciencias Economicas (I)

(151679097) Guilherme Pereira Amarante Engenharia de Manufatura (I)

(151162397) Guilherme Peres Cardoso Engenharia Mecanica (I)

(151283443) Guilherme Ponsoni Ferreira Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151273183) Guilherme Ramalho Marreto Ciencias do Esporte (I)

(151304292) Guilherme Ribeiro de Souza Ciencias Economicas (I)

(151019037) Guilherme Ricioli Cruz Engenharia Eletrica (I)

(151331890) Guilherme Rodrigues Bonanni Engenharia Civil (I)

(151553373) Guilherme Sales Cavalcante Engenharia Civil (I)

(151645405) Guilherme Salles dos Reis Flores Engenharia Mecanica (I)

(151470133) Guilherme Santos Pagliarini Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151033550) Guilherme Silveira Risk Engenharia Mecanica (I)

(151066040) Guilherme Simpione Odontologia (I)

(151163772) Guilherme Souza dos Anjos Geologia (I)

(151664244) Guilherme Toniolo Barreto Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151292311) Guilherme Trompini Perino Engenharia Ambiental (N)

(151855721) Guilherme Vinco dos Santos Engenharia Civil (I)

(151531351) Guilherme Weffort Ameida Historia (I)

(151309006) Guilherme Yamashita Prearo Engenharia Civil (I)

(151227128) Guilherme Yuiti Sikusawa Medicina (Unicamp) (I)

(151594677) Guilhermo Pareja de Lima Pereira Engenharia de Alimentos (I)

(151605135) Gustavo Alves de Souza Engenharia Eletrica (I) REMANEJADO

(151547275) Gustavo Alves Naccari Engenharia Mecanica (I)

(151724636) Gustavo Aurelio Brugnera Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151142852) Gustavo Bernardo Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151292243) Gustavo Boaventura Cruz Engenharia Agricola (I)

(151416388) Gustavo Bonfilho Squarizzi Ferreira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151518732) Gustavo Calais Gaspar Ciencias do Esporte (I)

(151287179) Gustavo Camargo D Avanco Administracao (N)

(151043575) Gustavo Campos Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151267634) Gustavo Cestarolli Reis Engenharia de Alimentos (N)

(151271217) Gustavo Cristobal Freixa Educacao Fisica (I)

(151831307) Gustavo da Silva Borba Enfermagem (Unicamp) (I)

(151717924) Gustavo de Carvalho Engenharia de Manufatura (I)

(151186582) Gustavo de Faria Arruda Filosofia (I)

(151080839) Gustavo de Lima Arnaut Geografia (N)

(151078184) Gustavo de Oliveira Emos Quimica (I)

(151590989) Gustavo Dias Duarte Engenharia de Producao (I)

(151135782) Gustavo Diorio Correia Neto Ciencias do Esporte (I)

(151158875) Gustavo do Rego Monteiro Castro Lemos Educacao Fisica (I)

(151772284) Gustavo Ferraciolli Ramos Quimica Tecnologica (N)

(151367761) Gustavo Ferreira de Faria Engenharia de Producao (I)

(151585242) Gustavo Ferreira de Souza Engenharia de Alimentos (N)

(151043339) Gustavo Garcia de Andrade Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151390473) Gustavo Gentil Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151700601) Gustavo Gomes Arruda Estudos Literarios (I)

(151596963) Gustavo Graf Villabruna Ciencias Economicas (N)

(151163130) Gustavo Graziosi Silva Artes Visuais (I)

(151066729) Gustavo Haanwinckel Maronato Engenharia Eletrica (I)

(151508625) Gustavo Hebeisen Engenharia de Manufatura (I)

(151512918) Gustavo Henrique Alves Gregorio Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151171036) Gustavo Henrique Frazile Jose Geografia (I)

(151673358) Gustavo Henrique Torres de Almeida Camillo Engenharia de Alimentos (N)

(151273367) Gustavo Henrique Utsunomiya Muniz Engenharia Mecanica (I)

(151540496) Gustavo Henrique Zuffo Ciencias Sociais (N)

(151132073) Gustavo Lazero Decordi Engenharia Eletrica (N)

(151317407) Gustavo Leite Machado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151331067) Gustavo Luiz Valvassori Maioli Engenharia Eletrica (I)

(151771533) Gustavo Marcelo de Oliveira Silva Fisica - Licenciatura (N)

(151331500) Gustavo Menegueti Pereira Administracao (N)

(151616917) Gustavo Moreira Abatti Engenharia de Manufatura (I)

(151493936) Gustavo Moreto Pimenta Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151338730) Gustavo Moura Pimentel Engenharia de Manufatura (I)

(151509239) Gustavo Neves Plache Administracao (N)

(151353768) Gustavo Nishihara Engenharia Eletrica (I)

(151683090) Gustavo Perbone Engenharia de Alimentos (I)

(151665193) Gustavo Raime Santos Odontologia (I)

(151628204) Gustavo Sanchez Folhas Ciencias do Esporte (I)

(151827595) Gustavo Sapiensa Morais Administracao (N)

(151017017) Gustavo Schliemann Educacao Fisica (N)

(151119768) Gustavo Toledo de Freitas Medicina (Unicamp) (I)

(151371818) Gustavo Tonon Gialluca Engenharia Eletrica (I) REMANEJADO

(151049757) Gustavo Torres Goncalves Quimica (I)

(151300856) Gustavo Valdivino da Silva Ciencias Economicas (N)

(151384481) Gustavo Valentim Dias Engenharia Eletrica (I)

(151337034) Gustavo Vechin de Matos Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151059628) Gustavo Vitral Arbex Engenharia Mecanica (I)

(151455303) Gustavo Yoshitake Ciencias do Esporte (I)

H

(151649544) Hanna Cordeiro Amorim Carvalho Ribeiro Letras - Licenciatura (I)

(151288479) Hanna Sayuri de Souza Chinen Geografia (N)

(151874249) Hariel Tofoli Fontes Administracao Publica (N)

(151241184) Haruan Barreto Braga Capela do Nascimento Engenharia Quimica (I)

(151106959) Harue Taniguti Rocha Fisica - Licenciatura (N)

(151429135) Heitor de Campos Junior Educacao Fisica (N)

(151287575) Helder Jesus Vieira Engenharia Eletrica (N)

(151706234) Helder Lima da Rocha Ciencia da Computacao (N)

(151718309) Helen Cristina Reis Engenharia Ambiental (N)

(151194167) Helen Santos Aguiar Artes Visuais (I)

(151148515) Helena Amaral Nyffeler Cunha Estatistica (I)

(151677589) Helena Andrade Silva Educacao Fisica (N)

(151125613) Helena Barbi Medicina (Unicamp) (I)

(151068329) Helena Bianchessi Quimica (I)

(151188076) Helena de Almeida Mosca Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151506049) Helena Guazzelli Sampaio Historia (I)

(151696991) Helena Guimaraes de Menezes Viana Matematica - Licenciatura (N)

(151137740) Helena Martinho Coradini Geologia (I)

(151258667) Helena Novaes Ferreira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151389424) Helena Regina Souza Franco Artes Cenicas (I)

(151647890) Helio Mendes de Carvalho Correia Lima Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151707817) Hellen Oliveira de Paula Ciencias do Esporte (I)

(151068169) Heloisa Bonatti Engenharia Ambiental (N)

(151276076) Heloisa Castanheira Santo Andre Nutricao (I)

(151170538) Heloisa Leite Imada Estudos Literarios (I)

(151703907) Heloisa Malta Buttini Estudos Literarios (I)

(151350677) Heloisa Sant Ana Teixeira Fonoaudiologia (I)

(151021423) Heloise Carrer Engenharia Quimica (I)

(151363707) Heloise de Fatima da Fonseca Mantovani Engenharia Mecanica (I)

(151308638) Henrique Aires Silva Engenharia Eletrica (N)

(151004772) Henrique Dal Mora Rosendo da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151617576) Henrique de Oliveira Sugiyama Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151192758) Henrique Figueiredo Prado Medicina (Unicamp) (I)

(151599917) Henrique Franceschini dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(151449069) Henrique Fuschini Favaro Engenharia de Computacao (I)

(151576909) Henrique Hungari Rodrigues Engenharia Mecanica (I)

(151548711) Henrique Issamu Umeda Engenharia de Producao (I)

(151220479) Henrique Jose Agrizzi Altoe Engenharia Mecanica (I)

(151081078) Henrique Kazuo Ogava Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151670939) Henrique Koji Miyamoto Engenharia Eletrica (I)

(151064945) Henrique Krastins Okuti Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151257541) Henrique Leoni Tenorio de Oliveira Administracao (N)

(151026954) Henrique Malone de Souza Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151614171) Henrique Martorano Rodrigues Estatistica (I)

(151528719) Henrique Prado Pinheiro Geografia (N)

(151092386) Henrique Retti de Andrade Ciencias Biologicas (I)

(151624738) Henrique Rodrigues Costa Ciencias Economicas (N)

(151180140) Henrique Rodrigues Segreto Estatistica (I)

(151294904) Henrique Tamega Joaquim Ciencias do Esporte (I)

(151442235) Henrique Toledo Amancio Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151082927) Herbert Yukihiro Toyota Administracao (N)

(151133458) Hernan Angulo Ciencias Economicas (I)

(151026244) Heron Torga Moreira Carneiro Engenharia Mecanica (I)

(151516231) Hiago Vaccaro Malandrin Pedagogia - Licenciatura (I)

(151456122) Higgor Amadeus Martins Nutricao (I)

(151022938) Hinah Esttela Pereira Machado Letras - Licenciatura (N)

(151474401) Holiver Macedo de Morais Engenharia Mecanica (I)

(151673563) Hugo Felipe Ribeiro Galvao Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151236584) Hugo Higashi Engenharia Mecanica (I)

(151083210) Hugo Juarez Porto Fisica - Licenciatura (N)

(151831178) Hugo Leonardo de Morais Engenharia Eletrica (N)

(151019365) Hugo Leonardo Marangoni de Oliveira Santos Ciencias Sociais (N)

(151656331) Hugo Teixeira Vasconcelos Engenharia Agricola (I)

(151683854) Hugo Tulio Maximiliano Secreto Engenharia de Controle e Automacao (N)

I

(151421698) Iago Almeida Neves Ciencia da Computacao (N)

(151660808) Iago Hellmeister Tremacoldi Ciencias do Esporte (I)

(151015059) Ian Felisberto Villefort Engenharia Civil (I)

(151688668) Ian Lastoria Fischer Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151459893) Ian Makoto Shinjo Musica Popular: Violao

(151017970) Iana Carolina Perea Ribeiro de Souza Linguistica (I)

(151656997) Iara Gabriela de Oliveira Historia (I)

(151288929) Iasmim Camacho Enfermagem (Unicamp) (I)

(151099714) Icaro Cruz Torquato Engenharia Eletrica (N)

(151072216) Icaro Pavan Zago Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151686433) Icaro Raony Marques dos Santos Ciencias Biologicas (I)

(151533296) Icaro Sadao Matsuda Tamashiro Engenharia Agricola (I)

(151254641) Icaro Torres de Carvalho Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151053521) Ieda Moreira Rodrigues Neta Engenharia de Alimentos (I)

(151007405) Ignacio Espinoso Ribeiro Engenharia de Computacao (I)

(151369569) Igor Boson Schetine Engenharia Ambiental (N)

(151143183) Igor Carneiro Figueredo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151744393) Igor David Administracao (N)

(151291066) Igor Henrique Martin Lopez Engenharia Mecanica (I)

(151275080) Igor Mateus Omote Engenharia de Computacao (I)

(151328623) Igor Matheus Andrade Torrente Ciencia da Computacao (N)

(151669164) Igor Pontes Jeveaux Administracao (N)

(151094276) Igor Tadeu Contreiras Pereira de Araujo Engenharia Quimica (I)

(151320438) Igor Vieira Santos Administracao Publica (N)

(151719838) Igor Voelzke Passarin Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151837299) Igor Yuji Ferreira de Moraes Ciencias Economicas (N)

(151475060) Inaia Fernandes Correa Administracao (N)

(151642048) Ingrid Cristina Netto Moutinho Estatistica (I)

(151812445) Ingrid Daniele Archanjo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151889184) Irani Gomes da Silva Manaia Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151027704) Iria Guilger Simoes Martins Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151158844) Iriz Costa Felippe Musica Erudita: Viola

(151867360) Isabel Brustolin Pedagogia - Licenciatura (N)

(151816836) Isabel Trombin Soares Fonoaudiologia (I)

(151529170) Isabela Aline Fernandes Costa Engenharia Civil (I)

(151021201) Isabela Andrade Boscolo Educacao Fisica (N)

(151702096) Isabela Antonelli Pedagogia - Licenciatura (I)

(151671901) Isabela Cristina Freitas Romo Historia (I)

(151291554) Isabela Cristina Travitzki Historia (I)

(151275615) Isabela da Silva Coelho Arquitetura e Urbanismo (N)

(151185923) Isabela da Silva Sarri Medicina (Unicamp) (I)

(151377274) Isabela Demarchi de Oliveira Administracao (N)

(151412638) Isabela Fernanda Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151838384) Isabela Ferreira Vieira Engenharia de Alimentos (I)

(151392585) Isabela Flora Trombetta Pedagogia - Licenciatura (N)

(151347639) Isabela Lima Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151139746) Isabela Maria Biagioni Pedro Engenharia Ambiental (N)

(151724476) Isabela Palanch Moreira da Silva Ciencias Sociais (N)

(151215305) Isabela Pazzetti Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151200767) Isabela Peixoto Corbi Oliveira Silva Administracao (N)

(151329084) Isabela Pereira Scarassati Ciencias do Esporte (I)

(151756062) Isabela Sandrin Cordeiro Engenharia de Producao (I)

(151374237) Isabela Schoenacker Cauzzo Medicina (Unicamp) (I)

(151260404) Isabela Telles Furtado Doswaldo Engenharia de Computacao (I)

(151148720) Isabele Romanini Carvasan Sistemas de Informacao (I)

(151441003) Isabele Vieira Odontologia (I)

(151501075) Isabeli Karine Martins Castelaneli Enfermagem (Unicamp) (I)

(151457088) Isabeli Yumi Araujo Osawa Quimica (I)

(151726007) Isabella Arreguy Ribeiro da Costa Ciencias Sociais (I)

(151641731) Isabella Arruda Pereira de Souza Estudos Literarios (I)

(151565684) Isabella Ayumi Sammi Yamashita Administracao (N)

(151588364) Isabella Ayumi Shiwaku Engenharia de Alimentos (N)

(151119980) Isabella Bagni Nakamura Farmacia (I)

(151804174) Isabella Barreto Santos Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151683915) Isabella Bizinoto Fernandes Engenharia Ambiental (N)

(151741158) Isabella Bueno dos Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151445715) Isabella Christine Santiago Dibbern Engenharia de Manufatura (I)

(151294133) Isabella de Lara Ramalho de Souza Ciencias Economicas (I)

(151444859) Isabella de Moura Shing Pedagogia - Licenciatura (N)

(151473736) Isabella Esparre Duchene Engenharia Quimica (I)

(151711155) Isabella Gaiao da Silva Ciencias Biologicas (I)

(151560245) Isabella Gatti Pinheiro Engenharia de Alimentos (I)

(151092119) Isabella Gerim Fonseca Farmacia (I)

(151059581) Isabella Goncalves da Cunha Fisica - Licenciatura (N)

(151723770) Isabella Gottardo Bercari Engenharia Quimica (I)

(151449564) Isabella Gualtieri Elias Geografia (N)

(151434124) Isabella Guedes Miranda Dias Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151727512) Isabella Marinho Tramontina Letras - Licenciatura (I)

(151135263) Isabella Martina Fernandes de Magalhaes Enfermagem (Unicamp) (I)

(151049474) Isabella Mi Hyun Kim Engenharia Eletrica (I)

(151077891) Isabella Miranda Ciencias Economicas (I)

(151108955) Isabella Righi Educacao Fisica (I)

(151090137) Isabelle Cristina Idalgo Estatistica (I)

(151718699) Isabelle de Vecchi Alonso Pedagogia - Licenciatura (N)

(151121369) Isabelle Elisie da Silva Santos Engenharia Eletrica (I)

(151143619) Isabelle Grande Degaspari Engenharia de Alimentos (I)

(151033277) Isabelle Nakase Engenharia de Producao (I)

(151430672) Isabelle Salazar Vieira Alves Geografia (N)

(151581752) Isabelle Santos da Silva Artes Visuais (I)

(151296023) Isabelle Yazigi Leite Engenharia de Manufatura (I)

(151541680) Isabelle Zomignani Dumalakas Musica Erudita: Voz

(151589466) Isadora Amalfi de Souza Pinto Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151522841) Isadora Cristina Silva Fonoaudiologia (I)

(151769659) Isadora Ferreira Malavolta Odontologia (I)

(151424673) Isadora Gusson Veronezzi Engenharia Quimica (N)

(151521145) Isadora Queiroz Ferreira Barata Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151232100) Isadora Santanna Lorencetti Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151026466) Isadora Santos Cardoso Letras - Licenciatura (I)

(151889498) Isaias Petronis Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151398248) Isis Ayumi Ikeda Medicina (Unicamp) (I)

(151496522) Islan Gesio Geronimo dos Santos Musica Erudita: Trompete

(151568751) Israel Augusto Silva Brandao Administracao (N)

(151095927) Itamar Spira Estatistica (I)

(151578561) Iuri Felipe Mandello Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151590774) Iuri Magalhaes de Alencar Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151396716) Ivana Martins Andrade Artes Visuais (I)

(151130343) Ivy Gandolfe de Camargo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151608509) Izabela Maria Baitelo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151086875) Izabela Mateus Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151523158) Izabela Oliveira Santos Engenharia Ambiental (N)

(151045991) Izabella Bigosinshi Correa Engenharia Civil (I)

(151422011) Izabelli Cruz E Silva Ciencias Sociais (N)

J

(151267443) Jackeline Stefane Karoline Nogueira Coelho Engenharia de Alimentos (N)

(151798925) Jackson Matos Medeiros Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151240747) Jade Barbara Ferreira de Freitas Educacao Fisica (I)

(151018782) Jade Berzin Capozzoli Pedagogia - Licenciatura (I)

(151149327) Jaime Lage Vidal Junior Medicina (Unicamp) (I)

(151210201) Janina Tiemi Enomoto Filosofia (I)

(151412959) Janis Marcondes Rodriguez Enfermagem (Unicamp) (I)

(151758747) Jaqueline da Conceicao Camargo Pedagogia - Licenciatura (N)

(151288622) Jaqueline de Lima Munhoz Farmacia (I)

(151265126) Jaqueline de Oliveira Rocha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151209504) Jaqueline Garbellini Sensato Engenharia Ambiental (N)

(151827977) Jean Carlos de Oliveira Carniel Educacao Fisica (N)

(151095095) Jeanlezy Barroso Sousa Engenharia Ambiental (N)

(151122065) Jeanyves Roulet Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151470171) Jecksom Antonio Gomes da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151087694) Jefferson Ribeiro Correia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151381956) Jefferson Salomao Rodrigues Engenharia de Computacao (I)

(151016113) Jeniffer Marins Taparo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151856212) Jennifer Agg de Souza Estatistica (I)

(151378086) Jennifer Siqueira de Araujo Letras - Licenciatura (I)

(151124993) Jennifer Struciatti Odontologia (I)

(151610421) Jenny Chan Yee Ng Engenharia de Producao (I)

(151062628) Jessica Aparecida Luciano Venancio Enfermagem (Unicamp) (I)

(151084275) Jessica Cavalcante Almeida Administracao Publica (N)

(151056292) Jessica Cristina Rosa Historia (I)

(151735593) Jessica da Cunha Ferreira Ciencias Economicas (N)

(151172077) Jessica de Farias Pereira Sistemas de Informacao (I)

(151228480) Jessica Fernanda de Mello Palermo Fonoaudiologia (I)

(151184197) Jessica Leane Nogueira Pelison Engenharia Ambiental (N)

(151841162) Jessica Santos de Paula Administracao Publica (N)

(151553168) Jessica Sordi Sartori Letras - Licenciatura (N)

(151578646) Jessica Wady Lopes Musica Erudita: Violoncelo

(151813172) Jessika da Silva Marineli Odontologia (I)

(151320032) Jhennifer Mara Mendiola Barbosa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151417404) Jhonatas Silas Nascimento Goncalves Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151865258) Jhonathan Rafael Juliao Ciencias Sociais (N)

(151495420) Jhonny Richard de Souza Ciencia da Computacao (N)

(151296115) Jhulia Voltani Fernandes Silva Odontologia (I)

(151703990) Joana Spadaccini Grangeiro Geografia (I)

(151406127) Joany Davila de Oliveira Silva Ciencias Biologicas (I)

(151545200) Joao Armando Sandron Galdino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151446176) Joao Balieiro Bardy Ciencias Sociais (I)

(151266464) Joao Batista Rosolem Junior Letras - Licenciatura (N)

(151543747) Joao Carlos Alves de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151233547) Joao Felipe Rezende de Andrade Engenharia Eletrica (I)

(151858256) Joao Filipe Pavarina Kasahara Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151556143) Joao Gabriel Bicunha de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151560894) Joao Leal Alves Engenharia Eletrica (I)

(151302890) Joao Lucas Goncalves Soares da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151190516) Joao Lucas Moura E Souza Historia (I)

(151757034) Joao Lucas Pimenta de Melo Engenharia Agricola (I)

(151053699) Joao Luis Chicoli Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151191083) Joao Marcelo Rossetto Fernandes da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151744775) Joao Marcos Inocente Pavao Administracao (N)

(151892498) Joao Marcos Rorato da Silva Quimica (I)

(151732730) Joao Milton Butarelli Filho Engenharia Agricola (I)

(151078245) Joao Paulo de Sousa Brito Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151062086) Joao Paulo do Carmo de Freitas Penalber Engenharia de Computacao (I)

(151781435) Joao Paulo Ferreira Reis Ciencias Sociais (I)

(151267405) Joao Paulo Mota Telles Medicina (Unicamp) (I)

(151793647) Joao Paulo Muniz Estatistica (I)

(151318882) Joao Paulo Picchetti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151758709) Joao Paulo Violin Engenharia de Manufatura (I)

(151480707) Joao Pedro Alcino Barbosa Estudos Literarios (I)

(151698256) Joao Pedro Bovolon Thomaz Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151268217) Joao Pedro Brandimarte Viccari Engenharia de Computacao (I)

(151151195) Joao Pedro Costa Moreira Administracao (N)

(151643485) Joao Pedro da Cruz Ciencias do Esporte (I)

(151706746) Joao Pedro da Cunha Hallite Engenharia Mecanica (I)

(151823005) Joao Pedro da Silva Barbosa Lima Educacao Fisica (N)

(151264802) Joao Pedro de Barros Fernandes Gaion Historia (I)

(151336345) Joao Pedro de Meo Schincariol Engenharia de Manufatura (I)

(151238986) Joao Pedro de Oliveira Baptistini Lopes Ciencias Economicas (I)

(151445838) Joao Pedro de Omena Simas Engenharia de Computacao (I)

(151096586) Joao Pedro de Santana Pacheco Musica Popular: Bateria

(151452373) Joao Pedro Galli Poleti Odontologia (I)

(151745563) Joao Pedro Guimaraes Ciencia da Computacao (N)

(151714673) Joao Pedro Guirado dos Santos Estatistica (I)

(151225429) Joao Pedro Jardim Moreno Ciencias Economicas (I)

(151399944) Joao Pedro Lemes Mafra Machado Administracao (N)

(151521831) Joao Pedro Lima Zamariolli Educacao Fisica (N)

(151090939) Joao Pedro Lino Sproesser Engenharia de Producao (I)

(151247601) Joao Pedro Lopes Barra Engenharia de Manufatura (I)

(151777388) Joao Pedro Marinho Bueno Ferreira Ciencias Sociais (I)

(151547565) Joao Pedro Pazinato Cruz de Oliveira Engenharia de Producao (I)

(151349819) Joao Pedro Pozzuto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151561385) Joao Pedro Rodrigues Prado Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151820488) Joao Pedro Scarpato de Oliveira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151147093) Joao Phillipe Cardenuto Engenharia de Computacao (I)

(151855950) Joao Ricardo Feriani Salles Filosofia (I)

(151489438) Joao Roberto Marks Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151698881) Joao Victor Brazileu Spuri Ciencia da Computacao (N)

(151111276) Joao Victor Bueno da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151396105) Joao Victor Carneiro Assad Ciencias Economicas (I)

(151407212) Joao Victor Fernandes Silva Engenharia de Computacao (I)

(151512840) Joao Victor Hermogenes de Souza Administracao (N)

(151721521) Joao Victor Ignacio Sistemas de Informacao (I)

(151806453) Joao Victor Ramos Faria Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151571072) Joao Victor Roque Cardoso Engenharia Ambiental (N)

(151304056) Joao Victor Virgilio da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151272951) Joao Vitor Araujo Grossi Engenharia Quimica (I)

(151468228) Joao Vitor da Silva Borsari Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151287933) Joao Vitor Higuti Teles Zuardi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151091062) Joao Vitor Honorio Historia (I)

(151312198) Joao Vitor Lopes Capi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151448950) Joao Vitor Marcola Engenharia de Producao (I)

(151471839) Joao Vitor Perin Geografia (N)

(151783561) Joel Antonio Godoy de Moraes Engenharia Eletrica (I)

(151683762) Jonas Roque de Souza Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151572563) Jonas Tostes de Figueiredo Odontologia (I)

(151683243) Jonatan Jardini Filosofia (I)

(151774211) Jonathan Costa Lima Engenharia Ambiental (N)

(151747392) Jonathan de Souza Martins Administracao (N)

(151703730) Jonathan Junio Matos Nunes Engenharia Eletrica (N)

(151562883) Jonathan Song En Wu Engenharia Civil (I)

(151027155) Jonathan Willian Scantamburlo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151606190) Jonesmar de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151762955) Jorge Augusto Fray Letras - Licenciatura (N)

(151353669) Jorge Hideki Motokubo Halker Ciencia da Computacao (N)

(151382331) Jorge Luiz de Oliveira Gentil Engenharia Quimica (N)

(151197098) Jorge Luiz Frasson dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151563749) Jose Carlos Cieni Junior Engenharia de Alimentos (N)

(151457354) Jose Dorivaldo Nascimento Souza Junior Ciencia da Computacao (N)

(151825568) Jose Felipe Blasco Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151704337) Jose Fernando Whitaker Ceribelli Historia (I)

(151890775) Jose Francisco dos Santos Neto Ciencia da Computacao (N)

(151144582) Jose Francisco Medeiros Monteiro Engenharia Civil (I)

(151336451) Jose Guilherme Girardi Martins Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151237952) Jose Lucas Marques de Farias Fisica - Licenciatura (N)

(151659330) Jose Luiz Prado Junior Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151169190) Jose Mario Ramalho E Silva Geografia (N)

(151231565) Jose Victor Alves da Silva Filosofia (I)

(151070036) Jose Victor dos Passos Pinotti Medicina (Unicamp) (I)

(151160780) Jose Victor Moraes de Gaspari Engenharia de Producao (I)

(151174783) Jose Vitor Couventaris Sammour Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151499552) Jose Vitor Guedes Tomazela Engenharia de Computacao (I)

(151368535) Josimara Cristina da Silva Matematica - Licenciatura (N)

(151648787) Josue Caetano Pilon Engenharia Civil (I)

(151680244) Josue Varola Junior Musica Popular: Saxofone

(151172640) Joyce Gomes Gabriel Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151316916) Juan Raphael Batista Fernandes Musica Popular: Violao

(151064853) Julia Andrade Benatti Letras - Licenciatura (I)

(151467997) Julia Andrade Falarini Arquitetura e Urbanismo (N)

(151444408) Julia Andrade Nunes Queiroz Farmacia (I)

(151053026) Julia Arantes Kuesteis Engenharia Ambiental (N)

(151243784) Julia Baccarin Salles Engenharia de Manufatura (I)

(151395058) Julia Barbara Tavares Engenharia de Producao (I)

(151726144) Julia Barbosa de Oliveira Farmacia (I)

(151185336) Julia Bertagna Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151178754) Julia Bezerra Evangelista Pedagogia - Licenciatura (N)

(151315296) Julia Bittencourt Zum Winkel Engenharia Quimica (I)

(151267689) Julia Braga Regagnin Educacao Fisica (I)

(151275936) Julia Brunelli Reis Joao Administracao (N)

(151077228) Julia Cabral Davila Engenharia Agricola (I)

(151015639) Julia Calefe Pinhabel Administracao (N)

(151902519) Julia Carolina Bartnik Historia (I)

(151356125) Julia Carvalho Nogueira Farmacia (I)

(151388131) Julia Cedran Coco Farmacia (I)

(151086660) Julia Cerqueira da Cruz Artes Cenicas (I)

(151285210) Julia Cocenzo Contiero Ciencias Biologicas (I)

(151362063) Julia Costa Pedagogia - Licenciatura (N)

(151070289) Julia Davila Maiorino Geografia (I)

(151453642) Julia de Carvalho Ferreira Sula Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151109859) Julia de Oliveira Ribeiro Estudos Literarios (I)

(151093242) Julia de Queiroz Caldeira Matematica - Licenciatura (N)

(151831796) Julia Dumard de Siqueira Pedagogia - Licenciatura (I)

(151476391) Julia Elisa Carneiro Medicina (Unicamp) (I)

(151682332) Julia Faria Pizi Engenharia Ambiental (N) REMANEJADO

(151508687) Julia Ferronato Galano Ciencias Economicas (I)

(151080280) Julia Freitas Ribeiro Quimica (I)

(151342092) Julia Kalil Dias Diniz Letras - Licenciatura (I)

(151239545) Julia Lataro Goncalves Educacao Fisica (I)

(151079620) Julia Lepre Maluf Pedagogia - Licenciatura (I)

(151522490) Julia Maria Rossinoli Maciel Danca (I)

(151340478) Julia Mendes Carrenho Linguistica (I)

(151452274) Julia Mesquita Crivelaro Enfermagem (Unicamp) (I)

(151181570) Julia Modesto Vicente Enfermagem (Unicamp) (I)

(151215503) Julia Monteiro Maramaldo Ciencias Sociais (I)

(151082583) Julia Nader Acquaviva Ciencias Biologicas (I)

(151571973) Julia Panho do Nascimento Engenharia de Producao (I)

(151447650) Julia Pereira Soalheiro Gonzalez Engenharia de Alimentos (N)

(151319335) Julia Piton Pavan Administracao Publica (N)

(151017116) Julia Preto Predebon Engenharia Civil (I)

(151275974) Julia Reimberg Medicina (Unicamp) (I)

(151606558) Julia Roja Tavoni Fonoaudiologia (I)

(151601348) Julia Sanches Baptista Administracao Publica (N)

(151642239) Julia Sayuri Fukushima do Vale Administracao (N)

(151023306) Julia Silva Bueno dos Santos Administracao (N)

(151419585) Julia Siqueira Fonoaudiologia (I)

(151187738) Julia Trettel Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151137016) Julia Veiga Camacho Estudos Literarios (I)

(151850887) Julia Yen Medicina (Unicamp) (I)

(151415019) Julian Pico Pereira Engenharia Mecanica (I)

(151597430) Juliana Andrea Franco Burguim Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151217769) Juliana Caetano dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151054241) Juliana Camargo Leite Artes Cenicas (I)

(151655024) Juliana Carneiro Concon Pedagogia - Licenciatura (N)

(151722432) Juliana Coelho Duarte Ciencias Economicas (I)

(151268842) Juliana Coelho Zeronlian Engenharia Civil (I)

(151391834) Juliana Daikawa Estatistica (I)

(151007917) Juliana de Oliveira Rodrigues Ciencia da Computacao (N)

(151670090) Juliana dos Reis Bonilha Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151661023) Juliana Galhardo Moniz Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151594868) Juliana Gomes Proenca Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151720108) Juliana Kazumi Saeki Pedagogia - Licenciatura (N)

(151434674) Juliana Machado de Freitas Engenharia Agricola (I)

(151021751) Juliana Marques de Oliveira Farmacia (I)

(151044318) Juliana Martins Custodio Engenharia Civil (I)

(151532552) Juliana Mendes Ferreira Administracao Publica (N)

(151769420) Juliana Monteiro de Godoy Administracao (N)

(151044172) Juliana Muniz Villalba Musica: Licenciatura (I)

(151633491) Juliana Nicolette Engenharia Eletrica (N)

(151016571) Juliana Pereira de Souza Administracao (N)

(151038982) Juliana Pereira Videla Administracao (N)

(151569556) Juliana Piccoli Martins Engenharia de Alimentos (I)

(151182856) Juliana Pinto Campagnoli Pedagogia - Licenciatura (I)

(151571171) Juliana Sonsin Lutero Alves Pedagogia - Licenciatura (I)

(151573696) Juliana Valenca Duran Administracao (N)

(151580872) Juliana Wady Lopes Musica: Licenciatura (I)

(151397849) Juliane Ayumi Arakaki Administracao Publica (N)

(151463766) Juliane Carolina Baiochi Dalben Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151457613) Juliano Cesar Ferreira da Silva Ciencias Economicas (I)

(151325938) Juliete Araujo Zambianco Engenharia de Alimentos (N)

(151693534) Julio Camargo Ribeiro da Silva Engenharia Agricola (I)

(151453772) Julio Cesar de Souza Filho Engenharia Eletrica (I)

(151327415) Julio Cesar Goes Alves Ciencias Economicas (I)

(151228626) Julio Cesar Medrano Tubero Engenharia de Producao (I)

(151756581) Julio Silva Telles de Carvalho Ciencia da Computacao (N)

(151723725) Julio Vinicius Rodrigues Miguel Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151855622) Julliana Correa de Souza Administracao (N)

(151132257) Jullyana Krupelis Zan Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151806149) Jullyane Gabryelly de Jesus Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

K

(151885663) Kadmiel Vinicio Santos Teixeira Estatistica (I)

(151429524) Kaique Barbosa Monteiro Administracao (N)

(151046765) Kaleb Roncatti de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151225368) Kalel Luiz Rossi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151861263) Kamila Nezu Grangeiro Fisica - Licenciatura (N)

(151600338) Karen Calheirana Soati Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151587293) Karen Cristina Novais Laurindo Geografia (N)

(151459374) Karen Fraudik de Mendonca Nutricao (I)

(151493325) Karen Mayumi Okuizumi Engenharia Civil (I)

(151570772) Karen Noda Morishita Farmacia (I)

(151465977) Karina Calciolari Aguiar Enfermagem (Unicamp) (I)

(151419646) Karina Donatoni Urbano Ciencias Biologicas (I)

(151578110) Karina Lika Suehiro Administracao (N)

(151476513) Karina Nomelini Bozzo Administracao Publica (N)

(151443979) Karina Sandaniel Vite Quimica Tecnologica (N)

(151382843) Karine Wermelinger de Oliveira Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151487555) Karyma Kaled El Hayek Medicina (Unicamp) (I)

(151315951) Katherine dos Santos Rocha Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151100708) Kathleen Suelen Manhani Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151629610) Katia Wilhelm Nantes Nutricao (I)

(151250557) Katlyn Dias da Silva Engenharia Quimica (N)

(151452564) Katy Nara Micaela de Souza Oliveira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151172480) Katylin Rainara Cunha de Meira Engenharia Ambiental (N)

(151063553) Kaue Stefanini Coral Linguistica (I)

(151323420) Kelly Caroline Cocoli Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151816621) Kelly Christie Forti Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151431477) Kelly Florentino Alves Musica Erudita: Percussao

(151686556) Kevin Alvarenga Mora Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151820662) Khalil Izzo Choucair Engenharia de Producao (I)

L

(151736275) Laercio Leite da Silva Neto Educacao Fisica (N)

(151473927) Laiani Maria Gomes Alves Enfermagem (Unicamp) (I)

(151417350) Lais Bomediano de Souza Educacao Fisica (I)

(151456450) Lais Conte Zanardo Engenharia de Alimentos (I)

(151243258) Lais de Toledo Dubois Pedagogia - Licenciatura (I)

(151008262) Lais Duarte Branco Engenharia Agricola (I)

(151121796) Lais Ferraz Rosada Quimica (I)

(151572488) Lais Heloisa Pozzo Estatistica (I)

(151401764) Lais Lima de Carvalho Educacao Fisica (N)

(151536998) Lais Pereira Giovanini Enfermagem (Unicamp) (I)

(151693954) Lais Rocha Tardelli Engenharia de Manufatura (I)

(151207928) Lais Simoes da Costa Enfermagem (Unicamp) (I)

(151032762) Lais Vieira Torres Ciencias Sociais (I)

(151503279) Lais Zagolin Santos Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151014315) Laisa Ribeiro do Couto Estudos Literarios (I)

(151735784) Laiz Gesuelli Cia Sistemas de Informacao (I)

(151023405) Lana Aline Faria Administracao Publica (N)

(151220301) Lara Cavaliere Chaves de Melo Ciencias Economicas (I)

(151640479) Lara de Oliveira Dias Odontologia (I)

(151067326) Lara Doswaldo Balaminutti Artes Visuais (I)

(151521190) Lara Fadel Bearzi Engenharia Quimica (I)

(151059024) Lara Martinez Martins Administracao (N)

(151350424) Lara Martins Bortolotti Educacao Fisica (I)

(151144896) Lara Salvestrini da Cunha Medicina (Unicamp) (I)

(151431132) Lara Stephania Marinho Garrito Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151062710) Larissa Albuquerque Pinheiro Barbosa Linguistica (I)

(151530105) Larissa Aparecida Prevato Lopes Administracao Publica (N)

(151185596) Larissa Camargo Siqueira Ciencias Sociais (N)

(151573344) Larissa dos Santos Matsumura Fisica - Licenciatura (N)

(151595045) Larissa Estequi Pulzatto Administracao Publica (N)

(151546272) Larissa Fauat Schraier Engenharia Eletrica (N)

(151070784) Larissa Florencia Bergmann Ferrao Arquitetura e Urbanismo (N)

(151231275) Larissa Jaco Hessel Pinto Odontologia (I)

(151061861) Larissa Kaoane Firmino Ribeiro Ciencias Economicas (N)

(151376103) Larissa Kilian Pacheco Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151529224) Larissa Louzada Chiquito Ciencias Biologicas (I)

(151174226) Larissa Macul Moreno Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151625571) Larissa Ortega de Oliveira Quimica (I)

(151090779) Larissa Pereira Titato Engenharia Quimica (I)

(151861003) Larissa Renata Leite Vasques Engenharia Ambiental (N)

(151228299) Larissa Rodrigues Garcia Medicina (Unicamp) (I)

(151039763) Larissa Saemi Ganaha Engenharia de Computacao (I)

(151879879) Larissa Salles Paim Diniz Nutricao (I)

(151661795) Larissa Santos Wandenkolk da Cunha Administracao (N)

(151042039) Larissa Tortola Historia (I)

(151523363) Larissa Veroneze Sousa Administracao (N)

(151412904) Larissa Yuri Uemura Arquitetura e Urbanismo (N)

(151683625) Laryssa Sayuri Nascimento Sato Administracao (N)

(151102919) Lassoni Hilario Maria Sousa Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151238825) Laura Alonso Gerolamo Odontologia (I)

(151423298) Laura Baldassim Tome Artes Cenicas (I)

(151330651) Laura Bulhoes Bertoni Arquitetura e Urbanismo (N)

(151459541) Laura Fernandes de Almeida Meirelles Engenharia de Alimentos (I)

(151881296) Laura Ferreira de Moura Chinellato Ciencias do Esporte (I)

(151767738) Laura Fonseca Bassi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151133823) Laura Lisboa Goulart de Faria Engenharia Quimica (I)

(151223195) Laura Moraes Magri Engenharia Quimica (I)

(151126883) Laura Politi de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(151498740) Laura Ruiz de Freitas Pedagogia - Licenciatura (I)

(151629801) Laura Santos Fernandes Engenharia de Manufatura (I)

(151667014) Laura Senne Ciasca Engenharia de Alimentos (I)

(151719265) Laura Voelzke Gaspari Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151035907) Laysla Maria Campos de Moraes Fonoaudiologia (I)

(151412966) Layza Domingos Machado Medicina (Unicamp) (I)

(151876481) Leandro Adorno Ansante Ciencias do Esporte (I)

(151128964) Leandro Augusto Fernandes de Magalhaes Engenharia de Computacao (I)

(151208488) Leandro Das Neves Bernardi Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151064594) Leandro Domingues Ruiz Engenharia Civil (I)

(151275820) Leandro Henrique Ribeiro Ciencia da Computacao (N)

(151270733) Leandro Moreira Ramos Arquitetura e Urbanismo (N)

(151181822) Leandro Nascimento Goncalves de Araujo Engenharia de Computacao (I)

(151459923) Leandro Setsuo Watanabe Engenharia Eletrica (N)

(151215169) Leandro Verissimo Delcaro Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151265164) Leia Menna Barreto de Azevedo Silveira Danca (I)

(151265447) Leila Pompeu Zwanziger Ciencia da Computacao (N)

(151528740) Leonardo Akira Kamimura Oura Engenharia Quimica (I)

(151605494) Leonardo Almeida Santana Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151257084) Leonardo Antunes da Silva Letras - Licenciatura (N)

(151072896) Leonardo Assumpcao de Campos Matematica - Licenciatura (N)

(151317148) Leonardo Avalone Goncalves Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151235840) Leonardo Barbosa de Oliveira Letras - Licenciatura (I)

(151575425) Leonardo Baroni Alves dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151268057) Leonardo Caio de Ladalardo Martins Ciencias Economicas (I)

(151766575) Leonardo Cesar Ribeiro Leite Ciencias Sociais (I)

(151662798) Leonardo Chaves Garcia Ciencias Economicas (I)

(151574606) Leonardo Cunha Montechiesi Engenharia Mecanica (I)

(151573207) Leonardo de Alencar Lopes Engenharia Civil (I)

(151080891) Leonardo de Oliveira Negri Fisica - Licenciatura (N)

(151248390) Leonardo de Oliveira Ramos Engenharia de Computacao (I)

(151384658) Leonardo Epiphanio Galvao Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151652568) Leonardo Felipe Balarini Freire Quimica (I)

(151888099) Leonardo Fernandes Perine Administracao (N)

(151080242) Leonardo Fernandes Von Huelsen Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151682684) Leonardo Figueiredo Puppi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151392127) Leonardo Fioravante Gotardi Matematica - Licenciatura (N)

(151505671) Leonardo Goncalves Apolinario Administracao (N)

(151232520) Leonardo Guerino Geografia (N)

(151583628) Leonardo Guimaraes Leal Lealdini Engenharia de Manufatura (I)

(151261643) Leonardo Gushiken Yoshitake Engenharia Mecanica (I)

(151019020) Leonardo Henrique Batista Engenharia de Computacao (I)

(151609595) Leonardo Henrique Vitiello Engenharia Agricola (I)

(151043933) Leonardo Jose Ferreira Leite Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151480974) Leonardo Jose Montebugnoli Engenharia Quimica (N)

(151143572) Leonardo Jose Pereira Ciencias Economicas (I)

(151413518) Leonardo Libardi Pagotto Odontologia (I)

(151676968) Leonardo Lima Kisner Engenharia de Computacao (I)

(151703358) Leonardo Lopes Neco Engenharia de Manufatura (I)

(151161875) Leonardo Macedo Pires Ciencias Sociais (N)

(151669218) Leonardo Maciel Moretti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151316633) Leonardo Miguel Menedez Quimica Tecnologica (N)

(151338020) Leonardo Mingrone Zan Matematica - Licenciatura (N)

(151574552) Leonardo Monteiro de Carvalho Engenharia Mecanica (I)

(151761471) Leonardo Niuji Celestino Educacao Fisica (N)

(151688491) Leonardo Nogueira Balestra Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151560153) Leonardo Oliveira Antunes Engenharia Mecanica (I)

(151309235) Leonardo Pagotto Zucolo Quimica Tecnologica (N)

(151225658) Leonardo Pedroche Folgoso Engenharia Eletrica (I)

(151847818) Leonardo Pelegrin dos Santos Musica Popular: Bateria

(151237907) Leonardo Pires de Siqueira Estatistica (I)

(151524908) Leonardo Polli Engenharia Quimica (I)

(151527303) Leonardo Poloni Ciencias Economicas (I)

(151413150) Leonardo Ramos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151527204) Leonardo Ranzini Fajardo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151455587) Leonardo Roberto Viola Quimica Tecnologica (N)

(151036092) Leonardo Rodrigues dos Santos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151030117) Leonardo Rodrigues Motta Educacao Fisica (I)

(151348199) Leonardo Roso Deldotti Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151255507) Leonardo Saraiva Guerreiro Matematica - Licenciatura (N)

(151647760) Leonardo Silva de Almeida Engenharia Eletrica (I)

(151537069) Leonardo Takeshi Muniz Sistemas de Informacao (I)

(151021935) Leonardo Victor da Silva Rodrigues Ciencia da Computacao (N)

(151357098) Leone Almendro Mendes Engenharia Eletrica (I)

(151283238) Lethicia Bellao Engenharia Quimica (N)

(151573900) Leticia Alaniz Garcia Ciencias Biologicas (I)

(151057844) Leticia Bergamo Nogueira Danca (I)

(151017635) Leticia Bueno dos Santos Ciencias Biologicas (I)

(151024095) Leticia Carolina Brandao Franca de Andrade Quimica Tecnologica (N)

(151110693) Leticia Carvalho de Sousa Engenharia Agricola (I)

(151600994) Leticia Consoline Engenharia de Alimentos (I)

(151315685) Leticia de Paula Silva Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151764401) Leticia de Souza Araujo Educacao Fisica (N)

(151598228) Leticia dos Santos Stanziola Administracao (N)

(151353676) Leticia Felix Albor Engenharia de Alimentos (I)

(151811480) Leticia Foglia Santucci Nutricao (I)

(151340447) Leticia Francisquini Ribeiro Administracao (N)

(151617804) Leticia Gama E Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151457057) Leticia Godoy da Costa Medicina (Unicamp) (I)

(151079880) Leticia Huan Bacellar Liu Quimica (I)

(151031110) Leticia Kazumi Sakai Fonoaudiologia (I)

(151662736) Leticia Magpali Moura Estevao Ciencias Biologicas (I)

(151868127) Leticia Maria dos Passos Orozimbo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151651565) Leticia Meiglin Boato Silva Administracao (N)

(151576558) Leticia Meirelles Toledo Ramos Batista Historia (I)

(151303541) Leticia Moraes Egido Engenharia de Producao (I)

(151018850) Leticia Moreira Gigliotti Engenharia de Alimentos (I)

(151380434) Leticia Mota Araujo Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151431934) Leticia Nardi Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151706760) Leticia Natalia Liu Artes Visuais (I)

(151613284) Leticia Nunes Tsuda Musica Erudita: Piano

(151405445) Leticia Rodrigues Pereira Odontologia (I)

(151257152) Leticia Severo de Brito Nutricao (I)

(151571911) Leticia Silva Andre de Menezes Engenharia de Alimentos (I)

(151425683) Leticia Simao Ribeiro Pinto Ciencias do Esporte (I)

(151390909) Leticia Soares Coelho da Silva Administracao (N)

(151084237) Leticia Soares Toto Educacao Fisica (N)

(151593766) Leticia Tank Oliveira Odontologia (I)

(151678339) Leticia Vicentin Ciencias Sociais (N)

(151844628) Leticia Yumie Iasukawati Sistemas de Informacao (I)

(151307833) Leylson Castro Carvalho Pedagogia - Licenciatura (N)

(151475688) Lidia Gasparini da Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151702409) Lidia Guimaraes Gusmao Engenharia Eletrica (I)

(151408123) Ligia Costa Souza Engenharia de Manufatura (I)

(151582205) Ligia Lacerda Teixeira Historia (I)

(151637219) Ligia Lopes Schiozer Engenharia Mecanica (I)

(151183996) Ligia Villaron Pires Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151750477) Lilian Ebele Abreu Utomi Administracao (N)

(151674672) Lilian Ling Hui Chen Medicina (Unicamp) (I)

(151522162) Lilian Miyasiro Ferreira Engenharia Mecanica (I)

(151086257) Lincoln Vinicius Morete Alves Educacao Fisica (N)

(151836692) Lindon J Samir dos Santos Pereira Monroe Arquitetura e Urbanismo (N)

(151714932) Livia Caldeira Administracao Publica (N)

(151630331) Livia Marsiglio Amendola Administracao (N)

(151093396) Livia Ramos da Silva Ciencias Sociais (N)

(151161028) Livia Rodrigues Sabino Engenharia Ambiental (N)

(151356972) Liz Vitoria do Amaral Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151093167) Lizandra Maia de Sousa Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151059161) Lorena Marques Batista Letras - Licenciatura (I)

(151074441) Lorenzo Gomes Santiago Educacao Fisica (I) REMANEJADO

(151341112) Lorraine Souza Santos Medicina (Unicamp) (I)

(151583932) Lorrane Campidelli Arthuzo Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151473026) Louise de Freitas Delmaschio Nutricao (I)

(151107532) Luan Bertin Moreno Geologia (I)

(151271576) Luan Brito Moraes da Silva Ciencias Sociais (I)

(151330736) Luan Campassi Bonini Engenharia Agricola (I)

(151780715) Luan Fahl Kozonoe de Souza Engenharia Agricola (I)

(151212177) Luan Gustavo de Resende Ciencias Sociais (N)

(151813097) Luan Mauri Bairrada Geografia (I) REMANEJADO

(151762382) Luan Maynny Silva Avelino Educacao Fisica (N)

(151376332) Luana Agostinho Pellarin Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151481427) Luana de Antonis Pitton Odontologia (I)

(151310543) Luana Domingues Fernandes Engenharia Mecanica (I)

(151301644) Luana Marani Sacillotto Administracao Publica (N)

(151152297) Luana Maria Martins Guerreiro Engenharia Agricola (I)

(151876948) Luana Moreira Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151492346) Luana Pereira Condori Estudos Literarios (I)

(151042350) Luana Simao Lucas Estatistica (I)

(151639802) Luane Tereza Santos de Almeida Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151002202) Luara Peres Oliveira da Silva Ciencia da Computacao (N)

(151663739) Luca Artiolli de Marco Mauro Engenharia Mecanica (I)

(151391438) Luca de Barros Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151842554) Luca Ferrari Ferreira Ciencias do Esporte (I)

(151709158) Lucas Almeida Barjud Estatistica (I)

(151272081) Lucas Almeida de Souza Administracao (N)

(151336192) Lucas Almeida Thiesen Educacao Fisica (I)

(151438034) Lucas Alves Lima Filosofia (I)

(151709462) Lucas Angelo Hernandes Matematica - Licenciatura (N)

(151423984) Lucas Antonio Arias Correia Quimica (I)

(151652247) Lucas Antonio dos Anjos Nascimento Ciencias Sociais (N)

(151191854) Lucas Arenhardt Cavalcante Engenharia Civil (I)

(151016991) Lucas Augusto Leardini Siconato Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151167873) Lucas Augusto Pires Engenharia de Manufatura (I)

(151395522) Lucas Barbosa Lima Lazaro Arquitetura e Urbanismo (N)

(151529507) Lucas Barbosa Tuao Engenharia Mecanica (I)

(151256920) Lucas Barreira Pacitti Engenharia Civil (I)

(151276601) Lucas Bertanha Cardoso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151692074) Lucas Bertoni Pompeu Barbosa Engenharia Ambiental (N)

(151511632) Lucas Bradaschia Mascagni Frederico Engenharia Mecanica (I)

(151077440) Lucas Camara de Souza Sistemas de Informacao (I)

(151035266) Lucas Camargo Antedomenico Estatistica (I)

(151876924) Lucas Campello Pasin Portella Pereira Medicina (Unicamp) (I)

(151012241) Lucas Campesan Galego Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151558019) Lucas Carletto Coelho Artes Visuais (I)

(151386609) Lucas Castilho Loucatelli Quimica (I)

(151108917) Lucas Caue Jacintho Engenharia Quimica (I)

(151154217) Lucas Cavalcanti Escocard Freitas Engenharia de Alimentos (I)

(151426020) Lucas Cesar Mendonca Molina Quimica (I)

(151861126) Lucas Chakmakian Yasuoka Engenharia Ambiental (N)

(151482185) Lucas Chelini Castello Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151340546) Lucas Cleto de Oliveira Ciencia da Computacao (N)

(151074908) Lucas Cremonezi Lammoglia Farmacia (I)

(151569945) Lucas Cunha Agustini Ciencia da Computacao (N)

(151474029) Lucas da Conceicao Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151382607) Lucas da Silva Andrade Costa Sistemas de Informacao (I)

(151638205) Lucas Damasceno Godoy Engenharia Quimica (N)

(151129110) Lucas Daniel Sales Velos Matematica - Licenciatura (N)

(151485610) Lucas de Andrade Burgareli Musica Erudita: Violino

(151666523) Lucas de Camargo Barros de Castro Engenharia de Computacao (I)

(151604620) Lucas de Campos Ribeiro Vidal Educacao Fisica (N)

(151674337) Lucas Di Giacomo Maccari Educacao Fisica (I)

(151522391) Lucas Eduardo Porto de Toledo Administracao Publica (N)

(151216452) Lucas Emilio Mendes Ferreira Engenharia de Computacao (I)

(151471983) Lucas Felipe de Almeida Engenharia Civil (I)

(151378482) Lucas Fernandes Sistemas de Informacao (I)

(151374718) Lucas Ferreira Amaral Massari Engenharia Mecanica (I)

(151600024) Lucas Ferreira dos Santos Estatistica (I)

(151415576) Lucas Ferreira Monteiro Engenharia Mecanica (I)

(151103462) Lucas Florenca Gracino Engenharia de Manufatura (I)

(151314323) Lucas Formigari Lima Engenharia Agricola (I)

(151001728) Lucas Garcia Borges Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151590934) Lucas Garcia Fassina Engenharia de Manufatura (I)

(151259721) Lucas Gaudencio Vivacqua Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151070661) Lucas Gaviao Rocha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151078047) Lucas Goncalves Machado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151319618) Lucas Grijo dos Reis Quimica (I)

(151345220) Lucas Henrique de Almeida Filosofia (I)

(151749947) Lucas Henrique Lopes Presotti Letras - Licenciatura (N)

(151652797) Lucas Henrique Pelegrini Pessoa Engenharia Quimica (I)

(151677435) Lucas Henrique Steck Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151216896) Lucas Hernandes Guerreiro Administracao (N)

(151173742) Lucas Jarusavicius Sistemas de Informacao (I)

(151332107) Lucas Kazuo Ito de Araujo Estatistica (I)

(151758136) Lucas Kehiti Ueda Odontologia (I)

(151425737) Lucas Kenji Kawata Engenharia Mecanica (I)

(151421940) Lucas Kenzo Mathi Engenharia Civil (I)

(151835712) Lucas Kose Fortunato Engenharia de Producao (I)

(151206406) Lucas Leite Dias dos Santos Administracao (N)

(151658542) Lucas Lima da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151117069) Lucas Lodi Montanher Medicina (Unicamp) (I)

(151371870) Lucas Lutffalla Estevam Engenharia Quimica (I)

(151268552) Lucas Macedo da Silva Estatistica (I)

(151379584) Lucas Machado Jofre Engenharia Eletrica (I)

(151091086) Lucas Mantovani Silva Engenharia Civil (I)

(151028301) Lucas Mattos Souza Estatistica (I)

(151865746) Lucas Mendes Teixeira Ferreira Estudos Literarios (I)

(151643195) Lucas Miranda Bernardo Administracao (N)

(151433596) Lucas Molina Pinheiro Engenharia Quimica (I)

(151151904) Lucas Monfardini de Paula Administracao Publica (N)

(151589145) Lucas Morales Ferrari Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151278850) Lucas Moreira Lara Odontologia (I)

(151031738) Lucas Neves dos Santos Administracao (N)

(151193706) Lucas Nunes Dalosto Medicina (Unicamp) (I)

(151385422) Lucas Osse Mussini Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151813226) Lucas Pera Fernandes Quimica (I)

(151794992) Lucas Pereira Campos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151659507) Lucas Pincelli Engenharia de Manufatura (I)

(151502870) Lucas Pratali Dolce Engenharia Quimica (N)

(151097244) Lucas Queiroz Ferreira de Jesus Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151597904) Lucas Querino Pereira Quimica Tecnologica (N)

(151307345) Lucas Quinamo Furtado de Mendonca Musica: Licenciatura (I)

(151860505) Lucas Riguete Pereira de Lima Medicina (Unicamp) (I)

(151497501) Lucas Rodrigues Martines Educacao Fisica (N)

(151125354) Lucas Ruschioni de Oliveira Farmacia (I)

(151051969) Lucas Ryoji Kojima Medicina (Unicamp) (I)

(151515481) Lucas Ryu Tamataya Boldt Arquitetura e Urbanismo (N)

(151064143) Lucas Salgado de Santana Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151130749) Lucas Santos Nunez Estatistica (I)

(151493332) Lucas Saraceni Carvalho Engenharia de Computacao (I)

(151227777) Lucas Saviti da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151269593) Lucas Seiji Suzuki Moitinho Educacao Fisica (I)

(151620736) Lucas Serra Stahl Geografia (I)

(151744072) Lucas Silva Lopes Geografia (N)

(151303077) Lucas Silva Martinez Quimica (I)

(151255057) Lucas Silva Suniga Educacao Fisica (N)

(151582021) Lucas Sinisgalli da Silva Geografia (N)

(151380397) Lucas Soares dos Santos Ciencias Economicas (I)

(151130800) Lucas Soares Persio Medicina (Unicamp) (I)

(151276458) Lucas Soares Vilani Engenharia Mecanica (I)

(151874546) Lucas Stefani Fuzetti Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151059970) Lucas Sugano Botti Engenharia Quimica (I)

(151252362) Lucas Toshio Uenishi Medicina (Unicamp) (I)

(151863030) Lucas Vagione Camargo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151566625) Lucas Valdeci dos Santos Filosofia (I)

(151806743) Lucas Vannucchi Leme Ramalho Geografia (I)

(151822682) Lucas Vinicius Ferreira Chaves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151053637) Lucas Warwar Pereira Ciencias Economicas (I)

(151216186) Lucas Yudi Sakamoto Engenharia Agricola (I)

(151220905) Lucas Yuichi Kiwamen Administracao (N)

(151776835) Lucas Yuji Harada Engenharia Eletrica (I)

(151196071) Lucas Yukio Hosomi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151179948) Lucas Yunes Cominatto Barbosa Medicina (Unicamp) (I)

(151681582) Lucca Antonio Rodrigues Cavallaro Ciencias do Esporte (I)

(151190172) Lucca Heinze Faro Engenharia Mecanica (I)

(151018225) Lucca Pereira Altomani Engenharia Ambiental (N)

(151242224) Lucca Vicente Biasi Engenharia Mecanica (I)

(151718835) Luccas Cavalcante Rocha Quimica Tecnologica (N)

(151857468) Luciana Alves Viana Musica Popular: Voz

(151476247) Luciana Cavalcanti Alvarez Ciencias Sociais (I)

(151005478) Luciana de Oliveira Enfermagem (Unicamp) (I)

(151345251) Luciana Maira Erismann Canepa Danca (I)

(151877347) Luciana Tomy Ribeiro Ciencias Sociais (I)

(151495499) Luciane Gregorio Andretta Ciencias Sociais (N)

(151667007) Luciano Klafke Junior Engenharia Civil (I)

(151255088) Luciano Pinheiro Batista Engenharia Eletrica (I)

(151553106) Luciene Caroline Alves Geografia (N)

(151858164) Lucila Andrade Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151311416) Lucio Gabriel Oliveira Carvalho Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151584881) Ludimila Lages Ribeiro Medicina (Unicamp) (I)

(151213415) Ludmilla Antonia Gutierrez Engenharia Civil (I)

(151208822) Luigi Mantoni Engenharia Agricola (I)

(151010177) Luis Alberto Goulart Firmino Letras - Licenciatura (I)

(151481861) Luis Andre Marhci Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151671857) Luis Eduardo Sato Sistemas de Informacao (I)

(151219116) Luis Felipe Bisolo Quimica (I)

(151321691) Luis Felipe dos Santos Silva Quimica Tecnologica (N)

(151517517) Luis Felipe Ferreira Vidal Quimica (I)

(151461975) Luis Felipe Fortunato Foiadelli Geografia (I)

(151434926) Luis Felipe Machado Kawabata Odontologia (I)

(151118130) Luis Felipe Sorgini Peterlini Engenharia Civil (I)

(151768304) Luis Fernando Candido Rodrigues Odontologia (I)

(151001438) Luis Fernando da Ponte Souza Engenharia Civil (I)

(151009173) Luis Fernando de Campos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151896155) Luis Fernando Panicachi Cocovilo Filho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151197371) Luis Fernando Sasseron Agostinho Geografia (I)

(151119904) Luis Fernando Silva Martinez Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151739380) Luis Fernando Vieira Silva Engenharia de Computacao (I)

(151898205) Luis Francisco Bianchessi Educacao Fisica (N)

(151710701) Luis Guilherme Tillier Sistemas de Informacao (I)

(151673068) Luis Gustavo dos Santos Marques Administracao (N)

(151219987) Luis Gustavo Modesto de Camargo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) REMANEJADO

(151034119) Luis Henrique dos Santos Peixoto Administracao (N)

(151661061) Luis Henrique Ferreira Guicho Estatistica (I)

(151441935) Luis Philipe Ferreira Ramos Engenharia Agricola (I)

(151283566) Luis Ricardo Ferraz Sistemas de Informacao (I)

(151263854) Luisa Alves Siscari Letras - Licenciatura (N)

(151186711) Luisa Bergara de Souza Filosofia (I)

(151131568) Luisa Iscaro Benedito Estatistica (I)

(151241887) Luisa Lima Aguetoni Administracao (N)

(151263977) Luisa Loureiro Hossepian Lima Ciencias Economicas (N)

(151104168) Luisa Luzardo Starling Engenharia de Computacao (I)

(151322199) Luisa Martins Lara Engenharia Civil (I)

(151318509) Luisa Registro Fonseca Ciencias Sociais (I)

(151806989) Luise Lazaretti Froldi Fonoaudiologia (I)

(151871011) Luiz Alfredo Santarosa Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151753100) Luiz Amadeu Campedelli Moreira Rocco Engenharia de Alimentos (I)

(151295457) Luiz Carlos Torres de Gois Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151620293) Luiz Eduardo de Carvalho Engenharia Eletrica (I)

(151687443) Luiz Eduardo Palazzi de Souza Educacao Fisica (I)

(151006204) Luiz Fernando Dimarzio Fisica - Licenciatura (N)

(151247731) Luiz Fernando Vieira dos Santos Geografia (N)

(151495482) Luiz Francisco Guimaraes Gilloni Odontologia (I)

(151210478) Luiz Guilherme Mangili de Carvalho Engenharia de Computacao (I)

(151487005) Luiz Gustavo Berni Brenha de Camargo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151389998) Luiz Gustavo Furlan Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151234946) Luiz Henrique de Moraes Quinteiro Capelli Ciencias do Esporte (I)

(151800240) Luiz Henrique Goncalves Jovelli Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151130947) Luiz Henrique Ten Caten Bento Engenharia de Computacao (I)

(151140412) Luiz Matheus Ribeiro Menescal Campos Administracao (N)

(151035402) Luiz Phellipe Pozzuto Borelli Farmacia (I)

(151856854) Luiz Philipe Ferreira Rios Engenharia de Alimentos (N)

(151069162) Luiz Rodolfo Egydio de Cerqueira Cesar Medicina (Unicamp) (I)

(151436977) Luiz Rodolfo Fessel Campos Levoto Engenharia Ambiental (N)

(151145233) Luiza Blanco Rangel Torres Ciencias Economicas (I)

(151221182) Luiza Blota Ramos Estatistica (I)

(151749909) Luiza Cavallini Arouca Ciencias Sociais (I)

(151093358) Luiza de Souza Monterossi Engenharia de Producao (I)

(151692272) Luiza Ferraz Mangini Educacao Fisica (I)

(151786294) Luiza Helena Costa Menezes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151521220) Luiza Helena Halas Covre Historia (I)

(151566809) Luiza Maretti Scomparin Medicina (Unicamp) (I)

(151467980) Luiza Oliveira Pereira Ciencias Sociais (I)

(151411543) Luiza Ortigossa Azenha Engenharia de Producao (I)

(151371863) Luiza Pereira de Freitas Musica: Regencia (I)

(151830908) Luiza Rocha Tasinaffo Danca (I)

(151056773) Luiza Rossi Mora Brusco Ciencias Sociais (N)

(151450414) Luiza Soares Pereira Administracao (N)

(151332633) Luiza Vilela Trocino Engenharia Civil (I)

(151353690) Luke Zhi Wei Zheng Estatistica (I)

(151011538) Luma de Queiros Kubaski Medicina (Unicamp) (I)

(151557405) Luna Thu Tram Ly Nguyen Farmacia (I)

M

(151069889) Maggiore de Paula Willveit Ciencias do Esporte (I)

(151633798) Maiara Ariele Pedersen Pedagogia - Licenciatura (I)

(151500324) Maiara Caroline Colombera Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151030308) Maikon William Militao de Carvalho Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151241269) Mainara Prado Pereira Araujo Arquitetura e Urbanismo (N)

(151454263) Maira Carvalho Baldin Engenharia Civil (I)

(151056605) Maira Ferreira Amaral Resende Fonoaudiologia (I)

(151522629) Maira Froes Menezes Administracao (N)

(151260381) Maira Johanna Castro Hazeu Artes Cenicas (I)

(151657945) Maira Otsuka Lambert Artes Visuais (I)

(151123396) Manoel Lucas Carniel Administracao (N)

(151597584) Manoel Pereira da Silva Educacao Fisica (I)

(151024767) Manoela Godoy Aveiro Arquitetura e Urbanismo (N)

(151084923) Manuela Cristina Brega Coutinho Farmacia (I)

(151058847) Marcela Araujo de Oliveira Santana Enfermagem (Unicamp) (I)

(151578196) Marcela de Sousa Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151192369) Marcela Henriques Penteado Borges Artes Cenicas (I)

(151049825) Marcela Miracca Lage Nutricao (I)

(151026695) Marcela Precinotto da Cruz Administracao (N)

(151633118) Marcela Queiroz Spinasse Nunes Medicina (Unicamp) (I)

(151021041) Marcela Scherres Nicolau Administracao (N)

(151278638) Marcella Abboud Filosofia (I)

(151828741) Marcella Affonso Pedagogia - Licenciatura (N)

(151552288) Marcella Moncinhatto Bolzan Artes Cenicas (I)

(151402002) Marcelo Augusto Stefanini Faria Sistemas de Informacao (I)

(151785796) Marcelo Beinisis Grinbaum Engenharia Eletrica (I)

(151415712) Marcelo Cezar Lacordaire de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(151132714) Marcelo Delia Feliciano Engenharia de Alimentos (I)

(151870278) Marcelo Gomez Brito Neto Odontologia (I)

(151312419) Marcelo Joanine Corilow Musica Erudita: Contrabaixo

(151884387) Marcelo Liu Ciencias Economicas (N)

(151338358) Marcelo Miyazaki Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151807166) Marcelo Nosse Niime Matematica - Licenciatura (N)

(151512772) Marcelo Pereira Nogueira Administracao (N)

(151513591) Marcelo Pignatari Pinheiro Filho Musica Popular: Bateria

(151144117) Marcelo Santos de Oliveira Filho Engenharia Mecanica (I)

(151056629) Marcelo Seiju Guglielmetti Untem Engenharia Mecanica (I)

(151460255) Marcelo Simionato Otsuka Administracao (N)

(151581219) Marcelo Thierry Ribeiro Barba Educacao Fisica (N)

(151256562) Marcelo Venancio da Silva Geografia (N)

(151692173) Marcio Bruno Damasceno Miranda Nolasco Engenharia Eletrica (I)

(151268804) Marcio Ivan de Oliveira Coelho Filho Engenharia de Computacao (I)

(151838681) Marcio Lima Nogueira Ciencias Sociais (I)

(151433824) Marcio Rodrigues Junior Administracao (N)

(151272272) Marco Adriano Tette Schaefer Engenharia de Computacao (I)

(151019471) Marco Antonio Torres Cardoso Lopes Ciencias Sociais (I)

(151350073) Marcos Antonio Marinovic Junior Engenharia de Computacao (I)

(151490579) Marcos de Araujo Masset Lacombe Estatistica (I)

(151021881) Marcos Felipe Nunes Lino Ribeiro Engenharia de Computacao (I)

(151085407) Marcos Hideki Kavano Engenharia Mecanica (I)

(151334127) Marcos Paulo Barros E Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151480134) Marcos Santos Alfieri Engenharia de Computacao (I)

(151415835) Marcos Silva de Luca Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151459190) Marcos Soares Rodrigues Engenharia Civil (I)

(151533234) Marcos Tomazello Filho Odontologia (I)

(151609335) Marcos Vitor de Rosa Jacinto da Silva Engenharia Mecanica (I)

(151032021) Marcus Danilo Leite Rodrigues Engenharia de Computacao (I)

(151000381) Marcus Vinicius Fernandes Carvalho Fisica - Licenciatura (N)

(151432043) Maria Alice Dall Orto Rocha Engenharia Civil (I)

(151256210) Maria Alicia Pitombo Leite de Noronha Ciencias Sociais (I)

(151519056) Maria Angela Dandrea Pedagogia - Licenciatura (N)

(151020581) Maria Beatriz de Sa Dias Machado Medicina (Unicamp) (I)

(151259059) Maria Beatriz Teles de Santana Damasceno Engenharia Agricola (I)

(151286251) Maria Beatriz Theodoro Matematica - Licenciatura (N)

(151675033) Maria Carolina Cipolotti Fabiano Letras - Licenciatura (I)

(151138507) Maria Carolina Giusti Leite Engenharia de Alimentos (I)

(151132981) Maria Caroline de V Mavignier Teixeira Administracao Publica (N)

(151513416) Maria Clara dos Santos Lopes Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151128568) Maria Clara Lemos Santos Medicina (Unicamp) (I)

(151578240) Maria Clara Michelazzo Abdal Pedagogia - Licenciatura (N)

(151324997) Maria Clara Rosa Nascimento Musica: Composicao (I)

(151395843) Maria Clara Saad Menezes Nutricao (I)

(151363240) Maria Clara Tavares Vieira Engenharia de Manufatura (I)

(151432951) Maria de Padua Fernandes Odontologia (I)

(151576374) Maria Eduarda Werneck Cavalcante Odontologia (I)

(151639338) Maria Elisa de Freitas Morandi Ciencias Biologicas (I)

(151141330) Maria Eugenia Zimbres de Moura Artes Visuais (I)

(151357425) Maria Fernanda Andrade Morganti Silva Engenharia Mecanica (I)

(151077563) Maria Fernanda Chaim Correia Medicina (Unicamp) (I)

(151665629) Maria Fernanda de Oliveira Nutricao (I)

(151257237) Maria Fernanda Dutra Esteves Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151465694) Maria Fernanda Petrini dos Reis Pedagogia - Licenciatura (I)

(151264031) Maria Gabriela Magalhaes Veloso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151050508) Maria Gabriela Penna de Gouvea Arquitetura e Urbanismo (N)

(151476476) Maria Gabriella da Costa Loterio Fonoaudiologia (I)

(151613253) Maria Giulia Barbosa Marchesi Geografia (I)

(151125194) Maria Isabela Prieto Rocha Ferreira Linguistica (I)

(151581363) Maria Julia Assis Vicentin Odontologia (I)

(151410656) Maria Julia Valentini Francisco Odontologia (I)

(151299909) Maria Laleska Ramos Ferreira Ciencias Sociais (N)

(151384887) Maria Laura Alves de Melo Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151707275) Maria Laura Motta Marchesini Engenharia de Manufatura (I)

(151309693) Maria Luiza de Freitas Administracao Publica (N)

(151356859) Maria Luiza Pereira Neviani Engenharia Ambiental (N)

(151027346) Maria Manuela Vidigal Pacheco E Silva Engenharia de Producao (I)

(151061625) Maria Paula de Oliveira Mamede Ciencias Sociais (N)

(151140344) Maria Paula Sarri Administracao (N)

(151084756) Maria Rita Barcelos Correa do Nascimento Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151211594) Maria Rita Nobre Andrioti Nutricao (I)

(151772710) Maria Stephanie K.tavares de Sousa Barbosa Matematica - Licenciatura (N)

(151019525) Maria Teresa Alves Reis Letras - Licenciatura (I)

(151066699) Maria Teresa Pereira Pinto de Sampaio Artes Visuais (I)

(151197906) Maria Victoria Figueiredo Rebolho Educacao Fisica (N)

(151613680) Maria Vitoria Bello Avolio Odontologia (I)

(151375124) Mariana Alamino Camolesi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151813561) Mariana Alves Barea Quimica Tecnologica (N)

(151193164) Mariana Alves Cabral Geografia (I)

(151747514) Mariana Alves Monteiro Quimica (I)

(151027407) Mariana Barros de Menezes Arquitetura e Urbanismo (N)

(151055756) Mariana Borges Pereira Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151141118) Mariana Caires Boni Pedagogia - Licenciatura (I)

(151508533) Mariana Camargo Silva Mancini Nutricao (I)

(151578431) Mariana Capatto Castelli Nutricao (I)

(151021829) Mariana Carvalho Delfino Engenharia de Producao (I)

(151129455) Mariana Cirino Ciencias Biologicas (I)

(151452885) Mariana Claudino Pin Engenharia Mecanica (I)

(151563848) Mariana Damiao Vallim Estatistica (I)

(151067166) Mariana de Britto Abrahao Ciencias Biologicas (I)

(151061076) Mariana de Camargo Dias Vieira Engenharia de Producao (I)

(151159779) Mariana de Souza Campos Pedagogia - Licenciatura (I)

(151531863) Mariana Domingues Montico Educacao Fisica (I)

(151568904) Mariana Garbuio Castello Branco Medicina (Unicamp) (I)

(151196514) Mariana Godoy Martins Letras - Licenciatura (I)

(151551391) Mariana Lopes de Godoy Felicio Odontologia (I)

(151194419) Mariana Martins da Silva Quimica (I)

(151156190) Mariana Martins Reis Andrade Quimica (I)

(151383341) Mariana Mendes da Silva Fonoaudiologia (I)

(151208945) Mariana Moura de Deus Barros Administracao (N)

(151266716) Mariana Pereira Leite Nakamura Medicina (Unicamp) (I)

(151285456) Mariana Pinezi Letras - Licenciatura (N)

(151001568) Mariana Rocha Shishito Artes Cenicas (I)

(151361381) Mariana Rodrigues de Oliveira Amorim Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151694889) Mariana Rosolen Ciol Quimica (I)

(151331159) Mariana Shibata Administracao (N)

(151019501) Mariana Teixeira Bisca Engenharia de Computacao (I)

(151399968) Mariana Vanucchi Saraiva Comunicacao Social-Midialogia (I) REMANEJADO

(151539850) Mariane Geraldini Engenharia Agricola (I)

(151448202) Marielle Bertini Prouvot Engenharia de Alimentos (N)

(151828543) Marilia Carina Baltazar Pereira Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151089850) Marilia de Castro Felipe Musica Popular: Piano

(151028318) Marilia Marques Nunes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151162199) Marina Arabi Simberg Ciencias Sociais (N)

(151280130) Marina Augusto Risso de Castro Administracao (N)

(151327798) Marina Bachion Mastrelli Engenharia Quimica (I)

(151199896) Marina Balsamao Percebao Sistemas de Informacao (I)

(151570475) Marina Batista Engenharia Quimica (N)

(151041708) Marina Betetto Drezza Geografia (I)

(151075147) Marina Borges Tersi Odontologia (I)

(151588661) Marina Branco de Almeida Engenharia de Producao (I)

(151185374) Marina Capelari Piovesana Estatistica (I)

(151802581) Marina Citrangulo Odontologia (I)

(151282785) Marina de Castro Russo Linguistica (I)

(151452083) Marina de Freitas Fortes Letras - Licenciatura (I)

(151827632) Marina dos Santos Pereira Pedagogia - Licenciatura (N)

(151620279) Marina Duarte dos Santos Mattos Estatistica (I)

(151264314) Marina Geraldini de Almeida Pedagogia - Licenciatura (I)

(151397078) Marina Hermenegildo Hilkner Engenharia de Alimentos (I)

(151585440) Marina Kodato Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151220646) Marina Meyer Aguirre de Andrade Pedagogia - Licenciatura (N)

(151453833) Marina Midori Kanashiro Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151255033) Marina Miyuki Yamamoto Mota Medicina (Unicamp) (I)

(151246394) Marina Morais Tofili Engenharia Quimica (N)

(151167347) Marina Regatieri Munhoz Engenharia de Manufatura (I)

(151275769) Marina Reis de Freitas Musica: Licenciatura (I)

(151231695) Mario Augusto Bernardino Burato Ciencias do Esporte (I)

(151473415) Mario Francisco Baylao Musica Erudita: Piano

(151623735) Mario Junqueira da Costa Marques Engenharia Quimica (N)

(151717856) Mario Orlando Grassi Junior Engenharia Mecanica (I)

(151624950) Maristella Cruz de Moraes Geografia (N)

(151802901) Mariza Batista de Souza Ciencias do Esporte (I)

(151443030) Marlon Fernando Neile Dias Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151421193) Martin Georges Lartigue Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151590699) Martin Horikawa Kitasato Engenharia de Producao (I)

(151189642) Mateus Almeida Barbosa Engenharia Mecanica (I)

(151735487) Mateus Antonio Chinelatto Engenharia Eletrica (I)

(151083104) Mateus Caldeira Migliorini Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151779834) Mateus de Barros Juliao Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151415927) Mateus de Paula Ribeiro Engenharia Quimica (I)

(151574811) Mateus Fernandes Achcar Engenharia de Alimentos (N)

(151720498) Mateus Henrique de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(151099721) Mateus Henrique de Souza Administracao Publica (N)

(151718408) Mateus Kley de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(151639512) Mateus Marques Pinto de Souza Musica Popular: Saxofone

(151459299) Mateus Paulo de Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(151157131) Mateus Pereira do Carmo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151725493) Mateus Ribeiro dos Santos Engenharia Eletrica (I)

(151404633) Mateus Shiguetochi Kimura Engenharia de Computacao (I)

(151426327) Mateus Souza Leite da Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151473170) Mateus Szente Fonseca Letras - Licenciatura (I)

(151182689) Mateus Tofoli Correa Fisica - Licenciatura (N)

(151784779) Mateus Vall Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151331180) Mateus Vieira de Siqueira Quimica (I)

(151757089) Mateus Yan Romeu Silva Engenharia Eletrica (N)

(151067197) Matheos Cunha Cyrino Engenharia Quimica (I)

(151110228) Matheus Antonio Educacao Fisica (N)

(151551827) Matheus Antonio Filiol Belin Nutricao (I)

(151277031) Matheus Araujo Jorge Engenharia de Computacao (I)

(151174899) Matheus Avila Amaral de Souza Ciencias Economicas (N)

(151190691) Matheus Beloni Souza Engenharia de Manufatura (I)

(151371122) Matheus Bombach Maringoli Dias Ciencias do Esporte (I)

(151660518) Matheus Campanini Mughrabi Engenharia Mecanica (I)

(151162700) Matheus Cortez Betioli Engenharia de Alimentos (I)

(151717122) Matheus da Silva Dattilo Quimica Tecnologica (N)

(151625441) Matheus da Silva Nascimento Engenharia Ambiental (N)

(151136877) Matheus de Carvalho Meloni Administracao (N)

(151524243) Matheus de Freitas Fonseca Engenharia de Producao (I)

(151461524) Matheus de Matos Ferreira Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151765206) Matheus de Oliveira Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151731126) Matheus Dinis de Menezes Gomes Administracao (N)

(151154958) Matheus dos Santos Dionisio Artes Cenicas (I)

(151085148) Matheus Dutra Martins Ciencias Economicas (I)

(151658221) Matheus Eduardo dos Santos Engenharia Quimica (I)

(151764159) Matheus Evers Rodrigues Fernandes Sistemas de Informacao (I)

(151631631) Matheus Felipe Xavier Bueno Letras - Licenciatura (N)

(151399364) Matheus Fernandes dos Santos Quimica (I)

(151048099) Matheus Fernando Custodio de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151565813) Matheus Ferrari Santos Educacao Fisica (N)

(151541185) Matheus Goncalves Flores Administracao Publica (N)

(151305530) Matheus Henrique Donatti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151038500) Matheus Henrique Pace Mota Guedes do Prado Administracao (N)

(151653653) Matheus Henrique Pires Gomes Engenharia Mecanica (I)

(151260275) Matheus Henrique Souza Goncalves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151415613) Matheus Hrabowec Zambianco Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151057011) Matheus Kaue Gomes Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151302036) Matheus Khouri Alves da Cunha Engenharia Eletrica (I) REMANEJADO

(151248451) Matheus Koiti Ito Quimica (I)

(151438171) Matheus Lemes Tassara Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151079392) Matheus Leone Borges Engenharia Mecanica (I)

(151777425) Matheus Lopes Izidoro Ciencias Sociais (N)

(151165846) Matheus Lujan Pereira Farmacia (I)

(151471990) Matheus Macedo Pereira Lima Engenharia Eletrica (N)

(151800578) Matheus Magalhaes da Silva Administracao Publica (N)

(151171975) Matheus Mantovani dos Santos Quimica (I)

(151333896) Matheus Martins do Rego Ciencia da Computacao (N) REMANEJADO

(151269340) Matheus Martins Socorro Engenharia Quimica (N)

(151624783) Matheus Mascarin Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151833389) Matheus Matsukura Targino de Araujo Engenharia de Manufatura (I)

(151361527) Matheus Noronha Alberti Medicina (Unicamp) (I)

(151373234) Matheus Reis Pinto de Andrade Engenharia de Alimentos (N)

(151014933) Matheus Roberto Migliato Administracao (N)

(151438126) Matheus Santos Borba de Araujo Musica: Licenciatura (I)

(151141125) Matheus Spaziani Gomes da Costa Ciencias do Esporte (I)

(151090465) Matheus Stefano Fernandes de Carvalho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151623315) Matheus Teixeira Corraleiro Felix Engenharia de Computacao (I)

(151206246) Matheus Tolentino da Silva Fisica - Licenciatura (N)

(151297033) Matheus Torres Guinezi Engenharia Mecanica (I)

(151645238) Matheus Valadao Lopes Ciencias Economicas (I)

(151620002) Matheus Victor de Almeida Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151229247) Matheus Villas Boas Alves Ciencias Economicas (I)

(151362667) Mathias Epstein Later Engenharia Eletrica (I)

(151178419) Matteo Van Opstal Martins da Costa Engenharia de Computacao (I)

(151402019) Mauricio Antunes Maciel Administracao (N)

(151794046) Mauricio Bovolenta Ferne Administracao (N)

(151644778) Mauricio Hiroshi Shiguihara Engenharia Eletrica (N)

(151809421) Mauricio Truylio Friedemann Engenharia Quimica (I)

(151143411) Mauro Cazzaniga Musica Erudita: Cravo

(151309143) Mauro Felicio Miyazaki Dianni Educacao Fisica (N)

(151355757) Mauro Victor Barboza Engenharia Mecanica (I)

(151083838) Max Velloso de Carvalho Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151248413) Maximiliano Panato Ciencia da Computacao (N)

(151393007) Maya de Carvalho Tagliavia Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151629276) Mayara Cristina de Souza Mello Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151621296) Mayara de Oliveira Peres Pedagogia - Licenciatura (N)

(151614379) Mayara Lima dos Santos Administracao Publica (N)

(151700878) Mayara Manera Educacao Fisica (I)

(151546067) Mayara Rosa Massicano Pedagogia - Licenciatura (I)

(151648602) Mayara Souza Santa Fe Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151842493) Mayara Tiago Pires Administracao (N)

(151784595) Mayara Xavier Gonzalez Rachid Ciencias Sociais (I)

(151559456) Mayra da Silva Luna Engenharia Eletrica (I)

(151773973) Mayra Ferreira da Silva Ciencias Biologicas (I)

(151296269) Maysa Torres dos Santos Ciencias Sociais (I)

(151088574) Melina Rodrigues Artes Cenicas (I)

(151231947) Melissa Real Bispo Lanaro Administracao (N)

(151254085) Melissa Sena da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151825698) Mellanie Grilo Alberto Artes Cenicas (I)

(151612151) Mellory Ferraz Carrero Estudos Literarios (I)

(151339283) Micaeli Maciel Goncalves Estatistica (I)

(151098902) Michael Henrique Manoel Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151129257) Michel Rodrigues Mota Matematica - Licenciatura (N)

(151302517) Michele de Abreu Monteiro Quimica Tecnologica (N)

(151147802) Michelle Andressa Rodrigues Guerra Farmacia (I)

(151223034) Michelle Mayumi Oshiro Ciencias Biologicas (I)

(151178716) Miguel Angel Marfurt Alarcon Engenharia de Computacao (I)

(151224372) Miguel Gomes Bastos Ciencias Economicas (I)

(151361718) Mikie Elenaz Ashimine Noorani Administracao (N)

(151813608) Milena Amicci Kiqumoto Fonoaudiologia (I)

(151142548) Milena Camargo Correa Educacao Fisica (I)

(151697024) Millene da Cruz Ferreira Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151197616) Milton Bueno de Arruda Junior Engenharia Quimica (N)

(151457569) Milton Gioia Neto Engenharia Mecanica (I)

(151857222) Miquelli Rigo Fontana Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151149624) Missael Akyra Morro Kawano Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151111108) Mona Vicente Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151713854) Monica Garcia Venancio da Silva Odontologia (I)

(151557146) Monica Okamoto Albrecht Quimica Tecnologica (N)

(151388568) Monique Furlan Ciencias Biologicas (I)

(151667809) Monique Possari Minari Medicina (Unicamp) (I)

(151882831) Monize Burck Nutricao (I)

(151573795) Monizze Missio de Faria Medicina (Unicamp) (I)

(151379201) Murillo Soares de Godoy Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151141361) Murillo Souza dos Santos Pereira Neto Engenharia Mecanica (I)

(151819446) Murilo Araujo de Souza Fisica - Licenciatura (N)

(151614492) Murilo Borri Melo Engenharia de Alimentos (I)

(151151140) Murilo Fratta Cassiani Engenharia Eletrica (N)

(151391230) Murilo Jubertoni Tin Sistemas de Informacao (I)

(151649964) Murilo Marques Balbino Leite Administracao (N)

(151112866) Murilo Ramos Alexandre Serrano Guimaraes Ciencias Sociais (N)

(151006990) Mynara Melo Borges Musica Popular: Voz

N

(151518510) Naara Gabriela Monteiro Odontologia (I)

(151134819) Nadine de Godoy Torso Farmacia (I)

(151251994) Nahara Calcidoni Pacheco Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151177034) Naike Barao Ciencias Economicas (N)

(151168876) Najla Simao Kfouri Crouchan Nutricao (I)

(151756918) Naomi Torigoe Engenharia Ambiental (N)

(151175656) Natali Anne Gabriel do Amaral Enfermagem (Unicamp) (I)

(151369538) Natalia Alves de Oliveira Fonoaudiologia (I)

(151151263) Natalia Araujo Beserra Danca (I)

(151231107) Natalia Cristina Sabio Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151221687) Natalia de Freitas Ultremari Odontologia (I)

(151711582) Natalia de Macedo Ribeiro Odontologia (I)

(151295402) Natalia dos Santos Ribeiro Engenharia Eletrica (N) REMANEJADO

(151731799) Natalia dos Santos Sanches Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151653776) Natalia Dutra dos Reis Farmacia (I)

(151576114) Natalia Gabriele Camparotto Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151072087) Natalia Gaspar Biscaro Danca (I)

(151296474) Natalia Heloisa Coluci Ciencias do Esporte (I)

(151007733) Natalia Heloiza Beli Bianchi Fonoaudiologia (I)

(151649414) Natalia Isabela Mattos Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151758433) Natalia Lima de Sousa Geologia (I)

(151375346) Natalia Maria Faganelo de Lima Medina Nutricao (I)

(151627485) Natalia Matos de Oliveira Administracao Publica (N)

(151063515) Natalia Moncks Borges Artes Visuais (I)

(151417329) Natalia Santos da Cruz Matematica - Licenciatura (N)

(151396310) Natalia Schettino Silva Engenharia de Manufatura (I)

(151125606) Natalia Silva Nutricao (I)

(151569730) Natalia Tenca Trindade Silva Ciencias Sociais (I)

(151820495) Natalia Vilela Tiene Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151235727) Natalia Yuri Kassai Tasaka Administracao Publica (N)

(151202527) Natalie Stein Costa Dias Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151468587) Nataly Kaitlin Silva de Camargo Ciencias Economicas (I)

(151016847) Natan Rodrigues de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151646378) Natascha Kokay Nepomuceno Nutricao (I)

(151737926) Natasha Caroline Cardoso de Moraes Sanches Enfermagem (Unicamp) (I)

(151300085) Natassha Yukari Futemma Ciencias Biologicas (I)

(151421650) Nathalia Castilho de Almeida Linguistica (I)

(151144001) Nathalia Harumi Kuromiya Engenharia de Computacao (I)

(151046185) Nathalia Mayume Fukase Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151313610) Nathalia Michelin Roman Geografia (I)

(151279877) Nathalia Moreli Jacob de Oliveira Engenharia Ambiental (N)

(151647814) Nathalia Satie Gomazako Farmacia (I)

(151474302) Nathalie Cardim Medicina (Unicamp) (I)

(151400051) Nathalya Lomonaco Macchia Ciencias Sociais (N)

(151442570) Nathan Aurelio Gonzalez Merguizo Engenharia de Manufatura (I)

(151395720) Nayane Lossardo Bucalon Matematica - Licenciatura (N)

(151625618) Nayara Andrade Araujo Letras - Licenciatura (I)

(151559357) Nayara Cristina Rosa Sistemas de Informacao (I)

(151182719) Nayara de Oliveira da Silva Arquitetura e Urbanismo (N)

(151620187) Nayara Fernanda Martins Rodrigues Matematica - Licenciatura (N)

(151499729) Nicholas Bonassi Totti Kaminitz Engenharia Eletrica (I)

(151864439) Nicholas Chuahy de Camargo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151071619) Nicholas Torres Okita Engenharia de Computacao (I)

(151309358) Nickolas Augusto Lisboa Silva Musica Popular: Contrabaixo

(151162151) Nicolas Furlan Lunghi Engenharia Ambiental (N)

(151435721) Nicolas Goncalves Borrego Engenharia Agricola (I)

(151139630) Nicolas Guimaraes Tondati Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151543860) Nicolas Lee Guidotti Engenharia de Computacao (I)

(151171876) Nicolas Senger Ciencias do Esporte (I)

(151611929) Nicole de Oliveira Garcia Pedagogia - Licenciatura (N)

(151119966) Nicole do Nascimento Simoes Letras - Licenciatura (N)

(151134246) Nicole Gomes Zanin Quimica (I)

(151424864) Nicole Mendes Flores Engenharia Mecanica (I)

(151132448) Nicole Miele Xavier Engenharia Ambiental (N)

(151256555) Nicole Mourad Pereira Ciencias Economicas (N)

(151184937) Nicolie Albuquerque da Costa Ciencias Sociais (I)

(151422516) Nikolas Diniz Bachmann Engenharia Civil (I)

(151683892) Nilmar Ignacio Gomes Junior Administracao Publica (N)

(151240532) Nina Giovana Tassi dos Santos Educacao Fisica (I)

(151144568) Noemia Aparecida Bueno Garcia Engenharia Ambiental (N)

(151479130) Nuri Eftekhari Engenharia de Producao (I)

(151426594) Nuria Rodrigues de Brito Ciencias Sociais (N)

(151127015) Nurya Emy Kurosaki Odontologia (I)

(151392769) Nykson Souza Krenkin da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

O

(151626017) Oliver Clerici Laviaguerre Ciencias Sociais (I)

(151027230) Olivia Jun Ikeda Miura Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151007931) Osvaldo Correia Junior Engenharia de Computacao (I)

(151715867) Otavio Luiz Canton Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151152464) Otavio Mio Rodrigues da Silva Engenharia Civil (I)

(151252614) Otavio Moaki Yabiku Quimica (I)

(151817662) Otavio Passarelli Praca Sistemas de Informacao (I)

(151342894) Otavio Zilioli Catelano Ciencias Sociais (I)

P

(151464165) Pablo Andres Fernandez Uhart Nutricao (I)

(151122102) Pablo Contijo Musica: Composicao (I)

(151839196) Pablo Gustavo Barbosa de Oliveira Letras - Licenciatura (N)

(151611868) Pablo Henrique Brito da Rosa Engenharia Mecanica (I)

(151110112) Paloma Brito Souza Estatistica (I)

(151335922) Paloma Menezes de Andrade Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151178006) Paloma Menezes Lima Ciencias Economicas (I)

(151102872) Pamela Alexa Sachetto Engenharia Quimica (N)

(151628105) Paola Harduim Alves de Mello Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151796547) Paolla Pierin Bensuaski Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151690993) Patricia Cruz Gaia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151074120) Patricia de Oliveira Quimica Tecnologica (N)

(151460637) Patricia Hebling Administracao (N)

(151496157) Patricia Mercier Marcheto Administracao Publica (N)

(151632030) Patricia Ramos Abi Saber Carlotti Zarpelon Medicina (Unicamp) (I)

(151089805) Patricia Santana de Sousa Engenharia Eletrica (I)

(151572853) Patricia Yumi Shinkawa Engenharia Ambiental (N)

(151153979) Patrick de Carvalho Tavares Rezende Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151757935) Patrick Gobbo Scarpa Estatistica (I)

(151639055) Paul Robert Alampi Administracao (N)

(151789545) Paula Barros Pimentel Malavazi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151096722) Paula Buffon Engenharia Mecanica (I)

(151837619) Paula Cabrini Gracio Engenharia de Alimentos (I)

(151176284) Paula Carolina Salas de Medeiros Ciencias Sociais (I)

(151864910) Paula Favoretti Vital do Prado Fisica - Licenciatura (N)

(151124030) Paula Marinho Zago Matematica - Licenciatura (N)

(151019860) Paula Monteiro Siqueira Pedagogia - Licenciatura (N)

(151454089) Paula Nocito Rebello Medicina (Unicamp) (I)

(151247021) Paula Pacheco Rocha Nutricao (I)

(151465823) Paula Sofia Bonadio da Silva Administracao (N)

(151267580) Paula Yihua Ron Engenharia Civil (I)

(151237419) Paula Zaninello Miyamura Artes Visuais (I)

(151184470) Paulo Akira Tukada Ciencias Economicas (N)

(151480165) Paulo Cesar do Carmo Matematica - Licenciatura (N)

(151820075) Paulo Cesar Vasco de Souza Engenharia Eletrica (I)

(151844345) Paulo de Lima Quimica Tecnologica (N)

(151791689) Paulo Eduardo Rodrigues de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151146564) Paulo Gabriel Leandro Belarmino Cristovao Arquitetura e Urbanismo (N)

(151606749) Paulo Goncalves Pancheri Administracao (N)

(151057356) Paulo Grego Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151503064) Paulo Henrique Campiteli de Azevedo Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151420749) Paulo Henrique Campos Gal Ciencias Sociais (N)

(151220493) Paulo Henrique de Lima Ciencias Economicas (I)

(151656645) Paulo Henrique Horita Paolini Ciencia da Computacao (N)

(151475343) Paulo Henrique Marques Araujo Ciencias do Esporte (I)

(151891112) Paulo Henrique Momesso Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151528597) Paulo Henrique Omena de Freitas Engenharia Civil (I)

(151288356) Paulo Henrique Tetsuo Takano Engenharia Mecanica (I)

(151648992) Paulo Naoto Taniguti Ciencias do Esporte (I)

(151513096) Paulo Otavio Sammarco Oliveira Engenharia de Alimentos (N)

(151809124) Paulo Rogerio Urbano Fisica - Licenciatura (N)

(151488473) Paulo Sergio Piva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151300412) Paulo Victor Curi Douteiro Engenharia Mecanica (I)

(151651701) Paulo Vinicius Mendez Ananias Letras - Licenciatura (N)

(151749367) Paulo Vitor Anselmi dos Santos Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151724520) Paulo Vitor Bognoli Mattosinho Pedagogia - Licenciatura (N)

(151702577) Paulo Vitor Cotegipe Pedagogia - Licenciatura (N)

(151181266) Pedro Aleixo Trombetta Ciencias Economicas (N)

(151230241) Pedro Alexandre Martins Louvison Engenharia Quimica (N)

(151554369) Pedro Amado Alves Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151665438) Pedro Amaral de Chico Engenharia Quimica (I)

(151126975) Pedro Anderson Coutinho Damico Ciencias Sociais (N)

(151135256) Pedro Balan Engenharia de Computacao (I)

(151007351) Pedro Barsalini Musica Popular: Voz

(151331210) Pedro Bianchin Paolillo Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151622633) Pedro Caetano de Almeida Camargo Geografia (N)

(151666820) Pedro Capeli Navas Engenharia de Manufatura (I) REMANEJADO

(151220530) Pedro Curcio de Paschoal Engenharia de Producao (I)

(151691682) Pedro Dall Aglio Hattnher Estatistica (I)

(151338419) Pedro de Albuquerque Shinzato Ciencias Economicas (N)

(151477806) Pedro de Alcantara Senra de Oliveira Neto Musica: Licenciatura (I)

(151425690) Pedro de Paula Calegari Administracao Publica (N)

(151553649) Pedro de Paula Giroto Ciencias Sociais (N)

(151463902) Pedro Demarqui Ramos Medicina (Unicamp) (I)

(151710015) Pedro Eduardo Foelker Pires Estatistica (I)

(151622541) Pedro Espindola de Andrade Educacao Fisica (N)

(151491190) Pedro Felipe Batista Silva Engenharia Mecanica (I)

(151543549) Pedro Ferracuti Pierotti Ferreira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151513171) Pedro Francisco A. Batista Placido E Silva Educacao Fisica (N)

(151345855) Pedro Freitas Matias dos Santos Estatistica (I)

(151567772) Pedro Gabriel Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151644792) Pedro Goncalves Esquezaro Quimica (I)

(151653912) Pedro Gouveia Calil Engenharia Mecanica (I)

(151295723) Pedro Henrique Albertin Odontologia (I)

(151208617) Pedro Henrique Batista Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151686624) Pedro Henrique Cannavan Fogetti Engenharia Eletrica (I)

(151195238) Pedro Henrique Cavalcanti Fernandes Engenharia Civil (I)

(151265560) Pedro Henrique de Sena Bezerra Engenharia Eletrica (N)

(151219789) Pedro Henrique de Souza Pozelli Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151765664) Pedro Henrique Feraudo Administracao (N)

(151046864) Pedro Henrique Franchi Tanibata Engenharia Quimica (I)

(151392493) Pedro Henrique Gotardelo Armani Engenharia Agricola (I)

(151624776) Pedro Henrique Mansueto Pereira Estatistica (I)

(151034621) Pedro Henrique Pinheiro Linhares Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151111603) Pedro Henrique Portugal Torres Medicina (Unicamp) (I)

(151019297) Pedro Henrique Salvucci Lizardo Filosofia (I)

(151214500) Pedro Henrique Yuji Sugai Engenharia Ambiental (N)

(151320551) Pedro Henrique Zuchini Engenharia Quimica (N)

(151059246) Pedro Hideaki Uiechi Chinen Ciencia da Computacao (N)

(151510431) Pedro Ivo Prado da Costa Historia (I)

(151485467) Pedro Jose Ferreira Nunes Engenharia de Computacao (I)

(151073660) Pedro Kuser Falcao Engenharia Mecanica (I)

(151055060) Pedro Leonardo de Oliveira Bertoni Engenharia Ambiental (N)

(151116011) Pedro Lima Pilon Engenharia Agricola (I)

(151716983) Pedro Luiz Domingues Magro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151693145) Pedro Luiz dos Santos Cristovao Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151229414) Pedro Luiz Paulucci Carnieto Engenharia Eletrica (N)

(151576466) Pedro Magnoler Sabioni Educacao Fisica (I)

(151238795) Pedro Manoel Barreto de Abreu Farmacia (I)

(151574750) Pedro Mansour Toobia Franco Engenharia Mecanica (I)

(151865647) Pedro Marcel Dourado Varjao Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151880347) Pedro Martins de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151756086) Pedro Miguel de Oliveira Bariani Ciencia da Computacao (N)

(151159670) Pedro Morato de Carvalho Matematica - Licenciatura (N)

(151843595) Pedro Nakano Rodrigues Engenharia de Producao (I)

(151321875) Pedro Octavio Cardoso Fiamengue Quimica Tecnologica (N)

(151002790) Pedro Otavio Marques Schichi Engenharia Quimica (I)

(151743000) Pedro Paulo Saraiva Moraes Abreu Ciencias Sociais (I)

(151287544) Pedro Paulo Valadares Brum Engenharia Quimica (N)

(151139029) Pedro Ramalheira Cardoso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151035334) Pedro Ribeiro de Jesus Almeida Engenharia Mecanica (I)

(151556037) Pedro Rinaldi Alves Cruz Nutricao (I)

(151285395) Pedro Roberto Oliveira Dias da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151073400) Pedro Stramantinoli Pires Cagliume Gomes Engenharia de Computacao (I)

(151548599) Pedro Teixeira Yago Filosofia (I)

(151810852) Pedro Ternes Frassetto Linguistica (I)

(151631730) Pedro Varoto Ciencias Economicas (I)

(151069032) Pedro Victor Capossoli Miguel Ciencias Economicas (I)

(151599375) Pedro Vitor Carnielo Administracao (N)

(151116455) Pedro Vitor Pereira Lima Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151674979) Persio Moraes da Silva Ciencias Biologicas (I)

(151125347) Petra Margot Pedraza Engenharia Mecanica (I) REMANEJADO

(151285326) Pietra Montovani Oliveira Ciencias Economicas (I)

(151729303) Pietro Duduch Engenharia de Computacao (I)

(151394666) Priscila Akemi Nakahara Enfermagem (Unicamp) (I)

(151805399) Priscila Evelin Mendes de Souza Ciencias do Esporte (I)

(151454522) Priscila Hana Santos Takano Enfermagem (Unicamp) (I)

(151320667) Priscila Tami Miyagusuko Enfermagem (Unicamp) (I)

(151284118) Priscilla Ester Rodrigues da Justa Estudos Literarios (I)

Q

(151813219) Quezia Zinete Silva Gurgel Ciencias Sociais (I)

R

(151177317) Rachel Dare Lima dos Santos Administracao (N)

(151015493) Rafael Alcides Vicente Quimica (I)

(151828703) Rafael Alves Cursino Filosofia (I)

(151578578) Rafael Andreolli Prochnow Ciencias do Esporte (I)

(151324140) Rafael Antonio Ricardi Branco Estatistica (I)

(151702652) Rafael Augusto Barbaroto de Araujo Sistemas de Informacao (I)

(151877750) Rafael Barbosa Francisco Fisica - Licenciatura (N)

(151684871) Rafael Cerdeira Costa Cristini Ciencias Biologicas (I)

(151268477) Rafael Cirilo da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151022532) Rafael Clemente de Resende Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151897479) Rafael Contiero San Martini Matematica - Licenciatura (N)

(151270641) Rafael Costa Paganoni Fisica - Licenciatura (N)

(151721347) Rafael D Avila Gama Engenharia Eletrica (N)

(151298661) Rafael da Silva Tomasella Engenharia de Computacao (I)

(151009081) Rafael de Moraes Altafini Quimica (I)

(151446855) Rafael de Paolis Bonafe Medicina (Unicamp) (I)

(151367501) Rafael de Paula Silva Ciencias Sociais (I)

(151298821) Rafael de Sousa Engenharia Eletrica (I)

(151210454) Rafael do Prado Silva Ciencias Economicas (I)

(151008569) Rafael Domingos Nascimento Molina O Engenharia Civil (I)

(151487333) Rafael dos Anjos Souza Odontologia (I)

(151299961) Rafael dos Reis Okuta Engenharia Civil (I)

(151395072) Rafael Eiki Matheus Imamura Ciencia da Computacao (N)

(151207034) Rafael Franca Pinto Marotti Artes Cenicas (I)

(151818429) Rafael Kenzo Ishimoto Arquitetura e Urbanismo (N)

(151846075) Rafael Lobo de Sousa Engenharia de Manufatura (I)

(151341662) Rafael Machado Vampre Ciencias Biologicas (I)

(151608523) Rafael Martins de Carvalho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151743833) Rafael Mazzoli Camargo Sistemas de Informacao (I)

(151429869) Rafael Moreti Arantes Vieira Geologia (I)

(151215794) Rafael Nishida Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151568072) Rafael Olivier Cardoso Administracao (N)

(151870162) Rafael Parolin Bonini Musica Popular: Contrabaixo

(151472092) Rafael Pastre Engenharia Agricola (I)

(151036948) Rafael Pereira de Freitas Engenharia Eletrica (I)

(151242347) Rafael Pontes Moedim Engenharia Mecanica (I)

(151881302) Rafael Porto Sellis Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151142395) Rafael Prudente Comparini Engenharia Quimica (N)

(151273596) Rafael Resende Maldonado Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151091178) Rafael Ribeiro Tostes Ciencias Economicas (I)

(151710893) Rafael Roda Engenharia Agricola (I)

(151594721) Rafael Salomao Domingos Engenharia de Manufatura (I)

(151463339) Rafael Santos Flauzino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151304476) Rafael Seiji Okamoto Fisica - Licenciatura (N)

(151644990) Rafael Shinji Ono Engenharia Agricola (I)

(151527945) Rafael Tavares Carvalho Barros Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151209603) Rafael Vergilio Ciencias Biologicas (I)

(151124382) Rafael Veroneze Engenharia Mecanica (I)

(151646491) Rafael Victor de Oliveira Fernandes Medicina (Unicamp) (I)

(151826820) Rafael Xavier Dela Corte Estatistica (I)

(151729709) Rafael Yukio Silva Ueda Administracao (N)

(151539294) Rafael Zampieri Krambek Ciencias Sociais (I)

(151519131) Rafaela Almeida Florenzano Letras - Licenciatura (N)

(151386869) Rafaela de Oliveira Mine Geografia (N)

(151316848) Rafaela de Souza Marins Musica Erudita: Flauta

(151780081) Rafaela do Amarante Carneiro Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151422974) Rafaela Ferreira Xavier Administracao Publica (N)

(151054470) Rafaela Gomes de Senna Odontologia (I)

(151000053) Rafaela Louise de Moraes Medicina (Unicamp) (I)

(151138583) Rafaela Marcucci Oliveira Ciencias Economicas (I)

(151742779) Rafaela Martins de Souza Geografia (N)

(151734095) Rafaela Rogel Dias Enfermagem (Unicamp) (I)

(151044691) Rafaella Calusne Ferreira Ciencias Sociais (I)

(151387022) Rafaella Fernandes Carnevale Farmacia (I)

(151019174) Rafaella Gobbo Reis da Silva Letras - Licenciatura (N)

(151673426) Raffael Garzaro Engenharia Eletrica (I)

(151543051) Raian Goncalves Westin Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151307222) Raimunda Fabiana da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151342160) Raissa de Oliveira Santana Passos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151900032) Raissa Diniz de Souza Ciencias Biologicas (I)

(151196224) Raissa Hallack Dreicon Medicina (Unicamp) (I)

(151553090) Ramon Amancio Silva Costa Engenharia de Alimentos (N)

(151680398) Ramon Miranda Matos Barrio Engenharia Mecanica (I)

(151088758) Ramon Nascimento Mundin Musica: Licenciatura (I)

(151195603) Ramon Ravani Del Piero Engenharia Eletrica (I)

(151522728) Ramon Santos Ribeiro Ciencias do Esporte (I)

(151407267) Ranieri Uhlmann Castelar Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151772741) Raoni Hofmann Rosa Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151464172) Raphael Felipe Silva Lopes Farmacia (I)

(151366539) Raphael Furrier Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151198466) Raphael Henrique Gaeta Moreno Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151415217) Raphael Hideki Akaboci Yokosawa Engenharia Mecanica (I)

(151355856) Raphael Parra Geologia (I)

(151223102) Raphael Pontes Santana Engenharia de Computacao (I)

(151476551) Raphael Rodrigues Vilela Ciencias Sociais (N)

(151155463) Raphaela da Penha Gomes Vieira Engenharia Quimica (I)

(151442181) Raphaela Valente de Souza Artes Visuais (I)

(151300177) Raquel Dall Ara de Moraes Odontologia (I)

(151545415) Raquel Debroi Seixas Engenharia Quimica (I)

(151431866) Raquel Fonseca Magalhaes Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151716778) Raquel Isaac Administracao (N)

(151743857) Raquel Iusif Dainez Guimaraes Engenharia de Computacao (I)

(151254412) Raquel Kaori Yasui Artes Visuais (I)

(151198305) Raquel Larissa Cabral Educacao Fisica (N)

(151740476) Raquel Montan Torres Filosofia (I)

(151377212) Raquel Pose Hirata Engenharia de Alimentos (I)

(151043315) Raquel Silvino Polessi Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151726489) Raul Flores dos Santos Estatistica (I)

(151193676) Raul Gustavo Missias Franco Ciencias Sociais (N)

(151536189) Rayra Barbara da Silva Letras - Licenciatura (I)

(151740407) Raysa Masson Benatti Geologia (I)

(151009258) Rayssa Mariana Dantas Odontologia (I)

(151455808) Rebeca Mochnacs Pinto Engenharia Civil (I)

(151561828) Rebeca Oricolli Administracao Publica (N)

(151286589) Rebeca Queiroz de Almeida Ciencias Sociais (N)

(151307260) Rebecca Godoi Blasotti Ciencias Sociais (N)

(151125866) Rebecca Melim Alonso Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151867322) Reginaldo da Silva Fisica - Licenciatura (N)

(151496645) Reinaldo Yoshiyuki Hojo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151213699) Renan Adriani Strle Engenharia de Computacao (I)

(151083425) Renan Bernardes Momesso Engenharia de Manufatura (I)

(151348779) Renan Chicarelli Marques Ciencias Economicas (I)

(151691064) Renan da Silva Fontanelli Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151332787) Renan de Medeiros Cardoso Engenharia Civil (I)

(151508090) Renan Felipe Pellin Administracao (N)

(151492599) Renan Hiroki Bastos Engenharia de Computacao (I)

(151541437) Renan Inoue Sistemas de Informacao (I)

(151545576) Renan Irabi Fisica - Licenciatura (N)

(151100845) Renan Jonatas Baldi Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151722753) Renan Jorge Neves Ciencias Economicas (N)

(151758723) Renan Jupy de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(151416722) Renan Maldonado Ballego Engenharia de Producao (I)

(151868677) Renan Piccolo Colombini Musica: Composicao (I)

(151360753) Renan Procopio Braga Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151849593) Renan Ruy Rodrigues Reis Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151098803) Renata Coelho Rodrigues Nutricao (I)

(151303435) Renata Colla Thosi Odontologia (I)

(151015516) Renata da Silva Goncalves Fonoaudiologia (I)

(151046956) Renata Diniz Junqueira Santos Engenharia Quimica (I)

(151211990) Renata Martins Predo Ciencias Economicas (I)

(151649278) Renata Montanhaur Martins Pedagogia - Licenciatura (N)

(151297156) Renata Navarro Lima Matematica - Licenciatura (N)

(151170415) Renata Raffaine Villegas Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151134390) Renata Rocha Pacheco Administracao Publica (N)

(151366317) Renata Rosseto Braga Nutricao (I)

(151822484) Renata Valmore Anes Filosofia (I)

(151893552) Renata Wyatt Pedagogia - Licenciatura (N)

(151293444) Renato Barros de Oliveira Engenharia de Manufatura (I)

(151732020) Renato Borges Rosa Engenharia Civil (I)

(151373357) Renato Brocchi Historia (I)

(151306618) Renato Consorti Canavese Ciencias Sociais (I)

(151110587) Renato Luis Contado Alves Engenharia Mecanica (I)

(151896353) Renato Malveira Carreiro do Nascimento Farmacia (I)

(151266327) Renato Mantovani Estatistica (I)

(151416074) Renato Nakamura Cruz Engenharia Mecanica (I)

(151618081) Renato Noronha Maximo Engenharia de Computacao (I)

(151276960) Renato Pepe Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151761716) Renato Tanaka Vieira Palma Estatistica (I)

(151566359) Renato Yoshio Eguti Estatistica (I)

(151170828) Rene Reginato David Viana Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151886925) Renice Pfintner de Azevedo Lopes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151691576) Rhayssa Terra de Faria Ciencias Biologicas (I)

(151382133) Ricardo Cardoso Vicentin Engenharia de Producao (I)

(151203513) Ricardo Dirani Ciencia da Computacao (N)

(151080990) Ricardo Geciauskas Junior Engenharia de Manufatura (I)

(151310109) Ricardo Henrique Pavan Engenharia de Computacao (I)

(151302708) Ricardo Ruiz Garcia de Almeida Medicina (Unicamp) (I)

(151543006) Ricardo Sergio Frias Fonseca Ciencias do Esporte (I)

(151302432) Ricardo Setsuo Furukawa Horie Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151899277) Ricardo Trainotti Rabonato Matematica - Licenciatura (N)

(151447810) Richard Gustavo Celzi Pereira Letras - Licenciatura (N)

(151573139) Rildo Pires Negrao Junior Medicina (Unicamp) (I)

(151516552) Roberta Andrade Reis Odontologia (I)

(151411383) Roberta de Arruda do Val Engenharia de Producao (I)

(151718354) Roberto de Oliveira Zurita Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151872144) Roberto Hideki Fernandes Horikawa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151540946) Roberto Shimabuko Geografia (I)

(151753094) Roberto Vasconcellos Rebolla Filho Quimica Tecnologica (N)

(151186254) Rodolfo Armelim Del Santo Engenharia Agricola (I)

(151243043) Rodolfo Batista de Lima Engenharia Eletrica (N)

(151369088) Rodolfo Rodrigues dos Santos Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151475183) Rodolfo Ruiz Pimenta Engenharia Eletrica (N)

(151593681) Rodrigo Alonso de Freitas Ciencias Sociais (I)

(151106447) Rodrigo Alves da Costa Engenharia de Alimentos (N)

(151778886) Rodrigo Amaral Franceschinelli Ciencia da Computacao (N)

(151724315) Rodrigo Bonadia Fraga Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151278195) Rodrigo Buzoni de Souza Matematica - Licenciatura (N)

(151126432) Rodrigo Calomino Perez Engenharia Mecanica (I)

(151757614) Rodrigo Cezar Luz Brochado Engenharia Eletrica (I)

(151860833) Rodrigo da Matta Bastos Engenharia Eletrica (I)

(151203087) Rodrigo de Moraes Barbosa Machado Engenharia Agricola (I)

(151067258) Rodrigo Faber do Amaral Administracao (N)

(151858614) Rodrigo Fernandes Junior Ciencias do Esporte (I)

(151745075) Rodrigo Ferreira Ribeiro Matematica - Licenciatura (N)

(151003694) Rodrigo Guerra Eichholz Engenharia Mecanica (I)

(151154323) Rodrigo Leal da Silveira Pedagogia - Licenciatura (N)

(151433312) Rodrigo Makoto Takumi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151451769) Rodrigo Marques Franco Engenharia Quimica (N)

(151167200) Rodrigo Messias Pileggi Engenharia Civil (I)

(151161080) Rodrigo Miranda de Moura Engenharia Quimica (N)

(151352963) Rodrigo Nunes Alves Engenharia Quimica (I)

(151185114) Rodrigo Oliveira Okasaki de Freitas Geologia (I)

(151679233) Rodrigo Ramalho Duarte Queiroz Engenharia de Alimentos (I) REMANEJADO

(151436939) Rodrigo Rios Mendonca Farmacia (I)

(151600925) Rodrigo Rosatti Galvao Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151035631) Rodrigo Sanematsu Kato Engenharia Quimica (N)

(151057240) Rodrigo Tripoli Magalhaes Engenharia Mecanica (I)

(151295778) Rodrigo Yugi Sakai Engenharia Quimica (I)

(151691514) Roger Amarantes Silveira Matematica - Licenciatura (N)

(151028820) Rogerio Bicudo Ramos Filho Medicina (Unicamp) (I)

(151792651) Rogerio Takashi Hirata Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151358374) Romulo Leon Rios Albuquerque Engenharia de Alimentos (N)

(151454416) Ronaldo Rodrigues Fernandes Vieira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151799959) Ronan Raphael Vico de Araujo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151420381) Rosangela Araujo Silva Pedagogia - Licenciatura (N)

(151291172) Rosangela Presti Alves Enfermagem (Unicamp) (I)

(151588678) Ruan Marcos Vogel Bomfim Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151095309) Rutiely Baliero Caparroz Camargo Enfermagem (Unicamp) (I)

(151597218) Ruy Castilho Barrichelo Engenharia de Computacao (I)

S

(151798703) Sabrina Cosiuc Jacomasso Pedagogia - Licenciatura (I)

(151639703) Sabrina Costa Sala Arquitetura e Urbanismo (N)

(151436137) Sabrina Guedes Fogalli Pedagogia - Licenciatura (N)

(151038647) Sabrina Vechini Gouvea Medicina (Unicamp) (I)

(151035310) Samantha Farias Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151522780) Samia Cristina Faidigues Ferreira Brito Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151289205) Samuel Aguiar Siqueira Ceccon Ciencias Economicas (I)

(151636223) Samuel Felipe Chenatti Ciencia da Computacao (N)

(151607384) Samuel Pedro Bicego Ciencias Biologicas (I)

(151001124) Samuel Ribeiro dos Santos Neto Educacao Fisica (I)

(151830649) Samuel Valli Martins Ferreira Musica Erudita: Voz

(151006976) Sandra de Fraca Souza Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151533180) Sandro Bruno Ruiz Medicina (Unicamp) (I)

(151178891) Santiago Arcentales Medicina (Unicamp) (I)

(151255958) Sara Medeiros Figueiredo Engenharia Agricola (I)

(151275035) Sara Peres Tavares Nutricao (I)

(151323086) Sara Silverio Almeida Medicina (Unicamp) (I)

(151337508) Sarah dos Reis Campos Letras - Licenciatura (I)

(151489308) Sarah Grigorio Silva Enfermagem (Unicamp) (I)

(151098438) Sarah Miao Oliveira Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151639789) Sarah Raquel do Carmo Santos Danca (I)

(151544924) Sarah Tatsuta Galassi Engenharia Mecanica (I)

(151571768) Saulo Camargo Clemente Engenharia Eletrica (I)

(151810647) Saulo Rocha Malta Engenharia Mecanica (I)

(151719531) Sayuri Hirakawa Brienza Nutricao (I)

(151093075) Seok Woo Shin Medicina (Unicamp) (I)

(151459046) Seong Eun Kim Engenharia de Computacao (I)

(151583222) Sergio Rosendo da Silva Junior Ciencia da Computacao (N)

(151296597) Seunghag Lee Odontologia (I)

(151831055) Severina Jose da Silva Pedagogia - Licenciatura (N)

(151067098) Silvia Prata Paulino de Alvarenga Ciencias Economicas (I)

(151668550) Silvio da Costa Amorim Ciencias Economicas (I)

(151890362) Simone Aparecida Bernardes Loureiro Pedagogia - Licenciatura (N)

(151147697) Sinuhe Laurenti Preto Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151682172) Sofia Abelha Meirelles Filosofia (I)

(151151461) Sofia Bastos Pontieri Augusto Artes Visuais (I)

(151046246) Sofia Bonuccelli Heringer Lisboa Quimica (I)

(151003748) Sofia Mello Morais Geografia (N)

(151121635) Sofia Mortara Ciencias Sociais (I)

(151887935) Sofia Tarifa Garcia Engenharia de Alimentos (I)

(151547688) Sofia Tetzner Minatel Geologia (I)

(151603818) Sophia Calil Breymaier Ciencias Sociais (I)

(151861515) Stalberg Pereira Rodrigues Fisica - Licenciatura (N)

(151510745) Stefano de Checchi Engenharia Eletrica (I)

(151455501) Stefano Dollevedo Neto Ciencias Sociais (I)

(151471907) Stela Poli Bichara Engenharia Ambiental (N)

(151369675) Stella Cruz Ruiz Quimica (I)

(151676432) Stephani dos Reis Oliveira Administracao Publica (N)

(151729914) Stephanie Bortolaso Historia (I)

(151692289) Stephanie dos Salles Furtado Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151182436) Stephanie Lopes Previdelli Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151208563) Suelen Alexandre Santos Cruz Engenharia Ambiental (N)

(151449793) Susane Ribeiro Gomes Medicina (Unicamp) (I)

T

(151236164) Tabita Barbosa Pereira Geografia (N)

(151854674) Tadeu Henrick de Oliveira Cordeiro Ciencias do Esporte (I)

(151027568) Taina Cardoso de Freitas Danca (I)

(151055817) Taina Mautone Caetano Odontologia (I)

(151036283) Taina Monteiro de Andrade E Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151771007) Taina Rodrigues Gomes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151119010) Taina Soares Santos Administracao (N)

(151754646) Tais da Silva Volet Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151166634) Tais Marcelli Ruzzi Ciencias Economicas (I)

(151063508) Tais Percone Souza Linguistica (I)

(151268828) Tais Reinas Gaspar Pedagogia - Licenciatura (N)

(151594561) Tales Abdo dos Santos Sistemas de Informacao (I)

(151076294) Tales Albiero Mauad Engenharia Mecanica (I)

(151292090) Tales Lelo da Aparecida Ciencia da Computacao (N)

(151093280) Tales Rick Perche Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151169169) Tales Trigo Ribeiro E Goncalves Fontes Ciencias Sociais (N)

(151191212) Talita Barreto de Barros Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151384719) Talita Evangelista da Silva Administracao Publica (N)

(151230340) Talita Lourenco do Rio Menin Medicina (Unicamp) (I)

(151667700) Talita Melo Della Ponta Educacao Fisica (N)

(151641434) Talita Novaes Administracao Publica (N)

(151233974) Talles Trama Buozzi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151218076) Tamara Pereira da Silva Administracao Publica (N)

(151857192) Tania Alexandre Santos Ciencias Sociais (N)

(151902557) Tarcisio Fernando Blumer Teixeira Leite Farmacia (I)

(151786706) Tarik Eduardo Chuery Matematica - Licenciatura (N)

(151862655) Tarik Joseph Bsaibes Ciencias do Esporte (I)

(151241498) Tarso Rueda Rodrigues Administracao (N)

(151121055) Tassya Braz Mariano Engenharia Civil (I)

(151136051) Tatiana Arimura Fialho Ciencias Biologicas (I)

(151398811) Tatiana Silva de Souza Administracao (N)

(151437116) Tatiane Kemechian Engenharia Mecanica (I)

(151212559) Tatiane Santos Silva Nutricao (I)

(151287759) Tatyana Mie Goto Okimura Administracao (N)

(151277628) Taylon Luan Congio Martins Engenharia Eletrica (N)

(151324348) Tayna Zanete Garcia Engenharia Civil (I)

(151337102) Teodoro Bertolozzi Mendes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151392998) Thabata Suelen de Lima Santos Educacao Fisica (N)

(151606282) Thaina Chamelet da Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151553212) Thaina Cristina Nicolau Goncalves Quimica Tecnologica (N)

(151171319) Thaina dos Santos Moscao Ciencias Economicas (I)

(151060363) Thaina Fernanda Batalha Estudos Literarios (I)

(151899314) Thaina Neves Frau Coratto Educacao Fisica (N)

(151668147) Thaina Takigami Yamada Geologia (I)

(151335274) Thainara Gianetti de Moraes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151719517) Thainara Santos da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151212733) Thaini Mariane Goncalves Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151675170) Thais Aparecida Nascimento Brito Fagundes Geografia (N)

(151381758) Thais Cristina Leite de Novais Fonoaudiologia (I)

(151579939) Thais Cshunderlick Arquitetura e Urbanismo (N)

(151874676) Thais Curti Santana Danca (I)

(151855776) Thais Damasio Quadros Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151086455) Thais de Almeida Silva Ferreira Ciencias Biologicas (I)

(151325365) Thais Emmy Sakashita Administracao (N)

(151256043) Thais Galvao de Andrade Administracao Publica (N)

(151328722) Thais Gomes Magri Engenharia de Alimentos (I)

(151471891) Thais Gomes Shiratori Ciencias Sociais (I)

(151395928) Thais Ieno Ambariantz Engenharia de Producao (I)

(151416401) Thais Jorge Azevedo Estatistica (I)

(151829133) Thais Matos de Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151224952) Thais Moreno Ikeda Enfermagem (Unicamp) (I)

(151874263) Thais Nobre de Campos Esteves Danca (I)

(151080471) Thais Pereira Carlotti Administracao (N)

(151322915) Thais Possatto Previatto Silva Quimica Tecnologica (N)

(151195030) Thais Rodrigues Andrade de Souza Administracao (N)

(151185534) Thais Sforsin Silva Administracao Publica (N)

(151185893) Thais Yukari Yuta Administracao (N)

(151542218) Thales Augusto Risso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151551650) Thales Augusto Silva Engenharia de Computacao (I)

(151016687) Thales Carvalho Cremaschi Baumel Ciencia da Computacao (N)

(151120366) Thales Vicente Benassi Historia (I)

(151102162) Thalia Vianna Silva Pedagogia - Licenciatura (N)

(151120908) Thamires Araujo Silva Artes Cenicas (I)

(151189369) Thamires Costa Scigo Estatistica (I)

(151705903) Thamires do Valle Rosa Educacao Fisica (N)

(151254757) Thamires Leite Ferreira Ciencias Sociais (N)

(151661887) Thamirys Ferreira Jose Ciencias Sociais (I)

(151276472) Tharik Moreira Jahel Engenharia Eletrica (I)

(151535025) Tharso Henrique Fayao Bicudo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151291660) Thayna Ismael Letras - Licenciatura (I)

(151508410) Theo Takita Camillo de Souza Quimica (I)

(151355337) Theodora Wrobel Von Zuben Quimica (I)

(151089126) Thereza Carolina Sabadini Tannure Administracao (N)

(151539072) Thiago Allegretti Artioli Engenharia Agricola (I)

(151694582) Thiago Augusto Alves Torres Pedagogia - Licenciatura (I)

(151323932) Thiago Bortoleto Nery Sistemas de Informacao (I)

(151295129) Thiago Carvalho dos Santos Ciencias Economicas (N)

(151544085) Thiago Cesario Gimenes Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151579847) Thiago Chiquetto Rubem Geografia (N)

(151735821) Thiago Damasio Quadros Educacao Fisica (N)

(151330668) Thiago de Andrade Machado Administracao (N)

(151763040) Thiago de Marco Costa Administracao (N)

(151768953) Thiago de Matos Dourado Medicina (Unicamp) (I)

(151104793) Thiago Ernesto Silveira de Castro Letras - Licenciatura (N)

(151532422) Thiago Goncalves Marback Engenharia de Computacao (I)

(151273152) Thiago Pinto de Oliveira Engenharia de Manufatura (I)

(151306366) Thiago Rodrigues Santos Ciencia da Computacao (N)

(151413976) Thiago Sewastjanow Cordeiro Engenharia Mecanica (I)

(151140658) Thiago Siqui Educacao Fisica (I)

(151732389) Thiago Vicente da Silva Engenharia Eletrica (N)

(151572785) Thiago Vilas Boas Paiva Engenharia Eletrica (I)

(151080747) Thomas Barbin Odontologia (I)

(151214180) Thomas Jun Yamasaki Engenharia de Computacao (I)

(151702324) Thomas Spiewak Figueiredo Engenharia Ambiental (N)

(151668727) Thomaz Fernando Ribeiro de Faria Sistemas de Informacao (I)

(151590378) Thomaz P C P Rodrigues Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151889474) Thomaz Valloes Albrecht Engenharia Agricola (I)

(151869984) Tiago Alves da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151526195) Tiago Alves de Sousa Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151612298) Tiago Andre de Oliveira Figueiredo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151369835) Tiago Araujo Barbosa Estatistica (I)

(151608073) Tiago Carmona Palacios Ciencia da Computacao (N)

(151591586) Tiago da Silva Delfino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151608738) Tiago Ferreira Novais de Oliveira Geografia (I)

(151181853) Tiago Foloni Tessarolli Engenharia Mecanica (I)

(151815703) Tiago Gimenez Estatistica (I)

(151177782) Tiago Ikedo Engenharia Eletrica (I)

(151470126) Tiago Liu Rabioglio Cotrim Musica: Licenciatura (I)

(151090120) Tiago Magalhaes Tatagiba Engenharia Civil (I)

(151308485) Tiago Mitsuo Nagasaki Engenharia Mecanica (I)

(151867964) Tiago Patrocinio da Silva Cocozza Simoni Fisica - Licenciatura (N)

(151049870) Tiago Pereira dos Reis Engenharia Quimica (N) REMANEJADO

(151452816) Tiago Rocha Menezes Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151175809) Tiago Toso Albino Medicina (Unicamp) (I)

(151678957) Tito Augusto Casanova Godoy Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151149006) Tomas Aguiar Carneiro Ferreira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151289250) Tomas Domingues de Medeiros Albuquerque Quimica (I)

(151212337) Tomas Moreira D Alessandro Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151601805) Tomaz Lambert Lopes Musica Popular: Contrabaixo

(151636049) Tulio Brandao Soares Martins Engenharia de Computacao (I)

(151530464) Tulio Tito Borges Engenharia de Alimentos (I)

U

(151468044) Uelton Cardeal Pimenta Filho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151265508) Ulisses Caue Boa Ventura Fabian Filosofia (I)

(151117250) Ulisses de Alvarenga Morais Neto Engenharia Mecanica (I)

(151669119) Ulisses Gabriel de Andrade Fisica - Licenciatura (N)

(151658788) Ulli de Paula Nutricao (I)

(151099967) Uziel Parada Nunes Engenharia de Alimentos (I)

V

(151625854) Valdir Pereira dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151738752) Vanessa da Silva Pereira Ciencias Economicas (I)

(151363929) Vanessa de Oliveira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151601881) Vanessa de Oliveira Gomes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151081771) Vanessa Dias Veloso Nutricao (I)

(151132837) Vanessa Fernanda de Brito Orrutia Engenharia de Alimentos (N)

(151458081) Vanessa Miqueloto Ferraz Estatistica (I)

(151421896) Vanessa Miyuki de Lima Sugahara Odontologia (I)

(151145455) Veronica Almeida Silva Rosa Musica Erudita: Viola

(151066194) Veronica Carla Olivo Mazieri Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151063195) Veronica de Almeida Cardoso Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151840053) Veronica de Teive E Argollo Fonoaudiologia (I)

(151315807) Veronica Ferreira Paiola Engenharia de Alimentos (I)

(151892054) Veronica Pires Nogueira Pedagogia - Licenciatura (I)

(151793340) Victor Augusto Comunian de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151284279) Victor Augusto Freire Walczak Engenharia Quimica (I)

(151290896) Victor Avila Ferrasso Letras - Licenciatura (I)

(151700595) Victor Bernardes da Silva Ciencias Sociais (I)

(151615174) Victor Covolo Garcia Sanches Enfermagem (Unicamp) (I)

(151337171) Victor de Arrais Souza Administracao (N)

(151507721) Victor de Oliveira Tropardi Administracao (N)

(151276908) Victor Eiki Uemura Engenharia Eletrica (I)

(151284590) Victor Falveno Martins Fonoaudiologia (I)

(151605111) Victor Felipe Bacarin Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151842981) Victor Gabriel de Felippe Engenharia Ambiental (N)

(151035846) Victor Gardelim Fujii Estatistica (I)

(151051723) Victor Gasparotto Capone Ciencia da Computacao (N)

(151248116) Victor Gerin de Lacerda Matematica - Licenciatura (N)

(151436151) Victor Giaretta Rubira Ciencias Economicas (I)

(151100968) Victor Girardi Caumo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151238955) Victor Hugo Alves Farmacia (I)

(151376400) Victor Hugo da Silva Gomes Engenharia de Manufatura (I)

(151597638) Victor Hugo Gomes de Oliveira Sistemas de Informacao (I)

(151472023) Victor Hugo Pereira Mass Odontologia (I)

(151134543) Victor Jun Konno Secomandi Nutricao (I)

(151155630) Victor Lopes Engenharia Mecanica (I)

(151222680) Victor Lourenco de Almeida Danca (I)

(151634036) Victor Luccas Soares Villas Boas Antunes Ciencia da Computacao (N)

(151539560) Victor Neuburger Santini Engenharia de Manufatura (I)

(151295143) Victor Pasti Villalba Ciencias Economicas (I)

(151699808) Victor Pollettini Zorzetto Engenharia Quimica (N)

(151414474) Victor Prado Palmerini Nutricao (I)

(151022327) Victor Prete de Azevedo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151000558) Victor Ribeiro Corra Geografia (N)

(151154521) Victor Sachetti Pereira Educacao Fisica (N)

(151295594) Victor Scaliante dos Santos Engenharia Agricola (I)

(151619954) Victor Yudi Ichihara Sado Administracao Publica (N)

(151366300) Victoria Almiron Altenfelder Farmacia (I)

(151626963) Victoria Bossan Ciencias Economicas (I)

(151644204) Victoria Caruso Enfermagem (Unicamp) (I)

(151804570) Victoria Castelan Rodrigues Odontologia (I)

(151815130) Victoria Costa Palhas Engenharia Quimica (I)

(151619718) Victoria Harumi Artiga Watanabe Linguistica (I)

(151013060) Victoria Modolo Witzler Nutricao (I)

(151141057) Victoria Navvab Humphreys Gardinali Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151552493) Victoria Ramos Takahachi Pedagogia - Licenciatura (I)

(151699716) Victoria Regina Ribeiro Ferraz de Oliveira Enfermagem (Unicamp) (I)

(151659033) Victoria Santana Rafael Medicina (Unicamp) (I)

(151760669) Victoria Saraiva Leao Costa Morais Administracao (N)

(151403227) Victoria Sayuri Sekimura Fujii Engenharia Eletrica (I)

(151685140) Vinicius Agnelli Panzetti Engenharia Civil (I)

(151708407) Vinicius Alfredo Manoel Medes Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151597690) Vinicius Alonso Gouveia Ciencias Sociais (N)

(151112293) Vinicius Alves Fernandes Engenharia de Producao (I)

(151672041) Vinicius Araujo Rosa Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151229056) Vinicius Balero Ribeiro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151609151) Vinicius Barbutti Gatti Engenharia de Alimentos (I)

(151087243) Vinicius Chaves Cestari Musica: Composicao (I)

(151837695) Vinicius de Lima Demiciano Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151523790) Vinicius de Melo Marques Nutricao (I)

(151338754) Vinicius de Oliveira Concentino Engenharia Quimica (N)

(151821627) Vinicius de Santana Nery Engenharia de Alimentos (N)

(151798697) Vinicius de Souza Teixeira Ciencias Economicas (N)

(151026701) Vinicius dos Santos Fisica - Licenciatura (N)

(151266822) Vinicius Eidi Oba Ogawa Medicina (Unicamp) (I)

(151202381) Vinicius Esposito Cava Educacao Fisica (I)

(151564650) Vinicius Fernandes de Souza Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151660136) Vinicius Fernandes Ganzella Ciencias do Esporte (I)

(151027599) Vinicius Ferraz Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151150758) Vinicius Filipi Savietto Ciencias Biologicas (I)

(151204585) Vinicius Fonseca Aguiar Quimica (I)

(151306625) Vinicius Henrique Lacerda de Andrade Ciencias Biologicas (I)

(151413648) Vinicius Henrique Sakamoto Watanabe Ciencias Sociais (I)

(151031745) Vinicius Lima Lustoza Engenharia Mecanica (I)

(151521596) Vinicius Lino E Silva Engenharia Civil (I)

(151584188) Vinicius Lourenco da Silva Daldon Engenharia Mecanica (I)

(151142289) Vinicius Matarazo Camillo Engenharia Eletrica (I)

(151789491) Vinicius Maximo Ferreira Engenharia Agricola (I)

(151220196) Vinicius Monte Rabechi Engenharia Mecanica (I)

(151242095) Vinicius Pereira Chieppe Educacao Fisica (I)

(151719753) Vinicius Pereira Fabri Ciencia da Computacao (N)

(151170347) Vinicius Pinto de Carvalho Filosofia (I)

(151470928) Vinicius Rozante Engenharia Quimica (N)

(151233349) Vinicius Selingardi Pianca Danca (I)

(151129387) Vinicius Tavares Motta Historia (I)

(151587729) Vinicius Tsuneo Tamanaha Engenharia Mecanica (I)

(151165570) Vinicius Yogi Hatano Ciencias Economicas (I)

(151253761) Vitor Akio Isawa Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151412911) Vitor Artoni de Marcio Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151725615) Vitor Balbuglio Engenharia Mecanica (I)

(151863986) Vitor Beserra Landim Engenharia Eletrica (I)

(151060431) Vitor Boldrini Ciencias Economicas (I)

(151143558) Vitor Breno Pezolito Flausino da Silva Ciencias Economicas (I)

(151694254) Vitor de Jesus Martins Bianchini Engenharia Agricola (I)

(151390862) Vitor de Magalhaes Chaves Reale Ciencias do Esporte (I)

(151573863) Vitor de Melo Saecheta Administracao (N)

(151525109) Vitor de Paola Santos Engenharia Quimica (N)

(151072933) Vitor Dias Gomes Barrios Marin Medicina (Unicamp) (I)

(151663609) Vitor Eduardo Pinotti Engenharia de Manufatura (I)

(151520166) Vitor Eiti Uekawa Engenharia Mecanica (I)

(151485108) Vitor Fernandes Silva Ciencias Economicas (I)

(151726229) Vitor Fernandes Valentine Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151054104) Vitor Fuzaro Zancheta Engenharia de Alimentos (I)

(151146953) Vitor Geniselli da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151476902) Vitor Gineti Ramos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151137542) Vitor Guimaraes Correa Medicina (Unicamp) (I)

(151236270) Vitor Hiroya Nisieimon Engenharia Agricola (I)

(151456580) Vitor Hugo de Oliveira Mello Engenharia Civil (I)

(151695875) Vitor Hugo Pedroso Furine Engenharia Mecanica (I)

(151209399) Vitor Hugo Rocha Pereira Engenharia Mecanica (I)

(151573191) Vitor Kaoru Aoki Engenharia de Computacao (I)

(151017192) Vitor Lucas de Aquino da Silva Estatistica (I)

(151222925) Vitor Luiz Toledo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151744911) Vitor Martinez Orrico Pedagogia - Licenciatura (N)

(151168715) Vitor Munhoz Lopes Medicina (Unicamp) (I)

(151202749) Vitor Natanael Friggi Costa Ciencias Economicas (I)

(151557078) Vitor Pedroso Figueira Engenharia de Alimentos (I)

(151050898) Vitor Rodrigues Thomazini Musica Popular: Guitarra

(151152846) Vitor Seiki de Oliveira Tamaziro Ciencias Economicas (N)

(151433954) Vitor Seixas Lisboa Ciencias Economicas (N)

(151827878) Vitor Tavares Gaspar Pedagogia - Licenciatura (N)

(151761853) Vitor Toledo Piza Nardi Educacao Fisica (I) REMANEJADO

(151306809) Vitor Victal Teixeira Engenharia Mecanica (I)

(151164096) Vitor Villela de Oliveira Engenharia Civil (I)

(151188663) Vitoria Abreu Silverio de Souza Administracao (N)

(151020284) Vitoria Barim Pacela Engenharia Eletrica (I)

(151029045) Vitoria Camargo Baggio Ciencias Sociais (I)

(151144810) Vitoria Colucci Junqueira Ciencias Economicas (I)

(151617637) Vitoria de Faria Bazanelli Musica: Composicao (I)

(151052450) Vitoria Maria de Carvalho Medicina (Unicamp) (I)

(151318998) Vitoria Ramoska Historia (I)

(151669553) Vittoria Goncalves de Mattos Santanna Administracao (N)

(151762467) Vivian Ferreira Avila Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151026169) Vivian Iamani Abe Engenharia de Producao (I)

(151638014) Viviane Casacio de Almeida Estatistica (I)

(151585846) Viviane da Silva Carvalho Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151467522) Viviane Franco de Campos Odontologia (I)

(151173568) Viviane Ribeiro da Silva Matematica - Licenciatura (N)

(151821344) Viviane Scotti Monteiro dos Santos Administracao (N)

(151591593) Viviane Souza do Nascimento Engenharia de Alimentos (I)

(151322526) Viviann de Souza Bicalho Educacao Fisica (N)

W

(151634722) Wagner Aparecido Cabrera Educacao Fisica (N)

(151802567) Wallace Yassaka Pereira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151205908) Wellington da Silva Machado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151041197) Wellington dos Santos Rodrigues Quimica Tecnologica (N)

(151243739) Wellington Santiago da Cruz Pereira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151637974) Wellington Takao Tanaka Estatistica (I)

(151226163) Wendel Ferreira Santos Quimica (I)

(151000275) Wesley Coutinho Zambonini Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151791382) Wesley Henrique de Souza Educacao Fisica (N)

(151703310) Wilhelm Vatanabe Andriessen Engenharia Mecanica (I)

(151641557) Wilian Nakamura de Lima Geografia (N)

(151819088) William Backhaus Lopes Moura Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151309228) William Bardelin Nunes Engenharia Ambiental (N)

(151816614) William Bizaio Silva Quimica Tecnologica (N)

(151121239) William Fernandes Engenharia Mecanica (I)

(151895145) William Henrique de Oliveira Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151134703) William Massaru Yamada Nagano Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151082828) William Pacheco Felix dos Santos Engenharia Quimica (I)

(151640028) William Pimentel da Cunha Administracao Publica (N)

(151443955) William Soares Peracchi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151452649) Willian Akira Imamura Ichinose Medicina (Unicamp) (I)

(151023689) Willian Carvalho Dimas Diogo Artes Cenicas (I)

(151003717) Willian de Azevedo Alves Linguistica (I)

(151611912) Willian Falcao de Souza Estatistica (I)

(151114152) Willian Felipe Lopes Escodro Artes Cenicas (I)

(151748470) Willian Hideak Arita da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151246790) Willian Hideki Tenguan Ciencias Economicas (N)

(151360456) Wilson Cleber da Silva Bononi Engenharia Agricola (I)

Y

(151194631) Yan Guida Dantas de Menezes Medicina (Unicamp) (I)

(151135553) Yan Zaniboni Carvalho Engenharia de Producao (I)

(151606077) Yara Cristina de Brito Rocha Fonoaudiologia (I)

(151176291) Yara Medori Szlachka Quimica Tecnologica (N)

(151075277) Yasmin Araujo Tsumagari Artes Visuais (I)

(151715881) Yasmin Michelin dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151423199) Ye da Som Park Engenharia Civil (I)

(151400112) Ygor Gabriel Del Giudice Matematica - Licenciatura (N)

(151250410) Ygor Zanelato Montebello Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151882633) Yukio Kitamura Filho Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

Z

(151571096) Zhongzheng Fang Engenharia Civil (I)

(151002547) Catarina Raposo de Medeiros Oliveira Arquitetura e Urbanismo (N)

(151896407) Catarina Turibio Malavoglia Danca (I)

(151595120) Cayo Henrique Santos Machado Medicina (Unicamp) (I)

(151356576) Cecilia Soares de Almeida Enfermagem (Unicamp) (I)

(151687238) Celso Andre Locatelli de Almeida Ciencias Economicas (N)

(151822101) Cesar Augusto dos Santos Vizentini Matematica - Licenciatura (N)

(151678759) Cesar Augusto Oliveira de Souza Matematica - Licenciatura (N)

(151556587) Cesar Elidio Marangoni Junior Letras - Licenciatura (I)

(151074045) Cesar Henrique Peinado Moraes Engenharia Eletrica (I)

(151062857) Cesar Wen Engenharia de Computacao (I)

(151794602) Cesar Yuri de Lima Daltin Ciencias Sociais (N)

(151361206) Charles Vinicius dos Santos Cruz Administracao (N)

(151330910) Chiara Fernanda Beca Engenharia Ambiental (N)

(151385620) Chiara Mikaella Somogyi Christiano Fonoaudiologia (I)

(151291592) Christian de Lima Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151523103) Christian Lariguet Taques Bittencourt Engenharia Eletrica (I)

(151528528) Cibele Lorente Kraetzer Nutricao (I)

(151416395) Cibelle Podanosqui Pedreira Administracao (N)

(151535117) Cinthya Miyuki Onishi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151254481) Cintia Avila Souza Medicina (Unicamp) (I)

(151707299) Cintia do Amaral Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151420435) Ciro Scaf Engenharia de Manufatura (I)

(151447841) Clara Loureiro Gadelha de Azedias Engenharia Ambiental (N)

(151340621) Clara Machado Campolim Nutricao (I)

(151005881) Clara Pompeu de Sousa Brasil Carneiro Engenharia de Computacao (I)

(151149266) Clara Rosin Gomes Fisica - Licenciatura (N)

(151353133) Claucia Ariane de Almeida Goncalves Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151815079) Claudia Almeida Goldschmidt Engenharia de Alimentos (I)

(151465878) Claudia Sue Ono Shimada Engenharia de Alimentos (N)

(151040545) Claudio Felipe Ferrari da Conceicao Quimica (I)

(151360937) Cleiciane Feitosa de Brito Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151816973) Cleuton Conceicao Vieira Junior Ciencias Sociais (N)

(151599559) Cristhyan Comini Dourado Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151833129) Cristiano Horta Tanizaka Alvarenga Engenharia Ambiental (N)

(151795834) Cristiano Lucas Moraes Quiterio Pedagogia - Licenciatura (N)

(151824985) Cristiano Oliveira Lourenco Ciencias Sociais (N)

(151573146) Cynthia Paola Batista Juliano Tecnologia em Controle Ambiental (I)

D

(151240709) Daiane dos Santos Dias Musica: Licenciatura (I)

(151148423) Daiani Larissa Maciel Educacao Fisica (N)

(151794350) Daliel Ebraim Dias Musica Erudita: Trombone

(151474951) Dalila Andrade de Lacerda Linguistica (I)

(151530228) Daniel Aguilar Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151533456) Daniel Alves Racoci Engenharia de Alimentos (I)

(151144513) Daniel Angelo Esteves Lawand Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151073547) Daniel Bianchi Sakimoto Historia (I)

(151086288) Daniel Cheuk Hong Chan Odontologia (I)

(151407090) Daniel da Bo Zhu Engenharia de Producao (I)

(151029267) Daniel Dias Florentino Engenharia Eletrica (I)

(151416739) Daniel Dias Moreti Geologia (I)

(151305738) Daniel Duarte Simoes Estatistica (I)

(151641861) Daniel Espironelli Lugnani Administracao Publica (N)

(151053910) Daniel Falcao da Rocha Engenharia Eletrica (N)

(151454799) Daniel Fortes Bustamante Martins Miguel Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151528405) Daniel Furini Lobato Engenharia de Alimentos (I)

(151329831) Daniel Geraldini Zem Engenharia de Manufatura (I)

(151315845) Daniel Giraldi Salviatto Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151582656) Daniel Helu Prestes de Oliveira Engenharia de Computacao (I)

(151583062) Daniel Henrique Ciolfi Engenharia Eletrica (I)

(151569259) Daniel Hideki Shibuya Engenharia Agricola (I)

(151543402) Daniel Hou Yin Pai Engenharia de Manufatura (I)

(151480127) Daniel Ichiro Okuda Administracao (N)

(151902595) Daniel Jyoji Nichiata Administracao (N)

(151319663) Daniel Malouf Cozzubo Engenharia Mecanica (I)

(151444293) Daniel Mendonca de Figueiredo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151825407) Daniel Richter Reimer Ciencias Sociais (N)

(151515214) Daniel Santos de Farias Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151534466) Daniel Santos Fernandes Engenharia Quimica (N)

(151183699) Daniel Santos Franciscao Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151300894) Daniel Seiji Tsutsumi Engenharia Mecanica (I)

(151802246) Daniel Sousa de Pinho Vieira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151612984) Daniel Sousa Schulman Engenharia Mecanica (I)

(151632405) Daniel Strunk Costa Administracao (N)

(151106027) Daniel Sunao Dias Ciencias Economicas (I)

(151437383) Daniel Teidi Awoki Quimica (I)

(151494441) Daniel Victor de Tozzi Mendes Letras - Licenciatura (N)

(151897080) Daniela de Oliveira Juliao Ciencias Sociais (N)

(151895268) Daniela Ferreira Gomes de Matos Historia (I)

(151276397) Daniela Kemy Kagawa Ciencia da Computacao (N)

(151145486) Daniela Lika Ishiwa Engenharia Civil (I)

(151697598) Daniela Machado Labre Medicina (Unicamp) (I)

(151842943) Daniela Monteiro B da Silva Odontologia (I)

(151538475) Daniela Palumbo Jorge Matematica - Licenciatura (N)

(151674009) Daniele Almeida de Camargo Pedagogia - Licenciatura (N)

(151260336) Daniele Stradioto Ortolan Fonoaudiologia (I)

(151602143) Daniella de Cassia Muniz Engenharia de Alimentos (N)

(151658054) Daniella Ockner Hortencio Artes Visuais (I)

(151619626) Danielle Amaral Makio Ciencias Sociais (I)

(151054371) Danielle Gouvea Junqueira Ciencias Biologicas (I)

(151569297) Danielle Hay Mussi de Andrade Quimica (I)

(151024309) Danielle Karolline Lojo Ferreira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151064648) Danilo Borges Nogueira Quimica (I)

(151448523) Danilo Braghini Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151858478) Danilo Carolino de Souza Matematica - Licenciatura (N) REMANEJADO

(151294546) Danilo Lima Matias Engenharia Civil (I)

(151355900) Danilo Luvizotto Goncalves Engenharia Agricola (I)

(151768212) Danilo Oliveira Sobral Engenharia de Computacao (I)

(151187141) Danilo Polly Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151204318) Danilo Rodrigues de Assis Elias Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151659194) Danilo Ross de Almeida Franca Musica Popular: Piano

(151619756) Danilo Viana Figueiredo Engenharia Quimica (I)

(151323529) Danilo Wadt Farmacia (I)

(151062420) Davi Boracini Prates Engenharia Quimica (N)

(151565776) Davi Cesar de Morais Ciencias Sociais (N)

(151664251) Davi Costa de Oliveira Ciencias Biologicas (I)

(151359261) Davi Ricardo Ortolan Alves Medicina (Unicamp) (I)

(151328609) Davi Sidarta Vitoria Rodrigues de Oliveira Medicina (Unicamp) (I)

(151121215) David Felipe Nunes Garcia Lemos Letras - Licenciatura (N)

(151558354) David Pires Tatit Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151015783) David Rodrigues Leal da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151469078) Dayana Morais da Cruz Administracao Publica (N)

(151530662) Dayane Dias Cardoso Engenharia de Alimentos (I)

(151463841) Dayse Naomi Komesu Ciencias Economicas (I)

(151629054) Debora Aparecida de Passos Matematica - Licenciatura (N)

(151738912) Debora Bettiol Balasso Artes Cenicas (I)

(151552769) Debora Caroline Correa da Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151806767) Debora Mywa Ukai Ozaki Administracao (N)

(151296665) Debora Yumie Takano Engenharia Civil (I)

(151669508) Debora Yuri Kajiyama Fonoaudiologia (I)

(151436045) Deborah Kimie Yonamine Engenharia Agricola (I)

(151650456) Deborah Piego Pedagogia - Licenciatura (N)

(151796370) Deiwis Martins da Silva Quimica Tecnologica (N)

(151505466) Denise Pereira de Toledo Ciencias Sociais (N)

(151830052) Derick Meneguetti Engenharia Quimica (N)

(151809766) Desiree Ruttul Soares Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151138521) Deyvid Edson Vedevoto Quimica Tecnologica (N)

(151400013) Diana Patricia Ferreira de Santana Pedagogia - Licenciatura (N)

(151281966) Diane Vieira da Silva Educacao Fisica (I) REMANEJADO

(151345695) Diego Alves da Silva Odontologia (I)

(151359810) Diego Andre Pedro Engenharia de Computacao (I)

(151122249) Diego Bueno de Oliveira dos Santos Filosofia (I)

(151363882) Diego Camargo Ferro Duenas Administracao (N)

(151897998) Diego Costa Romeiro Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151258469) Diego da Silva Ferreira Ciencia da Computacao (N)

(151360036) Diego de Almeida Parreira Sistemas de Informacao (I)

(151029335) Diego de Alvarenga Rodrigues Geologia (I)

(151390268) Diego de Menezes Maciel Historia (I)

(151667779) Diego de Sousa Rodrigues Ciencias do Esporte (I)

(151036795) Diego Ferraz Fagundes de Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(151126234) Diego Genaro Ferreira Medicina (Unicamp) (I)

(151000800) Diego Henrique da Cruz Martinho Fonoaudiologia (I)

(151209368) Diego Henrique Navarro Ciencias Economicas (N)

(151717436) Diego Hideki Terzano Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151763910) Diego Jose Polo Estatistica (I)

(151108603) Diego Nathan Pansani de Alencar Estudos Literarios (I)

(151185367) Diego Pereira Batista Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151293833) Diego Rios Braga Nakashita Medicina (Unicamp) (I)

(151063997) Diego Rios de Andrade Engenharia Civil (I)

(151712493) Diego Rodrigues Goncalves Estatistica (I)

(151637158) Diego Silva Mota Ciencias do Esporte (I)

(151297880) Diego Yutaka Kamiha Engenharia de Computacao (I)

(151198282) Dimas Moimas Filho Fisica - Licenciatura (N)

(151898731) Diogo Cirulli Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151167156) Diogo de Toledo E Silva Spegiorin Engenharia de Manufatura (I)

(151227272) Diogo Giacomazzi Martins Engenharia Quimica (I)

(151876627) Diogo Ken Iti Igui Quimica Tecnologica (N)

(151330477) Diogo Melo de Abreu Engenharia Eletrica (N)

(151453567) Diogo Mineo Shiroma Engenharia de Computacao (I)

(151201425) Diogo Pinder Pravato Ciencias Sociais (N)

(151292229) Diogo Ruiz Luschini Engenharia Mecanica (I)

(151089645) Dione Oliveira Jordan Ciencias Biologicas (I)

(151597140) Dionisio Pedro Amorim Neto Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151143794) Domenico Di Martino Pinto Engenharia Mecanica (I)

(151141866) Dominique Macedo Momma Ciencias Sociais (I)

(151290988) Dominique Nunes Ventura Araujo Engenharia de Alimentos (I)

(151449601) Donata Aparecida Santos da Luz Pedagogia - Licenciatura (I)

(151246141) Dora Ferreira Campanella de Oliveira Linguistica (I)

(151566304) Douglas Barros Nery Engenharia Agricola (I)

(151754080) Douglas Delgado de Souza Engenharia de Computacao (I)

(151157711) Douglas Hideki Takiishi Engenharia de Alimentos (I)

(151097176) Douglas Kazuki Ishii Quimica (I)

(151370303) Douglas Kengi Tanaka Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151057912) Douglas Leutz Pereira Engenharia Mecanica (I)

(151530501) Douglas Maziero da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

E

(151838612) Ebeneser Fernandes Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(151814229) Eber Xavier do Nascimento Junior Ciencias Economicas (N)

(151580049) Eder Antonio de Souza Arantes Artes Cenicas (I)

(151735791) Eder Henrique Meira Educacao Fisica (I)

(151678094) Ederson Bueno Martins Junior Engenharia Mecanica (I)

(151797090) Edilaine Fernanda Castilho Honorato Quimica Tecnologica (N)

(151082590) Edison Ramos Cavalari Educacao Fisica (N)

(151533692) Edmilson Comparetti Medicina (Unicamp) (I)

(151648893) Ednaldo Maiolini Historia (I)

(151794008) Edson Jose Ferreira Ciencias do Esporte (I)

(151593278) Edson Paschoal Bueno Brandao Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151024040) Eduarda Diniz Artes Visuais (I)

(151763217) Eduarda Mirthyz Martins Querino Educacao Fisica (N)

(151515429) Eduardo Alexsander Batista Vila Nova Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151038678) Eduardo Angelo de Souza Engenharia Mecanica (I)

(151047461) Eduardo Augusto Versuti Engenharia Mecanica (I)

(151839134) Eduardo Bernardes Jacob Prata Engenharia de Computacao (I)

(151835002) Eduardo Cauli Pereira Bravim Mendes Ciencia da Computacao (N)

(151718118) Eduardo Costa Matos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151477059) Eduardo da Fonseca Miranda Educacao Fisica (N)

(151687498) Eduardo de Almeida Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151086141) Eduardo de Paula Arantes Musica Popular: Violao

(151193973) Eduardo dos Anjos Costa Estatistica (I)

(151280239) Eduardo Henrique de Paula Engenharia Mecanica (I)

(151299138) Eduardo Hideki Kobaicy Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151055947) Eduardo Holanda da Silva Nascimento Linguistica (I)

(151565141) Eduardo Kenji Missu Koketu Ciencia da Computacao (N)

(151042565) Eduardo Marques Cezarini Estatistica (I)

(151156411) Eduardo Pereira Ayres Netto Engenharia Mecanica (I)

(151696892) Eduardo Pettirossi Motta Engenharia Agricola (I)

(151864644) Eduardo Reis Peixoto Junior Engenharia de Producao (I)

(151035969) Eduardo Rodrigues Quesada Engenharia Civil (I)

(151458579) Eduardo Santos Carlos de Souza Engenharia de Computacao (I)

(151075802) Eduardo Selistre Bonizio Historia (I)

(151156084) Eduardo Shinji Sanuki Engenharia Mecanica (I)

(151705712) Eduardo Vanzo Santos Engenharia de Alimentos (N)

(151669744) Eduardo Yuji Sakabe Engenharia de Computacao (I)

(151263298) Egon Yuri Costa Lima Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151819491) Eid Nogueira Buzalaf Engenharia Civil (I)

(151234625) Elaine Figaro Rosino Farmacia (I)

(151247519) Elana Rodrigues dos Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151441720) Eleni Kassamanian Kosmiskas Filosofia (I)

(151253006) Eliane Gniech Karasawa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151461494) Eliardo Gabriel Rezende Martins Engenharia Eletrica (N)

(151020277) Elis Caroline de Miranda Leite Quimica Tecnologica (N)

(151699990) Elisa Braz E Silva Linguistica (I)

(151432654) Elisa Fonseca Nardini Odontologia (I)

(151055701) Elisa Mara do Nascimento Linguistica (I)

(151645894) Elise Teruya Administracao (N)

(151055480) Elizabete Vindilino da Silva Santos Engenharia Mecanica (I)

(151262424) Elizabeth Dafne Mendes Artes Visuais (I)

(151323888) Elizabeth Ferreira Maldonado Munhos Engenharia Eletrica (N)

(151342351) Ellen Cristina Peiretti Siqueira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151185305) Elvis William de Oliveira Barbieri Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151253136) Emanuelle Pereira Borges Pedagogia - Licenciatura (N)

(151695486) Emerson Ken Uehara Engenharia Civil (I)

(151266150) Emilio Melo Perez Garcia Estatistica (I)

(151008903) Emily Cristi Marques Engenharia de Alimentos (I)

(151193119) Emily Giulia Baldo Petry Estudos Literarios (I)

(151042084) Emmanuel Barreira Ferraro Engenharia de Alimentos (I)

(151193485) Enrico Affonso Barletta Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151526119) Enrico Beltrame Pintos Administracao (N)

(151333063) Enrico Canesso Geraldini Engenharia de Manufatura (I)

(151492537) Enrico Lima Bertolini Campos Administracao (N)

(151504487) Enrico Paternostro Bueno da Silva Filosofia (I)

(151648558) Enrique Lima Espinosa Artes Cenicas (I)

(151677480) Enzo Vessani Malvezzi Ciencias do Esporte (I)

(151406592) Eric Batista Barbosa Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151121543) Eric Felipe Sabadini Nakahara Ciencias Economicas (I)

(151232865) Eric Nakabashi Ogata Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151018201) Eric Ribeiro Daher Engenharia de Computacao (I)

(151592329) Eric Yoshikawa Sales de Caxias Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151029595) Erica Calefi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151600277) Erica Regina Gomes Moreira Musica: Licenciatura (I)

(151206703) Erica Sato Administracao Publica (N)

(151108702) Erica Sayuri Ito Pedagogia - Licenciatura (I)

(151145288) Erick Alves Moitinho Quimica Tecnologica (N)

(151819576) Erick Guilherme Peixoto de Lucena Educacao Fisica (N)

(151348304) Erick Jun Sakamoto Administracao (N)

(151580803) Erick Kenji Tukairim Ussuki Engenharia Civil (I)

(151018140) Erick Miller Frizon Moraes Engenharia Eletrica (I)

(151770172) Erik Tatsuji Chibana Administracao (N)

(151221762) Erika Akemi Nakandakari Engenharia de Producao (I)

(151815116) Erika Siste Boaventura Pedagogia - Licenciatura (N)

(151124177) Estela Gutierrez Sacci Nutricao (I)

(151723701) Euline Silva Nogueira Engenharia Agricola (I)

(151843618) Evaldo Fernando de Faria Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151580957) Evelyn da Silva Oliveira Nutricao (I)

(151363523) Evelyn de Lima Ciencias Sociais (N)

(151428200) Evelyn Regina Sabino Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151726946) Ewerton Ferreira da Silva Fisica - Licenciatura (N)

F

(151799768) Fabiana Han Na Kim Odontologia (I)

(151362704) Fabiana Ogata Pereira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151800295) Fabio Andrade Zagotto Engenharia Eletrica (I)

(151537403) Fabio Bittencourt Contipelli Matematica - Licenciatura (N)

(151868486) Fabio Bonetto Rosa Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151347608) Fabio Campanholo Engenharia Eletrica (N)

(151639642) Fabio de Bessa Silva Matematica - Licenciatura (N)

(151878791) Fabio Dias de Oliveira Ciencias Sociais (N)

(151756321) Fabio Eduardo Matias de Siqueira Musica: Licenciatura (I)

(151268231) Fabio Eid Morooka Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151882282) Fabio Franco Costa Estatistica (I)

(151682790) Fabio Giardiello Piau Odontologia (I)

(151528290) Fabio Lopes Morandi Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151766698) Fabio Luis Cordeiro da Costa Fisica - Licenciatura (N)

(151627478) Fabio Oliveira Engenharia Civil (I)

(151117939) Fabio Seiji Otsuka Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151672591) Fabio Villar Florindo Letras - Licenciatura (N)

(151419967) Fabio Yukio Pereira Hayasida Administracao (N)

(151093471) Fabiola Sanchez Costa Linguistica (I)

(151881807) Fabricio dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151514075) Fabricio Talarico Sistemas de Informacao (I)

(151823524) Fatima Harumi de Souza Matsuoka Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151070180) Felipe Augusto Seraphim da Rocha Administracao (N)

(151311973) Felipe Ayuso de Almeida Engenharia de Alimentos (I)

(151900513) Felipe Azevedo Rodrigues Leite Ciencias do Esporte (I)

(151887393) Felipe Barbaro Bortoleto Administracao (N)

(151698003) Felipe Borges Pache Pedagogia - Licenciatura (N)

(151358992) Felipe Carmello Rodrigues Historia (I)

(151606886) Felipe Chamas Biondi Engenharia Mecanica (I)

(151032786) Felipe Collares Buzato Engenharia Quimica (I)

(151614287) Felipe Costa Mercadante Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151442440) Felipe Cunha Rizzo Filosofia (I)

(151729204) Felipe Curtolo Abrahao Engenharia Agricola (I)

(151720184) Felipe de Souza Albarelli Filosofia (I)

(151880538) Felipe dos Santos Pinto de Andrade Estudos Literarios (I)

(151708889) Felipe Falco de Franca Geologia (I)

(151404084) Felipe Feliciano Lana Engenharia Mecanica (I)

(151260039) Felipe Fernandes de Almeida Santos Ciencias Sociais (I)

(151396648) Felipe Ferreira da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151461067) Felipe Ferreira Doria Engenharia Mecanica (I)

(151343422) Felipe Filetti Vieira Matematica - Licenciatura (N)

(151187943) Felipe Gadioli Silva Musica: Composicao (I)

(151554840) Felipe Godoy Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151789316) Felipe Jose Campos dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(151396068) Felipe Jun Mizobuchi Baceti Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151745266) Felipe Kawakami Moreira Matematica - Licenciatura (N)

(151637202) Felipe Kuen Hon Chow Letras - Licenciatura (N)

(151008194) Felipe Lopes D Attoma Geografia (I)

(151003625) Felipe Lopes Del Petre Engenharia de Computacao (I)

(151769628) Felipe Mello Bueno Bishop da Silveira Educacao Fisica (N)

(151141835) Felipe Modolo Segal Engenharia Quimica (N)

(151458722) Felipe Morishige Yokoya Engenharia de Manufatura (I)

(151071831) Felipe Perri Salzgeber Engenharia Mecanica (I)

(151306168) Felipe Rabelo Santos Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151144872) Felipe Ramires Neudl Engenharia Civil (I)

(151031967) Felipe Ribas Bella Engenharia de Alimentos (N)

(151775573) Felipe Santos de Souza Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151272845) Felipe Seizo Ioshitaqui Shidomi Odontologia (I)

(151110204) Felipe Silva Rangel dos Santos Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151496911) Felipe Silva Souza Educacao Fisica (N)

(151838995) Felipe Tanaami de Campos Quimica (I)

(151014360) Felipe Teixeira Muratori Medicina (Unicamp) (I)

(151205212) Felipe Viglioni Goncalves Ribeiro Ciencia da Computacao (N)

(151462268) Felipe Vilarinho Bernardes Engenharia Civil (I)

(151317988) Felipe Warwick Parker Maia Engenharia de Manufatura (I)

(151327576) Felipe Yashima Penna Engenharia de Producao (I)

(151028417) Felippe Augusto Tossini Cabral Ciencia da Computacao (N)

(151575463) Fernanda Bidoli Odontologia (I)

(151147949) Fernanda Borges Franco Administracao Publica (N)

(151304865) Fernanda Carolina Santos Ramos Filosofia (I)

(151071718) Fernanda Chaparro de Almeida Ciencias do Esporte (I)

(151377113) Fernanda Chin Yu Ogasawara Lee Pedagogia - Licenciatura (I)

(151072827) Fernanda de Oliveira Guirelli Linguistica (I)

(151407984) Fernanda Fernandes Jorge Nutricao (I)

(151263526) Fernanda Flores Barbano Artes Visuais (I)

(151142999) Fernanda Franco da Rocha Nutricao (I)

(151297323) Fernanda Freitas Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151418636) Fernanda Lie Morimitsu Engenharia de Alimentos (I)

(151559739) Fernanda Lika Maeda Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151689302) Fernanda Marotti Casanova Engenharia Quimica (I)

(151472351) Fernanda P de Castro Negreiros Engenharia de Manufatura (I)

(151443375) Fernanda Paschoal Montandon Engenharia de Alimentos (I)

(151663319) Fernanda Pinto Murad Odontologia (I)

(151074243) Fernanda Pio Passarelli Artes Cenicas (I)

(151357869) Fernanda Sermarini Palhari Letras - Licenciatura (I)

(151747507) Fernanda Silva Rinaldi Administracao (N)

(151356224) Fernanda Silva Santos Engenharia de Alimentos (N)

(151046666) Fernanda Sividal Marchiori Fonoaudiologia (I)

(151107518) Fernanda Souza Correa Geografia (N)

(151829393) Fernanda Tiemi Makiyama Engenharia Ambiental (N)

(151490920) Fernanda Vidal Martins Couto Historia (I)

(151059413) Fernanda Yumi Custodio Nutricao (I)

(151232674) Fernando Augusto Goncalves Odontologia (I)

(151141934) Fernando Barbin Filosofia (I)

(151763866) Fernando Bettelli Cintra de Oliveira Matematica - Licenciatura (N)

(151320544) Fernando Bueno de Oliveira Perobelli Engenharia Mecanica (I) REMANEJADO

(151675866) Fernando Cesar Pizzirani Roveratti Ciencias do Esporte (I)

(151445852) Fernando Chen Engenharia de Manufatura (I)

(151593506) Fernando de Oliveira Filho Engenharia de Computacao (I)

(151071749) Fernando Divino de Oliveira Junior Engenharia de Alimentos (I)

(151294539) Fernando Dobbert Sanches Engenharia de Alimentos (I)

(151636384) Fernando Domingues Antonelli Ciencias Economicas (I)

(151396556) Fernando Gherson Figueiredo Engenharia Mecanica (I)

(151560405) Fernando Henrique Santana Carneiro Administracao Publica (N)

(151381314) Fernando Kunihiro Soga Ciencias Economicas (I)

(151323635) Fernando Lucas Araujo Amaral Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151689487) Fernando Onodera Orellana Engenharia Quimica (N)

(151030391) Fernando Pacheco Ribeiro Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151073691) Fernando Savella Ciencias Sociais (I)

(151648589) Fernando Suzuki Silva Engenharia Eletrica (I)

(151605920) Filipe Barros de Carvalho Administracao (N)

(151458333) Filipe Bazan Menini Engenharia de Producao (I)

(151133762) Filipe Bosqueiro Bragil Ciencias do Esporte (I)

(151725790) Filipe Carrara Rodrigues Engenharia Ambiental (N)

(151010870) Filipe Constantino dos Santos Geologia (I)

(151595571) Filipe do Nascimento Rodrigues Ciencias Sociais (I)

(151321158) Filipe Ramalho Engenharia Mecanica (I)

(151797182) Filipe Surian Ferreira Musica: Composicao (I)

(151509611) Flavia Afonso Silveira Oliveira Barros Engenharia Quimica (I)

(151738776) Flavia Bertoletti Silverio Engenharia de Computacao (I)

(151264208) Flavia Cavicchioli Monteiro Nutricao (I)

(151031707) Flavia Degelo Camilo Engenharia Eletrica (I)

(151543228) Flavia do Carmo Silva Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151677077) Flavia Maria Leme Munhoz Engenharia Quimica (I)

(151553625) Flavia Mozetic Plastino Administracao (N)

(151399890) Flavia Pavanel Fernandes Engenharia de Alimentos (I)

(151622367) Flavio Araujo Borges Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151282013) Flavio Paschoal Urquidi Sistemas de Informacao (I)

(151389103) Francesco Rossi Lena Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151110235) Franciane Pereira da Silva Engenharia de Alimentos (N)

(151273732) Francieli Fernanda Moreira Musica: Licenciatura (I)

(151734125) Francielle Bergamaschi Scussiatto Ciencias Sociais (N)

(151162786) Francielly Fernanda Souza de Jesus Quimica Tecnologica (N)

(151158035) Francisca Elisa Carvalho Rosa Letras - Licenciatura (N)

(151587880) Francisco de Oliveira Regis Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151447315) Francisco Jocelio de Holanda Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151742656) Francisco Kim Gaieski Engenharia Mecanica (I)

(151576831) Francisco Praxedes Longhi Zanetti Medicina (Unicamp) (I)

(151524281) Frederico Jose Coffani dos Santos Sabanay Ciencias Sociais (I)

G

(151476537) Gabriel Abrahao Truffi Educacao Fisica (I)

(151870223) Gabriel Alberto Belintani Ferreira Educacao Fisica (N)

(151170064) Gabriel Alves de Oliveira Scafi Engenharia de Alimentos (I)

(151184760) Gabriel Aparecido Miranda E Silva Quimica (I)

(151648732) Gabriel Apicella Giannoni Engenharia Mecanica (I)

(151369927) Gabriel Arsene de Souza Musica: Regencia (I)

(151597775) Gabriel Barbosa de Freitas Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151381420) Gabriel Bilatto Administracao (N)

(151215237) Gabriel Boaventura Andrade Engenharia Eletrica (I)

(151525710) Gabriel Braga Villa Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151770608) Gabriel Briotto Monteiro Engenharia Ambiental (N)

(151101756) Gabriel Brito Nascimento Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151599382) Gabriel Bueno de Almeida Engenharia Agricola (I)

(151299176) Gabriel Cavalcante Altieri Ciencias do Esporte (I)

(151154705) Gabriel Cavichiolli Fornarolo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151216476) Gabriel da Silva Martins Enfermagem (Unicamp) (I)

(151523448) Gabriel Dabruzzo Reiche Administracao (N)

(151007245) Gabriel Dainesi Estudos Literarios (I)

(151415873) Gabriel de Albuquerque Marques Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151811664) Gabriel de Moura Palladino Educacao Fisica (N)

(151011569) Gabriel de Oliveira Peregrino Musica Erudita: Percussao

(151445296) Gabriel de Souza Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151134970) Gabriel de Souza Kurashima Engenharia Mecanica (I)

(151159694) Gabriel Del Gelmo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151351373) Gabriel do Lago Loureiro Historia (I)

(151252003) Gabriel Domingues Taniguchi Educacao Fisica (I)

(151557672) Gabriel dos Anjos Gavioli Matematica - Licenciatura (N)

(151587958) Gabriel dos Santos Lacerda Engenharia Eletrica (I)

(151165440) Gabriel Duarte Nogueira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151047270) Gabriel Duenias Rosa Sistemas de Informacao (I)

(151046390) Gabriel Floriano Costa Quimica (I)

(151372835) Gabriel Francisco D Elaqua dos Santos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151422202) Gabriel Friedmann Cafasso Galli Engenharia Agricola (I)

(151470188) Gabriel Goncalves da Silva Fisica - Licenciatura (N)

(151010948) Gabriel Goncalves Silveira Engenharia Civil (I)

(151018294) Gabriel Griep Engenharia Eletrica (I)

(151602860) Gabriel Henrique Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151038609) Gabriel Henrique Zancanela da Silva Quimica (I)

(151596581) Gabriel Kawauchi Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151691279) Gabriel Kiciolar Campos Sistemas de Informacao (I)

(151694674) Gabriel Leal Bissaco Educacao Fisica (I)

(151641816) Gabriel Leite Administracao (N)

(151744058) Gabriel Lessa Tozzo Geografia (I)

(151146014) Gabriel Lot Engenharia Agricola (I)

(151798536) Gabriel Maciel Araujo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151184890) Gabriel Madeira Bisordi Engenharia Mecanica (I)

(151721491) Gabriel Malanzuk Oristanio Quimica (I)

(151143718) Gabriel Malta Caetano da Silva Engenharia Mecanica (I)

(151789798) Gabriel Marchese Marconsin Administracao (N)

(151290018) Gabriel Marchetto Medicina (Unicamp) (I)

(151645801) Gabriel Marcondes Lopes da Silva Engenharia Mecanica (I)

(151485689) Gabriel Martins Fisica - Licenciatura (N)

(151324690) Gabriel Martins dos Santos Gomes de Brito Engenharia de Producao (I)

(151135300) Gabriel Martins Orlando Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151555461) Gabriel Massaro de Goes Artes Cenicas (I)

(151074687) Gabriel Meira Delgado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151822736) Gabriel Moraes Alves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151278546) Gabriel Moraes Pithon Napoli Odontologia (I)

(151603030) Gabriel Moraes Ribeiro Bozza Filosofia (I)

(151588715) Gabriel Moretti Zanichielli Andersen Medicina (Unicamp) (I)

(151381871) Gabriel Nascimento Novaes Matematica - Licenciatura (N)

(151505480) Gabriel Nunes Alves da Silva Engenharia Civil (I)

(151532347) Gabriel Palma Petrielli Engenharia Agricola (I)

(151581332) Gabriel Pangonis Fernandes Artes Cenicas (I)

(151648725) Gabriel Perides Akaishi Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151662989) Gabriel Polito Verdasca Administracao (N)

(151628556) Gabriel Rampazzo Magalhaes Engenharia Ambiental (N)

(151526997) Gabriel Ribeiro de Souza Lopes Administracao (N)

(151485993) Gabriel Ribeiro Lencione Engenharia de Computacao (I)

(151532149) Gabriel Rodrigues Inocencio Felipe Ciencias Sociais (N)

(151191595) Gabriel Saloni Duarte Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151146786) Gabriel Sampaio Neder Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151209771) Gabriel Sena Leal Reis Engenharia de Manufatura (I)

(151181617) Gabriel Sette Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151284521) Gabriel Siqueira Miranda Administracao (N)

(151850412) Gabriel Souza Murizine Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151318462) Gabriel Stephan Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151727314) Gabriel Teixeira Callado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151856366) Gabriel Thomaz de Aquino Engenharia de Manufatura (I)

(151745822) Gabriel Trovato Mei Filosofia (I)

(151237112) Gabriel Turatti da Cruz Figueiredo Educacao Fisica (I)

(151404718) Gabriel Valerio do Nascimento Educacao Fisica (I)

(151018546) Gabriel Vinicius Martins Oliveira Engenharia Quimica (I)

(151461074) Gabriel Xavier Mariotto Ciencias Economicas (I)

(151444583) Gabriel Yuzo Massuda Suzuki Arquitetura e Urbanismo (N)

(151283849) Gabriela Antunes Marques Letras - Licenciatura (I)

(151257275) Gabriela Araujo Mota Engenharia de Alimentos (I)

(151028073) Gabriela Barbosa Americo Educacao Fisica (I)

(151124917) Gabriela Bartholo de Meira Lins Educacao Fisica (I)

(151076447) Gabriela Boechat Sistemas de Informacao (I)

(151174578) Gabriela Borges da Costa Pires Ciencias do Esporte (I)

(151129240) Gabriela Borges Henriques Ciencias Economicas (N)

(151783059) Gabriela Campera Engenharia de Producao (I)

(151145677) Gabriela Caroline de Camargo Engenharia de Alimentos (I)

(151581172) Gabriela Caroline Rodrigues Engenharia Ambiental (N)

(151120403) Gabriela Carvalho Campos Educacao Fisica (I)

(151161646) Gabriela Cristina dos Santos Silva Educacao Fisica (I) REMANEJADO

(151599900) Gabriela da Silva Mercurio Quimica Tecnologica (N)

(151274735) Gabriela da Silva Perellon Medicina (Unicamp) (I)

(151551117) Gabriela de Paula Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151405056) Gabriela dos Santos Bertho Geologia (I)

(151304100) Gabriela dos Santos Gimenes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151529248) Gabriela Emi Harada Administracao (N)

(151244886) Gabriela Estevam Pereira Quimica (I)

(151116103) Gabriela Fernanda Bombarda Odontologia (I)

(151398484) Gabriela Fernanda de Sousa Musica Erudita: Trompete

(151838919) Gabriela Ferreira Vieira Engenharia Quimica (I)

(151812285) Gabriela Frade Ferreira Gagliardo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151486873) Gabriela Freitas Rocha Historia (I)

(151374671) Gabriela Gama Xavier Augusto Odontologia (I)

(151652308) Gabriela Kei Abe Ciencias Economicas (N)

(151560184) Gabriela Leite Galvao Ciencias Economicas (I)

(151388445) Gabriela Martin Bonilha Odontologia (I)

(151581998) Gabriela Mello Ribeiro de Araujo Engenharia de Alimentos (N)

(151886758) Gabriela Moraes Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151795315) Gabriela Mutter Erbetta Matematica - Licenciatura (N)

(151731317) Gabriela Negrisiolo Ferreira Administracao (N)

(151530860) Gabriela Oliveira de Sales Administracao (N)

(151233455) Gabriela Pereira Neri Matematica - Licenciatura (N)

(151678520) Gabriela Pereira Soares Engenharia de Producao (I)

(151287483) Gabriela Pinto de Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151352147) Gabriela Ramiro Maniezzo Engenharia de Alimentos (I)

(151630782) Gabriela Rodrigues Paiva Ciencias Sociais (I)

(151223324) Gabriela Rossi Longo Ciencias Biologicas (I)

(151623100) Gabriela Santana de Paula Odontologia (I)

(151275202) Gabriela Scaranello Teixeira de Barros Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151128926) Gabriela Silva Pomin Quimica (I)

(151669058) Gabriela Simoneti de Morais Contessoto Educacao Fisica (I)

(151097565) Gabriela Souza Rezende Engenharia Quimica (I)

(151871165) Gabriela Wen Hsuan Chen Nutricao (I)

(151052337) Gabriela Yamada Kucharski Enfermagem (Unicamp) (I)

(151033529) Gabriele Motta de Souza Artes Cenicas (I)

(151065559) Gabriele Ramalho Foschini Ciencias Economicas (I)

(151058946) Gabrieli de Cinque Sakamoto Quimica (I)

(151679141) Gabriella Christe Francisco Engenharia Quimica (I)

(151034744) Gabriella Correa Tavares Ciencias Economicas (I)

(151339382) Gabriella Pescarolo Letras - Licenciatura (N)

(151111047) Gabriella Trombini Machado Farmacia (I)

(151223058) Gabrielle Abdala Sulz Gonsalves Engenharia Quimica (N)

(151507769) Gabrielle Alves Pereira Educacao Fisica (I)

(151042268) Gabrielle Audrey de Sousa Costa Pedagogia - Licenciatura (I)

(151301545) Gabrielle Martho Domingues Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151364380) Gabrielle Ribeiro Brito Lima Geografia (I)

(151873338) Gabrielli Cristina Souza Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151577599) Gabrielly Baratela de Carvalho Educacao Fisica (N)

(151640264) George Issamu Uemura Junior Administracao Publica (N)

(151401078) George Lucas Malagodi Lopes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151010214) Geovana Marinello Palomo Sistemas de Informacao (I)

(151219901) Geovana Ramazzini Vechi Fonoaudiologia (I)

(151056537) Geovana Rodrigues Medicina (Unicamp) (I)

(151859525) Geovane Augusto Gaia Vieira Geografia (N)

(151880200) Germanno Falcao Richena Musica: Licenciatura (I)

(151298784) Gese Garcia de Souza Junior Educacao Fisica (N)

(151067791) Giancarlo Maeda Massoni Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151001582) Giani Betelli Antonello Borges Engenharia Civil (I)

(151102582) Gilberto Ceranto Junior Musica Erudita: Violino

(151742038) Gilmar Dias da Silva Junior Educacao Fisica (I)

(151044219) Giovana Biasetti Engenharia Civil (I)

(151293420) Giovana Chrispim Nutricao (I)

(151730598) Giovana Mendes Silva Lega Engenharia Ambiental (N)

(151348502) Giovana Mika Tanabe Iwamoto Farmacia (I)

(151258834) Giovana Naomi Uematsu Ciencias do Esporte (I)

(151281799) Giovana Romeu Faria Administracao (N)

(151877286) Giovana Santarosa Cassiano Nutricao (I)

(151719197) Giovana Savoia Administracao Publica (N)

(151869557) Giovana Vieira Romita Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151715850) Giovani Abreu Fabri Engenharia Agricola (I)

(151231053) Giovani Baroni Raduan Miguel Engenharia Civil (I)

(151859440) Giovani Canesin Engenharia de Manufatura (I)

(151623490) Giovani Carlin Nogueira Ciencias do Esporte (I)

(151276281) Giovani Nascimento Pereira Engenharia de Computacao (I)

(151350400) Giovanna Allegretti Ciencias Sociais (N)

(151367921) Giovanna Amaro Gireli Quimica (I)

(151384351) Giovanna Camargo da Silva Engenharia de Producao (I)

(151493103) Giovanna Castello de Andrade Engenharia de Alimentos (I)

(151123099) Giovanna Cristina Bonifacio Medicina (Unicamp) (I)

(151041913) Giovanna Degani Pierroni Quimica (I)

(151107860) Giovanna Favoretto Lavezzo Educacao Fisica (I)

(151514099) Giovanna Gianoni Hernandez Silva Administracao (N)

(151446718) Giovanna Herrera Danca (I)

(151507851) Giovanna Marina Andrade Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151894036) Giovanna Morena Barbosa Nogueira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151489834) Giovanna Oliveira Guimaraes Ciencia da Computacao (N)

(151181211) Giovanna Pagnocca Buono Engenharia Civil (I)

(151173612) Giovanna Pereira Ribeiro Engenharia de Manufatura (I)

(151691705) Giovanna Pontes Poletto Artes Visuais (I)

(151501631) Giovanna Saggioro Massolino Pedagogia - Licenciatura (I)

(151741967) Giovanna Sevilha Ferreira Farmacia (I)

(151517937) Giovanna Tavares Jeronymo Nutricao (I)

(151222475) Giovanna Trevisan Massera Administracao (N)

(151097855) Giovanne Bianchi Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151186186) Giovanni Bruno Faria Engenharia de Manufatura (I)

(151322939) Giovanni Chaves Di Blasio Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151036979) Giovanni Costa Rozan Engenharia Civil (I)

(151369040) Giovanni Ferreira Soares Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151250496) Giovanni Fonseca Alves Administracao (N)

(151303589) Giovanni Hering Scavariello Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151578356) Giovanni Oliva Pintucci Engenharia de Producao (I)

(151054418) Giovanni Saccon Toledo Ciencias do Esporte (I)

(151591234) Giovanni Taraschi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151296702) Giulia Antonieto da Silva Odontologia (I)

(151448394) Giulia Castilho Pedroso Engenharia de Alimentos (I)

(151502092) Giulia Di Felice de Souza Engenharia Quimica (I)

(151864767) Giulia Marcondes Demasi Araujo Educacao Fisica (N)

(151445364) Giulia Moller Galasso Calligaris Historia (I)

(151296207) Giulia Sartori Brunieri Farmacia (I)

(151273503) Giulia Secchieri Borducchi Medicina (Unicamp) (I)

(151003045) Giulia Silva da Silva Quimica (I)

(151206512) Giulia Teixeira Romanelli Letras - Licenciatura (I)

(151111573) Giulia Valerio Anguiano Dias Letras - Licenciatura (I)

(151433213) Giuliana Aparecida Armellin Ciencias Economicas (I)

(151032939) Giuliana Elias Ruggiero Engenharia Agricola (I)

(151744614) Giuliana Regia Pineda Peres Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151449878) Giuliana Zampronio Engenharia Civil (I)

(151862693) Giuliano Sider Ciencia da Computacao (N)

(151209870) Gizele Gavazzi Ciencias Sociais (N)

(151817266) Glaura Marteen Barbosa Miranda Engenharia Civil (I)

(151766346) Gleisson Henrique Belotti Ciencias Sociais (N)

(151663890) Glenda Larissa de Mello Matematica - Licenciatura (N)

(151612823) Gloria Cho Yang Odontologia (I)

(151278515) Guilhemar Caixeta Filho Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151866855) Guilherme Agnello Aguado Mourao Engenharia Ambiental (N)

(151657822) Guilherme Alcaras de Goes Ciencias Biologicas (I)

(151680619) Guilherme Aparecido Comi Educacao Fisica (I)

(151036771) Guilherme Augusto Amorim Terrell Engenharia Eletrica (N)

(151653882) Guilherme Azevedo Silva Engenharia Civil (I)

(151788207) Guilherme Baptista Scarpin Geografia (N)

(151029670) Guilherme Barreiro Machado Sistemas de Informacao (I)

(151149754) Guilherme Campello Raposo Lopes Engenharia de Computacao (I)

(151728713) Guilherme Castro Dela Corte Engenharia Quimica (I)

(151826110) Guilherme Cesar Brosler Caltabiano Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151529699) Guilherme Chevis Meira Sistemas de Informacao (I)

(151375551) Guilherme Cruz Medeiros Engenharia de Alimentos (N)

(151522810) Guilherme Cunha Prado Engenharia Mecanica (I)

(151018898) Guilherme da Silva Pimenta Administracao (N)

(151430191) Guilherme de Almeida Alves Fisica - Licenciatura (N)

(151699198) Guilherme de Almeida Vieira Marcheto Musica Popular: Guitarra

(151408031) Guilherme de Camargo Engenharia Mecanica (I)

(151081030) Guilherme de Paula Rezende Engenharia de Producao (I)

(151367839) Guilherme de Souza Prado Engenharia Mecanica (I)

(151007566) Guilherme dos Santos Carneiro Filosofia (I)

(151307437) Guilherme Faria Moraes Engenharia Mecanica (I)

(151603528) Guilherme Feletti Orlandi Engenharia Mecanica (I)

(151397825) Guilherme Fernandes Lopes Engenharia Quimica (I)

(151834672) Guilherme Francisco Plana Servilha Engenharia Agricola (I)

(151276427) Guilherme Freitas Domingues Administracao (N)

(151299275) Guilherme Freitas Nunes Rufino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151676319) Guilherme Gabetta Dias Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151172534) Guilherme Gomes Correia Geografia (I)

(151504852) Guilherme Henrique Randi Engenharia de Manufatura (I)

(151832416) Guilherme Henrique Tamilheiro Engenharia Agricola (I)

(151143787) Guilherme Hideo Crubelatti Engenharia Agricola (I)

(151326887) Guilherme Keity Nakagawa Estatistica (I)

(151218212) Guilherme Lima Hernandez Rincao Engenharia de Computacao (I)

(151226712) Guilherme Lledo Marchetti Engenharia Mecanica (I)

(151289151) Guilherme Lopes Mazzon Administracao (N)

(151280345) Guilherme Luiz Menezes Amorim Quimica (I)

(151576527) Guilherme Marques de Moura Arquitetura e Urbanismo (N)

(151309518) Guilherme Mauro Aranha Engenharia Ambiental (N)

(151465175) Guilherme Miguel Libraiz Teixeira Engenharia Quimica (N)

(151387596) Guilherme Murakawa Fernandes Rubio Administracao (N)

(151767233) Guilherme Nobre Santos Engenharia Mecanica (I)

(151462633) Guilherme Nunes Ferreira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151336338) Guilherme Oliveira de Carvalho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151325020) Guilherme Pascoal Lotito Ciencias Economicas (I)

(151679097) Guilherme Pereira Amarante Engenharia de Manufatura (I)

(151162397) Guilherme Peres Cardoso Engenharia Mecanica (I)

(151283443) Guilherme Ponsoni Ferreira Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151273183) Guilherme Ramalho Marreto Ciencias do Esporte (I)

(151304292) Guilherme Ribeiro de Souza Ciencias Economicas (I)

(151019037) Guilherme Ricioli Cruz Engenharia Eletrica (I)

(151331890) Guilherme Rodrigues Bonanni Engenharia Civil (I)

(151553373) Guilherme Sales Cavalcante Engenharia Civil (I)

(151645405) Guilherme Salles dos Reis Flores Engenharia Mecanica (I)

(151470133) Guilherme Santos Pagliarini Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151033550) Guilherme Silveira Risk Engenharia Mecanica (I)

(151066040) Guilherme Simpione Odontologia (I)

(151163772) Guilherme Souza dos Anjos Geologia (I)

(151664244) Guilherme Toniolo Barreto Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151292311) Guilherme Trompini Perino Engenharia Ambiental (N)

(151855721) Guilherme Vinco dos Santos Engenharia Civil (I)

(151531351) Guilherme Weffort Ameida Historia (I)

(151309006) Guilherme Yamashita Prearo Engenharia Civil (I)

(151227128) Guilherme Yuiti Sikusawa Medicina (Unicamp) (I)

(151594677) Guilhermo Pareja de Lima Pereira Engenharia de Alimentos (I)

(151605135) Gustavo Alves de Souza Engenharia Eletrica (I) REMANEJADO

(151547275) Gustavo Alves Naccari Engenharia Mecanica (I)

(151724636) Gustavo Aurelio Brugnera Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151142852) Gustavo Bernardo Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151292243) Gustavo Boaventura Cruz Engenharia Agricola (I)

(151416388) Gustavo Bonfilho Squarizzi Ferreira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151518732) Gustavo Calais Gaspar Ciencias do Esporte (I)

(151287179) Gustavo Camargo D Avanco Administracao (N)

(151043575) Gustavo Campos Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151267634) Gustavo Cestarolli Reis Engenharia de Alimentos (N)

(151271217) Gustavo Cristobal Freixa Educacao Fisica (I)

(151831307) Gustavo da Silva Borba Enfermagem (Unicamp) (I)

(151717924) Gustavo de Carvalho Engenharia de Manufatura (I)

(151186582) Gustavo de Faria Arruda Filosofia (I)

(151080839) Gustavo de Lima Arnaut Geografia (N)

(151078184) Gustavo de Oliveira Emos Quimica (I)

(151590989) Gustavo Dias Duarte Engenharia de Producao (I)

(151135782) Gustavo Diorio Correia Neto Ciencias do Esporte (I)

(151158875) Gustavo do Rego Monteiro Castro Lemos Educacao Fisica (I)

(151772284) Gustavo Ferraciolli Ramos Quimica Tecnologica (N)

(151367761) Gustavo Ferreira de Faria Engenharia de Producao (I)

(151585242) Gustavo Ferreira de Souza Engenharia de Alimentos (N)

(151043339) Gustavo Garcia de Andrade Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151390473) Gustavo Gentil Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151700601) Gustavo Gomes Arruda Estudos Literarios (I)

(151596963) Gustavo Graf Villabruna Ciencias Economicas (N)

(151163130) Gustavo Graziosi Silva Artes Visuais (I)

(151066729) Gustavo Haanwinckel Maronato Engenharia Eletrica (I)

(151508625) Gustavo Hebeisen Engenharia de Manufatura (I)

(151512918) Gustavo Henrique Alves Gregorio Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151171036) Gustavo Henrique Frazile Jose Geografia (I)

(151673358) Gustavo Henrique Torres de Almeida Camillo Engenharia de Alimentos (N)

(151273367) Gustavo Henrique Utsunomiya Muniz Engenharia Mecanica (I)

(151540496) Gustavo Henrique Zuffo Ciencias Sociais (N)

(151132073) Gustavo Lazero Decordi Engenharia Eletrica (N)

(151317407) Gustavo Leite Machado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151331067) Gustavo Luiz Valvassori Maioli Engenharia Eletrica (I)

(151771533) Gustavo Marcelo de Oliveira Silva Fisica - Licenciatura (N)

(151331500) Gustavo Menegueti Pereira Administracao (N)

(151616917) Gustavo Moreira Abatti Engenharia de Manufatura (I)

(151493936) Gustavo Moreto Pimenta Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151338730) Gustavo Moura Pimentel Engenharia de Manufatura (I)

(151509239) Gustavo Neves Plache Administracao (N)

(151353768) Gustavo Nishihara Engenharia Eletrica (I)

(151683090) Gustavo Perbone Engenharia de Alimentos (I)

(151665193) Gustavo Raime Santos Odontologia (I)

(151628204) Gustavo Sanchez Folhas Ciencias do Esporte (I)

(151827595) Gustavo Sapiensa Morais Administracao (N)

(151017017) Gustavo Schliemann Educacao Fisica (N)

(151119768) Gustavo Toledo de Freitas Medicina (Unicamp) (I)

(151371818) Gustavo Tonon Gialluca Engenharia Eletrica (I) REMANEJADO

(151049757) Gustavo Torres Goncalves Quimica (I)

(151300856) Gustavo Valdivino da Silva Ciencias Economicas (N)

(151384481) Gustavo Valentim Dias Engenharia Eletrica (I)

(151337034) Gustavo Vechin de Matos Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151059628) Gustavo Vitral Arbex Engenharia Mecanica (I)

(151455303) Gustavo Yoshitake Ciencias do Esporte (I)

H

(151649544) Hanna Cordeiro Amorim Carvalho Ribeiro Letras - Licenciatura (I)

(151288479) Hanna Sayuri de Souza Chinen Geografia (N)

(151874249) Hariel Tofoli Fontes Administracao Publica (N)

(151241184) Haruan Barreto Braga Capela do Nascimento Engenharia Quimica (I)

(151106959) Harue Taniguti Rocha Fisica - Licenciatura (N)

(151429135) Heitor de Campos Junior Educacao Fisica (N)

(151287575) Helder Jesus Vieira Engenharia Eletrica (N)

(151706234) Helder Lima da Rocha Ciencia da Computacao (N)

(151718309) Helen Cristina Reis Engenharia Ambiental (N)

(151194167) Helen Santos Aguiar Artes Visuais (I)

(151148515) Helena Amaral Nyffeler Cunha Estatistica (I)

(151677589) Helena Andrade Silva Educacao Fisica (N)

(151125613) Helena Barbi Medicina (Unicamp) (I)

(151068329) Helena Bianchessi Quimica (I)

(151188076) Helena de Almeida Mosca Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151506049) Helena Guazzelli Sampaio Historia (I)

(151696991) Helena Guimaraes de Menezes Viana Matematica - Licenciatura (N)

(151137740) Helena Martinho Coradini Geologia (I)

(151258667) Helena Novaes Ferreira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151389424) Helena Regina Souza Franco Artes Cenicas (I)

(151647890) Helio Mendes de Carvalho Correia Lima Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151707817) Hellen Oliveira de Paula Ciencias do Esporte (I)

(151068169) Heloisa Bonatti Engenharia Ambiental (N)

(151276076) Heloisa Castanheira Santo Andre Nutricao (I)

(151170538) Heloisa Leite Imada Estudos Literarios (I)

(151703907) Heloisa Malta Buttini Estudos Literarios (I)

(151350677) Heloisa Sant Ana Teixeira Fonoaudiologia (I)

(151021423) Heloise Carrer Engenharia Quimica (I)

(151363707) Heloise de Fatima da Fonseca Mantovani Engenharia Mecanica (I)

(151308638) Henrique Aires Silva Engenharia Eletrica (N)

(151004772) Henrique Dal Mora Rosendo da Silva Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151617576) Henrique de Oliveira Sugiyama Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151192758) Henrique Figueiredo Prado Medicina (Unicamp) (I)

(151599917) Henrique Franceschini dos Santos Quimica Tecnologica (N)

(151449069) Henrique Fuschini Favaro Engenharia de Computacao (I)

(151576909) Henrique Hungari Rodrigues Engenharia Mecanica (I)

(151548711) Henrique Issamu Umeda Engenharia de Producao (I)

(151220479) Henrique Jose Agrizzi Altoe Engenharia Mecanica (I)

(151081078) Henrique Kazuo Ogava Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151670939) Henrique Koji Miyamoto Engenharia Eletrica (I)

(151064945) Henrique Krastins Okuti Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151257541) Henrique Leoni Tenorio de Oliveira Administracao (N)

(151026954) Henrique Malone de Souza Santos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151614171) Henrique Martorano Rodrigues Estatistica (I)

(151528719) Henrique Prado Pinheiro Geografia (N)

(151092386) Henrique Retti de Andrade Ciencias Biologicas (I)

(151624738) Henrique Rodrigues Costa Ciencias Economicas (N)

(151180140) Henrique Rodrigues Segreto Estatistica (I)

(151294904) Henrique Tamega Joaquim Ciencias do Esporte (I)

(151442235) Henrique Toledo Amancio Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151082927) Herbert Yukihiro Toyota Administracao (N)

(151133458) Hernan Angulo Ciencias Economicas (I)

(151026244) Heron Torga Moreira Carneiro Engenharia Mecanica (I)

(151516231) Hiago Vaccaro Malandrin Pedagogia - Licenciatura (I)

(151456122) Higgor Amadeus Martins Nutricao (I)

(151022938) Hinah Esttela Pereira Machado Letras - Licenciatura (N)

(151474401) Holiver Macedo de Morais Engenharia Mecanica (I)

(151673563) Hugo Felipe Ribeiro Galvao Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151236584) Hugo Higashi Engenharia Mecanica (I)

(151083210) Hugo Juarez Porto Fisica - Licenciatura (N)

(151831178) Hugo Leonardo de Morais Engenharia Eletrica (N)

(151019365) Hugo Leonardo Marangoni de Oliveira Santos Ciencias Sociais (N)

(151656331) Hugo Teixeira Vasconcelos Engenharia Agricola (I)

(151683854) Hugo Tulio Maximiliano Secreto Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151421698) Iago Almeida Neves Ciencia da Computacao (N)

(151660808) Iago Hellmeister Tremacoldi Ciencias do Esporte (I)

(151015059) Ian Felisberto Villefort Engenharia Civil (I)

(151688668) Ian Lastoria Fischer Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151459893) Ian Makoto Shinjo Musica Popular: Violao

(151017970) Iana Carolina Perea Ribeiro de Souza Linguistica (I)

(151656997) Iara Gabriela de Oliveira Historia (I)

(151288929) Iasmim Camacho Enfermagem (Unicamp) (I)

(151099714) Icaro Cruz Torquato Engenharia Eletrica (N)

(151072216) Icaro Pavan Zago Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151686433) Icaro Raony Marques dos Santos Ciencias Biologicas (I)

(151533296) Icaro Sadao Matsuda Tamashiro Engenharia Agricola (I)

(151254641) Icaro Torres de Carvalho Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151053521) Ieda Moreira Rodrigues Neta Engenharia de Alimentos (I)

(151007405) Ignacio Espinoso Ribeiro Engenharia de Computacao (I)

(151369569) Igor Boson Schetine Engenharia Ambiental (N)

(151143183) Igor Carneiro Figueredo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151744393) Igor David Administracao (N)

(151291066) Igor Henrique Martin Lopez Engenharia Mecanica (I)

(151275080) Igor Mateus Omote Engenharia de Computacao (I)

(151328623) Igor Matheus Andrade Torrente Ciencia da Computacao (N)

(151669164) Igor Pontes Jeveaux Administracao (N)

(151094276) Igor Tadeu Contreiras Pereira de Araujo Engenharia Quimica (I)

(151320438) Igor Vieira Santos Administracao Publica (N)

(151719838) Igor Voelzke Passarin Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151837299) Igor Yuji Ferreira de Moraes Ciencias Economicas (N)

(151475060) Inaia Fernandes Correa Administracao (N)

(151642048) Ingrid Cristina Netto Moutinho Estatistica (I)

(151812445) Ingrid Daniele Archanjo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151889184) Irani Gomes da Silva Manaia Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151027704) Iria Guilger Simoes Martins Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151158844) Iriz Costa Felippe Musica Erudita: Viola

(151867360) Isabel Brustolin Pedagogia - Licenciatura (N)

(151816836) Isabel Trombin Soares Fonoaudiologia (I)

(151529170) Isabela Aline Fernandes Costa Engenharia Civil (I)

(151021201) Isabela Andrade Boscolo Educacao Fisica (N)

(151702096) Isabela Antonelli Pedagogia - Licenciatura (I)

(151671901) Isabela Cristina Freitas Romo Historia (I)

(151291554) Isabela Cristina Travitzki Historia (I)

(151275615) Isabela da Silva Coelho Arquitetura e Urbanismo (N)

(151185923) Isabela da Silva Sarri Medicina (Unicamp) (I)

(151377274) Isabela Demarchi de Oliveira Administracao (N)

(151412638) Isabela Fernanda Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151838384) Isabela Ferreira Vieira Engenharia de Alimentos (I)

(151392585) Isabela Flora Trombetta Pedagogia - Licenciatura (N)

(151347639) Isabela Lima Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151139746) Isabela Maria Biagioni Pedro Engenharia Ambiental (N)

(151724476) Isabela Palanch Moreira da Silva Ciencias Sociais (N)

(151215305) Isabela Pazzetti Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151200767) Isabela Peixoto Corbi Oliveira Silva Administracao (N)

(151329084) Isabela Pereira Scarassati Ciencias do Esporte (I)

(151756062) Isabela Sandrin Cordeiro Engenharia de Producao (I)

(151374237) Isabela Schoenacker Cauzzo Medicina (Unicamp) (I)

(151260404) Isabela Telles Furtado Doswaldo Engenharia de Computacao (I)

(151148720) Isabele Romanini Carvasan Sistemas de Informacao (I)

(151441003) Isabele Vieira Odontologia (I)

(151501075) Isabeli Karine Martins Castelaneli Enfermagem (Unicamp) (I)

(151457088) Isabeli Yumi Araujo Osawa Quimica (I)

(151726007) Isabella Arreguy Ribeiro da Costa Ciencias Sociais (I)

(151641731) Isabella Arruda Pereira de Souza Estudos Literarios (I)

(151565684) Isabella Ayumi Sammi Yamashita Administracao (N)

(151588364) Isabella Ayumi Shiwaku Engenharia de Alimentos (N)

(151119980) Isabella Bagni Nakamura Farmacia (I)

(151804174) Isabella Barreto Santos Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151683915) Isabella Bizinoto Fernandes Engenharia Ambiental (N)

(151741158) Isabella Bueno dos Santos Enfermagem (Unicamp) (I)

(151445715) Isabella Christine Santiago Dibbern Engenharia de Manufatura (I)

(151294133) Isabella de Lara Ramalho de Souza Ciencias Economicas (I)

(151444859) Isabella de Moura Shing Pedagogia - Licenciatura (N)

(151473736) Isabella Esparre Duchene Engenharia Quimica (I)

(151711155) Isabella Gaiao da Silva Ciencias Biologicas (I)

(151560245) Isabella Gatti Pinheiro Engenharia de Alimentos (I)

(151092119) Isabella Gerim Fonseca Farmacia (I)

(151059581) Isabella Goncalves da Cunha Fisica - Licenciatura (N)

(151723770) Isabella Gottardo Bercari Engenharia Quimica (I)

(151449564) Isabella Gualtieri Elias Geografia (N)

(151434124) Isabella Guedes Miranda Dias Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151727512) Isabella Marinho Tramontina Letras - Licenciatura (I)

(151135263) Isabella Martina Fernandes de Magalhaes Enfermagem (Unicamp) (I)

(151049474) Isabella Mi Hyun Kim Engenharia Eletrica (I)

(151077891) Isabella Miranda Ciencias Economicas (I)

(151108955) Isabella Righi Educacao Fisica (I)

(151090137) Isabelle Cristina Idalgo Estatistica (I)

(151718699) Isabelle de Vecchi Alonso Pedagogia - Licenciatura (N)

(151121369) Isabelle Elisie da Silva Santos Engenharia Eletrica (I)

(151143619) Isabelle Grande Degaspari Engenharia de Alimentos (I)

(151033277) Isabelle Nakase Engenharia de Producao (I)

(151430672) Isabelle Salazar Vieira Alves Geografia (N)

(151581752) Isabelle Santos da Silva Artes Visuais (I)

(151296023) Isabelle Yazigi Leite Engenharia de Manufatura (I)

(151541680) Isabelle Zomignani Dumalakas Musica Erudita: Voz

(151589466) Isadora Amalfi de Souza Pinto Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151522841) Isadora Cristina Silva Fonoaudiologia (I)

(151769659) Isadora Ferreira Malavolta Odontologia (I)

(151424673) Isadora Gusson Veronezzi Engenharia Quimica (N)

(151521145) Isadora Queiroz Ferreira Barata Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151232100) Isadora Santanna Lorencetti Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151026466) Isadora Santos Cardoso Letras - Licenciatura (I)

(151889498) Isaias Petronis Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151398248) Isis Ayumi Ikeda Medicina (Unicamp) (I)

(151496522) Islan Gesio Geronimo dos Santos Musica Erudita: Trompete

(151568751) Israel Augusto Silva Brandao Administracao (N)

(151095927) Itamar Spira Estatistica (I)

(151578561) Iuri Felipe Mandello Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151590774) Iuri Magalhaes de Alencar Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151396716) Ivana Martins Andrade Artes Visuais (I)

(151130343) Ivy Gandolfe de Camargo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151608509) Izabela Maria Baitelo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151086875) Izabela Mateus Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151523158) Izabela Oliveira Santos Engenharia Ambiental (N)

(151045991) Izabella Bigosinshi Correa Engenharia Civil (I)

(151422011) Izabelli Cruz E Silva Ciencias Sociais (N)

(151267443) Jackeline Stefane Karoline Nogueira Coelho Engenharia de Alimentos (N)

(151798925) Jackson Matos Medeiros Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151240747) Jade Barbara Ferreira de Freitas Educacao Fisica (I)

(151018782) Jade Berzin Capozzoli Pedagogia - Licenciatura (I)

(151149327) Jaime Lage Vidal Junior Medicina (Unicamp) (I)

(151210201) Janina Tiemi Enomoto Filosofia (I)

(151412959) Janis Marcondes Rodriguez Enfermagem (Unicamp) (I)

(151758747) Jaqueline da Conceicao Camargo Pedagogia - Licenciatura (N)

(151288622) Jaqueline de Lima Munhoz Farmacia (I)

(151265126) Jaqueline de Oliveira Rocha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151209504) Jaqueline Garbellini Sensato Engenharia Ambiental (N)

(151827977) Jean Carlos de Oliveira Carniel Educacao Fisica (N)

(151095095) Jeanlezy Barroso Sousa Engenharia Ambiental (N)

(151122065) Jeanyves Roulet Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151470171) Jecksom Antonio Gomes da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151087694) Jefferson Ribeiro Correia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151381956) Jefferson Salomao Rodrigues Engenharia de Computacao (I)

(151016113) Jeniffer Marins Taparo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151856212) Jennifer Agg de Souza Estatistica (I)

(151378086) Jennifer Siqueira de Araujo Letras - Licenciatura (I)

(151124993) Jennifer Struciatti Odontologia (I)

(151610421) Jenny Chan Yee Ng Engenharia de Producao (I)

(151062628) Jessica Aparecida Luciano Venancio Enfermagem (Unicamp) (I)

(151084275) Jessica Cavalcante Almeida Administracao Publica (N)

(151056292) Jessica Cristina Rosa Historia (I)

(151735593) Jessica da Cunha Ferreira Ciencias Economicas (N)

(151172077) Jessica de Farias Pereira Sistemas de Informacao (I)

(151228480) Jessica Fernanda de Mello Palermo Fonoaudiologia (I)

(151184197) Jessica Leane Nogueira Pelison Engenharia Ambiental (N)

(151841162) Jessica Santos de Paula Administracao Publica (N)

(151553168) Jessica Sordi Sartori Letras - Licenciatura (N)

(151578646) Jessica Wady Lopes Musica Erudita: Violoncelo

(151813172) Jessika da Silva Marineli Odontologia (I)

(151320032) Jhennifer Mara Mendiola Barbosa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151417404) Jhonatas Silas Nascimento Goncalves Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151865258) Jhonathan Rafael Juliao Ciencias Sociais (N)

(151495420) Jhonny Richard de Souza Ciencia da Computacao (N)

(151296115) Jhulia Voltani Fernandes Silva Odontologia (I)

(151703990) Joana Spadaccini Grangeiro Geografia (I)

(151406127) Joany Davila de Oliveira Silva Ciencias Biologicas (I)

(151545200) Joao Armando Sandron Galdino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151446176) Joao Balieiro Bardy Ciencias Sociais (I)

(151266464) Joao Batista Rosolem Junior Letras - Licenciatura (N)

(151543747) Joao Carlos Alves de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151233547) Joao Felipe Rezende de Andrade Engenharia Eletrica (I)

(151858256) Joao Filipe Pavarina Kasahara Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151556143) Joao Gabriel Bicunha de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151560894) Joao Leal Alves Engenharia Eletrica (I)

(151302890) Joao Lucas Goncalves Soares da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151190516) Joao Lucas Moura E Souza Historia (I)

(151757034) Joao Lucas Pimenta de Melo Engenharia Agricola (I)

(151053699) Joao Luis Chicoli Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151191083) Joao Marcelo Rossetto Fernandes da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151744775) Joao Marcos Inocente Pavao Administracao (N)

(151892498) Joao Marcos Rorato da Silva Quimica (I)

(151732730) Joao Milton Butarelli Filho Engenharia Agricola (I)

(151078245) Joao Paulo de Sousa Brito Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151062086) Joao Paulo do Carmo de Freitas Penalber Engenharia de Computacao (I)

(151781435) Joao Paulo Ferreira Reis Ciencias Sociais (I)

(151267405) Joao Paulo Mota Telles Medicina (Unicamp) (I)

(151793647) Joao Paulo Muniz Estatistica (I)

(151318882) Joao Paulo Picchetti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151758709) Joao Paulo Violin Engenharia de Manufatura (I)

(151480707) Joao Pedro Alcino Barbosa Estudos Literarios (I)

(151698256) Joao Pedro Bovolon Thomaz Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151268217) Joao Pedro Brandimarte Viccari Engenharia de Computacao (I)

(151151195) Joao Pedro Costa Moreira Administracao (N)

(151643485) Joao Pedro da Cruz Ciencias do Esporte (I)

(151706746) Joao Pedro da Cunha Hallite Engenharia Mecanica (I)

(151823005) Joao Pedro da Silva Barbosa Lima Educacao Fisica (N)

(151264802) Joao Pedro de Barros Fernandes Gaion Historia (I)

(151336345) Joao Pedro de Meo Schincariol Engenharia de Manufatura (I)

(151238986) Joao Pedro de Oliveira Baptistini Lopes Ciencias Economicas (I)

(151445838) Joao Pedro de Omena Simas Engenharia de Computacao (I)

(151096586) Joao Pedro de Santana Pacheco Musica Popular: Bateria

(151452373) Joao Pedro Galli Poleti Odontologia (I)

(151745563) Joao Pedro Guimaraes Ciencia da Computacao (N)

(151714673) Joao Pedro Guirado dos Santos Estatistica (I)

(151225429) Joao Pedro Jardim Moreno Ciencias Economicas (I)

(151399944) Joao Pedro Lemes Mafra Machado Administracao (N)

(151521831) Joao Pedro Lima Zamariolli Educacao Fisica (N)

(151090939) Joao Pedro Lino Sproesser Engenharia de Producao (I)

(151247601) Joao Pedro Lopes Barra Engenharia de Manufatura (I)

(151777388) Joao Pedro Marinho Bueno Ferreira Ciencias Sociais (I)

(151547565) Joao Pedro Pazinato Cruz de Oliveira Engenharia de Producao (I)

(151349819) Joao Pedro Pozzuto Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151561385) Joao Pedro Rodrigues Prado Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151820488) Joao Pedro Scarpato de Oliveira Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151147093) Joao Phillipe Cardenuto Engenharia de Computacao (I)

(151855950) Joao Ricardo Feriani Salles Filosofia (I)

(151489438) Joao Roberto Marks Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151698881) Joao Victor Brazileu Spuri Ciencia da Computacao (N)

(151111276) Joao Victor Bueno da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151396105) Joao Victor Carneiro Assad Ciencias Economicas (I)

(151407212) Joao Victor Fernandes Silva Engenharia de Computacao (I)

(151512840) Joao Victor Hermogenes de Souza Administracao (N)

(151721521) Joao Victor Ignacio Sistemas de Informacao (I)

(151806453) Joao Victor Ramos Faria Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151571072) Joao Victor Roque Cardoso Engenharia Ambiental (N)

(151304056) Joao Victor Virgilio da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151272951) Joao Vitor Araujo Grossi Engenharia Quimica (I)

(151468228) Joao Vitor da Silva Borsari Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151287933) Joao Vitor Higuti Teles Zuardi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151091062) Joao Vitor Honorio Historia (I)

(151312198) Joao Vitor Lopes Capi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151448950) Joao Vitor Marcola Engenharia de Producao (I)

(151471839) Joao Vitor Perin Geografia (N)

(151783561) Joel Antonio Godoy de Moraes Engenharia Eletrica (I)

(151683762) Jonas Roque de Souza Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151572563) Jonas Tostes de Figueiredo Odontologia (I)

(151683243) Jonatan Jardini Filosofia (I)

(151774211) Jonathan Costa Lima Engenharia Ambiental (N)

(151747392) Jonathan de Souza Martins Administracao (N)

(151703730) Jonathan Junio Matos Nunes Engenharia Eletrica (N)

(151562883) Jonathan Song En Wu Engenharia Civil (I)

(151027155) Jonathan Willian Scantamburlo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151606190) Jonesmar de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151762955) Jorge Augusto Fray Letras - Licenciatura (N)

(151353669) Jorge Hideki Motokubo Halker Ciencia da Computacao (N)

(151382331) Jorge Luiz de Oliveira Gentil Engenharia Quimica (N)

(151197098) Jorge Luiz Frasson dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151563749) Jose Carlos Cieni Junior Engenharia de Alimentos (N)

(151457354) Jose Dorivaldo Nascimento Souza Junior Ciencia da Computacao (N)

(151825568) Jose Felipe Blasco Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151704337) Jose Fernando Whitaker Ceribelli Historia (I)

(151890775) Jose Francisco dos Santos Neto Ciencia da Computacao (N)

(151144582) Jose Francisco Medeiros Monteiro Engenharia Civil (I)

(151336451) Jose Guilherme Girardi Martins Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151237952) Jose Lucas Marques de Farias Fisica - Licenciatura (N)

(151659330) Jose Luiz Prado Junior Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151169190) Jose Mario Ramalho E Silva Geografia (N)

(151231565) Jose Victor Alves da Silva Filosofia (I)

(151070036) Jose Victor dos Passos Pinotti Medicina (Unicamp) (I)

(151160780) Jose Victor Moraes de Gaspari Engenharia de Producao (I)

(151174783) Jose Vitor Couventaris Sammour Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151499552) Jose Vitor Guedes Tomazela Engenharia de Computacao (I)

(151368535) Josimara Cristina da Silva Matematica - Licenciatura (N)

(151648787) Josue Caetano Pilon Engenharia Civil (I)

(151680244) Josue Varola Junior Musica Popular: Saxofone

(151172640) Joyce Gomes Gabriel Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151316916) Juan Raphael Batista Fernandes Musica Popular: Violao

(151064853) Julia Andrade Benatti Letras - Licenciatura (I)

(151467997) Julia Andrade Falarini Arquitetura e Urbanismo (N)

(151444408) Julia Andrade Nunes Queiroz Farmacia (I)

(151053026) Julia Arantes Kuesteis Engenharia Ambiental (N)

(151243784) Julia Baccarin Salles Engenharia de Manufatura (I)

(151395058) Julia Barbara Tavares Engenharia de Producao (I)

(151726144) Julia Barbosa de Oliveira Farmacia (I)

(151185336) Julia Bertagna Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151178754) Julia Bezerra Evangelista Pedagogia - Licenciatura (N)

(151315296) Julia Bittencourt Zum Winkel Engenharia Quimica (I)

(151267689) Julia Braga Regagnin Educacao Fisica (I)

(151275936) Julia Brunelli Reis Joao Administracao (N)

(151077228) Julia Cabral Davila Engenharia Agricola (I)

(151015639) Julia Calefe Pinhabel Administracao (N)

(151902519) Julia Carolina Bartnik Historia (I)

(151356125) Julia Carvalho Nogueira Farmacia (I)

(151388131) Julia Cedran Coco Farmacia (I)

(151086660) Julia Cerqueira da Cruz Artes Cenicas (I)

(151285210) Julia Cocenzo Contiero Ciencias Biologicas (I)

(151362063) Julia Costa Pedagogia - Licenciatura (N)

(151070289) Julia Davila Maiorino Geografia (I)

(151453642) Julia de Carvalho Ferreira Sula Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151109859) Julia de Oliveira Ribeiro Estudos Literarios (I)

(151093242) Julia de Queiroz Caldeira Matematica - Licenciatura (N)

(151831796) Julia Dumard de Siqueira Pedagogia - Licenciatura (I)

(151476391) Julia Elisa Carneiro Medicina (Unicamp) (I)

(151682332) Julia Faria Pizi Engenharia Ambiental (N) REMANEJADO

(151508687) Julia Ferronato Galano Ciencias Economicas (I)

(151080280) Julia Freitas Ribeiro Quimica (I)

(151342092) Julia Kalil Dias Diniz Letras - Licenciatura (I)

(151239545) Julia Lataro Goncalves Educacao Fisica (I)

(151079620) Julia Lepre Maluf Pedagogia - Licenciatura (I)

(151522490) Julia Maria Rossinoli Maciel Danca (I)

(151340478) Julia Mendes Carrenho Linguistica (I)

(151452274) Julia Mesquita Crivelaro Enfermagem (Unicamp) (I)

(151181570) Julia Modesto Vicente Enfermagem (Unicamp) (I)

(151215503) Julia Monteiro Maramaldo Ciencias Sociais (I)

(151082583) Julia Nader Acquaviva Ciencias Biologicas (I)

(151571973) Julia Panho do Nascimento Engenharia de Producao (I)

(151447650) Julia Pereira Soalheiro Gonzalez Engenharia de Alimentos (N)

(151319335) Julia Piton Pavan Administracao Publica (N)

(151017116) Julia Preto Predebon Engenharia Civil (I)

(151275974) Julia Reimberg Medicina (Unicamp) (I)

(151606558) Julia Roja Tavoni Fonoaudiologia (I)

(151601348) Julia Sanches Baptista Administracao Publica (N)

(151642239) Julia Sayuri Fukushima do Vale Administracao (N)

(151023306) Julia Silva Bueno dos Santos Administracao (N)

(151419585) Julia Siqueira Fonoaudiologia (I)

(151187738) Julia Trettel Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151137016) Julia Veiga Camacho Estudos Literarios (I)

(151850887) Julia Yen Medicina (Unicamp) (I)

(151415019) Julian Pico Pereira Engenharia Mecanica (I)

(151597430) Juliana Andrea Franco Burguim Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151217769) Juliana Caetano dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151054241) Juliana Camargo Leite Artes Cenicas (I)

(151655024) Juliana Carneiro Concon Pedagogia - Licenciatura (N)

(151722432) Juliana Coelho Duarte Ciencias Economicas (I)

(151268842) Juliana Coelho Zeronlian Engenharia Civil (I)

(151391834) Juliana Daikawa Estatistica (I)

(151007917) Juliana de Oliveira Rodrigues Ciencia da Computacao (N)

(151670090) Juliana dos Reis Bonilha Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151661023) Juliana Galhardo Moniz Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151594868) Juliana Gomes Proenca Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151720108) Juliana Kazumi Saeki Pedagogia - Licenciatura (N)

(151434674) Juliana Machado de Freitas Engenharia Agricola (I)

(151021751) Juliana Marques de Oliveira Farmacia (I)

(151044318) Juliana Martins Custodio Engenharia Civil (I)

(151532552) Juliana Mendes Ferreira Administracao Publica (N)

(151769420) Juliana Monteiro de Godoy Administracao (N)

(151044172) Juliana Muniz Villalba Musica: Licenciatura (I)

(151633491) Juliana Nicolette Engenharia Eletrica (N)

(151016571) Juliana Pereira de Souza Administracao (N)

(151038982) Juliana Pereira Videla Administracao (N)

(151569556) Juliana Piccoli Martins Engenharia de Alimentos (I)

(151182856) Juliana Pinto Campagnoli Pedagogia - Licenciatura (I)

(151571171) Juliana Sonsin Lutero Alves Pedagogia - Licenciatura (I)

(151573696) Juliana Valenca Duran Administracao (N)

(151580872) Juliana Wady Lopes Musica: Licenciatura (I)

(151397849) Juliane Ayumi Arakaki Administracao Publica (N)

(151463766) Juliane Carolina Baiochi Dalben Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151457613) Juliano Cesar Ferreira da Silva Ciencias Economicas (I)

(151325938) Juliete Araujo Zambianco Engenharia de Alimentos (N)

(151693534) Julio Camargo Ribeiro da Silva Engenharia Agricola (I)

(151453772) Julio Cesar de Souza Filho Engenharia Eletrica (I)

(151327415) Julio Cesar Goes Alves Ciencias Economicas (I)

(151228626) Julio Cesar Medrano Tubero Engenharia de Producao (I)

(151756581) Julio Silva Telles de Carvalho Ciencia da Computacao (N)

(151723725) Julio Vinicius Rodrigues Miguel Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151855622) Julliana Correa de Souza Administracao (N)

(151132257) Jullyana Krupelis Zan Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151806149) Jullyane Gabryelly de Jesus Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151885663) Kadmiel Vinicio Santos Teixeira Estatistica (I)

(151429524) Kaique Barbosa Monteiro Administracao (N)

(151046765) Kaleb Roncatti de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151225368) Kalel Luiz Rossi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151861263) Kamila Nezu Grangeiro Fisica - Licenciatura (N)

(151600338) Karen Calheirana Soati Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151587293) Karen Cristina Novais Laurindo Geografia (N)

(151459374) Karen Fraudik de Mendonca Nutricao (I)

(151493325) Karen Mayumi Okuizumi Engenharia Civil (I)

(151570772) Karen Noda Morishita Farmacia (I)

(151465977) Karina Calciolari Aguiar Enfermagem (Unicamp) (I)

(151419646) Karina Donatoni Urbano Ciencias Biologicas (I)

(151578110) Karina Lika Suehiro Administracao (N)

(151476513) Karina Nomelini Bozzo Administracao Publica (N)

(151443979) Karina Sandaniel Vite Quimica Tecnologica (N)

(151382843) Karine Wermelinger de Oliveira Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151487555) Karyma Kaled El Hayek Medicina (Unicamp) (I)

(151315951) Katherine dos Santos Rocha Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151100708) Kathleen Suelen Manhani Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151629610) Katia Wilhelm Nantes Nutricao (I)

(151250557) Katlyn Dias da Silva Engenharia Quimica (N)

(151452564) Katy Nara Micaela de Souza Oliveira Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151172480) Katylin Rainara Cunha de Meira Engenharia Ambiental (N)

(151063553) Kaue Stefanini Coral Linguistica (I)

(151323420) Kelly Caroline Cocoli Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151816621) Kelly Christie Forti Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151431477) Kelly Florentino Alves Musica Erudita: Percussao

(151686556) Kevin Alvarenga Mora Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151820662) Khalil Izzo Choucair Engenharia de Producao (I)

(151736275) Laercio Leite da Silva Neto Educacao Fisica (N)

(151473927) Laiani Maria Gomes Alves Enfermagem (Unicamp) (I)

(151417350) Lais Bomediano de Souza Educacao Fisica (I)

(151456450) Lais Conte Zanardo Engenharia de Alimentos (I)

(151243258) Lais de Toledo Dubois Pedagogia - Licenciatura (I)

(151008262) Lais Duarte Branco Engenharia Agricola (I)

(151121796) Lais Ferraz Rosada Quimica (I)

(151572488) Lais Heloisa Pozzo Estatistica (I)

(151401764) Lais Lima de Carvalho Educacao Fisica (N)

(151536998) Lais Pereira Giovanini Enfermagem (Unicamp) (I)

(151693954) Lais Rocha Tardelli Engenharia de Manufatura (I)

(151207928) Lais Simoes da Costa Enfermagem (Unicamp) (I)

(151032762) Lais Vieira Torres Ciencias Sociais (I)

(151503279) Lais Zagolin Santos Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151014315) Laisa Ribeiro do Couto Estudos Literarios (I)

(151735784) Laiz Gesuelli Cia Sistemas de Informacao (I)

(151023405) Lana Aline Faria Administracao Publica (N)

(151220301) Lara Cavaliere Chaves de Melo Ciencias Economicas (I)

(151640479) Lara de Oliveira Dias Odontologia (I)

(151067326) Lara Doswaldo Balaminutti Artes Visuais (I)

(151521190) Lara Fadel Bearzi Engenharia Quimica (I)

(151059024) Lara Martinez Martins Administracao (N)

(151350424) Lara Martins Bortolotti Educacao Fisica (I)

(151144896) Lara Salvestrini da Cunha Medicina (Unicamp) (I)

(151431132) Lara Stephania Marinho Garrito Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151062710) Larissa Albuquerque Pinheiro Barbosa Linguistica (I)

(151530105) Larissa Aparecida Prevato Lopes Administracao Publica (N)

(151185596) Larissa Camargo Siqueira Ciencias Sociais (N)

(151573344) Larissa dos Santos Matsumura Fisica - Licenciatura (N)

(151595045) Larissa Estequi Pulzatto Administracao Publica (N)

(151546272) Larissa Fauat Schraier Engenharia Eletrica (N)

(151070784) Larissa Florencia Bergmann Ferrao Arquitetura e Urbanismo (N)

(151231275) Larissa Jaco Hessel Pinto Odontologia (I)

(151061861) Larissa Kaoane Firmino Ribeiro Ciencias Economicas (N)

(151376103) Larissa Kilian Pacheco Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151529224) Larissa Louzada Chiquito Ciencias Biologicas (I)

(151174226) Larissa Macul Moreno Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151625571) Larissa Ortega de Oliveira Quimica (I)

(151090779) Larissa Pereira Titato Engenharia Quimica (I)

(151861003) Larissa Renata Leite Vasques Engenharia Ambiental (N)

(151228299) Larissa Rodrigues Garcia Medicina (Unicamp) (I)

(151039763) Larissa Saemi Ganaha Engenharia de Computacao (I)

(151879879) Larissa Salles Paim Diniz Nutricao (I)

(151661795) Larissa Santos Wandenkolk da Cunha Administracao (N)

(151042039) Larissa Tortola Historia (I)

(151523363) Larissa Veroneze Sousa Administracao (N)

(151412904) Larissa Yuri Uemura Arquitetura e Urbanismo (N)

(151683625) Laryssa Sayuri Nascimento Sato Administracao (N)

(151102919) Lassoni Hilario Maria Sousa Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151238825) Laura Alonso Gerolamo Odontologia (I)

(151423298) Laura Baldassim Tome Artes Cenicas (I)

(151330651) Laura Bulhoes Bertoni Arquitetura e Urbanismo (N)

(151459541) Laura Fernandes de Almeida Meirelles Engenharia de Alimentos (I)

(151881296) Laura Ferreira de Moura Chinellato Ciencias do Esporte (I)

(151767738) Laura Fonseca Bassi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151133823) Laura Lisboa Goulart de Faria Engenharia Quimica (I)

(151223195) Laura Moraes Magri Engenharia Quimica (I)

(151126883) Laura Politi de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(151498740) Laura Ruiz de Freitas Pedagogia - Licenciatura (I)

(151629801) Laura Santos Fernandes Engenharia de Manufatura (I)

(151667014) Laura Senne Ciasca Engenharia de Alimentos (I)

(151719265) Laura Voelzke Gaspari Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151035907) Laysla Maria Campos de Moraes Fonoaudiologia (I)

(151412966) Layza Domingos Machado Medicina (Unicamp) (I)

(151876481) Leandro Adorno Ansante Ciencias do Esporte (I)

(151128964) Leandro Augusto Fernandes de Magalhaes Engenharia de Computacao (I)

(151208488) Leandro Das Neves Bernardi Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151064594) Leandro Domingues Ruiz Engenharia Civil (I)

(151275820) Leandro Henrique Ribeiro Ciencia da Computacao (N)

(151270733) Leandro Moreira Ramos Arquitetura e Urbanismo (N)

(151181822) Leandro Nascimento Goncalves de Araujo Engenharia de Computacao (I)

(151459923) Leandro Setsuo Watanabe Engenharia Eletrica (N)

(151215169) Leandro Verissimo Delcaro Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151265164) Leia Menna Barreto de Azevedo Silveira Danca (I)

(151265447) Leila Pompeu Zwanziger Ciencia da Computacao (N)

(151528740) Leonardo Akira Kamimura Oura Engenharia Quimica (I)

(151605494) Leonardo Almeida Santana Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151257084) Leonardo Antunes da Silva Letras - Licenciatura (N)

(151072896) Leonardo Assumpcao de Campos Matematica - Licenciatura (N)

(151317148) Leonardo Avalone Goncalves Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151235840) Leonardo Barbosa de Oliveira Letras - Licenciatura (I)

(151575425) Leonardo Baroni Alves dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151268057) Leonardo Caio de Ladalardo Martins Ciencias Economicas (I)

(151766575) Leonardo Cesar Ribeiro Leite Ciencias Sociais (I)

(151662798) Leonardo Chaves Garcia Ciencias Economicas (I)

(151574606) Leonardo Cunha Montechiesi Engenharia Mecanica (I)

(151573207) Leonardo de Alencar Lopes Engenharia Civil (I)

(151080891) Leonardo de Oliveira Negri Fisica - Licenciatura (N)

(151248390) Leonardo de Oliveira Ramos Engenharia de Computacao (I)

(151384658) Leonardo Epiphanio Galvao Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151652568) Leonardo Felipe Balarini Freire Quimica (I)

(151888099) Leonardo Fernandes Perine Administracao (N)

(151080242) Leonardo Fernandes Von Huelsen Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151682684) Leonardo Figueiredo Puppi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151392127) Leonardo Fioravante Gotardi Matematica - Licenciatura (N)

(151505671) Leonardo Goncalves Apolinario Administracao (N)

(151232520) Leonardo Guerino Geografia (N)

(151583628) Leonardo Guimaraes Leal Lealdini Engenharia de Manufatura (I)

(151261643) Leonardo Gushiken Yoshitake Engenharia Mecanica (I)

(151019020) Leonardo Henrique Batista Engenharia de Computacao (I)

(151609595) Leonardo Henrique Vitiello Engenharia Agricola (I)

(151043933) Leonardo Jose Ferreira Leite Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151480974) Leonardo Jose Montebugnoli Engenharia Quimica (N)

(151143572) Leonardo Jose Pereira Ciencias Economicas (I)

(151413518) Leonardo Libardi Pagotto Odontologia (I)

(151676968) Leonardo Lima Kisner Engenharia de Computacao (I)

(151703358) Leonardo Lopes Neco Engenharia de Manufatura (I)

(151161875) Leonardo Macedo Pires Ciencias Sociais (N)

(151669218) Leonardo Maciel Moretti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151316633) Leonardo Miguel Menedez Quimica Tecnologica (N)

(151338020) Leonardo Mingrone Zan Matematica - Licenciatura (N)

(151574552) Leonardo Monteiro de Carvalho Engenharia Mecanica (I)

(151761471) Leonardo Niuji Celestino Educacao Fisica (N)

(151688491) Leonardo Nogueira Balestra Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151560153) Leonardo Oliveira Antunes Engenharia Mecanica (I)

(151309235) Leonardo Pagotto Zucolo Quimica Tecnologica (N)

(151225658) Leonardo Pedroche Folgoso Engenharia Eletrica (I)

(151847818) Leonardo Pelegrin dos Santos Musica Popular: Bateria

(151237907) Leonardo Pires de Siqueira Estatistica (I)

(151524908) Leonardo Polli Engenharia Quimica (I)

(151527303) Leonardo Poloni Ciencias Economicas (I)

(151413150) Leonardo Ramos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151527204) Leonardo Ranzini Fajardo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151455587) Leonardo Roberto Viola Quimica Tecnologica (N)

(151036092) Leonardo Rodrigues dos Santos Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151030117) Leonardo Rodrigues Motta Educacao Fisica (I)

(151348199) Leonardo Roso Deldotti Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151255507) Leonardo Saraiva Guerreiro Matematica - Licenciatura (N)

(151647760) Leonardo Silva de Almeida Engenharia Eletrica (I)

(151537069) Leonardo Takeshi Muniz Sistemas de Informacao (I)

(151021935) Leonardo Victor da Silva Rodrigues Ciencia da Computacao (N)

(151357098) Leone Almendro Mendes Engenharia Eletrica (I)

(151283238) Lethicia Bellao Engenharia Quimica (N)

(151573900) Leticia Alaniz Garcia Ciencias Biologicas (I)

(151057844) Leticia Bergamo Nogueira Danca (I)

(151017635) Leticia Bueno dos Santos Ciencias Biologicas (I)

(151024095) Leticia Carolina Brandao Franca de Andrade Quimica Tecnologica (N)

(151110693) Leticia Carvalho de Sousa Engenharia Agricola (I)

(151600994) Leticia Consoline Engenharia de Alimentos (I)

(151315685) Leticia de Paula Silva Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151764401) Leticia de Souza Araujo Educacao Fisica (N)

(151598228) Leticia dos Santos Stanziola Administracao (N)

(151353676) Leticia Felix Albor Engenharia de Alimentos (I)

(151811480) Leticia Foglia Santucci Nutricao (I)

(151340447) Leticia Francisquini Ribeiro Administracao (N)

(151617804) Leticia Gama E Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151457057) Leticia Godoy da Costa Medicina (Unicamp) (I)

(151079880) Leticia Huan Bacellar Liu Quimica (I)

(151031110) Leticia Kazumi Sakai Fonoaudiologia (I)

(151662736) Leticia Magpali Moura Estevao Ciencias Biologicas (I)

(151868127) Leticia Maria dos Passos Orozimbo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151651565) Leticia Meiglin Boato Silva Administracao (N)

(151576558) Leticia Meirelles Toledo Ramos Batista Historia (I)

(151303541) Leticia Moraes Egido Engenharia de Producao (I)

(151018850) Leticia Moreira Gigliotti Engenharia de Alimentos (I)

(151380434) Leticia Mota Araujo Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151431934) Leticia Nardi Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151706760) Leticia Natalia Liu Artes Visuais (I)

(151613284) Leticia Nunes Tsuda Musica Erudita: Piano

(151405445) Leticia Rodrigues Pereira Odontologia (I)

(151257152) Leticia Severo de Brito Nutricao (I)

(151571911) Leticia Silva Andre de Menezes Engenharia de Alimentos (I)

(151425683) Leticia Simao Ribeiro Pinto Ciencias do Esporte (I)

(151390909) Leticia Soares Coelho da Silva Administracao (N)

(151084237) Leticia Soares Toto Educacao Fisica (N)

(151593766) Leticia Tank Oliveira Odontologia (I)

(151678339) Leticia Vicentin Ciencias Sociais (N)

(151844628) Leticia Yumie Iasukawati Sistemas de Informacao (I)

(151307833) Leylson Castro Carvalho Pedagogia - Licenciatura (N)

(151475688) Lidia Gasparini da Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151702409) Lidia Guimaraes Gusmao Engenharia Eletrica (I)

(151408123) Ligia Costa Souza Engenharia de Manufatura (I)

(151582205) Ligia Lacerda Teixeira Historia (I)

(151637219) Ligia Lopes Schiozer Engenharia Mecanica (I)

(151183996) Ligia Villaron Pires Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151750477) Lilian Ebele Abreu Utomi Administracao (N)

(151674672) Lilian Ling Hui Chen Medicina (Unicamp) (I)

(151522162) Lilian Miyasiro Ferreira Engenharia Mecanica (I)

(151086257) Lincoln Vinicius Morete Alves Educacao Fisica (N)

(151836692) Lindon J Samir dos Santos Pereira Monroe Arquitetura e Urbanismo (N)

(151714932) Livia Caldeira Administracao Publica (N)

(151630331) Livia Marsiglio Amendola Administracao (N)

(151093396) Livia Ramos da Silva Ciencias Sociais (N)

(151161028) Livia Rodrigues Sabino Engenharia Ambiental (N)

(151356972) Liz Vitoria do Amaral Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151093167) Lizandra Maia de Sousa Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151059161) Lorena Marques Batista Letras - Licenciatura (I)

(151074441) Lorenzo Gomes Santiago Educacao Fisica (I) REMANEJADO

(151341112) Lorraine Souza Santos Medicina (Unicamp) (I)

(151583932) Lorrane Campidelli Arthuzo Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151473026) Louise de Freitas Delmaschio Nutricao (I)

(151107532) Luan Bertin Moreno Geologia (I)

(151271576) Luan Brito Moraes da Silva Ciencias Sociais (I)

(151330736) Luan Campassi Bonini Engenharia Agricola (I)

(151780715) Luan Fahl Kozonoe de Souza Engenharia Agricola (I)

(151212177) Luan Gustavo de Resende Ciencias Sociais (N)

(151813097) Luan Mauri Bairrada Geografia (I) REMANEJADO

(151762382) Luan Maynny Silva Avelino Educacao Fisica (N)

(151376332) Luana Agostinho Pellarin Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151481427) Luana de Antonis Pitton Odontologia (I)

(151310543) Luana Domingues Fernandes Engenharia Mecanica (I)

(151301644) Luana Marani Sacillotto Administracao Publica (N)

(151152297) Luana Maria Martins Guerreiro Engenharia Agricola (I)

(151876948) Luana Moreira Silva Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151492346) Luana Pereira Condori Estudos Literarios (I)

(151042350) Luana Simao Lucas Estatistica (I)

(151639802) Luane Tereza Santos de Almeida Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151002202) Luara Peres Oliveira da Silva Ciencia da Computacao (N)

(151663739) Luca Artiolli de Marco Mauro Engenharia Mecanica (I)

(151391438) Luca de Barros Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151842554) Luca Ferrari Ferreira Ciencias do Esporte (I)

(151709158) Lucas Almeida Barjud Estatistica (I)

(151272081) Lucas Almeida de Souza Administracao (N)

(151336192) Lucas Almeida Thiesen Educacao Fisica (I)

(151438034) Lucas Alves Lima Filosofia (I)

(151709462) Lucas Angelo Hernandes Matematica - Licenciatura (N)

(151423984) Lucas Antonio Arias Correia Quimica (I)

(151652247) Lucas Antonio dos Anjos Nascimento Ciencias Sociais (N)

(151191854) Lucas Arenhardt Cavalcante Engenharia Civil (I)

(151016991) Lucas Augusto Leardini Siconato Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151167873) Lucas Augusto Pires Engenharia de Manufatura (I)

(151395522) Lucas Barbosa Lima Lazaro Arquitetura e Urbanismo (N)

(151529507) Lucas Barbosa Tuao Engenharia Mecanica (I)

(151256920) Lucas Barreira Pacitti Engenharia Civil (I)

(151276601) Lucas Bertanha Cardoso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151692074) Lucas Bertoni Pompeu Barbosa Engenharia Ambiental (N)

(151511632) Lucas Bradaschia Mascagni Frederico Engenharia Mecanica (I)

(151077440) Lucas Camara de Souza Sistemas de Informacao (I)

(151035266) Lucas Camargo Antedomenico Estatistica (I)

(151876924) Lucas Campello Pasin Portella Pereira Medicina (Unicamp) (I)

(151012241) Lucas Campesan Galego Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151558019) Lucas Carletto Coelho Artes Visuais (I)

(151386609) Lucas Castilho Loucatelli Quimica (I)

(151108917) Lucas Caue Jacintho Engenharia Quimica (I)

(151154217) Lucas Cavalcanti Escocard Freitas Engenharia de Alimentos (I)

(151426020) Lucas Cesar Mendonca Molina Quimica (I)

(151861126) Lucas Chakmakian Yasuoka Engenharia Ambiental (N)

(151482185) Lucas Chelini Castello Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151340546) Lucas Cleto de Oliveira Ciencia da Computacao (N)

(151074908) Lucas Cremonezi Lammoglia Farmacia (I)

(151569945) Lucas Cunha Agustini Ciencia da Computacao (N)

(151474029) Lucas da Conceicao Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151382607) Lucas da Silva Andrade Costa Sistemas de Informacao (I)

(151638205) Lucas Damasceno Godoy Engenharia Quimica (N)

(151129110) Lucas Daniel Sales Velos Matematica - Licenciatura (N)

(151485610) Lucas de Andrade Burgareli Musica Erudita: Violino

(151666523) Lucas de Camargo Barros de Castro Engenharia de Computacao (I)

(151604620) Lucas de Campos Ribeiro Vidal Educacao Fisica (N)

(151674337) Lucas Di Giacomo Maccari Educacao Fisica (I)

(151522391) Lucas Eduardo Porto de Toledo Administracao Publica (N)

(151216452) Lucas Emilio Mendes Ferreira Engenharia de Computacao (I)

(151471983) Lucas Felipe de Almeida Engenharia Civil (I)

(151378482) Lucas Fernandes Sistemas de Informacao (I)

(151374718) Lucas Ferreira Amaral Massari Engenharia Mecanica (I)

(151600024) Lucas Ferreira dos Santos Estatistica (I)

(151415576) Lucas Ferreira Monteiro Engenharia Mecanica (I)

(151103462) Lucas Florenca Gracino Engenharia de Manufatura (I)

(151314323) Lucas Formigari Lima Engenharia Agricola (I)

(151001728) Lucas Garcia Borges Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151590934) Lucas Garcia Fassina Engenharia de Manufatura (I)

(151259721) Lucas Gaudencio Vivacqua Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151070661) Lucas Gaviao Rocha Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151078047) Lucas Goncalves Machado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151319618) Lucas Grijo dos Reis Quimica (I)

(151345220) Lucas Henrique de Almeida Filosofia (I)

(151749947) Lucas Henrique Lopes Presotti Letras - Licenciatura (N)

(151652797) Lucas Henrique Pelegrini Pessoa Engenharia Quimica (I)

(151677435) Lucas Henrique Steck Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151216896) Lucas Hernandes Guerreiro Administracao (N)

(151173742) Lucas Jarusavicius Sistemas de Informacao (I)

(151332107) Lucas Kazuo Ito de Araujo Estatistica (I)

(151758136) Lucas Kehiti Ueda Odontologia (I)

(151425737) Lucas Kenji Kawata Engenharia Mecanica (I)

(151421940) Lucas Kenzo Mathi Engenharia Civil (I)

(151835712) Lucas Kose Fortunato Engenharia de Producao (I)

(151206406) Lucas Leite Dias dos Santos Administracao (N)

(151658542) Lucas Lima da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151117069) Lucas Lodi Montanher Medicina (Unicamp) (I)

(151371870) Lucas Lutffalla Estevam Engenharia Quimica (I)

(151268552) Lucas Macedo da Silva Estatistica (I)

(151379584) Lucas Machado Jofre Engenharia Eletrica (I)

(151091086) Lucas Mantovani Silva Engenharia Civil (I)

(151028301) Lucas Mattos Souza Estatistica (I)

(151865746) Lucas Mendes Teixeira Ferreira Estudos Literarios (I)

(151643195) Lucas Miranda Bernardo Administracao (N)

(151433596) Lucas Molina Pinheiro Engenharia Quimica (I)

(151151904) Lucas Monfardini de Paula Administracao Publica (N)

(151589145) Lucas Morales Ferrari Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151278850) Lucas Moreira Lara Odontologia (I)

(151031738) Lucas Neves dos Santos Administracao (N)

(151193706) Lucas Nunes Dalosto Medicina (Unicamp) (I)

(151385422) Lucas Osse Mussini Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151813226) Lucas Pera Fernandes Quimica (I)

(151794992) Lucas Pereira Campos Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151659507) Lucas Pincelli Engenharia de Manufatura (I)

(151502870) Lucas Pratali Dolce Engenharia Quimica (N)

(151097244) Lucas Queiroz Ferreira de Jesus Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151597904) Lucas Querino Pereira Quimica Tecnologica (N)

(151307345) Lucas Quinamo Furtado de Mendonca Musica: Licenciatura (I)

(151860505) Lucas Riguete Pereira de Lima Medicina (Unicamp) (I)

(151497501) Lucas Rodrigues Martines Educacao Fisica (N)

(151125354) Lucas Ruschioni de Oliveira Farmacia (I)

(151051969) Lucas Ryoji Kojima Medicina (Unicamp) (I)

(151515481) Lucas Ryu Tamataya Boldt Arquitetura e Urbanismo (N)

(151064143) Lucas Salgado de Santana Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151130749) Lucas Santos Nunez Estatistica (I)

(151493332) Lucas Saraceni Carvalho Engenharia de Computacao (I)

(151227777) Lucas Saviti da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151269593) Lucas Seiji Suzuki Moitinho Educacao Fisica (I)

(151620736) Lucas Serra Stahl Geografia (I)

(151744072) Lucas Silva Lopes Geografia (N)

(151303077) Lucas Silva Martinez Quimica (I)

(151255057) Lucas Silva Suniga Educacao Fisica (N)

(151582021) Lucas Sinisgalli da Silva Geografia (N)

(151380397) Lucas Soares dos Santos Ciencias Economicas (I)

(151130800) Lucas Soares Persio Medicina (Unicamp) (I)

(151276458) Lucas Soares Vilani Engenharia Mecanica (I)

(151874546) Lucas Stefani Fuzetti Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151059970) Lucas Sugano Botti Engenharia Quimica (I)

(151252362) Lucas Toshio Uenishi Medicina (Unicamp) (I)

(151863030) Lucas Vagione Camargo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151566625) Lucas Valdeci dos Santos Filosofia (I)

(151806743) Lucas Vannucchi Leme Ramalho Geografia (I)

(151822682) Lucas Vinicius Ferreira Chaves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151053637) Lucas Warwar Pereira Ciencias Economicas (I)

(151216186) Lucas Yudi Sakamoto Engenharia Agricola (I)

(151220905) Lucas Yuichi Kiwamen Administracao (N)

(151776835) Lucas Yuji Harada Engenharia Eletrica (I)

(151196071) Lucas Yukio Hosomi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151179948) Lucas Yunes Cominatto Barbosa Medicina (Unicamp) (I)

(151681582) Lucca Antonio Rodrigues Cavallaro Ciencias do Esporte (I)

(151190172) Lucca Heinze Faro Engenharia Mecanica (I)

(151018225) Lucca Pereira Altomani Engenharia Ambiental (N)

(151242224) Lucca Vicente Biasi Engenharia Mecanica (I)

(151718835) Luccas Cavalcante Rocha Quimica Tecnologica (N)

(151857468) Luciana Alves Viana Musica Popular: Voz

(151476247) Luciana Cavalcanti Alvarez Ciencias Sociais (I)

(151005478) Luciana de Oliveira Enfermagem (Unicamp) (I)

(151345251) Luciana Maira Erismann Canepa Danca (I)

(151877347) Luciana Tomy Ribeiro Ciencias Sociais (I)

(151495499) Luciane Gregorio Andretta Ciencias Sociais (N)

(151667007) Luciano Klafke Junior Engenharia Civil (I)

(151255088) Luciano Pinheiro Batista Engenharia Eletrica (I)

(151553106) Luciene Caroline Alves Geografia (N)

(151858164) Lucila Andrade Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151311416) Lucio Gabriel Oliveira Carvalho Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151584881) Ludimila Lages Ribeiro Medicina (Unicamp) (I)

(151213415) Ludmilla Antonia Gutierrez Engenharia Civil (I)

(151208822) Luigi Mantoni Engenharia Agricola (I)

(151010177) Luis Alberto Goulart Firmino Letras - Licenciatura (I)

(151481861) Luis Andre Marhci Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151671857) Luis Eduardo Sato Sistemas de Informacao (I)

(151219116) Luis Felipe Bisolo Quimica (I)

(151321691) Luis Felipe dos Santos Silva Quimica Tecnologica (N)

(151517517) Luis Felipe Ferreira Vidal Quimica (I)

(151461975) Luis Felipe Fortunato Foiadelli Geografia (I)

(151434926) Luis Felipe Machado Kawabata Odontologia (I)

(151118130) Luis Felipe Sorgini Peterlini Engenharia Civil (I)

(151768304) Luis Fernando Candido Rodrigues Odontologia (I)

(151001438) Luis Fernando da Ponte Souza Engenharia Civil (I)

(151009173) Luis Fernando de Campos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151896155) Luis Fernando Panicachi Cocovilo Filho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151197371) Luis Fernando Sasseron Agostinho Geografia (I)

(151119904) Luis Fernando Silva Martinez Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151739380) Luis Fernando Vieira Silva Engenharia de Computacao (I)

(151898205) Luis Francisco Bianchessi Educacao Fisica (N)

(151710701) Luis Guilherme Tillier Sistemas de Informacao (I)

(151673068) Luis Gustavo dos Santos Marques Administracao (N)

(151219987) Luis Gustavo Modesto de Camargo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) REMANEJADO

(151034119) Luis Henrique dos Santos Peixoto Administracao (N)

(151661061) Luis Henrique Ferreira Guicho Estatistica (I)

(151441935) Luis Philipe Ferreira Ramos Engenharia Agricola (I)

(151283566) Luis Ricardo Ferraz Sistemas de Informacao (I)

(151263854) Luisa Alves Siscari Letras - Licenciatura (N)

(151186711) Luisa Bergara de Souza Filosofia (I)

(151131568) Luisa Iscaro Benedito Estatistica (I)

(151241887) Luisa Lima Aguetoni Administracao (N)

(151263977) Luisa Loureiro Hossepian Lima Ciencias Economicas (N)

(151104168) Luisa Luzardo Starling Engenharia de Computacao (I)

(151322199) Luisa Martins Lara Engenharia Civil (I)

(151318509) Luisa Registro Fonseca Ciencias Sociais (I)

(151806989) Luise Lazaretti Froldi Fonoaudiologia (I)

(151871011) Luiz Alfredo Santarosa Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151753100) Luiz Amadeu Campedelli Moreira Rocco Engenharia de Alimentos (I)

(151295457) Luiz Carlos Torres de Gois Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151620293) Luiz Eduardo de Carvalho Engenharia Eletrica (I)

(151687443) Luiz Eduardo Palazzi de Souza Educacao Fisica (I)

(151006204) Luiz Fernando Dimarzio Fisica - Licenciatura (N)

(151247731) Luiz Fernando Vieira dos Santos Geografia (N)

(151495482) Luiz Francisco Guimaraes Gilloni Odontologia (I)

(151210478) Luiz Guilherme Mangili de Carvalho Engenharia de Computacao (I)

(151487005) Luiz Gustavo Berni Brenha de Camargo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151389998) Luiz Gustavo Furlan Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151234946) Luiz Henrique de Moraes Quinteiro Capelli Ciencias do Esporte (I)

(151800240) Luiz Henrique Goncalves Jovelli Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151130947) Luiz Henrique Ten Caten Bento Engenharia de Computacao (I)

(151140412) Luiz Matheus Ribeiro Menescal Campos Administracao (N)

(151035402) Luiz Phellipe Pozzuto Borelli Farmacia (I)

(151856854) Luiz Philipe Ferreira Rios Engenharia de Alimentos (N)

(151069162) Luiz Rodolfo Egydio de Cerqueira Cesar Medicina (Unicamp) (I)

(151436977) Luiz Rodolfo Fessel Campos Levoto Engenharia Ambiental (N)

(151145233) Luiza Blanco Rangel Torres Ciencias Economicas (I)

(151221182) Luiza Blota Ramos Estatistica (I)

(151749909) Luiza Cavallini Arouca Ciencias Sociais (I)

(151093358) Luiza de Souza Monterossi Engenharia de Producao (I)

(151692272) Luiza Ferraz Mangini Educacao Fisica (I)

(151786294) Luiza Helena Costa Menezes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151521220) Luiza Helena Halas Covre Historia (I)

(151566809) Luiza Maretti Scomparin Medicina (Unicamp) (I)

(151467980) Luiza Oliveira Pereira Ciencias Sociais (I)

(151411543) Luiza Ortigossa Azenha Engenharia de Producao (I)

(151371863) Luiza Pereira de Freitas Musica: Regencia (I)

(151830908) Luiza Rocha Tasinaffo Danca (I)

(151056773) Luiza Rossi Mora Brusco Ciencias Sociais (N)

(151450414) Luiza Soares Pereira Administracao (N)

(151332633) Luiza Vilela Trocino Engenharia Civil (I)

(151353690) Luke Zhi Wei Zheng Estatistica (I)

(151011538) Luma de Queiros Kubaski Medicina (Unicamp) (I)

(151557405) Luna Thu Tram Ly Nguyen Farmacia (I)

(151069889) Maggiore de Paula Willveit Ciencias do Esporte (I)

(151633798) Maiara Ariele Pedersen Pedagogia - Licenciatura (I)

(151500324) Maiara Caroline Colombera Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151030308) Maikon William Militao de Carvalho Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151241269) Mainara Prado Pereira Araujo Arquitetura e Urbanismo (N)

(151454263) Maira Carvalho Baldin Engenharia Civil (I)

(151056605) Maira Ferreira Amaral Resende Fonoaudiologia (I)

(151522629) Maira Froes Menezes Administracao (N)

(151260381) Maira Johanna Castro Hazeu Artes Cenicas (I)

(151657945) Maira Otsuka Lambert Artes Visuais (I)

(151123396) Manoel Lucas Carniel Administracao (N)

(151597584) Manoel Pereira da Silva Educacao Fisica (I)

(151024767) Manoela Godoy Aveiro Arquitetura e Urbanismo (N)

(151084923) Manuela Cristina Brega Coutinho Farmacia (I)

(151058847) Marcela Araujo de Oliveira Santana Enfermagem (Unicamp) (I)

(151578196) Marcela de Sousa Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151192369) Marcela Henriques Penteado Borges Artes Cenicas (I)

(151049825) Marcela Miracca Lage Nutricao (I)

(151026695) Marcela Precinotto da Cruz Administracao (N)

(151633118) Marcela Queiroz Spinasse Nunes Medicina (Unicamp) (I)

(151021041) Marcela Scherres Nicolau Administracao (N)

(151278638) Marcella Abboud Filosofia (I)

(151828741) Marcella Affonso Pedagogia - Licenciatura (N)

(151552288) Marcella Moncinhatto Bolzan Artes Cenicas (I)

(151402002) Marcelo Augusto Stefanini Faria Sistemas de Informacao (I)

(151785796) Marcelo Beinisis Grinbaum Engenharia Eletrica (I)

(151415712) Marcelo Cezar Lacordaire de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(151132714) Marcelo Delia Feliciano Engenharia de Alimentos (I)

(151870278) Marcelo Gomez Brito Neto Odontologia (I)

(151312419) Marcelo Joanine Corilow Musica Erudita: Contrabaixo

(151884387) Marcelo Liu Ciencias Economicas (N)

(151338358) Marcelo Miyazaki Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151807166) Marcelo Nosse Niime Matematica - Licenciatura (N)

(151512772) Marcelo Pereira Nogueira Administracao (N)

(151513591) Marcelo Pignatari Pinheiro Filho Musica Popular: Bateria

(151144117) Marcelo Santos de Oliveira Filho Engenharia Mecanica (I)

(151056629) Marcelo Seiju Guglielmetti Untem Engenharia Mecanica (I)

(151460255) Marcelo Simionato Otsuka Administracao (N)

(151581219) Marcelo Thierry Ribeiro Barba Educacao Fisica (N)

(151256562) Marcelo Venancio da Silva Geografia (N)

(151692173) Marcio Bruno Damasceno Miranda Nolasco Engenharia Eletrica (I)

(151268804) Marcio Ivan de Oliveira Coelho Filho Engenharia de Computacao (I)

(151838681) Marcio Lima Nogueira Ciencias Sociais (I)

(151433824) Marcio Rodrigues Junior Administracao (N)

(151272272) Marco Adriano Tette Schaefer Engenharia de Computacao (I)

(151019471) Marco Antonio Torres Cardoso Lopes Ciencias Sociais (I)

(151350073) Marcos Antonio Marinovic Junior Engenharia de Computacao (I)

(151490579) Marcos de Araujo Masset Lacombe Estatistica (I)

(151021881) Marcos Felipe Nunes Lino Ribeiro Engenharia de Computacao (I)

(151085407) Marcos Hideki Kavano Engenharia Mecanica (I)

(151334127) Marcos Paulo Barros E Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151480134) Marcos Santos Alfieri Engenharia de Computacao (I)

(151415835) Marcos Silva de Luca Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151459190) Marcos Soares Rodrigues Engenharia Civil (I)

(151533234) Marcos Tomazello Filho Odontologia (I)

(151609335) Marcos Vitor de Rosa Jacinto da Silva Engenharia Mecanica (I)

(151032021) Marcus Danilo Leite Rodrigues Engenharia de Computacao (I)

(151000381) Marcus Vinicius Fernandes Carvalho Fisica - Licenciatura (N)

(151432043) Maria Alice Dall Orto Rocha Engenharia Civil (I)

(151256210) Maria Alicia Pitombo Leite de Noronha Ciencias Sociais (I)

(151519056) Maria Angela Dandrea Pedagogia - Licenciatura (N)

(151020581) Maria Beatriz de Sa Dias Machado Medicina (Unicamp) (I)

(151259059) Maria Beatriz Teles de Santana Damasceno Engenharia Agricola (I)

(151286251) Maria Beatriz Theodoro Matematica - Licenciatura (N)

(151675033) Maria Carolina Cipolotti Fabiano Letras - Licenciatura (I)

(151138507) Maria Carolina Giusti Leite Engenharia de Alimentos (I)

(151132981) Maria Caroline de V Mavignier Teixeira Administracao Publica (N)

(151513416) Maria Clara dos Santos Lopes Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151128568) Maria Clara Lemos Santos Medicina (Unicamp) (I)

(151578240) Maria Clara Michelazzo Abdal Pedagogia - Licenciatura (N)

(151324997) Maria Clara Rosa Nascimento Musica: Composicao (I)

(151395843) Maria Clara Saad Menezes Nutricao (I)

(151363240) Maria Clara Tavares Vieira Engenharia de Manufatura (I)

(151432951) Maria de Padua Fernandes Odontologia (I)

(151576374) Maria Eduarda Werneck Cavalcante Odontologia (I)

(151639338) Maria Elisa de Freitas Morandi Ciencias Biologicas (I)

(151141330) Maria Eugenia Zimbres de Moura Artes Visuais (I)

(151357425) Maria Fernanda Andrade Morganti Silva Engenharia Mecanica (I)

(151077563) Maria Fernanda Chaim Correia Medicina (Unicamp) (I)

(151665629) Maria Fernanda de Oliveira Nutricao (I)

(151257237) Maria Fernanda Dutra Esteves Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151465694) Maria Fernanda Petrini dos Reis Pedagogia - Licenciatura (I)

(151264031) Maria Gabriela Magalhaes Veloso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151050508) Maria Gabriela Penna de Gouvea Arquitetura e Urbanismo (N)

(151476476) Maria Gabriella da Costa Loterio Fonoaudiologia (I)

(151613253) Maria Giulia Barbosa Marchesi Geografia (I)

(151125194) Maria Isabela Prieto Rocha Ferreira Linguistica (I)

(151581363) Maria Julia Assis Vicentin Odontologia (I)

(151410656) Maria Julia Valentini Francisco Odontologia (I)

(151299909) Maria Laleska Ramos Ferreira Ciencias Sociais (N)

(151384887) Maria Laura Alves de Melo Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151707275) Maria Laura Motta Marchesini Engenharia de Manufatura (I)

(151309693) Maria Luiza de Freitas Administracao Publica (N)

(151356859) Maria Luiza Pereira Neviani Engenharia Ambiental (N)

(151027346) Maria Manuela Vidigal Pacheco E Silva Engenharia de Producao (I)

(151061625) Maria Paula de Oliveira Mamede Ciencias Sociais (N)

(151140344) Maria Paula Sarri Administracao (N)

(151084756) Maria Rita Barcelos Correa do Nascimento Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151211594) Maria Rita Nobre Andrioti Nutricao (I)

(151772710) Maria Stephanie K.tavares de Sousa Barbosa Matematica - Licenciatura (N)

(151019525) Maria Teresa Alves Reis Letras - Licenciatura (I)

(151066699) Maria Teresa Pereira Pinto de Sampaio Artes Visuais (I)

(151197906) Maria Victoria Figueiredo Rebolho Educacao Fisica (N)

(151613680) Maria Vitoria Bello Avolio Odontologia (I)

(151375124) Mariana Alamino Camolesi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151813561) Mariana Alves Barea Quimica Tecnologica (N)

(151193164) Mariana Alves Cabral Geografia (I)

(151747514) Mariana Alves Monteiro Quimica (I)

(151027407) Mariana Barros de Menezes Arquitetura e Urbanismo (N)

(151055756) Mariana Borges Pereira Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151141118) Mariana Caires Boni Pedagogia - Licenciatura (I)

(151508533) Mariana Camargo Silva Mancini Nutricao (I)

(151578431) Mariana Capatto Castelli Nutricao (I)

(151021829) Mariana Carvalho Delfino Engenharia de Producao (I)

(151129455) Mariana Cirino Ciencias Biologicas (I)

(151452885) Mariana Claudino Pin Engenharia Mecanica (I)

(151563848) Mariana Damiao Vallim Estatistica (I)

(151067166) Mariana de Britto Abrahao Ciencias Biologicas (I)

(151061076) Mariana de Camargo Dias Vieira Engenharia de Producao (I)

(151159779) Mariana de Souza Campos Pedagogia - Licenciatura (I)

(151531863) Mariana Domingues Montico Educacao Fisica (I)

(151568904) Mariana Garbuio Castello Branco Medicina (Unicamp) (I)

(151196514) Mariana Godoy Martins Letras - Licenciatura (I)

(151551391) Mariana Lopes de Godoy Felicio Odontologia (I)

(151194419) Mariana Martins da Silva Quimica (I)

(151156190) Mariana Martins Reis Andrade Quimica (I)

(151383341) Mariana Mendes da Silva Fonoaudiologia (I)

(151208945) Mariana Moura de Deus Barros Administracao (N)

(151266716) Mariana Pereira Leite Nakamura Medicina (Unicamp) (I)

(151285456) Mariana Pinezi Letras - Licenciatura (N)

(151001568) Mariana Rocha Shishito Artes Cenicas (I)

(151361381) Mariana Rodrigues de Oliveira Amorim Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151694889) Mariana Rosolen Ciol Quimica (I)

(151331159) Mariana Shibata Administracao (N)

(151019501) Mariana Teixeira Bisca Engenharia de Computacao (I)

(151399968) Mariana Vanucchi Saraiva Comunicacao Social-Midialogia (I) REMANEJADO

(151539850) Mariane Geraldini Engenharia Agricola (I)

(151448202) Marielle Bertini Prouvot Engenharia de Alimentos (N)

(151828543) Marilia Carina Baltazar Pereira Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151089850) Marilia de Castro Felipe Musica Popular: Piano

(151028318) Marilia Marques Nunes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151162199) Marina Arabi Simberg Ciencias Sociais (N)

(151280130) Marina Augusto Risso de Castro Administracao (N)

(151327798) Marina Bachion Mastrelli Engenharia Quimica (I)

(151199896) Marina Balsamao Percebao Sistemas de Informacao (I)

(151570475) Marina Batista Engenharia Quimica (N)

(151041708) Marina Betetto Drezza Geografia (I)

(151075147) Marina Borges Tersi Odontologia (I)

(151588661) Marina Branco de Almeida Engenharia de Producao (I)

(151185374) Marina Capelari Piovesana Estatistica (I)

(151802581) Marina Citrangulo Odontologia (I)

(151282785) Marina de Castro Russo Linguistica (I)

(151452083) Marina de Freitas Fortes Letras - Licenciatura (I)

(151827632) Marina dos Santos Pereira Pedagogia - Licenciatura (N)

(151620279) Marina Duarte dos Santos Mattos Estatistica (I)

(151264314) Marina Geraldini de Almeida Pedagogia - Licenciatura (I)

(151397078) Marina Hermenegildo Hilkner Engenharia de Alimentos (I)

(151585440) Marina Kodato Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151220646) Marina Meyer Aguirre de Andrade Pedagogia - Licenciatura (N)

(151453833) Marina Midori Kanashiro Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151255033) Marina Miyuki Yamamoto Mota Medicina (Unicamp) (I)

(151246394) Marina Morais Tofili Engenharia Quimica (N)

(151167347) Marina Regatieri Munhoz Engenharia de Manufatura (I)

(151275769) Marina Reis de Freitas Musica: Licenciatura (I)

(151231695) Mario Augusto Bernardino Burato Ciencias do Esporte (I)

(151473415) Mario Francisco Baylao Musica Erudita: Piano

(151623735) Mario Junqueira da Costa Marques Engenharia Quimica (N)

(151717856) Mario Orlando Grassi Junior Engenharia Mecanica (I)

(151624950) Maristella Cruz de Moraes Geografia (N)

(151802901) Mariza Batista de Souza Ciencias do Esporte (I)

(151443030) Marlon Fernando Neile Dias Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151421193) Martin Georges Lartigue Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151590699) Martin Horikawa Kitasato Engenharia de Producao (I)

(151189642) Mateus Almeida Barbosa Engenharia Mecanica (I)

(151735487) Mateus Antonio Chinelatto Engenharia Eletrica (I)

(151083104) Mateus Caldeira Migliorini Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151779834) Mateus de Barros Juliao Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151415927) Mateus de Paula Ribeiro Engenharia Quimica (I)

(151574811) Mateus Fernandes Achcar Engenharia de Alimentos (N)

(151720498) Mateus Henrique de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(151099721) Mateus Henrique de Souza Administracao Publica (N)

(151718408) Mateus Kley de Oliveira Engenharia Mecanica (I)

(151639512) Mateus Marques Pinto de Souza Musica Popular: Saxofone

(151459299) Mateus Paulo de Oliveira Fisica - Licenciatura (N)

(151157131) Mateus Pereira do Carmo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151725493) Mateus Ribeiro dos Santos Engenharia Eletrica (I)

(151404633) Mateus Shiguetochi Kimura Engenharia de Computacao (I)

(151426327) Mateus Souza Leite da Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151473170) Mateus Szente Fonseca Letras - Licenciatura (I)

(151182689) Mateus Tofoli Correa Fisica - Licenciatura (N)

(151784779) Mateus Vall Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151331180) Mateus Vieira de Siqueira Quimica (I)

(151757089) Mateus Yan Romeu Silva Engenharia Eletrica (N)

(151067197) Matheos Cunha Cyrino Engenharia Quimica (I)

(151110228) Matheus Antonio Educacao Fisica (N)

(151551827) Matheus Antonio Filiol Belin Nutricao (I)

(151277031) Matheus Araujo Jorge Engenharia de Computacao (I)

(151174899) Matheus Avila Amaral de Souza Ciencias Economicas (N)

(151190691) Matheus Beloni Souza Engenharia de Manufatura (I)

(151371122) Matheus Bombach Maringoli Dias Ciencias do Esporte (I)

(151660518) Matheus Campanini Mughrabi Engenharia Mecanica (I)

(151162700) Matheus Cortez Betioli Engenharia de Alimentos (I)

(151717122) Matheus da Silva Dattilo Quimica Tecnologica (N)

(151625441) Matheus da Silva Nascimento Engenharia Ambiental (N)

(151136877) Matheus de Carvalho Meloni Administracao (N)

(151524243) Matheus de Freitas Fonseca Engenharia de Producao (I)

(151461524) Matheus de Matos Ferreira Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151765206) Matheus de Oliveira Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151731126) Matheus Dinis de Menezes Gomes Administracao (N)

(151154958) Matheus dos Santos Dionisio Artes Cenicas (I)

(151085148) Matheus Dutra Martins Ciencias Economicas (I)

(151658221) Matheus Eduardo dos Santos Engenharia Quimica (I)

(151764159) Matheus Evers Rodrigues Fernandes Sistemas de Informacao (I)

(151631631) Matheus Felipe Xavier Bueno Letras - Licenciatura (N)

(151399364) Matheus Fernandes dos Santos Quimica (I)

(151048099) Matheus Fernando Custodio de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151565813) Matheus Ferrari Santos Educacao Fisica (N)

(151541185) Matheus Goncalves Flores Administracao Publica (N)

(151305530) Matheus Henrique Donatti Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151038500) Matheus Henrique Pace Mota Guedes do Prado Administracao (N)

(151653653) Matheus Henrique Pires Gomes Engenharia Mecanica (I)

(151260275) Matheus Henrique Souza Goncalves Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151415613) Matheus Hrabowec Zambianco Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151057011) Matheus Kaue Gomes Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151302036) Matheus Khouri Alves da Cunha Engenharia Eletrica (I) REMANEJADO

(151248451) Matheus Koiti Ito Quimica (I)

(151438171) Matheus Lemes Tassara Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151079392) Matheus Leone Borges Engenharia Mecanica (I)

(151777425) Matheus Lopes Izidoro Ciencias Sociais (N)

(151165846) Matheus Lujan Pereira Farmacia (I)

(151471990) Matheus Macedo Pereira Lima Engenharia Eletrica (N)

(151800578) Matheus Magalhaes da Silva Administracao Publica (N)

(151171975) Matheus Mantovani dos Santos Quimica (I)

(151333896) Matheus Martins do Rego Ciencia da Computacao (N) REMANEJADO

(151269340) Matheus Martins Socorro Engenharia Quimica (N)

(151624783) Matheus Mascarin Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151833389) Matheus Matsukura Targino de Araujo Engenharia de Manufatura (I)

(151361527) Matheus Noronha Alberti Medicina (Unicamp) (I)

(151373234) Matheus Reis Pinto de Andrade Engenharia de Alimentos (N)

(151014933) Matheus Roberto Migliato Administracao (N)

(151438126) Matheus Santos Borba de Araujo Musica: Licenciatura (I)

(151141125) Matheus Spaziani Gomes da Costa Ciencias do Esporte (I)

(151090465) Matheus Stefano Fernandes de Carvalho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151623315) Matheus Teixeira Corraleiro Felix Engenharia de Computacao (I)

(151206246) Matheus Tolentino da Silva Fisica - Licenciatura (N)

(151297033) Matheus Torres Guinezi Engenharia Mecanica (I)

(151645238) Matheus Valadao Lopes Ciencias Economicas (I)

(151620002) Matheus Victor de Almeida Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151229247) Matheus Villas Boas Alves Ciencias Economicas (I)

(151362667) Mathias Epstein Later Engenharia Eletrica (I)

(151178419) Matteo Van Opstal Martins da Costa Engenharia de Computacao (I)

(151402019) Mauricio Antunes Maciel Administracao (N)

(151794046) Mauricio Bovolenta Ferne Administracao (N)

(151644778) Mauricio Hiroshi Shiguihara Engenharia Eletrica (N)

(151809421) Mauricio Truylio Friedemann Engenharia Quimica (I)

(151143411) Mauro Cazzaniga Musica Erudita: Cravo

(151309143) Mauro Felicio Miyazaki Dianni Educacao Fisica (N)

(151355757) Mauro Victor Barboza Engenharia Mecanica (I)

(151083838) Max Velloso de Carvalho Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151248413) Maximiliano Panato Ciencia da Computacao (N)

(151393007) Maya de Carvalho Tagliavia Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151629276) Mayara Cristina de Souza Mello Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151621296) Mayara de Oliveira Peres Pedagogia - Licenciatura (N)

(151614379) Mayara Lima dos Santos Administracao Publica (N)

(151700878) Mayara Manera Educacao Fisica (I)

(151546067) Mayara Rosa Massicano Pedagogia - Licenciatura (I)

(151648602) Mayara Souza Santa Fe Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151842493) Mayara Tiago Pires Administracao (N)

(151784595) Mayara Xavier Gonzalez Rachid Ciencias Sociais (I)

(151559456) Mayra da Silva Luna Engenharia Eletrica (I)

(151773973) Mayra Ferreira da Silva Ciencias Biologicas (I)

(151296269) Maysa Torres dos Santos Ciencias Sociais (I)

(151088574) Melina Rodrigues Artes Cenicas (I)

(151231947) Melissa Real Bispo Lanaro Administracao (N)

(151254085) Melissa Sena da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151825698) Mellanie Grilo Alberto Artes Cenicas (I)

(151612151) Mellory Ferraz Carrero Estudos Literarios (I)

(151339283) Micaeli Maciel Goncalves Estatistica (I)

(151098902) Michael Henrique Manoel Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151129257) Michel Rodrigues Mota Matematica - Licenciatura (N)

(151302517) Michele de Abreu Monteiro Quimica Tecnologica (N)

(151147802) Michelle Andressa Rodrigues Guerra Farmacia (I)

(151223034) Michelle Mayumi Oshiro Ciencias Biologicas (I)

(151178716) Miguel Angel Marfurt Alarcon Engenharia de Computacao (I)

(151224372) Miguel Gomes Bastos Ciencias Economicas (I)

(151361718) Mikie Elenaz Ashimine Noorani Administracao (N)

(151813608) Milena Amicci Kiqumoto Fonoaudiologia (I)

(151142548) Milena Camargo Correa Educacao Fisica (I)

(151697024) Millene da Cruz Ferreira Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151197616) Milton Bueno de Arruda Junior Engenharia Quimica (N)

(151457569) Milton Gioia Neto Engenharia Mecanica (I)

(151857222) Miquelli Rigo Fontana Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151149624) Missael Akyra Morro Kawano Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151111108) Mona Vicente Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151713854) Monica Garcia Venancio da Silva Odontologia (I)

(151557146) Monica Okamoto Albrecht Quimica Tecnologica (N)

(151388568) Monique Furlan Ciencias Biologicas (I)

(151667809) Monique Possari Minari Medicina (Unicamp) (I)

(151882831) Monize Burck Nutricao (I)

(151573795) Monizze Missio de Faria Medicina (Unicamp) (I)

(151379201) Murillo Soares de Godoy Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151141361) Murillo Souza dos Santos Pereira Neto Engenharia Mecanica (I)

(151819446) Murilo Araujo de Souza Fisica - Licenciatura (N)

(151614492) Murilo Borri Melo Engenharia de Alimentos (I)

(151151140) Murilo Fratta Cassiani Engenharia Eletrica (N)

(151391230) Murilo Jubertoni Tin Sistemas de Informacao (I)

(151649964) Murilo Marques Balbino Leite Administracao (N)

(151112866) Murilo Ramos Alexandre Serrano Guimaraes Ciencias Sociais (N)

(151006990) Mynara Melo Borges Musica Popular: Voz

(151518510) Naara Gabriela Monteiro Odontologia (I)

(151134819) Nadine de Godoy Torso Farmacia (I)

(151251994) Nahara Calcidoni Pacheco Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151177034) Naike Barao Ciencias Economicas (N)

(151168876) Najla Simao Kfouri Crouchan Nutricao (I)

(151756918) Naomi Torigoe Engenharia Ambiental (N)

(151175656) Natali Anne Gabriel do Amaral Enfermagem (Unicamp) (I)

(151369538) Natalia Alves de Oliveira Fonoaudiologia (I)

(151151263) Natalia Araujo Beserra Danca (I)

(151231107) Natalia Cristina Sabio Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151221687) Natalia de Freitas Ultremari Odontologia (I)

(151711582) Natalia de Macedo Ribeiro Odontologia (I)

(151295402) Natalia dos Santos Ribeiro Engenharia Eletrica (N) REMANEJADO

(151731799) Natalia dos Santos Sanches Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151653776) Natalia Dutra dos Reis Farmacia (I)

(151576114) Natalia Gabriele Camparotto Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151072087) Natalia Gaspar Biscaro Danca (I)

(151296474) Natalia Heloisa Coluci Ciencias do Esporte (I)

(151007733) Natalia Heloiza Beli Bianchi Fonoaudiologia (I)

(151649414) Natalia Isabela Mattos Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151758433) Natalia Lima de Sousa Geologia (I)

(151375346) Natalia Maria Faganelo de Lima Medina Nutricao (I)

(151627485) Natalia Matos de Oliveira Administracao Publica (N)

(151063515) Natalia Moncks Borges Artes Visuais (I)

(151417329) Natalia Santos da Cruz Matematica - Licenciatura (N)

(151396310) Natalia Schettino Silva Engenharia de Manufatura (I)

(151125606) Natalia Silva Nutricao (I)

(151569730) Natalia Tenca Trindade Silva Ciencias Sociais (I)

(151820495) Natalia Vilela Tiene Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151235727) Natalia Yuri Kassai Tasaka Administracao Publica (N)

(151202527) Natalie Stein Costa Dias Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151468587) Nataly Kaitlin Silva de Camargo Ciencias Economicas (I)

(151016847) Natan Rodrigues de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151646378) Natascha Kokay Nepomuceno Nutricao (I)

(151737926) Natasha Caroline Cardoso de Moraes Sanches Enfermagem (Unicamp) (I)

(151300085) Natassha Yukari Futemma Ciencias Biologicas (I)

(151421650) Nathalia Castilho de Almeida Linguistica (I)

(151144001) Nathalia Harumi Kuromiya Engenharia de Computacao (I)

(151046185) Nathalia Mayume Fukase Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151313610) Nathalia Michelin Roman Geografia (I)

(151279877) Nathalia Moreli Jacob de Oliveira Engenharia Ambiental (N)

(151647814) Nathalia Satie Gomazako Farmacia (I)

(151474302) Nathalie Cardim Medicina (Unicamp) (I)

(151400051) Nathalya Lomonaco Macchia Ciencias Sociais (N)

(151442570) Nathan Aurelio Gonzalez Merguizo Engenharia de Manufatura (I)

(151395720) Nayane Lossardo Bucalon Matematica - Licenciatura (N)

(151625618) Nayara Andrade Araujo Letras - Licenciatura (I)

(151559357) Nayara Cristina Rosa Sistemas de Informacao (I)

(151182719) Nayara de Oliveira da Silva Arquitetura e Urbanismo (N)

(151620187) Nayara Fernanda Martins Rodrigues Matematica - Licenciatura (N)

(151499729) Nicholas Bonassi Totti Kaminitz Engenharia Eletrica (I)

(151864439) Nicholas Chuahy de Camargo Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151071619) Nicholas Torres Okita Engenharia de Computacao (I)

(151309358) Nickolas Augusto Lisboa Silva Musica Popular: Contrabaixo

(151162151) Nicolas Furlan Lunghi Engenharia Ambiental (N)

(151435721) Nicolas Goncalves Borrego Engenharia Agricola (I)

(151139630) Nicolas Guimaraes Tondati Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151543860) Nicolas Lee Guidotti Engenharia de Computacao (I)

(151171876) Nicolas Senger Ciencias do Esporte (I)

(151611929) Nicole de Oliveira Garcia Pedagogia - Licenciatura (N)

(151119966) Nicole do Nascimento Simoes Letras - Licenciatura (N)

(151134246) Nicole Gomes Zanin Quimica (I)

(151424864) Nicole Mendes Flores Engenharia Mecanica (I)

(151132448) Nicole Miele Xavier Engenharia Ambiental (N)

(151256555) Nicole Mourad Pereira Ciencias Economicas (N)

(151184937) Nicolie Albuquerque da Costa Ciencias Sociais (I)

(151422516) Nikolas Diniz Bachmann Engenharia Civil (I)

(151683892) Nilmar Ignacio Gomes Junior Administracao Publica (N)

(151240532) Nina Giovana Tassi dos Santos Educacao Fisica (I)

(151144568) Noemia Aparecida Bueno Garcia Engenharia Ambiental (N)

(151479130) Nuri Eftekhari Engenharia de Producao (I)

(151426594) Nuria Rodrigues de Brito Ciencias Sociais (N)

(151127015) Nurya Emy Kurosaki Odontologia (I)

(151392769) Nykson Souza Krenkin da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151626017) Oliver Clerici Laviaguerre Ciencias Sociais (I)

(151027230) Olivia Jun Ikeda Miura Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151007931) Osvaldo Correia Junior Engenharia de Computacao (I)

(151715867) Otavio Luiz Canton Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151152464) Otavio Mio Rodrigues da Silva Engenharia Civil (I)

(151252614) Otavio Moaki Yabiku Quimica (I)

(151817662) Otavio Passarelli Praca Sistemas de Informacao (I)

(151342894) Otavio Zilioli Catelano Ciencias Sociais (I)

(151464165) Pablo Andres Fernandez Uhart Nutricao (I)

(151122102) Pablo Contijo Musica: Composicao (I)

(151839196) Pablo Gustavo Barbosa de Oliveira Letras - Licenciatura (N)

(151611868) Pablo Henrique Brito da Rosa Engenharia Mecanica (I)

(151110112) Paloma Brito Souza Estatistica (I)

(151335922) Paloma Menezes de Andrade Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151178006) Paloma Menezes Lima Ciencias Economicas (I)

(151102872) Pamela Alexa Sachetto Engenharia Quimica (N)

(151628105) Paola Harduim Alves de Mello Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151796547) Paolla Pierin Bensuaski Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151690993) Patricia Cruz Gaia Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151074120) Patricia de Oliveira Quimica Tecnologica (N)

(151460637) Patricia Hebling Administracao (N)

(151496157) Patricia Mercier Marcheto Administracao Publica (N)

(151632030) Patricia Ramos Abi Saber Carlotti Zarpelon Medicina (Unicamp) (I)

(151089805) Patricia Santana de Sousa Engenharia Eletrica (I)

(151572853) Patricia Yumi Shinkawa Engenharia Ambiental (N)

(151153979) Patrick de Carvalho Tavares Rezende Ferreira Engenharia Eletrica (I)

(151757935) Patrick Gobbo Scarpa Estatistica (I)

(151639055) Paul Robert Alampi Administracao (N)

(151789545) Paula Barros Pimentel Malavazi Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151096722) Paula Buffon Engenharia Mecanica (I)

(151837619) Paula Cabrini Gracio Engenharia de Alimentos (I)

(151176284) Paula Carolina Salas de Medeiros Ciencias Sociais (I)

(151864910) Paula Favoretti Vital do Prado Fisica - Licenciatura (N)

(151124030) Paula Marinho Zago Matematica - Licenciatura (N)

(151019860) Paula Monteiro Siqueira Pedagogia - Licenciatura (N)

(151454089) Paula Nocito Rebello Medicina (Unicamp) (I)

(151247021) Paula Pacheco Rocha Nutricao (I)

(151465823) Paula Sofia Bonadio da Silva Administracao (N)

(151267580) Paula Yihua Ron Engenharia Civil (I)

(151237419) Paula Zaninello Miyamura Artes Visuais (I)

(151184470) Paulo Akira Tukada Ciencias Economicas (N)

(151480165) Paulo Cesar do Carmo Matematica - Licenciatura (N)

(151820075) Paulo Cesar Vasco de Souza Engenharia Eletrica (I)

(151844345) Paulo de Lima Quimica Tecnologica (N)

(151791689) Paulo Eduardo Rodrigues de Oliveira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151146564) Paulo Gabriel Leandro Belarmino Cristovao Arquitetura e Urbanismo (N)

(151606749) Paulo Goncalves Pancheri Administracao (N)

(151057356) Paulo Grego Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151503064) Paulo Henrique Campiteli de Azevedo Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151420749) Paulo Henrique Campos Gal Ciencias Sociais (N)

(151220493) Paulo Henrique de Lima Ciencias Economicas (I)

(151656645) Paulo Henrique Horita Paolini Ciencia da Computacao (N)

(151475343) Paulo Henrique Marques Araujo Ciencias do Esporte (I)

(151891112) Paulo Henrique Momesso Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151528597) Paulo Henrique Omena de Freitas Engenharia Civil (I)

(151288356) Paulo Henrique Tetsuo Takano Engenharia Mecanica (I)

(151648992) Paulo Naoto Taniguti Ciencias do Esporte (I)

(151513096) Paulo Otavio Sammarco Oliveira Engenharia de Alimentos (N)

(151809124) Paulo Rogerio Urbano Fisica - Licenciatura (N)

(151488473) Paulo Sergio Piva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151300412) Paulo Victor Curi Douteiro Engenharia Mecanica (I)

(151651701) Paulo Vinicius Mendez Ananias Letras - Licenciatura (N)

(151749367) Paulo Vitor Anselmi dos Santos Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151724520) Paulo Vitor Bognoli Mattosinho Pedagogia - Licenciatura (N)

(151702577) Paulo Vitor Cotegipe Pedagogia - Licenciatura (N)

(151181266) Pedro Aleixo Trombetta Ciencias Economicas (N)

(151230241) Pedro Alexandre Martins Louvison Engenharia Quimica (N)

(151554369) Pedro Amado Alves Martins Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151665438) Pedro Amaral de Chico Engenharia Quimica (I)

(151126975) Pedro Anderson Coutinho Damico Ciencias Sociais (N)

(151135256) Pedro Balan Engenharia de Computacao (I)

(151007351) Pedro Barsalini Musica Popular: Voz

(151331210) Pedro Bianchin Paolillo Gomes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151622633) Pedro Caetano de Almeida Camargo Geografia (N)

(151666820) Pedro Capeli Navas Engenharia de Manufatura (I) REMANEJADO

(151220530) Pedro Curcio de Paschoal Engenharia de Producao (I)

(151691682) Pedro Dall Aglio Hattnher Estatistica (I)

(151338419) Pedro de Albuquerque Shinzato Ciencias Economicas (N)

(151477806) Pedro de Alcantara Senra de Oliveira Neto Musica: Licenciatura (I)

(151425690) Pedro de Paula Calegari Administracao Publica (N)

(151553649) Pedro de Paula Giroto Ciencias Sociais (N)

(151463902) Pedro Demarqui Ramos Medicina (Unicamp) (I)

(151710015) Pedro Eduardo Foelker Pires Estatistica (I)

(151622541) Pedro Espindola de Andrade Educacao Fisica (N)

(151491190) Pedro Felipe Batista Silva Engenharia Mecanica (I)

(151543549) Pedro Ferracuti Pierotti Ferreira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151513171) Pedro Francisco A. Batista Placido E Silva Educacao Fisica (N)

(151345855) Pedro Freitas Matias dos Santos Estatistica (I)

(151567772) Pedro Gabriel Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151644792) Pedro Goncalves Esquezaro Quimica (I)

(151653912) Pedro Gouveia Calil Engenharia Mecanica (I)

(151295723) Pedro Henrique Albertin Odontologia (I)

(151208617) Pedro Henrique Batista Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151686624) Pedro Henrique Cannavan Fogetti Engenharia Eletrica (I)

(151195238) Pedro Henrique Cavalcanti Fernandes Engenharia Civil (I)

(151265560) Pedro Henrique de Sena Bezerra Engenharia Eletrica (N)

(151219789) Pedro Henrique de Souza Pozelli Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151765664) Pedro Henrique Feraudo Administracao (N)

(151046864) Pedro Henrique Franchi Tanibata Engenharia Quimica (I)

(151392493) Pedro Henrique Gotardelo Armani Engenharia Agricola (I)

(151624776) Pedro Henrique Mansueto Pereira Estatistica (I)

(151034621) Pedro Henrique Pinheiro Linhares Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151111603) Pedro Henrique Portugal Torres Medicina (Unicamp) (I)

(151019297) Pedro Henrique Salvucci Lizardo Filosofia (I)

(151214500) Pedro Henrique Yuji Sugai Engenharia Ambiental (N)

(151320551) Pedro Henrique Zuchini Engenharia Quimica (N)

(151059246) Pedro Hideaki Uiechi Chinen Ciencia da Computacao (N)

(151510431) Pedro Ivo Prado da Costa Historia (I)

(151485467) Pedro Jose Ferreira Nunes Engenharia de Computacao (I)

(151073660) Pedro Kuser Falcao Engenharia Mecanica (I)

(151055060) Pedro Leonardo de Oliveira Bertoni Engenharia Ambiental (N)

(151116011) Pedro Lima Pilon Engenharia Agricola (I)

(151716983) Pedro Luiz Domingues Magro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151693145) Pedro Luiz dos Santos Cristovao Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151229414) Pedro Luiz Paulucci Carnieto Engenharia Eletrica (N)

(151576466) Pedro Magnoler Sabioni Educacao Fisica (I)

(151238795) Pedro Manoel Barreto de Abreu Farmacia (I)

(151574750) Pedro Mansour Toobia Franco Engenharia Mecanica (I)

(151865647) Pedro Marcel Dourado Varjao Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151880347) Pedro Martins de Oliveira Engenharia Agricola (I)

(151756086) Pedro Miguel de Oliveira Bariani Ciencia da Computacao (N)

(151159670) Pedro Morato de Carvalho Matematica - Licenciatura (N)

(151843595) Pedro Nakano Rodrigues Engenharia de Producao (I)

(151321875) Pedro Octavio Cardoso Fiamengue Quimica Tecnologica (N)

(151002790) Pedro Otavio Marques Schichi Engenharia Quimica (I)

(151743000) Pedro Paulo Saraiva Moraes Abreu Ciencias Sociais (I)

(151287544) Pedro Paulo Valadares Brum Engenharia Quimica (N)

(151139029) Pedro Ramalheira Cardoso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151035334) Pedro Ribeiro de Jesus Almeida Engenharia Mecanica (I)

(151556037) Pedro Rinaldi Alves Cruz Nutricao (I)

(151285395) Pedro Roberto Oliveira Dias da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151073400) Pedro Stramantinoli Pires Cagliume Gomes Engenharia de Computacao (I)

(151548599) Pedro Teixeira Yago Filosofia (I)

(151810852) Pedro Ternes Frassetto Linguistica (I)

(151631730) Pedro Varoto Ciencias Economicas (I)

(151069032) Pedro Victor Capossoli Miguel Ciencias Economicas (I)

(151599375) Pedro Vitor Carnielo Administracao (N)

(151116455) Pedro Vitor Pereira Lima Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151674979) Persio Moraes da Silva Ciencias Biologicas (I)

(151125347) Petra Margot Pedraza Engenharia Mecanica (I) REMANEJADO

(151285326) Pietra Montovani Oliveira Ciencias Economicas (I)

(151729303) Pietro Duduch Engenharia de Computacao (I)

(151394666) Priscila Akemi Nakahara Enfermagem (Unicamp) (I)

(151805399) Priscila Evelin Mendes de Souza Ciencias do Esporte (I)

(151454522) Priscila Hana Santos Takano Enfermagem (Unicamp) (I)

(151320667) Priscila Tami Miyagusuko Enfermagem (Unicamp) (I)

(151284118) Priscilla Ester Rodrigues da Justa Estudos Literarios (I)

(151813219) Quezia Zinete Silva Gurgel Ciencias Sociais (I)

(151177317) Rachel Dare Lima dos Santos Administracao (N)

(151015493) Rafael Alcides Vicente Quimica (I)

(151828703) Rafael Alves Cursino Filosofia (I)

(151578578) Rafael Andreolli Prochnow Ciencias do Esporte (I)

(151324140) Rafael Antonio Ricardi Branco Estatistica (I)

(151702652) Rafael Augusto Barbaroto de Araujo Sistemas de Informacao (I)

(151877750) Rafael Barbosa Francisco Fisica - Licenciatura (N)

(151684871) Rafael Cerdeira Costa Cristini Ciencias Biologicas (I)

(151268477) Rafael Cirilo da Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151022532) Rafael Clemente de Resende Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151897479) Rafael Contiero San Martini Matematica - Licenciatura (N)

(151270641) Rafael Costa Paganoni Fisica - Licenciatura (N)

(151721347) Rafael D Avila Gama Engenharia Eletrica (N)

(151298661) Rafael da Silva Tomasella Engenharia de Computacao (I)

(151009081) Rafael de Moraes Altafini Quimica (I)

(151446855) Rafael de Paolis Bonafe Medicina (Unicamp) (I)

(151367501) Rafael de Paula Silva Ciencias Sociais (I)

(151298821) Rafael de Sousa Engenharia Eletrica (I)

(151210454) Rafael do Prado Silva Ciencias Economicas (I)

(151008569) Rafael Domingos Nascimento Molina O Engenharia Civil (I)

(151487333) Rafael dos Anjos Souza Odontologia (I)

(151299961) Rafael dos Reis Okuta Engenharia Civil (I)

(151395072) Rafael Eiki Matheus Imamura Ciencia da Computacao (N)

(151207034) Rafael Franca Pinto Marotti Artes Cenicas (I)

(151818429) Rafael Kenzo Ishimoto Arquitetura e Urbanismo (N)

(151846075) Rafael Lobo de Sousa Engenharia de Manufatura (I)

(151341662) Rafael Machado Vampre Ciencias Biologicas (I)

(151608523) Rafael Martins de Carvalho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151743833) Rafael Mazzoli Camargo Sistemas de Informacao (I)

(151429869) Rafael Moreti Arantes Vieira Geologia (I)

(151215794) Rafael Nishida Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151568072) Rafael Olivier Cardoso Administracao (N)

(151870162) Rafael Parolin Bonini Musica Popular: Contrabaixo

(151472092) Rafael Pastre Engenharia Agricola (I)

(151036948) Rafael Pereira de Freitas Engenharia Eletrica (I)

(151242347) Rafael Pontes Moedim Engenharia Mecanica (I)

(151881302) Rafael Porto Sellis Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151142395) Rafael Prudente Comparini Engenharia Quimica (N)

(151273596) Rafael Resende Maldonado Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151091178) Rafael Ribeiro Tostes Ciencias Economicas (I)

(151710893) Rafael Roda Engenharia Agricola (I)

(151594721) Rafael Salomao Domingos Engenharia de Manufatura (I)

(151463339) Rafael Santos Flauzino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151304476) Rafael Seiji Okamoto Fisica - Licenciatura (N)

(151644990) Rafael Shinji Ono Engenharia Agricola (I)

(151527945) Rafael Tavares Carvalho Barros Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151209603) Rafael Vergilio Ciencias Biologicas (I)

(151124382) Rafael Veroneze Engenharia Mecanica (I)

(151646491) Rafael Victor de Oliveira Fernandes Medicina (Unicamp) (I)

(151826820) Rafael Xavier Dela Corte Estatistica (I)

(151729709) Rafael Yukio Silva Ueda Administracao (N)

(151539294) Rafael Zampieri Krambek Ciencias Sociais (I)

(151519131) Rafaela Almeida Florenzano Letras - Licenciatura (N)

(151386869) Rafaela de Oliveira Mine Geografia (N)

(151316848) Rafaela de Souza Marins Musica Erudita: Flauta

(151780081) Rafaela do Amarante Carneiro Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151422974) Rafaela Ferreira Xavier Administracao Publica (N)

(151054470) Rafaela Gomes de Senna Odontologia (I)

(151000053) Rafaela Louise de Moraes Medicina (Unicamp) (I)

(151138583) Rafaela Marcucci Oliveira Ciencias Economicas (I)

(151742779) Rafaela Martins de Souza Geografia (N)

(151734095) Rafaela Rogel Dias Enfermagem (Unicamp) (I)

(151044691) Rafaella Calusne Ferreira Ciencias Sociais (I)

(151387022) Rafaella Fernandes Carnevale Farmacia (I)

(151019174) Rafaella Gobbo Reis da Silva Letras - Licenciatura (N)

(151673426) Raffael Garzaro Engenharia Eletrica (I)

(151543051) Raian Goncalves Westin Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151307222) Raimunda Fabiana da Silva Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151342160) Raissa de Oliveira Santana Passos Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151900032) Raissa Diniz de Souza Ciencias Biologicas (I)

(151196224) Raissa Hallack Dreicon Medicina (Unicamp) (I)

(151553090) Ramon Amancio Silva Costa Engenharia de Alimentos (N)

(151680398) Ramon Miranda Matos Barrio Engenharia Mecanica (I)

(151088758) Ramon Nascimento Mundin Musica: Licenciatura (I)

(151195603) Ramon Ravani Del Piero Engenharia Eletrica (I)

(151522728) Ramon Santos Ribeiro Ciencias do Esporte (I)

(151407267) Ranieri Uhlmann Castelar Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151772741) Raoni Hofmann Rosa Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151464172) Raphael Felipe Silva Lopes Farmacia (I)

(151366539) Raphael Furrier Silva Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151198466) Raphael Henrique Gaeta Moreno Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151415217) Raphael Hideki Akaboci Yokosawa Engenharia Mecanica (I)

(151355856) Raphael Parra Geologia (I)

(151223102) Raphael Pontes Santana Engenharia de Computacao (I)

(151476551) Raphael Rodrigues Vilela Ciencias Sociais (N)

(151155463) Raphaela da Penha Gomes Vieira Engenharia Quimica (I)

(151442181) Raphaela Valente de Souza Artes Visuais (I)

(151300177) Raquel Dall Ara de Moraes Odontologia (I)

(151545415) Raquel Debroi Seixas Engenharia Quimica (I)

(151431866) Raquel Fonseca Magalhaes Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151716778) Raquel Isaac Administracao (N)

(151743857) Raquel Iusif Dainez Guimaraes Engenharia de Computacao (I)

(151254412) Raquel Kaori Yasui Artes Visuais (I)

(151198305) Raquel Larissa Cabral Educacao Fisica (N)

(151740476) Raquel Montan Torres Filosofia (I)

(151377212) Raquel Pose Hirata Engenharia de Alimentos (I)

(151043315) Raquel Silvino Polessi Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151726489) Raul Flores dos Santos Estatistica (I)

(151193676) Raul Gustavo Missias Franco Ciencias Sociais (N)

(151536189) Rayra Barbara da Silva Letras - Licenciatura (I)

(151740407) Raysa Masson Benatti Geologia (I)

(151009258) Rayssa Mariana Dantas Odontologia (I)

(151455808) Rebeca Mochnacs Pinto Engenharia Civil (I)

(151561828) Rebeca Oricolli Administracao Publica (N)

(151286589) Rebeca Queiroz de Almeida Ciencias Sociais (N)

(151307260) Rebecca Godoi Blasotti Ciencias Sociais (N)

(151125866) Rebecca Melim Alonso Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151867322) Reginaldo da Silva Fisica - Licenciatura (N)

(151496645) Reinaldo Yoshiyuki Hojo Pedagogia - Licenciatura (I)

(151213699) Renan Adriani Strle Engenharia de Computacao (I)

(151083425) Renan Bernardes Momesso Engenharia de Manufatura (I)

(151348779) Renan Chicarelli Marques Ciencias Economicas (I)

(151691064) Renan da Silva Fontanelli Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151332787) Renan de Medeiros Cardoso Engenharia Civil (I)

(151508090) Renan Felipe Pellin Administracao (N)

(151492599) Renan Hiroki Bastos Engenharia de Computacao (I)

(151541437) Renan Inoue Sistemas de Informacao (I)

(151545576) Renan Irabi Fisica - Licenciatura (N)

(151100845) Renan Jonatas Baldi Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151722753) Renan Jorge Neves Ciencias Economicas (N)

(151758723) Renan Jupy de Oliveira Ciencias do Esporte (I)

(151416722) Renan Maldonado Ballego Engenharia de Producao (I)

(151868677) Renan Piccolo Colombini Musica: Composicao (I)

(151360753) Renan Procopio Braga Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151849593) Renan Ruy Rodrigues Reis Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151098803) Renata Coelho Rodrigues Nutricao (I)

(151303435) Renata Colla Thosi Odontologia (I)

(151015516) Renata da Silva Goncalves Fonoaudiologia (I)

(151046956) Renata Diniz Junqueira Santos Engenharia Quimica (I)

(151211990) Renata Martins Predo Ciencias Economicas (I)

(151649278) Renata Montanhaur Martins Pedagogia - Licenciatura (N)

(151297156) Renata Navarro Lima Matematica - Licenciatura (N)

(151170415) Renata Raffaine Villegas Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151134390) Renata Rocha Pacheco Administracao Publica (N)

(151366317) Renata Rosseto Braga Nutricao (I)

(151822484) Renata Valmore Anes Filosofia (I)

(151893552) Renata Wyatt Pedagogia - Licenciatura (N)

(151293444) Renato Barros de Oliveira Engenharia de Manufatura (I)

(151732020) Renato Borges Rosa Engenharia Civil (I)

(151373357) Renato Brocchi Historia (I)

(151306618) Renato Consorti Canavese Ciencias Sociais (I)

(151110587) Renato Luis Contado Alves Engenharia Mecanica (I)

(151896353) Renato Malveira Carreiro do Nascimento Farmacia (I)

(151266327) Renato Mantovani Estatistica (I)

(151416074) Renato Nakamura Cruz Engenharia Mecanica (I)

(151618081) Renato Noronha Maximo Engenharia de Computacao (I)

(151276960) Renato Pepe Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151761716) Renato Tanaka Vieira Palma Estatistica (I)

(151566359) Renato Yoshio Eguti Estatistica (I)

(151170828) Rene Reginato David Viana Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151886925) Renice Pfintner de Azevedo Lopes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151691576) Rhayssa Terra de Faria Ciencias Biologicas (I)

(151382133) Ricardo Cardoso Vicentin Engenharia de Producao (I)

(151203513) Ricardo Dirani Ciencia da Computacao (N)

(151080990) Ricardo Geciauskas Junior Engenharia de Manufatura (I)

(151310109) Ricardo Henrique Pavan Engenharia de Computacao (I)

(151302708) Ricardo Ruiz Garcia de Almeida Medicina (Unicamp) (I)

(151543006) Ricardo Sergio Frias Fonseca Ciencias do Esporte (I)

(151302432) Ricardo Setsuo Furukawa Horie Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151899277) Ricardo Trainotti Rabonato Matematica - Licenciatura (N)

(151447810) Richard Gustavo Celzi Pereira Letras - Licenciatura (N)

(151573139) Rildo Pires Negrao Junior Medicina (Unicamp) (I)

(151516552) Roberta Andrade Reis Odontologia (I)

(151411383) Roberta de Arruda do Val Engenharia de Producao (I)

(151718354) Roberto de Oliveira Zurita Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151872144) Roberto Hideki Fernandes Horikawa Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151540946) Roberto Shimabuko Geografia (I)

(151753094) Roberto Vasconcellos Rebolla Filho Quimica Tecnologica (N)

(151186254) Rodolfo Armelim Del Santo Engenharia Agricola (I)

(151243043) Rodolfo Batista de Lima Engenharia Eletrica (N)

(151369088) Rodolfo Rodrigues dos Santos Engenharia de Producao (I) REMANEJADO

(151475183) Rodolfo Ruiz Pimenta Engenharia Eletrica (N)

(151593681) Rodrigo Alonso de Freitas Ciencias Sociais (I)

(151106447) Rodrigo Alves da Costa Engenharia de Alimentos (N)

(151778886) Rodrigo Amaral Franceschinelli Ciencia da Computacao (N)

(151724315) Rodrigo Bonadia Fraga Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151278195) Rodrigo Buzoni de Souza Matematica - Licenciatura (N)

(151126432) Rodrigo Calomino Perez Engenharia Mecanica (I)

(151757614) Rodrigo Cezar Luz Brochado Engenharia Eletrica (I)

(151860833) Rodrigo da Matta Bastos Engenharia Eletrica (I)

(151203087) Rodrigo de Moraes Barbosa Machado Engenharia Agricola (I)

(151067258) Rodrigo Faber do Amaral Administracao (N)

(151858614) Rodrigo Fernandes Junior Ciencias do Esporte (I)

(151745075) Rodrigo Ferreira Ribeiro Matematica - Licenciatura (N)

(151003694) Rodrigo Guerra Eichholz Engenharia Mecanica (I)

(151154323) Rodrigo Leal da Silveira Pedagogia - Licenciatura (N)

(151433312) Rodrigo Makoto Takumi Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151451769) Rodrigo Marques Franco Engenharia Quimica (N)

(151167200) Rodrigo Messias Pileggi Engenharia Civil (I)

(151161080) Rodrigo Miranda de Moura Engenharia Quimica (N)

(151352963) Rodrigo Nunes Alves Engenharia Quimica (I)

(151185114) Rodrigo Oliveira Okasaki de Freitas Geologia (I)

(151679233) Rodrigo Ramalho Duarte Queiroz Engenharia de Alimentos (I) REMANEJADO

(151436939) Rodrigo Rios Mendonca Farmacia (I)

(151600925) Rodrigo Rosatti Galvao Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151035631) Rodrigo Sanematsu Kato Engenharia Quimica (N)

(151057240) Rodrigo Tripoli Magalhaes Engenharia Mecanica (I)

(151295778) Rodrigo Yugi Sakai Engenharia Quimica (I)

(151691514) Roger Amarantes Silveira Matematica - Licenciatura (N)

(151028820) Rogerio Bicudo Ramos Filho Medicina (Unicamp) (I)

(151792651) Rogerio Takashi Hirata Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151358374) Romulo Leon Rios Albuquerque Engenharia de Alimentos (N)

(151454416) Ronaldo Rodrigues Fernandes Vieira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151799959) Ronan Raphael Vico de Araujo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151420381) Rosangela Araujo Silva Pedagogia - Licenciatura (N)

(151291172) Rosangela Presti Alves Enfermagem (Unicamp) (I)

(151588678) Ruan Marcos Vogel Bomfim Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151095309) Rutiely Baliero Caparroz Camargo Enfermagem (Unicamp) (I)

(151597218) Ruy Castilho Barrichelo Engenharia de Computacao (I)

S

(151798703) Sabrina Cosiuc Jacomasso Pedagogia - Licenciatura (I)

(151639703) Sabrina Costa Sala Arquitetura e Urbanismo (N)

(151436137) Sabrina Guedes Fogalli Pedagogia - Licenciatura (N)

(151038647) Sabrina Vechini Gouvea Medicina (Unicamp) (I)

(151035310) Samantha Farias Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151522780) Samia Cristina Faidigues Ferreira Brito Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151289205) Samuel Aguiar Siqueira Ceccon Ciencias Economicas (I)

(151636223) Samuel Felipe Chenatti Ciencia da Computacao (N)

(151607384) Samuel Pedro Bicego Ciencias Biologicas (I)

(151001124) Samuel Ribeiro dos Santos Neto Educacao Fisica (I)

(151830649) Samuel Valli Martins Ferreira Musica Erudita: Voz

(151006976) Sandra de Fraca Souza Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151533180) Sandro Bruno Ruiz Medicina (Unicamp) (I)

(151178891) Santiago Arcentales Medicina (Unicamp) (I)

(151255958) Sara Medeiros Figueiredo Engenharia Agricola (I)

(151275035) Sara Peres Tavares Nutricao (I)

(151323086) Sara Silverio Almeida Medicina (Unicamp) (I)

(151337508) Sarah dos Reis Campos Letras - Licenciatura (I)

(151489308) Sarah Grigorio Silva Enfermagem (Unicamp) (I)

(151098438) Sarah Miao Oliveira Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151639789) Sarah Raquel do Carmo Santos Danca (I)

(151544924) Sarah Tatsuta Galassi Engenharia Mecanica (I)

(151571768) Saulo Camargo Clemente Engenharia Eletrica (I)

(151810647) Saulo Rocha Malta Engenharia Mecanica (I)

(151719531) Sayuri Hirakawa Brienza Nutricao (I)

(151093075) Seok Woo Shin Medicina (Unicamp) (I)

(151459046) Seong Eun Kim Engenharia de Computacao (I)

(151583222) Sergio Rosendo da Silva Junior Ciencia da Computacao (N)

(151296597) Seunghag Lee Odontologia (I)

(151831055) Severina Jose da Silva Pedagogia - Licenciatura (N)

(151067098) Silvia Prata Paulino de Alvarenga Ciencias Economicas (I)

(151668550) Silvio da Costa Amorim Ciencias Economicas (I)

(151890362) Simone Aparecida Bernardes Loureiro Pedagogia - Licenciatura (N)

(151147697) Sinuhe Laurenti Preto Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151682172) Sofia Abelha Meirelles Filosofia (I)

(151151461) Sofia Bastos Pontieri Augusto Artes Visuais (I)

(151046246) Sofia Bonuccelli Heringer Lisboa Quimica (I)

(151003748) Sofia Mello Morais Geografia (N)

(151121635) Sofia Mortara Ciencias Sociais (I)

(151887935) Sofia Tarifa Garcia Engenharia de Alimentos (I)

(151547688) Sofia Tetzner Minatel Geologia (I)

(151603818) Sophia Calil Breymaier Ciencias Sociais (I)

(151861515) Stalberg Pereira Rodrigues Fisica - Licenciatura (N)

(151510745) Stefano de Checchi Engenharia Eletrica (I)

(151455501) Stefano Dollevedo Neto Ciencias Sociais (I)

(151471907) Stela Poli Bichara Engenharia Ambiental (N)

(151369675) Stella Cruz Ruiz Quimica (I)

(151676432) Stephani dos Reis Oliveira Administracao Publica (N)

(151729914) Stephanie Bortolaso Historia (I)

(151692289) Stephanie dos Salles Furtado Engenharia Quimica (I) REMANEJADO

(151182436) Stephanie Lopes Previdelli Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151208563) Suelen Alexandre Santos Cruz Engenharia Ambiental (N)

(151449793) Susane Ribeiro Gomes Medicina (Unicamp) (I)

(151236164) Tabita Barbosa Pereira Geografia (N)

(151854674) Tadeu Henrick de Oliveira Cordeiro Ciencias do Esporte (I)

(151027568) Taina Cardoso de Freitas Danca (I)

(151055817) Taina Mautone Caetano Odontologia (I)

(151036283) Taina Monteiro de Andrade E Silva Pedagogia - Licenciatura (I)

(151771007) Taina Rodrigues Gomes Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151119010) Taina Soares Santos Administracao (N)

(151754646) Tais da Silva Volet Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151166634) Tais Marcelli Ruzzi Ciencias Economicas (I)

(151063508) Tais Percone Souza Linguistica (I)

(151268828) Tais Reinas Gaspar Pedagogia - Licenciatura (N)

(151594561) Tales Abdo dos Santos Sistemas de Informacao (I)

(151076294) Tales Albiero Mauad Engenharia Mecanica (I)

(151292090) Tales Lelo da Aparecida Ciencia da Computacao (N)

(151093280) Tales Rick Perche Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151169169) Tales Trigo Ribeiro E Goncalves Fontes Ciencias Sociais (N)

(151191212) Talita Barreto de Barros Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151384719) Talita Evangelista da Silva Administracao Publica (N)

(151230340) Talita Lourenco do Rio Menin Medicina (Unicamp) (I)

(151667700) Talita Melo Della Ponta Educacao Fisica (N)

(151641434) Talita Novaes Administracao Publica (N)

(151233974) Talles Trama Buozzi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151218076) Tamara Pereira da Silva Administracao Publica (N)

(151857192) Tania Alexandre Santos Ciencias Sociais (N)

(151902557) Tarcisio Fernando Blumer Teixeira Leite Farmacia (I)

(151786706) Tarik Eduardo Chuery Matematica - Licenciatura (N)

(151862655) Tarik Joseph Bsaibes Ciencias do Esporte (I)

(151241498) Tarso Rueda Rodrigues Administracao (N)

(151121055) Tassya Braz Mariano Engenharia Civil (I)

(151136051) Tatiana Arimura Fialho Ciencias Biologicas (I)

(151398811) Tatiana Silva de Souza Administracao (N)

(151437116) Tatiane Kemechian Engenharia Mecanica (I)

(151212559) Tatiane Santos Silva Nutricao (I)

(151287759) Tatyana Mie Goto Okimura Administracao (N)

(151277628) Taylon Luan Congio Martins Engenharia Eletrica (N)

(151324348) Tayna Zanete Garcia Engenharia Civil (I)

(151337102) Teodoro Bertolozzi Mendes Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151392998) Thabata Suelen de Lima Santos Educacao Fisica (N)

(151606282) Thaina Chamelet da Silva Medicina (Unicamp) (I)

(151553212) Thaina Cristina Nicolau Goncalves Quimica Tecnologica (N)

(151171319) Thaina dos Santos Moscao Ciencias Economicas (I)

(151060363) Thaina Fernanda Batalha Estudos Literarios (I)

(151899314) Thaina Neves Frau Coratto Educacao Fisica (N)

(151668147) Thaina Takigami Yamada Geologia (I)

(151335274) Thainara Gianetti de Moraes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151719517) Thainara Santos da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151212733) Thaini Mariane Goncalves Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151675170) Thais Aparecida Nascimento Brito Fagundes Geografia (N)

(151381758) Thais Cristina Leite de Novais Fonoaudiologia (I)

(151579939) Thais Cshunderlick Arquitetura e Urbanismo (N)

(151874676) Thais Curti Santana Danca (I)

(151855776) Thais Damasio Quadros Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151086455) Thais de Almeida Silva Ferreira Ciencias Biologicas (I)

(151325365) Thais Emmy Sakashita Administracao (N)

(151256043) Thais Galvao de Andrade Administracao Publica (N)

(151328722) Thais Gomes Magri Engenharia de Alimentos (I)

(151471891) Thais Gomes Shiratori Ciencias Sociais (I)

(151395928) Thais Ieno Ambariantz Engenharia de Producao (I)

(151416401) Thais Jorge Azevedo Estatistica (I)

(151829133) Thais Matos de Oliveira Engenharia de Alimentos (I)

(151224952) Thais Moreno Ikeda Enfermagem (Unicamp) (I)

(151874263) Thais Nobre de Campos Esteves Danca (I)

(151080471) Thais Pereira Carlotti Administracao (N)

(151322915) Thais Possatto Previatto Silva Quimica Tecnologica (N)

(151195030) Thais Rodrigues Andrade de Souza Administracao (N)

(151185534) Thais Sforsin Silva Administracao Publica (N)

(151185893) Thais Yukari Yuta Administracao (N)

(151542218) Thales Augusto Risso Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151551650) Thales Augusto Silva Engenharia de Computacao (I)

(151016687) Thales Carvalho Cremaschi Baumel Ciencia da Computacao (N)

(151120366) Thales Vicente Benassi Historia (I)

(151102162) Thalia Vianna Silva Pedagogia - Licenciatura (N)

(151120908) Thamires Araujo Silva Artes Cenicas (I)

(151189369) Thamires Costa Scigo Estatistica (I)

(151705903) Thamires do Valle Rosa Educacao Fisica (N)

(151254757) Thamires Leite Ferreira Ciencias Sociais (N)

(151661887) Thamirys Ferreira Jose Ciencias Sociais (I)

(151276472) Tharik Moreira Jahel Engenharia Eletrica (I)

(151535025) Tharso Henrique Fayao Bicudo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151291660) Thayna Ismael Letras - Licenciatura (I)

(151508410) Theo Takita Camillo de Souza Quimica (I)

(151355337) Theodora Wrobel Von Zuben Quimica (I)

(151089126) Thereza Carolina Sabadini Tannure Administracao (N)

(151539072) Thiago Allegretti Artioli Engenharia Agricola (I)

(151694582) Thiago Augusto Alves Torres Pedagogia - Licenciatura (I)

(151323932) Thiago Bortoleto Nery Sistemas de Informacao (I)

(151295129) Thiago Carvalho dos Santos Ciencias Economicas (N)

(151544085) Thiago Cesario Gimenes Tecnologia em Controle Ambiental (I)

(151579847) Thiago Chiquetto Rubem Geografia (N)

(151735821) Thiago Damasio Quadros Educacao Fisica (N)

(151330668) Thiago de Andrade Machado Administracao (N)

(151763040) Thiago de Marco Costa Administracao (N)

(151768953) Thiago de Matos Dourado Medicina (Unicamp) (I)

(151104793) Thiago Ernesto Silveira de Castro Letras - Licenciatura (N)

(151532422) Thiago Goncalves Marback Engenharia de Computacao (I)

(151273152) Thiago Pinto de Oliveira Engenharia de Manufatura (I)

(151306366) Thiago Rodrigues Santos Ciencia da Computacao (N)

(151413976) Thiago Sewastjanow Cordeiro Engenharia Mecanica (I)

(151140658) Thiago Siqui Educacao Fisica (I)

(151732389) Thiago Vicente da Silva Engenharia Eletrica (N)

(151572785) Thiago Vilas Boas Paiva Engenharia Eletrica (I)

(151080747) Thomas Barbin Odontologia (I)

(151214180) Thomas Jun Yamasaki Engenharia de Computacao (I)

(151702324) Thomas Spiewak Figueiredo Engenharia Ambiental (N)

(151668727) Thomaz Fernando Ribeiro de Faria Sistemas de Informacao (I)

(151590378) Thomaz P C P Rodrigues Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151889474) Thomaz Valloes Albrecht Engenharia Agricola (I)

(151869984) Tiago Alves da Silva Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151526195) Tiago Alves de Sousa Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151612298) Tiago Andre de Oliveira Figueiredo Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151369835) Tiago Araujo Barbosa Estatistica (I)

(151608073) Tiago Carmona Palacios Ciencia da Computacao (N)

(151591586) Tiago da Silva Delfino Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151608738) Tiago Ferreira Novais de Oliveira Geografia (I)

(151181853) Tiago Foloni Tessarolli Engenharia Mecanica (I)

(151815703) Tiago Gimenez Estatistica (I)

(151177782) Tiago Ikedo Engenharia Eletrica (I)

(151470126) Tiago Liu Rabioglio Cotrim Musica: Licenciatura (I)

(151090120) Tiago Magalhaes Tatagiba Engenharia Civil (I)

(151308485) Tiago Mitsuo Nagasaki Engenharia Mecanica (I)

(151867964) Tiago Patrocinio da Silva Cocozza Simoni Fisica - Licenciatura (N)

(151049870) Tiago Pereira dos Reis Engenharia Quimica (N) REMANEJADO

(151452816) Tiago Rocha Menezes Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151175809) Tiago Toso Albino Medicina (Unicamp) (I)

(151678957) Tito Augusto Casanova Godoy Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151149006) Tomas Aguiar Carneiro Ferreira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151289250) Tomas Domingues de Medeiros Albuquerque Quimica (I)

(151212337) Tomas Moreira D Alessandro Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151601805) Tomaz Lambert Lopes Musica Popular: Contrabaixo

(151636049) Tulio Brandao Soares Martins Engenharia de Computacao (I)

(151530464) Tulio Tito Borges Engenharia de Alimentos (I)

(151468044) Uelton Cardeal Pimenta Filho Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151265508) Ulisses Caue Boa Ventura Fabian Filosofia (I)

(151117250) Ulisses de Alvarenga Morais Neto Engenharia Mecanica (I)

(151669119) Ulisses Gabriel de Andrade Fisica - Licenciatura (N)

(151658788) Ulli de Paula Nutricao (I)

(151099967) Uziel Parada Nunes Engenharia de Alimentos (I)

(151625854) Valdir Pereira dos Santos Matematica - Licenciatura (N)

(151738752) Vanessa da Silva Pereira Ciencias Economicas (I)

(151363929) Vanessa de Oliveira Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151601881) Vanessa de Oliveira Gomes Pedagogia - Licenciatura (N)

(151081771) Vanessa Dias Veloso Nutricao (I)

(151132837) Vanessa Fernanda de Brito Orrutia Engenharia de Alimentos (N)

(151458081) Vanessa Miqueloto Ferraz Estatistica (I)

(151421896) Vanessa Miyuki de Lima Sugahara Odontologia (I)

(151145455) Veronica Almeida Silva Rosa Musica Erudita: Viola

(151066194) Veronica Carla Olivo Mazieri Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151063195) Veronica de Almeida Cardoso Tecnologia em Controle Ambiental (N)

(151840053) Veronica de Teive E Argollo Fonoaudiologia (I)

(151315807) Veronica Ferreira Paiola Engenharia de Alimentos (I)

(151892054) Veronica Pires Nogueira Pedagogia - Licenciatura (I)

(151793340) Victor Augusto Comunian de Souza Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151284279) Victor Augusto Freire Walczak Engenharia Quimica (I)

(151290896) Victor Avila Ferrasso Letras - Licenciatura (I)

(151700595) Victor Bernardes da Silva Ciencias Sociais (I)

(151615174) Victor Covolo Garcia Sanches Enfermagem (Unicamp) (I)

(151337171) Victor de Arrais Souza Administracao (N)

(151507721) Victor de Oliveira Tropardi Administracao (N)

(151276908) Victor Eiki Uemura Engenharia Eletrica (I)

(151284590) Victor Falveno Martins Fonoaudiologia (I)

(151605111) Victor Felipe Bacarin Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151842981) Victor Gabriel de Felippe Engenharia Ambiental (N)

(151035846) Victor Gardelim Fujii Estatistica (I)

(151051723) Victor Gasparotto Capone Ciencia da Computacao (N)

(151248116) Victor Gerin de Lacerda Matematica - Licenciatura (N)

(151436151) Victor Giaretta Rubira Ciencias Economicas (I)

(151100968) Victor Girardi Caumo Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151238955) Victor Hugo Alves Farmacia (I)

(151376400) Victor Hugo da Silva Gomes Engenharia de Manufatura (I)

(151597638) Victor Hugo Gomes de Oliveira Sistemas de Informacao (I)

(151472023) Victor Hugo Pereira Mass Odontologia (I)

(151134543) Victor Jun Konno Secomandi Nutricao (I)

(151155630) Victor Lopes Engenharia Mecanica (I)

(151222680) Victor Lourenco de Almeida Danca (I)

(151634036) Victor Luccas Soares Villas Boas Antunes Ciencia da Computacao (N)

(151539560) Victor Neuburger Santini Engenharia de Manufatura (I)

(151295143) Victor Pasti Villalba Ciencias Economicas (I)

(151699808) Victor Pollettini Zorzetto Engenharia Quimica (N)

(151414474) Victor Prado Palmerini Nutricao (I)

(151022327) Victor Prete de Azevedo Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151000558) Victor Ribeiro Corra Geografia (N)

(151154521) Victor Sachetti Pereira Educacao Fisica (N)

(151295594) Victor Scaliante dos Santos Engenharia Agricola (I)

(151619954) Victor Yudi Ichihara Sado Administracao Publica (N)

(151366300) Victoria Almiron Altenfelder Farmacia (I)

(151626963) Victoria Bossan Ciencias Economicas (I)

(151644204) Victoria Caruso Enfermagem (Unicamp) (I)

(151804570) Victoria Castelan Rodrigues Odontologia (I)

(151815130) Victoria Costa Palhas Engenharia Quimica (I)

(151619718) Victoria Harumi Artiga Watanabe Linguistica (I)

(151013060) Victoria Modolo Witzler Nutricao (I)

(151141057) Victoria Navvab Humphreys Gardinali Comunicacao Social-Midialogia (I)

(151552493) Victoria Ramos Takahachi Pedagogia - Licenciatura (I)

(151699716) Victoria Regina Ribeiro Ferraz de Oliveira Enfermagem (Unicamp) (I)

(151659033) Victoria Santana Rafael Medicina (Unicamp) (I)

(151760669) Victoria Saraiva Leao Costa Morais Administracao (N)

(151403227) Victoria Sayuri Sekimura Fujii Engenharia Eletrica (I)

(151685140) Vinicius Agnelli Panzetti Engenharia Civil (I)

(151708407) Vinicius Alfredo Manoel Medes Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151597690) Vinicius Alonso Gouveia Ciencias Sociais (N)

(151112293) Vinicius Alves Fernandes Engenharia de Producao (I)

(151672041) Vinicius Araujo Rosa Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151229056) Vinicius Balero Ribeiro Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151609151) Vinicius Barbutti Gatti Engenharia de Alimentos (I)

(151087243) Vinicius Chaves Cestari Musica: Composicao (I)

(151837695) Vinicius de Lima Demiciano Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151523790) Vinicius de Melo Marques Nutricao (I)

(151338754) Vinicius de Oliveira Concentino Engenharia Quimica (N)

(151821627) Vinicius de Santana Nery Engenharia de Alimentos (N)

(151798697) Vinicius de Souza Teixeira Ciencias Economicas (N)

(151026701) Vinicius dos Santos Fisica - Licenciatura (N)

(151266822) Vinicius Eidi Oba Ogawa Medicina (Unicamp) (I)

(151202381) Vinicius Esposito Cava Educacao Fisica (I)

(151564650) Vinicius Fernandes de Souza Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151660136) Vinicius Fernandes Ganzella Ciencias do Esporte (I)

(151027599) Vinicius Ferraz Silva Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151150758) Vinicius Filipi Savietto Ciencias Biologicas (I)

(151204585) Vinicius Fonseca Aguiar Quimica (I)

(151306625) Vinicius Henrique Lacerda de Andrade Ciencias Biologicas (I)

(151413648) Vinicius Henrique Sakamoto Watanabe Ciencias Sociais (I)

(151031745) Vinicius Lima Lustoza Engenharia Mecanica (I)

(151521596) Vinicius Lino E Silva Engenharia Civil (I)

(151584188) Vinicius Lourenco da Silva Daldon Engenharia Mecanica (I)

(151142289) Vinicius Matarazo Camillo Engenharia Eletrica (I)

(151789491) Vinicius Maximo Ferreira Engenharia Agricola (I)

(151220196) Vinicius Monte Rabechi Engenharia Mecanica (I)

(151242095) Vinicius Pereira Chieppe Educacao Fisica (I)

(151719753) Vinicius Pereira Fabri Ciencia da Computacao (N)

(151170347) Vinicius Pinto de Carvalho Filosofia (I)

(151470928) Vinicius Rozante Engenharia Quimica (N)

(151233349) Vinicius Selingardi Pianca Danca (I)

(151129387) Vinicius Tavares Motta Historia (I)

(151587729) Vinicius Tsuneo Tamanaha Engenharia Mecanica (I)

(151165570) Vinicius Yogi Hatano Ciencias Economicas (I)

(151253761) Vitor Akio Isawa Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151412911) Vitor Artoni de Marcio Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151725615) Vitor Balbuglio Engenharia Mecanica (I)

(151863986) Vitor Beserra Landim Engenharia Eletrica (I)

(151060431) Vitor Boldrini Ciencias Economicas (I)

(151143558) Vitor Breno Pezolito Flausino da Silva Ciencias Economicas (I)

(151694254) Vitor de Jesus Martins Bianchini Engenharia Agricola (I)

(151390862) Vitor de Magalhaes Chaves Reale Ciencias do Esporte (I)

(151573863) Vitor de Melo Saecheta Administracao (N)

(151525109) Vitor de Paola Santos Engenharia Quimica (N)

(151072933) Vitor Dias Gomes Barrios Marin Medicina (Unicamp) (I)

(151663609) Vitor Eduardo Pinotti Engenharia de Manufatura (I)

(151520166) Vitor Eiti Uekawa Engenharia Mecanica (I)

(151485108) Vitor Fernandes Silva Ciencias Economicas (I)

(151726229) Vitor Fernandes Valentine Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151054104) Vitor Fuzaro Zancheta Engenharia de Alimentos (I)

(151146953) Vitor Geniselli da Silva Engenharia de Alimentos (I)

(151476902) Vitor Gineti Ramos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151137542) Vitor Guimaraes Correa Medicina (Unicamp) (I)

(151236270) Vitor Hiroya Nisieimon Engenharia Agricola (I)

(151456580) Vitor Hugo de Oliveira Mello Engenharia Civil (I)

(151695875) Vitor Hugo Pedroso Furine Engenharia Mecanica (I)

(151209399) Vitor Hugo Rocha Pereira Engenharia Mecanica (I)

(151573191) Vitor Kaoru Aoki Engenharia de Computacao (I)

(151017192) Vitor Lucas de Aquino da Silva Estatistica (I)

(151222925) Vitor Luiz Toledo Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N)

(151744911) Vitor Martinez Orrico Pedagogia - Licenciatura (N)

(151168715) Vitor Munhoz Lopes Medicina (Unicamp) (I)

(151202749) Vitor Natanael Friggi Costa Ciencias Economicas (I)

(151557078) Vitor Pedroso Figueira Engenharia de Alimentos (I)

(151050898) Vitor Rodrigues Thomazini Musica Popular: Guitarra

(151152846) Vitor Seiki de Oliveira Tamaziro Ciencias Economicas (N)

(151433954) Vitor Seixas Lisboa Ciencias Economicas (N)

(151827878) Vitor Tavares Gaspar Pedagogia - Licenciatura (N)

(151761853) Vitor Toledo Piza Nardi Educacao Fisica (I) REMANEJADO

(151306809) Vitor Victal Teixeira Engenharia Mecanica (I)

(151164096) Vitor Villela de Oliveira Engenharia Civil (I)

(151188663) Vitoria Abreu Silverio de Souza Administracao (N)

(151020284) Vitoria Barim Pacela Engenharia Eletrica (I)

(151029045) Vitoria Camargo Baggio Ciencias Sociais (I)

(151144810) Vitoria Colucci Junqueira Ciencias Economicas (I)

(151617637) Vitoria de Faria Bazanelli Musica: Composicao (I)

(151052450) Vitoria Maria de Carvalho Medicina (Unicamp) (I)

(151318998) Vitoria Ramoska Historia (I)

(151669553) Vittoria Goncalves de Mattos Santanna Administracao (N)

(151762467) Vivian Ferreira Avila Tecnologia em Construcao de Edificios (N)

(151026169) Vivian Iamani Abe Engenharia de Producao (I)

(151638014) Viviane Casacio de Almeida Estatistica (I)

(151585846) Viviane da Silva Carvalho Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151467522) Viviane Franco de Campos Odontologia (I)

(151173568) Viviane Ribeiro da Silva Matematica - Licenciatura (N)

(151821344) Viviane Scotti Monteiro dos Santos Administracao (N)

(151591593) Viviane Souza do Nascimento Engenharia de Alimentos (I)

(151322526) Viviann de Souza Bicalho Educacao Fisica (N)

(151634722) Wagner Aparecido Cabrera Educacao Fisica (N)

(151802567) Wallace Yassaka Pereira Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151205908) Wellington da Silva Machado Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151041197) Wellington dos Santos Rodrigues Quimica Tecnologica (N)

(151243739) Wellington Santiago da Cruz Pereira Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151637974) Wellington Takao Tanaka Estatistica (I)

(151226163) Wendel Ferreira Santos Quimica (I)

(151000275) Wesley Coutinho Zambonini Engenharia de Telecomunicacoes (I)

(151791382) Wesley Henrique de Souza Educacao Fisica (N)

(151703310) Wilhelm Vatanabe Andriessen Engenharia Mecanica (I)

(151641557) Wilian Nakamura de Lima Geografia (N)

(151819088) William Backhaus Lopes Moura Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151309228) William Bardelin Nunes Engenharia Ambiental (N)

(151816614) William Bizaio Silva Quimica Tecnologica (N)

(151121239) William Fernandes Engenharia Mecanica (I)

(151895145) William Henrique de Oliveira Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N)

(151134703) William Massaru Yamada Nagano Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151082828) William Pacheco Felix dos Santos Engenharia Quimica (I)

(151640028) William Pimentel da Cunha Administracao Publica (N)

(151443955) William Soares Peracchi Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151452649) Willian Akira Imamura Ichinose Medicina (Unicamp) (I)

(151023689) Willian Carvalho Dimas Diogo Artes Cenicas (I)

(151003717) Willian de Azevedo Alves Linguistica (I)

(151611912) Willian Falcao de Souza Estatistica (I)

(151114152) Willian Felipe Lopes Escodro Artes Cenicas (I)

(151748470) Willian Hideak Arita da Silva Engenharia de Controle e Automacao (N)

(151246790) Willian Hideki Tenguan Ciencias Economicas (N)

(151360456) Wilson Cleber da Silva Bononi Engenharia Agricola (I)

(151194631) Yan Guida Dantas de Menezes Medicina (Unicamp) (I)

(151135553) Yan Zaniboni Carvalho Engenharia de Producao (I)

(151606077) Yara Cristina de Brito Rocha Fonoaudiologia (I)

(151176291) Yara Medori Szlachka Quimica Tecnologica (N)

(151075277) Yasmin Araujo Tsumagari Artes Visuais (I)

(151715881) Yasmin Michelin dos Santos Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151423199) Ye da Som Park Engenharia Civil (I)

(151400112) Ygor Gabriel Del Giudice Matematica - Licenciatura (N)

(151250410) Ygor Zanelato Montebello Ciencias Biologicas - Licenciatura (N)

(151882633) Yukio Kitamura Filho Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I)

(151571096) Zhongzheng Fang Engenharia Civil (I)