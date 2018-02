Unicamp divulga lista de aprovados do vestibular 2018; confira

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quarta-feira, 7, a lista de convocados na primeira chamada do vestibular 2018. Os candidatos deverão consultar a lista na página eletrônica da Comvest.

Os convocados nesta lista deverão realizar a matrícula não presencial, exclusivamente pelo site (www.comvest.unicamp.br), na quinta-feira, 8, a partir das 9h e na sexta-feira, 9, entre 8h e 18h.

O candidato aprovado também precisa fazer a matrícula presencial no dia 19 de fevereiro, das 9h às 12h, no respectivos campi. Nesta edição, a universidade oferece 3.340 vagas em 70 cursos de graduação.

Matrícula em segunda opção: Os aprovados no processo seletivo da primeira chamada do Vestibular Unicamp 2018 para o curso escolhido como segunda opção deverão realizar a matrícula não presencial pela internet e, optar ou não, por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção (remanejamento).

Candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela internet perderão a vaga (segunda opção), mas continuarão concorrendo ao curso de primeira opção, podendo, assim, serem convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.

A matrícula presencial da segunda chamada será no dia 19 de fevereiro. De acordo com a Unicamp, a vaga só estará garantida após a matrícula presencial, no dia 19 de fevereiro, das 9 às 12 horas, conforme orientações do Manual do Candidato.

A terceira chamada será divulgada no dia 19 de fevereiro (até as 23h59) e a matrícula para os convocados nessa lista deverá ser realizada no dia 21 de fevereiro. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível na página eletrônica da Comvest e no Manual do Candidato, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.

No dia 26 de fevereiro, todos os candidatos já matriculados nas três primeiras chamadas, inclusive aqueles que aguardam remanejamento, deverão fazer a confirmação de matrícula, nos respectivos campi, conforme horários divulgados no Manual do Candidato.

Segundo a assessoria da universidade, a matrícula só estará garantida após sua confirmação na data e horário estipulados, caso contrário será definitivamente cancelada.