Unicamp divulga gabarito oficial da primeira fase do vestibular 2014

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta terça-feira, 12, o gabarito oficial da prova de primeira fase do processo seletivo da instituição. Mais de 68,7 mil candidatos fizeram o teste com questões de múltipla escolha nesse domingo, 10, em 18 cidades do País.

Os candidatos disputam 3.460 vagas em 69 cursos. Essa edição teve recorde em número de candidatos presentes na prova - a abstenção foi a menor (6,9%) desde 2011.

A prova foi composta de duas redações e 48 testes. A primeira proposta de redação exigia que o candidato escrevesse uma carta às autoridades municipais sobre mobilidade urbana. A segunda pedia um relatório de ações culturais realizadas em um colégio. As questões de múltipla escolha foram marcadas por conteúdos de atualidade, como a Primavera Árabe, e uma imagem de Che Guevara desenhada por Andy Warhol.

Os candidatos ouvidos pelo Estado no fim de semana afirmaram que a prova foi "tranquila" e "objetiva". Professores de cursinhos disseram que o exame foi bem elaborado e sem surpresas. "A prova foi excelente, conteudista", afirmou Vera Antunes, coordenadora do Objetivo.