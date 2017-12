Unicamp divulga gabarito do vestibular

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou o gabarito das questões do processo seletivo realizado ontem na manhã desta segunda-feira, 22. A expectativa da banca de redação deve sair até sexta-feira.

Confira o gabarito do vestibular 2011 da Unicamp

Os 53.284 candidatos a uma das 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e 2 cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) fizeram ontem a prova da primeira fase do vestibular. A abstenção, de 6,86%, foi superior à registrada no ano passado. Dos 57.209 inscritos no vestibular 2011, 3.925 candidatos não compareceram para fazer o exame.

A prova já está disponível para consulta neste site.

A lista de aprovados na primeira fase será divulgada no dia 20 de dezembro, neste site, juntamente com os locais de prova da segunda fase, que ocorre entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2011. As provas de aptidão, para os cursos que as exigem, serão feitas entre 24 e 27 de janeiro, em Campinas.

A primeira fase foi realizada nas seguintes cidades: Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

Na prova da primeira fase, o candidato teve de produzir três textos de gêneros diversos e responder a 48 questões de múltipla escolha: 12 de matemática; 18 de ciências humanas e artes; e 18 de ciências da natureza. À redação, serão atribuídos 48 pontos, e outros 48 pontos às questões de conhecimentos gerais, perfazendo o total de 96 pontos. Serão eliminados do vestibular os candidatos que obtiverem nota zero na parte de redação ou na parte de conhecimentos gerais. Para a segunda fase, serão convocados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 54 pontos na primeira fase, em número mínimo de três e máximo de oito vezes o número de vagas do curso escolhido em primeira opção.