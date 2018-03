Unicamp divulga gabarito da 1ª fase do vestibular

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) disponibilizou nesta terça-feira, 22, o gabarito oficial da primeira fase de seu vestibular. A resolução pode ser acessada no site da Comissão Permanente para o Vestibular (Comvest), responsável pela realização da prova.

Os candidatos fizeram a prova no domingo, 20. Foram 90 questões de múltipla escolha de 10 disciplinas, sendo que 12 perguntas foram interdisciplinares - o maior número em todas as edições do vestibular da Unicamp. Professores de cursinho consideraram a prova deste ano como sendo "verdadeiramente interdisciplinar".

Edmundo Capelas de Oliveira, coordenador executivo da Comvest, disse que as questões interdisciplinares melhoram a capacidade de seleção da prova. “Buscamos alunos que saibam correlacionar conteúdos e que entendam que o conhecimento não é estanque. Assim, esse tipo de questão está em sintonia com a filosofia do Vestibular Unicamp”, disse em nota.

Disputa. A Unicamp oferece 3.330 vagas em 70 cursos de graduação. A prova foi realizada por 67.143 candidatos e teve índice de abstenção de 8,6% - porcentual maior do que no vestibular de 2016, quando 8,2% deixaram de comparecer. Em números absolutos, foram 6.346 ausentes.

A lista dos aprovados na primeira fase da Unicamp será divulgada no dia 13 de dezembro. A segunda fase será realizada nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2017. As Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, serão feitas entre 23 e 26 de janeiro de 2017, em Campinas.