Unicamp divulga expectativa da banca para redações

Os candidatos do vestibular da Unicamp já podem consultar as expectativas da banca sobre os dois textos produzidos na primeira fase do exame, aplicada no domingo. Os vestibulandos tiveram de escrever um texto dissertativo sobre pessimismo e uma carta sobre o consumo de bebidas alcoólicas.

O gabarito da prova objetiva da primeira fase também já foi divulgado. A lista de aprovados para a segunda fase será publicada em 21 de dezembro. Estão em disputa 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade pública de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

As provas da segunda fase serão aplicadas entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2013. As provas de habilidades específicas serão realizadas exclusivamente em Campinas, de 21 a 24 de janeiro.