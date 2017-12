Unicamp divulga convocados em 4ª chamada

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou, em sua página na internet (www.comvest.unicamp.br), a lista de convocados em quarta chamada no Vestibular Unicamp 2015. A lista tem 704 aprovados. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou, em sua página na internet (www.comvest.unicamp.br), a lista de convocados em quarta chamada no Vestibular Unicamp 2015. A lista tem 704 aprovados.

Os convocados deverão realizar a matrícula presencial no dia 6 de março, das 9 horas às 12 horas, nos respectivos campus, conforme indicado no manual do candidato: da instituição na Faculdade de Odontologia (FOP), em Piracicaba. Na Faculdade de Tecnologia, em Limeira. Na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira e demais cursos no campus da Unicamp em Campinas, de acordo com tabela disponível na página da Comvest. Este ano, são oferecidas 3.320 vagas em 70 cursos de graduação da Unicamp. A quinta chamada será divulgada no dia 6 de março (até as 24 horas). Estão previstas até dez chamadas.

As notas, a classificação dos candidatos e uma tabela com a posição dos últimos convocados por chamada estão disponíveis para consulta na página da Comvest na internet. A consulta à classificação e às notas é importante para que o candidato tenha uma ideia da possibilidade de convocação.