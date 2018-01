Unicamp divulga aprovados para 2ª fase

A Comvest, comissão que organiza o vestibular da Unicamp, acaba de divulgar os aprovados para a 2ª fase do processo seletivo 2011. Os locais de prova e a relação candidato/ vaga também estão disponíveis para consulta.

Confira aprovados para a 2ª fase

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Consulte locais de prova da 2ª fase

Confira relação candidato/vaga

Este ano, o vestibular da Unicamp registrou um número recorde de inscrições: 57.209 candidatos se inscreveram para concorrer a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Famerp - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.

Para a segunda fase, foram convocados os candidatos que tiverem nota igual ou maior que 54 pontos na primeira fase, em número mínimo de três e máximo de oito vezes o número de vagas do curso escolhido em primeira opção. As notas obtidas pelos candidatos na primeira fase serão publicadas no site da Comvest a partir de 4 de janeiro.