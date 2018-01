Unicamp divulga 1ª lista de aprovados no vestibular 2010

Os estudantes já podem conferir a primeira lista de aprovados do vestibular 2010 da Unicamp. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) liberou nesta quinta-feira, 4, a consulta dos nomes dos 3.444 aprovados em primeira chamada no processo seletivo. Os candidatos devem acessar o site da Comvest e fazer a consulta utilizando o número de inscrição no vestibular ou pelo nome. Os aprovados também pode conferir no site os locais de matrícula de cada curso. Veja também: Fuvest divulga primeira lista de aprovados Falha afetou 915 redações do Enem Acompanhe tudo sobre a educação no Estadao.edu Segundo a Comvest, todos os convocados devem fazer matrícula no dia 9 de fevereiro, das 9h às 12h, nos respectivos campus. Não há lista de espera junto com a primeira lista de convocados. Por isso, os candidatos não convocados devem ficar atentos à divulgação das próximas chamadas. Estão previstas onze no total. As notas da segunda fase serão divulgadas no dia 8 de fevereiro. Documentos para a matrícula Os candidatos aprovados devem levar para a matrícula a seguinte documentação: - Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente - Histórico Escolar completo do ensino médio ou equivalente (somente para Famerp e para candidatos que optaram pelo PAAIS) - Certidão de Nascimento ou Casamento - Cédula de Identidade Nacional ou Registro Nacional de Estrangeiro - Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos - Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino - Uma foto 3 x 4 recente e colorida (2 fotos para Famerp)