Unicamp decide participar do Enade

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vai participar do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) a partir deste ano. A decisão foi tomada em reunião da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão na tarde desta terça-feira, 1º de junho, com base em estudo apresentado por um grupo de trabalho composto por dez professores.

Com isso, a Universidade de São Paulo (USP) para a ser a única instituição que não participa do sistema de avaliação do governo federal, regulamentado em abril de 2004 em substituição ao antigo Provão.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o pró-reitor de graduação da Unicamp, o "exame foi bastante aprimorado" desde então. "Tínhamos uma série de críticas à implantação e metodologia do novo sistema, como a prova por amostragem e a não adoção das visitas in loco e de outros indicadores consolidados no Provão."

O Enade passou a ser universal e não mais por amostragem, o que significa a participação de todos os ingressantes e concluintes de determinada área do conhecimento. Neste ano, cerca de 450 mil estudantes deverão fazer a prova, marcada para o dia 21 de novembro.

Serão avaliados os alunos dos cursos de bacharelado em Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Zootecnia. E, pela primeira vez, também serão avaliados estudantes dos cursos superiores de Tecnologia em Agroindústria, Agronegócios, Gestão Hospitalar, Gestão Ambiental e Radiologia.