Unicamp bate recorde e terá 61,5 mil candidatos no vestibular

A Unicamp recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, um número recorde de inscrições para o vestibular. Ao todo, 61.500 estudantes vão disputar as vagas do próximo processo seletivo, que começa em 13 de novembro com a realização da prova de primeira fase. A carreira mais concorrida é Medicina: 114,4 candidatos competem por cada vaga.

Em relação ao ano passado, subiu 12,7% o número de candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. Neste vestibular, estão inscritos 16.849 candidatos egressos da rede pública, o que representa 27,4% do total de inscritos no processo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No vestibular da Unicamp, os alunos que cursaram o ensino médio em escola pública ganham 30 pontos adicionais na nota final. A universidade concede outros 10 pontos extras para quem fez o ensino médio na rede pública e, na inscrição, informa ser preto, pardo ou indígena.

O vestibular oferece 3.320 vagas distribuídas em 66 cursos de graduação da Unicamp, além de 124 cadeiras na Faculdade de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto (Famerp).

Concorrência

Depois de Medicina na Unicamp - a carreira mais concorrida deste vestibular - vêm Arquitetura e Urbanismo (82,03 candidatos/vaga), Medicina na Famerp (68,56 candidatos/vaga), Engenharia Civil (47,39 candidatos/vaga) e Comunicação Social e Midialogia (42,47 candidatos/vaga). A relação completa pode ser consultada no site da Comvest.

As provas serão aplicadas em 22 cidades do País: Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Sumaré.

Calendário

Os locais de prova da primeira fase serão divulgados no dia 4 de novembro, no site da Comvest. A primeira etapa será realizada em 13 de novembro. No dia 20 de dezembro sairá a lista dos que passaram para a segunda fase e os locais de prova. A segunda fase será nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2012.

As provas de habilidades específicas, para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música, serão realizadas, em Campinas, entre os dias 23 e 26 de janeiro de 2012.

A primeira chamada de aprovados será divulgada em 6 de fevereiro, e a matrícula dos convocados em primeira chamada deverá ser feita no dia 9 de fevereiro.

Provas

As provas vão seguir o mesmo formato do último vestibular. Na primeira fase, os candidatos terão de responder a 48 questões de múltipla escolha sobre todas as disciplinas do ensino médio e produzir três redações de gêneros diversos.

A segunda etapa é dividida em três dias consecutivos. Todas as provas são discursivas. Em 15 de janeiro, os estudantes vão fazer os exames de língua portuguesa e literatura e de matemática. No dia 16, as provas de ciências humanas e artes e de língua inglesa. No terceiro dia caem questões de ciências da natureza.