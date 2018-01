Unicamp aumenta número de questões da 1ª fase do vestibular

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou nesta quinta-feira, 8, alterações no seu processo seletivo. A partir de 2015, a primeira etapa do exame terá 90 questões de múltipla escolha - e não 48 perguntas, como era nos outros anos. Outra mudança é a transferência da prova de Redação da primeira para a segunda fase.

A Comissão Permanente para o Vestibular (Comvest) da Unicamp também divulgou o calendário das provas. A primeira fase será feita no dia 23 de novembro e a segunda etapa será entre 11 e 13 de janeiro. A prova de Redação será aplicada no primeiro dia da segunda fase. As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas entre 11 de agosto e 11 de setembro.

Calendário Vestibular Unicamp 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.