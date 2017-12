Unicamp aplica última prova da segunda fase nesta 3.ª

Termina nesta terça-feira, 17, a etapa final do vestibular da Unicamp. Os candidatos enfrentam hoje 24 questões discursivas sobre as Ciências da Natureza. O exame começa às 13h e vai até as 17h. É permitido deixar a sala de provas a partir das 15h30.

Seguem na disputa por vagas 16.665 estudantes. A abstenção no primeiro dia de provas foi de 10,7% e no segundo, de 11,7%.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A segunda fase começou no domingo, com as provas de português e literatura (12 questões) e de matemática (12 questões). Ontem caíram 18 questões de Ciências Humanas e Artes e outras 6 de língua inglesa.

Os candidatos concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).