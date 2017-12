Unicamp aplica segunda prova da 2.ª fase do vestibular

A Unicamp aplica nesta segunda-feira, 16, a segunda prova da etapa discursiva de seu vestibular. Os candidatos vão responder a 24 questões de ciências humanas, artes e língua inglesa. O exame começa às 13h e termina às 17h.

A segunda etapa começou ontem com as provas de língua portuguesa e literatura e de matemática. Professores disseram que o tempo foi o maior adversário dos estudantes e apontaram a necessidade de se reduzir a quantidade de perguntas no exame.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A abstenção ontem foi de 10,66%. Dos 16.665 candidatos esperados, 1.777 não compareceram. No ano passado, 8% dos estudantes classificados faltaram à primeira prova.

Amanhã, último dia do vestibular, caem perguntas sobre as ciências da natureza.

Os candidatos concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).