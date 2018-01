Unicamp aplica prova de primeira fase do vestibular

A Unicamp aplica neste domingo a prova de primeira fase de seu vestibular. Os 61.500 candidatos inscritos - número recorde - vão responder a 48 questões de conhecimentos gerais do tipo múltipla escolha e escrever três redações de gêneros diversos. O processo seletivo oferece 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e em 2 cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

A prova começou às 13h. Os estudantes podem deixar a sala a partir das 16h30. O tempo máximo para fazer o exame é de cinco horas.

O vestibular está sendo realizado em 16 cidades paulistas e nas capitais Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

No dia 20 de dezembro a Comvest, comissão que organiza o processo seletivo, vai divulgar a lista dos candidatos aprovados para a segunda fase e os locais de aplicação da nova prova, que será realizada nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2012.

Concorrência

A relação de candidatos por vaga no vestibular cresceu de 16,6 no ano passado, para 17,9 em 2011. São Paulo é a cidade com o maior número de estudantes inscritos - 17.161 -, seguida por Campinas (13.196) e Ribeirão Preto (3.666).

Medicina ocupa a primeira colocação entre os cursos mais concorridos, com 114,4 candidatos por vaga. Na lista dos cinco mais disputados também estão Arquitetura e Urbanismo (82,03 candidatos por vaga), Medicina na Famerp (68,05 c/v), Engenharia Civil (47,39 c/v) e Comunicação Social e Midialogia (42,47 c/v).

Na outra ponta, Estatística (integral) é o menos concorrido: são 3,2 candidatos por vaga. No ano passado a concorrência era de 5,2 (queda de 39,5%).

Atualizada às 14h20