Unicamp aplica prova de ciências humanas e inglês nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 17, os candidatos do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) participam do segundo dia de provas da 2ª fase. Os estudantes terão de responder a 18 questões dissertativas de ciências humanas e artes e 6 de língua inglesa. Os portões fecharam às 13h.

A entrada dos candidatos no câmpus Vila Mathias da Universidade Paulista (Unip), em Santos, ocorreu tranquilamente. Lá é o local de prova de 208 estudantes da Baixada Santista. Ontem, 18 candidatos faltaram à aplicação.

Depois de fazer os exames da 2ª fase dos vestibulares da Fuvest e da Unesp, o estudante Henrique Oliveira Martins, de 17 anos, estava tranquilo quanto aos resultados. "Fui muito bem nas provas, mas se não passar, não faz mal. Faço cursinho de novo este ano", afirmou o candidato a uma vaga no curso de Medicina em São José do Rio Preto. Ele está otimista quanto à possibilidade de ser aprovado na Unicamp, mas diz que, como mora na Paria Grande, se passar em todos os vestibulares vai optar pela USP, por ser mais perto de sua casa.

Concorrendo a uma vaga para o curso de Matemática em Finanças, a estudante Sabrina Lacerda de Oliveira Feitosa, de 18 anos, achou a prova de ontem da Unicamp mais difícil que a da Fuvest. "Foi muito pouco tempo para fazer tudo", disse.

Professores de cursinho avaliaram a prova de língua portuguesa e literatura e de matemática aplicada ontem como feita para selecionar "gênios".

As provas da 2ª fase serão realizadas até esta terça-feira, 18, em 21 cidades do País. A duração dos exames é de quatro horas, todos os três dias. Amanhã, serão avaliadas as ciências da natureza, em 24 questões dissertativas.

Os 16.644 candidatos convocados concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).