Unicamp aplica hoje prova de Ciências da Natureza

A segunda fase do vestibular da Unicamp termina nesta terça-feira, 15, com a 24 questões da prova de Ciências da Natureza. Ao todo, 15.352 estudantes foram convocados para a etapa discursiva do processo seletivo.

Os vestibulandos concorrem a 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e outros dois da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). A segunda fase começou no domingo, com as provas de língua portuguesa e literatura e de matemática. Ontem os alunos fizeram provas de Ciências Humanas e artes e de língua inglesa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os exames são aplicados em 18 cidades do País: Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Fortaleza, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Salvador, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Cada dia de provas tem quatro horas de duração e o acesso aos locais de exame deve ser feito até as 13 horas. Nas cidades em que não há horário de verão, a Unicamp segue o horário local e não o de Brasília.

Os candidatos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música ainda farão provas de habilidades específicas entre os dias 21 e 24.

O que levar e não levar

Os alunos não devem levar celular para as provas. Nem haverá lugar para guardá-los. Quem for pego com o aparelho (ainda que desligado e/ou sem bateria) durante o vestibular será eliminado. Na primeira fase, 103 candidatos foram desclassificados por descumprirem a regra.

Os candidatos deverão levar o original do documento indicado na inscrição, caneta esferográfica de cor preta em material transparente, lápis preto, borracha, uma pequena régua transparente e compasso. É proibida a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos, relógios digitais, corretivo líquido, lapiseira, bandana/lenço, boné, chapéu, ou outros materiais estranhos à prova. O candidato poderá usar relógio analógico para controlar o tempo.