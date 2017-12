Unicamp aplica hoje a 1.ª prova da etapa discursiva do vestibular

SÃO PAULO - A Unicamp aplica neste domingo a primeira prova da etapa discursiva de seu vestibular. Os candidatos terão de responder a 12 questões de língua portuguesa e literatura e a outras 12 de matemática. O exame começa às 13h e termina às 17h.

A segunda fase do processo seletivo continua amanhã, com as provas de ciências humanas e artes e de língua inglesa. Na terça-feira, último dia do vestibular, caem perguntas sobre as ciências da natureza.

Seguem na disputa 16.665 candidatos. Eles concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

Nesta segunda fase, a graduação mais concorrida é Comunicação Social (com habilitação em Midialogia), com 9,1 candidatos por vaga. O menos disputado, com 1,2 candidato por vaga, é Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.

Neste ano, o vestibular da Unicamp registrou número recorde de inscrições: 61.509 candidatos.

Foram convocados para a segunda fase, os alunos que obtiveram nota igual ou superior a 550 pontos na primeira etapa, em número mínimo de três e máximo de oito vezes o número de vagas do curso escolhido em primeira opção.

Os candidatos aos cursos com provas de habilidades específicas (que ocorrem entre 23 e 26 de janeiro) deverão consultar as orientações para a realização dos exames, como locais e horários, no site da Comvest.