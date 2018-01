Unicamp altera data de inscrição para o vestibular 2017

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quarta-feira, 27, que alterou a data de inscrição para o vestibular 2017. As inscrições para o exame começam no dia 8 de agosto e seguem até 1º de setembro, elas devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da Comissão Permanente de Vestibulares (Comvest).

Anteriormente, a universidade havia divulgado que a data de abertura do processo de inscrição era 1º de agosto. De acordo com a Unicamp, a data foi adiada em uma semana por "questões logísticas", sem detalhar os motivos.

A universidade ressaltou que nenhuma das outras datas do vestibular foi alterada. A primeira fase do vestibular da Unicamp está marcada para o dia 20 de novembro e a segunda fase, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2017. A primeira lista dos aprovados será divulgada em 13 de fevereiro.

Taxa. O valor da taxa de inscrição para o vestibular da Unicamp é de R$ 160 e poderá ser paga até 2 de setembro. A universidade já encerrou o período para os pedidos de isenção da taxa, que foi até o dia 23 de maio.