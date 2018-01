Unicamp aceitará nota do Enem até de quem zerar na redação

No vestibular Unicamp 2010, serão consideradas apenas as notas da prova de conhecimentos gerais do Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, não haverá restrição quanto aos candidatos que zerarem na redação do exame. A decisão foi tomada pela Comissão Permanente de Vestibular (Comvest), responsável pela prova da Unicamp, em virtude da data de divulgação das notas da redação do Enem 2009, marcada para 8 de janeiro de 2010. A Unicamp vai utilizar apenas os resultados do Enem 2009, que poderá contribuir em até 20% da nota da primeira fase do vestibular. Para que a nota do exame seja considerada, os candidatos devem autorizar sua utilização no formulário de inscrição do vestibular, que estará disponível na internet a partir de 13 de agosto. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Comvest (www.comvest.unicamp.br) e vão até dia 6 de outubro. As datas do vestibular Unicamp 2010 foram definidas em conjunto com outras oito universidades paulistas: USP, Unesp, ITA, Unifesp, UFSCar, UFABC, PUC-Campinas e PUC-SP e estão marcadas para: 1ª fase: 15 de novembro e 16 de dezembro 2ª fase: 10 a 13 de janeiro