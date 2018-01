Unicamp abre período para pedido de taxa de isenção

As inscrições para pedir isenção da taxa de inscrição do vestibular Unicamp 2011 começam no dia 26 de abril. Os candidatos têm até o dia 28 de maio para se inscreverem somente pelo site da Comvest (www.comvest.unicamp.br).

A documentação necessária para participar está descrita no edital. Para finalizar a inscrição, o estudante deve enviar tudo para a Comvest até 31 de maio. A falta de documentos e a perda do prazo excluem o candidato.

Podem participar candidatos de renda familiar máxima de R$ 550, funcionários da Unicamp e da Funcamp e interessados nos cursos de licenciatura em período noturno.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As exigências para a inscrição são ter cursado integralmente o ensino fundamental e médio na rede pública, residir no Estado de São Paulo e concluir o ensino médio até 2010.

A lista dos contemplados será divulgada em 18 de agosto. As inscrições para o vestibular da Unicamp ocorrem entre 23 de agosto e 8 de outubro somente pela página eletrônica da Comvest.