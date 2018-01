Unicamp abre inscrições para vestibular

A Unicamp abriu nesta segunda-feira, 20, as inscrições para o vestibular. O processo seletivo oferece 3.444 vagas em 68 cursos da universidade, além das graduações em Enfermagem e Medicina da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). O prazo para candidaturas vai até 14 de setembro, pelo site www.comvest.unicamp.br, onde também está disponível para download o manual do candidato. A taxa custa R$ 135.

Assim como nas outras edições, o candidato fará uma redação e a prova de conhecimentos gerais com 48 questões objetivas na primeira fase e provas discursivas de língua portuguesa, literatura, matemática, Ciências Humanas, Artes, língua inglesa e Ciências da Natureza na segunda fase. Mas houve mudanças. Agora o candidato não é mais solicitado a escrever três textos na prova de redação, mas apenas dois. Os exames também deixam de ser aplicados em Curitiba e no Rio.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram criados quatro novos cursos de graduação: Engenharia de Telecomunicações (50 vagas, período integral), Sistemas de Informação (45 vagas, integral), Engenharia Ambiental (60 vagas, período noturno) - oferecidos na Faculdade de Tecnologia de Limeira, e Engenharia Física (15 vagas, período integral), no câmpus de Campinas. Deixaram de existir os cursos: Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (integral). Já a opção Engenharia Física passa a integrar a lista de cursos com ingresso através do cursão (Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional). A criação e a extinção dos cursos citados não altera o número de vagas oferecidas no processo seletivo.

O número de convocados para a segunda fase, em cada curso, passa de oito para, no máximo, seis vezes o número de vagas oferecidas, considerando os candidatos que optaram pelo curso em primeira opção. O resultado do Enem poderá ser levado em conta na pontuação.

A primeira fase será realizada em 11 de novembro de 2012 e a segunda fase, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2013.

* Atualizada às 22h30