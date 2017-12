Unicamp abre inscrições para vestibular

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abre nesta quinta-feira o período de inscrições para o vestibular 2010. Os candidatos tem até o dia 6 de outubro para preencher o formulário disponível no site http://www.comvest.unicamp.br/. A taxa de inscrição é de 115 reais. A principal mudança para este ano é o aumento de 30 para 40 vagas no curso de Física (noturno). Outra mudança é em relação ao Enem: os candidatos interessados poderão utilizar apenas a nota do Enem 2009, que ocorrerá nos dias 3 e 4 de outubro. A nota do Enem 2008 não será considerada. Diferentemente dos anos anteriores, mesmo os candidatos que zerarem a redação poderão usar o resultado da parte objetiva do exame, que pode contribuir com até 20% da nota da primeira fase. O Vestibular Unicamp 2010 oferece 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). No ano passado, a Comvest registrou 49.322 inscritos. O Kit do Vestibulando, que inclui o manual do candidato, está disponível na página eletrônica da Comvest e é gratuito. A primeira fase ocorre no dia 15 de novembro, com uma prova que inclui a Redação e 12 questões gerais dissertativas de Matemática, Física, Química, Biologia, História e Geografia. Os candidatos precisam levar duas fotos recentes, datadas e coloridas no dia da prova da primeira fase. Quem não cumprir a determinação, não poderá fazer a prova. A segunda fase será realizada de 10 a 13 de janeiro de 2010, com oito provas dissertativas, sendo duas por dia. As provas de aptidão, para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música ocorrem em Campinas entre os dias 18 a 21 de janeiro. A primeira chamada será divulgada dia 4 de fevereiro e a matrícula dos convocados em primeira chamada deve ser feita no dia 9 de fevereiro. Isenção e redução da taxa A lista dos candidatos contemplados com a isenção da taxa será divulgada pela Comvest no dia 17 de agosto. A inscrição não é automática para os contemplados, que precisam preencher o formulário no site usando o código de isento. Entre os dias 17 e 21 de agosto, a Comvest aceitará declarações de interesse de redução parcial da Taxa de Inscrição (50%). Podem solicitar a redução os candidatos que estejam regularmente matriculados no ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior (graduação e pós-graduação) e que estejam desempregados ou recebam menos de dois salários mínimos por mês. Os estudantes deverão entregar a documentação que comprove sua situação, pessoalmente na Unicamp, nos dias 25 e 26 de agosto, das 9 às 17 horas. A Comvest divulga a lista de beneficiados dia 28 de agosto em sua página eletrônica. Os estudantes beneficiados deverão se inscrever no Vestibular com o código recebido, no mesmo período dos demais candidatos.