Unicamp abre inscrições para vagas remanescentes A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) abre nesta terça-feira, 23, as inscrições do Processo Seletivo Aberto para as Vagas Remanescentes 2012. As inscrições podem ser feitas até o2 de setembro, na página da Comvest.