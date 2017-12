Uniban nega irregularidade em cursos

A Universidade Bandeirante (Uniban) disse ter recebido com “surpresa” a publicação do despacho da Secretaria de Ensino Superior (Sesu), do Ministério da Educação, no qual a pasta determina que a instituição suspenda a oferta dos chamados cursos integrados, que unem sequencial (com formação específica), graduação e pós-graduação.

O despacho foi publicado anteontem no Diário Oficial da União.

Em nota, a universidade afirma que “está absolutamente tranquila em relação à legalidade de seus cursos”.

“Todas as questões processuais e pedagógicas levantadas no despacho do MEC serão respondidas no prazo legal de dez dias”, disse a Uniban.