UNIB: Tecnológica também

Com a área de Saúde como carro-chefe, a Universidade Ibirapuera ampliou sua atuação com o curso de Farmácia, mas apostou em Engenharia, lançando seis novas graduações: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Produção, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Todos os cursos duram cinco anos.

Segundo o coordenador do núcleo de Engenharia, Luis Carlos Zovin de Barros Fernandes, os cursos buscam atender à demanda do mercado de Engenharia, que está aquecido, gera oportunidades e carece de profissionais especializados. “O diferencial é a interação do aluno com o mercado e a comunidade local, por meio de bolsas de iniciação científica, cursos de extensão, palestras de expoentes no mercado e visitas técnicas a institutos e empresas renomadas.”

Segundo ele, os laboratórios foram projetados para que as aulas práticas garantam um aprendizado rápido e os conceitos vistos nas aulas teóricas sejam consolidados.

A coordenadora do curso de Farmácia, Camilla Uzam, afirma que um diferencial na Unib é o corpo docente, formado em sua maioria por mestres e doutores, especializados em suas áreas de atuação. “Além disso, a universidade tem laboratórios equipados para a prática farmacêutica, com destaque para os de química, histologia e biologia molecular. A Farmácia Escola, em fase de implementação, servirá para a realização de estágios supervisionados.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Laboratórios equipados

“Os professores são muito bons, e as aulas teóricas têm sempre exemplos voltados para o cotidiano, o que facilita o aprendizado e a fixação do conteúdo. Um outro fator que chamou minha atenção foram os laboratórios, que são muito bem equipados e estão sempre abertos. Nós podemos utilizá-los mesmo fora do horário de aula, para pôr em prática os conhecimentos adquiridos na sala. Outro diferencial é a coordenação, humanizada e voltada para o bem-estar dos alunos e da comunidade.” (Priscila Cristina dos Santos, estudante de Farmácia)

OUTROS CURSOS: Administração, Fisioterapia, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Direito, Gestão de RH, Marketing INSCRIÇÃO: até 1º/8 TOTAL DE VAGAS: 4.890 DATA DA PROVA: de segunda-feira a sábado, até 1º/8 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 48 horas após a prova MENSALIDADE: de R$ 416,66 a R$ 916,66 SITE: www.ibirapuera.br