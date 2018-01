Unesp vai medir poluição gerada por queimada de cana

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) constituiu uma equipe de pesquisa que detalhará o impacto da poluição gerada por queimadas em canaviais. Os câmpus de Bauru e Rio Claro farão o levantamento dos dados. O objetivo é analisar a qualidade do ar em diferentes cidades paulistas.

A pesquisa faz parte de projeto promovido pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (Cenpes) da Petrobras. A empresa pretende analisar a qualidade do ar em diferentes cidades do Estado de São Paulo para determinar a influência da atividade no ambiente e nas mudanças climáticas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para realizar a investigação, a Unesp conta com um aparelhos de medição como o Sodar (Sonic Detection And Ranging), que visualiza o fluxo das correntes de ar. O equipamento emite ondas acústicas quando atingem qualquer obstáculo, como nuvens.

O som é captado por microfones especiais e, a cada 30 minutos, atualiza gráficos que mostram a direção dos ventos.

Com esses instrumentos, é possível dizer para onde a poluição produzida em uma determinada região vai naquele momento.