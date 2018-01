Unesp tem 8% de abstenção na primeira fase

A primeira fase do vestibular de meio de ano da Unesp foi realizada na tarde deste domingo, 12, em 10 municípios do Estado. Apesar de um crescimento de 37% no número de inscritos, a prova teve 8% de abstenção. Dos 12.375 candidatos inscritos, 11.387 compareceram. A segunda fase está prevista para 3 e 4 de julho.

Neste ano, a Unesp atingiu o total de 24,3 candidatos por vaga, maior relação da história de seu vestibular. A cidade com mais inscritos foi São Paulo, com 2.975, e a que mais teve mais ausentes no exame foi Ourinhos, com índice de 18,8%.

A prova foi realizada nas cidades de Bauru, Campinas, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Ourinhos, Registro, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nas edições 2009 ou 2010, poderá ser utilizada para compor a nota final dos candidatos, cuja divulgação está prevista para 20 de julho.