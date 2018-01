Unesp registra 9% de abstenção no primeiro dia do vestibular de inverno

A cidade de Dracena, no interior paulista, é o local de aplicação do vestibular de inverno da Unesp onde foi registrado o maior índice de candidatos faltosos neste domingo, primeiro dia do processo seletivo. Dos 55 inscritos, 12 não fizeram as provas – 17,9% do total.

Foram convocados 4.163 candidatos para a segunda fase do vestibular da Unesp. Hoje, 371 estudantes não compareceram – 8,9% do total.

A menor taxa de abstenção foi em São José do Rio Preto, onde 48 dos 623 candidatos deixaram de fazer as provas. O índice ficou em 7,2%.

Os exames começaram a ser aplicadas às 14h em 10 cidades paulistas. Até as 18h30, os estudantes terão de responder a 24 questões dissertativas de matérias das áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, além de matemática.

A segunda fase do vestibular de inverno da Unesp termina amanhã, com a realização da prova de Linguagens e Códigos, com 12 questões dissertativas, e da redação.

Este é o vestibular de inverno mais concorrido da história da instituição. A Unesp registrou 12.375 inscritos para as 510 vagas oferecidas nas unidades de Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Ourinhos, Registro e Sorocaba. A prova de 1.ª fase foi aplicada no dia 12 de junho.

O resultado do processo seletivo será divulgado em 20 de julho, no site da Unesp. A matrícula dos aprovados em primeira chamada está marcada para os dias 25 e 26 de julho, na unidade onde funciona o curso escolhido pelo candidato.