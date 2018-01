Unesp recebe pedidos de redução ou isenção da inscrição no vestibular

A Unesp recebe até dia 16 de agosto os pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição do vestibular 2013. As solicitações devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vunesp.com.br.

Para pedir a isenção da taxa, o estudante precisa:

1. Ter concluído, ou estar concluindo, até 28 de janeiro de 2013, o ensino médio em instituição pública ou em instituição particular com bolsa de estudo integral, ou ter cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA) mantido por instituição da rede pública;

2. Ter renda média familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 933,00), por pessoa;

3. Residir no Estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição de ensino com sede no Estado de São Paulo.

Para pedir a redução de 50% no valor da taxa, o aluno deve preencher os dois requisitos abaixo:

1. Ser estudante regularmente matriculado no ensino médio ou equivalente, ou em curso pré-vestibular;

2. Receba remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou esteja desempregado.

A prova de primeira fase do vestibular será aplicada em 18 de novembro. A segunda etapa ocorre nos dias 16 e 17 de dezembro. O processo seletivo oferece 7.014 vagas em cursos de graduação. Mais informações no site da Vunesp.